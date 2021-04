NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Vondroušová (ČR) - Kerberová (Něm.) | Stadium 3 (11:00 SELČ) Kvitová (9-ČR) - Bouzková (ČR) | Manolo Santana Stadium (12:30 SELČ) Krejčíková (ČR) - Badosaová (Šp.) | Arantxa Sanchez Stadium (12:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Bertensová (7-Niz.) - Jiménezová (And.) | Manolo Santana Stadium (11:00 SELČ) • Šlágr dne • Muguruzaová (10-Šp.) - Stephensová (USA) | Manolo Santana Stadium (15:30 SELČ)



• Češi v akci •

Markéta Vondroušová (21.) - Angelique Kerberová (26.) | Stadium 3 (11:00 SELČ)

Markéta Vondroušová svou premiéru na Mutua Madrid Open zahájí proti Angelique Kerberové, která se v areálu Caja Mágica představí již poosmé. Vondroušová se s trojnásobnou grandslamovou šampionkou a bývalou světovou jedničkou střetne poprvé.

Vondroušová prožila skvělé australské léto (semifinále na generálce a osmifinále Australian Open), jenže od té doby už tak dobrou formu nemá. Generálku finalistka předloňského French Open absolvovala ve Stuttgartu, kde si na úvod poradila s Marií Bouzkovou a poté jasně nestačila na Simonu Halepovou.

Kerberová se už velmi dlouho trápí a jinak tomu není ani letos. V dosavadním průběhu sezony se pouze jednou dostala do čtvrtfinále (generálka v Melbourne). Na antuce se rovněž představila zatím jen ve Stuttgartu. V domácí hale na úvod nedala šanci Jekatěrině Gorgodzeové a po dvou letech na nejpomalejším povrchu slavila výhru. V následujícím zápase podlehla Elině Svitolinové.

Pro Kerberovou je antuka jednoznačně nejslabším povrchem, po French Open 2018 má na oranžové drti mizernou bilanci 3-5. Vondroušové naopak antuka velmi sedí a dnes by si měla připsat skalp trápící se bývalé světové jedničky.

Tip: Vondroušová ve dvou setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (2. kolo)

Bilance: 10-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 5-4)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Markéta Vondroušová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Stuttgart (2. kolo)

Angelique Kerberová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (2. kolo)

Bilance: 5-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-2 (kariérní 45-34)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Angelique Kerberová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 8-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2013)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Stuttgart (2. kolo)



Petra Kvitová (12.) - Marie Bouzková (56.) | Manolo Santana Stadium (12:30 SELČ)

V prvním kole letošního ročníku Mutua Madrid Open dojde na české derby mezi trojnásobnou šampionkou Petrou Kvitovou a Marií Bouzkovou, která si v Madridu zahraje vůbec poprvé. Jediný dosavadní souboj loni na generálce těsně před US Open překvapivě vyhrála Bouzková.

Kvitové se vůbec nepovedlo australské léto, pak přišel nečekaný triumf v Dauhá a na následujících čtyřech akcích vyhrála jen pět zápasů. Na antuce se letos představila už dvakrát, v Charlestonu v osmifinále překvapivě a jasně prohrála s pozdější finalistkou Dankou Koviničovou a ve stuttgartském čtvrtfinále nevyužila mečboly proti Elině Svitolinové a neobhájila předloňský triumf.

Bouzková měla na začátku sezony vynikající formu, na menší akci v Melbourne si podruhé v kariéře zahrála finále turnajů WTA a v mexické Guadalajaře se probojovala do semifinále. Od té doby se jí ale vůbec nedaří. V Miami jasně nestačila na Arantxu Rusovou, na antuce v Charlestonu skončila ve druhém kole a ve Stuttgartu v prvním kole prohrála s Markétou Vondroušovou.

Pro Kvitovou ani Bouzkovou není antuka zrovna nejoblíbenějším povrchem, nicméně Kvitové právě oranžová drť v Madridu sedí z celého antukového jara nejvíce, což by dnes měla potvrdit. S trápící se Bouzkovou by neměla mít na svém oblíbeném turnaji větší potíže.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 11-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-3 (kariérní 152-46)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Petra Kvitová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 29-7

Nejlepší výsledek: vítězka (2011, 2015, 2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Generálka: Charleston (osmifinále), Stuttgart (čtvrtfinále)

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 4 (finále); Guadalajara (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (2. kolo)

Bilance: 11-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-1 (kariérní 3-6)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Marie Bouzková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Charleston (2. kolo), Stuttgart (1. kolo)



Barbora Krejčíková (39.) - Paula Badosaová (62.) | Arantxa Sanchez Stadium (12:30 SELČ)

Barbora Krejčíková zahájí svůj debut v hlavní soutěži prestižního madridského turnaje proti domácí divoké kartě Paule Badosaové, která si hlavní soutěž domácího podniku už dvakrát zahrála a ani jednou se nedostala přes první kolo. Bude se jednat o premiérový souboj.

