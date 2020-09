1. den v Římě: První kolo čeká Strýcovou a Bouzkovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Bouzková (ČR) - Tomljanovičová (Austr.) | Court 1 (12:30 SELČ) Strýcová (ČR) - Kuděrmetovová (Rus.) | Court 3 (13:00 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Anisimovová (USA) - Vekičová (16-Chorv.) | Pietrangeli (12:30 SELČ) • Šlágr dne - muži • Krajinovič (Srb.) - Auger-Aliassime (16-Kan.) | Centrale (11:00 SELČ)



• Češi v akci •

Marie Bouzková (46.) - Ajla Tomljanovičová (59.) | Court 1 (12:30 SELČ)

Marie Bouzková svou premiérovou účast na římském antukovém podniku zahájí proti Ajle Tomljanovičové. Na jediný dosavadní souboj s Australankou určitě nevzpomíná ráda, loni v prvním kole US Open proti ní neudržela jasné vedení.

Bouzková po restartu sezony úspěšně navázala na březnovou premiérovou účast ve finále turnajů WTA, když si zahrála čtvrtfinále v Lexingtonu, kde si připsala skalp Johanny Kontaové, a osmifinále na přípravném podniku v New Yorku, tam si vyšlápla na Petru Kvitovou. Na US Open skvělou formu potvrdila, ale v prvním kole v tie-breaku rozhodující sady podlehla ve formě hrající Jessice Pegulaové.

Tomljanovičová neprožívá dobrou sezonu, ani na jednom z devíti odehraných turnajů nevyhrála dva zápasy v řadě. Po restartu sezony se představila v Lexingtonu, na generálce ve Flushing Meadows a US Open, na všech skončila v prvním kole. Momentálně má na kontě čtyři porážky v řadě.

Bouzková by měla svou premiéru na turnaji zahájit vítězně, má teď mnohem lepší formu a měla by využít krize své soupeřky. Antuka ale zrovna není nejlepším povrchem české tenistky.

Tip: Bouzková ve třech setech

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (finále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 13-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-2 (kariérní 9-10)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Marie Bouzková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Ajla Tomljanovičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Petrohrad, Australian Open, Adelaide, Brisbane (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 5-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-3 (kariérní 19-28)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (1. kolo)

Ajla Tomljanovičová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo



Barbora Strýcová (33.) - Veronika Kuděrmetovová (42.) | Court 3 (13:00 SELČ)

Barboru Strýcovou na úvod jejího letošního působení v Římě čeká premiérový souboj s Veronikou Kuděrmetovovou. Pokud ruskou tenistku porazí, zahraje si v dalším kole s českou jedničkou a obhájkyní titulu Karolínou Plíškovou.

Strýcová se od loňského životního Wimbledonu ve dvouhře stále trápí. Letos dokázala uspět jen ve třech z devíti zápasů a na žádném z turnajů nevyhrála více než jeden duel. Po restartu sezony se představila pouze na domácím antukovém podniku v Praze, kde hned v prvním kole skončila na raketě Sary Sorribesové.

Kuděrmetovová byla letos nejdále v semifinále, které si zahrála na začátku roku na menší akci v Hobartu. Na antuce letos startovala jen v Praze, kde v prvním kole schytala výprask od Eugenie Bouchardové. Mnohem lépe si vedla po návratu na betony, na generálce Western & Southern Open si vyšlápla na Karolínu Plíškovou a uhrála osmifinále, na US Open nepřešla přes první kolo.

Kuděrmetovová má výpadky formy a jediný letošní zápas na antuce se jí vůbec nepovedl. Jenže Strýcová je na tom letos ještě mnohem hůře, a proto je favoritkou Ruska.

Tip: Kuděrmetovová ve dvou setech

Barbora Strýcová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Dubaj, Brisbane (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 3-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-1 (kariérní 54-59)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (nehrála)

Barbora Strýcová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Loňský výsledek: 1. kolo

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 12-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-1 (kariérní 9-5)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Veronika Kuděrmetovová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace



• Šlágr dne - ženy •

Amanda Anisimovová (28.) - Donna Vekičová (24.) | Pietrangeli (12:30 SELČ)

Za dnešní ženský šlágr jsme zvolili premiérový souboj mezi 19letým talentem Amandou Anisimovovou a o pět let starší nasazenou Chorvatkou Donnou Vekičovou.

Anisimovová zahájila letošní sezonu solidně, když se v Aucklandu dostala do semifinále. Na další úspěch zatím loňská semifinalistka antukového French Open čeká. Ve Flushing Meadows vypadla na generálce ve druhém kole (Jessica Pegulaová), na US Open o kolo později (Maria Sakkariová). Na antuce se letos představí poprvé.

Vekičová byla letos nejdál ve čtvrtfinále v Adelaide. Po skvělé loňské sezoně nemůže tu letošní rozhodně hodnotit pozitivně. Na US Open stejně jako Anisimovová skončila ve třetím kole. Na rozdíl od své dnešní soupeřky ale letos na antuce již hrála, v Palermu ve druhém kole nestačila na hráčku druhé stovky Elisabettu Cocciarettovou.

Obě hráčky se letos trápí, ale talentu mají na rozdávání a mohl by nás čekat velmi zajímavý souboj.

Tip: Anisimovová ve třech setech

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 8-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-1 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (3. kolo)

Amanda Anisimovová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Donna Vekičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Palermo (2. kolo)

Bilance: 8-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-2 (kariérní 13-15)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (3. kolo)

Donna Vekičová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018)

Loňský výsledek: nehrála



• Šlágr dne - muži •

Filip Krajinovič (26.) - Felix Auger-Aliassime (21.) | Centrale (11:00 SELČ)

Dnešní mužský šlágr obstarají Filip Krajinovič a Felix Auger-Aliassime, který se jako poslední vešel mezi nasazené. Vzájemná bilance je před dnešním zápasem vyrovnaná, oba předchozí souboje nabídly napínavý průběh.

Krajinovič se před pauzou dostal do semifinále v Montpellieru a Rotterdamu a na dobrou formu z úvodu sezony navázal i po restartu sezony, když si zahrál čtvrtfinále na Masters v New Yorku a třetí kolo grandslamého US Open. Na antuce letos zatím odehrál pouze exhibiční zápasy s bilancí 10-3.

Auger-Aliassime na rozdíl od Krajoviče dokázal na únorových halových podnicích (Rotterdam a Marseille) dojít ještě o kolo dál, ale ve finále ani v jednom případě neuspěl. Po pauze se představil na Masters v New Yorku, ve druhém kole překvapivě prohrál s Tennysem Sandgrenem, a na US Open, kde si zahrál své premiérové grandslamové osmifinále.

Auger-Aliassime letos ještě na antuce nestartoval, ale hrát na ni rozhodně umí, loni se dostal do finále v Lyonu a Rio de Janeiru. Oba hráči teď mají velmi dobrou formu a mohli by nabídnout zajímavou podívanou. Mírným favoritem je zkušenější Krajinovič.

Tip: Krajinovič ve třech setech

Filip Krajinovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam, Montpellier (finále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 14-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-1 (kariérní 3-10)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (3. kolo)

Filip Krajinovič - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Felix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille, Rotterdam, Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 17-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčům Top 21-30: 3-0 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (osmifinále)

Felix Auger-Aliassime - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019 - 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo