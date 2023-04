1. den v Madridu: Strýcová se vrací na kurty. Do akce půjdou také Linda Fruhvirtová a Muchová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Strýcová (ČR) - Cocciarettová (It.) | PREVIEW LS | Arantxa Sanchez Stadium (11:30 SELČ) Muchová (ČR) - Kontaveitová (Est.) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ) L. Fruhvirtová (ČR) - Volynetsová (USA) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (17:30 SELČ)



Barbora Strýcová (-) - Elisabetta Cocciarettová (50.) | Arantxa Sanchez Stadium (11:30 SELČ)

Barbora Strýcová se dnes vrací po mateřské pauze a zahájí své rozlučkové turné, které by mohlo skončit až na podzim v Ostravě. V úvodním zápase poslední fáze kariéry vyzve aktuální světovou padesátku Elisabettu Cocciarettovou, která na Mutua Madrid Open debutuje. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Strýcová naposledy účinkovala na začátku předloňské sezony v Austrálii a na generálce ani na úvodním grandslamu roku Australian Open neuhrála set. Na vítězství čeká od září 2020, kdy postoupila do druhého kola French Open. V Madridu prohrála poslední tři duely, v Caja Mágica se bývalá světová šestnáctka a někdejší lídryně deblového žebříčku představí po dlouhých čtyřech letech.

Cocciarettová prožívá povedenou sezonu. Hned v lednu v Hobartu si zahrála své premiérové finále na nejvyšším okruhu a pak se dostala mezi nejlepší osmičku na mexických akcích v Méridě a Monterrey. Na nejpomalejším povrchu se v aktuálním roce zatím představila jen na podniku 125k v mexickém San Luis Potosí a slavila svůj největší kariérní triumf na antukových dvorcích.

Strýcové se v Madridu nikdy nedařilo, letošní start je jejím desátým a nejdál se tu podívala do osmifinále v roce 2015. Cocciarettová je nebezpečnou soupeřkou na antuce i na betonech, na nejpomalejším povrchu letos zvládla všech pět utkání na individuálních turnajích. Italka je jasnou favoritkou, u Strýcové vůbec není jasné, v jaké formě se vrátí.

Tip na vítězku: Elisabetta Cocciarettová

Barbora Strýcová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 0-0

Bilance z posledních 10 zápasů: přes dva roky nehrála

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-0 (kariérní 115-192)

Grandslamy: Australian Open (-)

Barbora Strýcová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2015)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Elisabetta Cocciarettová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (F)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj na nejvyšším okruhu

Bilance: 13-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-0

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 6-1 (kariérní 118-46)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Elisabetta Cocciarettová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: 125k San Luis Potosí (T)



Karolína Muchová (52.) - Anett Kontaveitová (87.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)

Čtvrtfinalistka ročníku 2021 Karolína Muchová zahájí své letošní působení v Caja Mágica proti bývalé osmifinalistce Anett Kontaveitové. S Estonkou se potkala v roce 2019 na French Open a ve Wimbledonu a pokaždé dokázala najít recept.

Muchovou v posledních dvou letech neustále pronásledují zdravotní potíže, i kvůli tomu stále čeká na svou první semifinálovou účast od Australian Open 2021. Bývalá světová devatenáctka se ale dokázala vrátit do elitní stovky žebříčku a nemá daleko k návratu do nejlepší padesátky. Letos byla už třikrát ve čtvrtfinále a v březnu si vedla výborně, když došla do čtvrtfinále v Indian Wells a z kvalifikace do třetího kola v Miami. Antukové jaro odstartuje až v Madridu.

Kontaveitová měla v závěru sezony 2021 a ještě na začátku té loňské životní formu, ale už přes rok je v krizi. Na individuálních turnajích letos zvládla jen dva ze šesti zápasů a kvůli chronickým problémům se zády přes dva měsíce nehrála. Na kurty se vrátila v půlce dubna v rámci Poháru Billie Jean Kingové a na antuce dominovala proti Isabelle Krugerové, Arlindě Rushitiové i Justině Mikulskytéové, ovšem jasně prohrála s Despinou Papamichailovou.

Celkem tradičně je velkým otazníkem zdravotní stav Muchové. Česká zástupkyně totiž byla členkou týmu v nedávném kvalifikačním utkání BJK Cupu a v Turecku se nejspíše při jednom z tréninků zranila. Otázkou tak je, zda se dala dohromady a dokáže využít toho, že se bývalá světová dvojka Kontaveitová vrací po zdravotní pauze. Muchová měla v březnu vynikající formu a je zaslouženě favoritkou.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-1 (kariérní 24-13)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí, Australian Open (2K)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 5-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 85-39)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Anett Kontaveitová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná



Linda Fruhvirtová (58.) - Katie Volynetsová (103.) | Manolo Santana Stadium (17:30 SELČ)

Linda Fruhvirtová si svůj debut v Madridu odbyla loni a vypadla hned v prvním kole po porážce s Kaiou Kanepiovou. Letos má jedinečnou možnost dosáhnout na lepší výsledek, na úvod hlavní soutěže totiž nastoupí proti debutantce a až 103. hráčce světa Katie Volynetsové. S Američankou změří síly poprvé.

Fruhvirtová letos absolvovala osm turnajů a jen na dvou nezvládla úvodní zápas. Na druhou stranu na sedmi z nich nedokázala porazit více než jednu soupeřku a v posledních týdnech bojuje s obrovským počtem dvojchyb. Osmifinalistka lednového Australian Open zahájila antukové jaro v americkém Charlestonu a po skalpu Jil Teichmannové nestačila na Caroline Dolehideovou. Další porážku s hráčkou druhé stovky si připsala ve finále kvalifikace ve Stuttgartu.

Volynetsová v této sezoně střídá lepší a horší výkony. V Aucklandu nestačila na veteránku Venus Williamsovou a pak se z kvalifikace dostala do třetího kola Australian Open a vyšlápla si na Veroniku Kuděrmetovovou. V Austinu si zahrála své první čtvrtfinále a zároveň semifinále na nejvyšším okruhu. Na jediné antukové akci ve Stuttgartu přerušila sérii tří porážek, ve finále kvalifikace podlehla Cristině Bucsaové.

Pro ani jednu z aktérek není antuka zrovna oblíbeným povrchem. Fruhvirtová je mírnou favoritkou, ale v posledních týdnech se trápí s velmi vysokým počtem dvojchyb a letos prohrála čtyři ze sedmi soubojů s hráčkami figurujícími mimo Top 100. Nebylo by tak překvapením, kdyby postup slavila Američanka. Hodně bude záležet na servisu české teenagerky.

Tip na vítězku: Linda Fruhvirtová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (2K)

Bilance: 8-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 3-4 (kariérní 55-30)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Linda Fruhvirtová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Charleston (2K), Stuttgart (Q)

Katie Volynetsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Austin (SF)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 11-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-3 (kariérní 7-16)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Katie Volynetsová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Stuttgart (Q)