Krejčíková letos navazuje na skvělou druhou půlku loňské sezony, jejím letošním maximem je senzační finálová účast na WTA 1000 v Dubaji. Vstup do antukového jara se jí ale nepovedl, v Istanbulu ztratila set s domácí outsiderkou Caglou Büyükakcayovou a ve druhém kole překvapivě a jasně prohrála s Anou Bogdanovou.

Badosaová si letos také vede velmi slušně a momentálně je v žebříčku WTA nejvýše v kariéře. Do antukové části sezony vstoupila podstatně lépe než Krejčíková, když v Charlestonu po cestě do semifinále vyřadila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou a Belindu Bencicovou.

Badosaová sice měla lepší vstup do právě probíhajícího období tenisového roku, ale Krejčíková je o něco stabilnější hráčkou a mírnou favoritkou na postup.

Tip: Krejčíková ve třech setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (finále)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (2. kolo)

Bilance: 12-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-0 (kariérní 17-11)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Barbora Krejčíková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Istanbul (2. kolo)

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston, Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (semifinále)

Bilance: 10-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-2 (kariérní 5-4)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Paula Badosaová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2015-16, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Charleston (semifinále)



• Cesta za obhajobou titulu •

Kiki Bertensová (10.) - Victoria Jiménezová (901.) | Manolo Santana Stadium (11:00 SELČ)

Kiki Bertensová za obhajobou předloňského triumfu vykročí proti juniorské světové dvojce, vítězce loňské juniorky Australian Open a divoké kartě Victorii Jiménezové. Šestnáctiletou rodačku z Andorry čeká premiérový zápas hlavní soutěže na nejvyšším okruhu a s hráčkou Top 10.

Bertensová po operaci achilovky do letošní sezony naskočila až v březnu a vůbec se jí nedaří. Na turnajích WTA odehrála tři zápasy, všechny prohrála a dohromady v nich získala jen deset gamů. Návrat na oblíbenou antuku a do Madridu, kde předloni triumfovala a o rok dříve hrála finále, by jí však mohl pomoct.

Jiménezová stále hraje juniorské turnaje, ale letos už se představuje i na dospělých akcích. Těch v letošní sezoně odehrála osm s bilancí 5-9 a díky divoké kartě a loňskému triumfu mezi juniorkami si vyzkoušela kvalifikaci Australian Open.

Bertensová se momentálně hodně trápí a po operaci hraje opravdu mizerně. S nezkušenou juniorkou by si ale na svém oblíbeném turnaji poradit měla.

Tip: Bertensová ve dvou setech

Kiki Bertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 0-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-2 (kariérní 228-96)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Kiki Bertensová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 14-3

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: vítězka

Generálka: žádná

Victoria Jiménezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první hlavní soutěž na nejvyšším okruhu

Největší úspěchy na antuce: první hlavní soutěž na nejvyšším okruhu

Bilance: 5-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 2-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Victoria Jiménezová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: ITF W60 Oeiras (1. kolo), ITF W25 Oeiras (1. kolo)



• Šlágr dne •

Garbiñe Muguruzaová (13.) - Sloane Stephensová (51.) | Manolo Santana Stadium (15:30 SELČ)

Dnešní šlágr obstarají šampionka French Open 2016 Garbiñe Muguruzaová, která se řadí mezi největší favoritky, a finalistka antukového grandslamu z roku 2018 Sloane Stephensová. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná, a to i na antuce.

Muguruzaová prožívá parádní sezonu, letos má bilanci 21-6 a na všech sedmi akcích postoupila minimálně do osmifinále, přičemž hrála už třikrát finále a triumfovala v Dubaji. Antukovou generálku absolvovala v Charlestonu, kde musela za stavu 6-0 2-2 ze svého pohledu vzdát osmifinále proti Julii Putincevové.

Stephensová se už skoro tři roky nesmírně trápí, i když pár slušných výsledků za tu dobu uhrála. Do letošní sezony vstoupila čtyřmi porážkami v řadě a v Miami ukořistila jedinou výhru. Mnohem lépe si vedla na domácí antuce v Charlestonu, kde bez ztráty setu prošla až do čtvrtfinále, v němž nestačila na pozdější šampionku Veroniku Kuděrmetovovou.

Vítězka US Open 2017 Stephensová nemá zdaleka svou nejlepší formu, kdežto Muguruzaová letos září. Španělka však měla na poslední akci zdravotní problémy, hodně tedy bude záležet na jejím zdravotním stavu. Pokud je fit, měla by slavit postup do dalšího kola.

Tip: Muguruzaová ve dvou setech

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (vítězka); Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (osmifinále)

Bilance: 21-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-0 (kariérní 97-37)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Garbiñe Muguruzaová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Charleston (osmifinále)

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (čtvrtfinále)

Bilance: 4-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 19-24)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Sloane Stephensová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 10-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: semifinále

Generálka: Charleston (čtvrtfinále)