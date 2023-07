1. den Wimbledonu: Do turnaje vstoupí šest Češek, rekordman Djokovič vykročí za 24. grandslamovou trofejí

V rámci prvního hracího dne letošního ročníku Wimbledonu vstoupí do turnaje šest českých tenistek. Úvodní kolo absolvují Linda Fruhvirtová a Kateřina Siniaková, které mají nasazené soupeřky, a dále Marie Bouzková, Tereza Martincová, Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová. Obhájce titulu a největší favorit Novak Djokovič zahájí útok na posunutí vlastního rekordu v počtu grandslamových trofejí. Pondělní šlágr obstarají Sofia Keninová s Cori Gauffovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Martincová (ČR) - Podoroská (Arg.) | Court 4 (12:00 SELČ) Strýcová (ČR) - Zaněvská (Belg.) | Court 5 (12:00 SELČ) L. Fruhvirtová (ČR) - Martičová (30-Chorv.) | Court 16 (12:00 SELČ) Vondroušová (ČR) - Stearnsová (USA) | Court 7 (14:00 SELČ) Siniaková (ČR) - Qinwen Zheng (24-Čína) | Court 6 (15:30 SELČ) Bouzková (32-ČR) - Waltertová (Švýc.) | Court 5 (17:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Djokovič (2-Srb.) - Cachín (Arg.) | Centre Court (14:30 SELČ) • Šlágr dne • Keninová (USA) - Gauffová (7-USA) | No. 1 Court (17:30 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI

Češi v akci

Tereza Martincová (115.) - Nadia Podoroská (80.) | Court 4 (12:00 SELČ)

Tereza Martincová má letos v hlavních soutěžích na nejvyšší tour otřesnou bilanci 2:11, porazit dokázala jen Tamaru Korpatschovou v Miami a Viktoriji Tomovovou v Birminghamu. Není tak překvapením, že se 28letá Češka, jež na začátku loňské sezony figurovala na 40. místě, musela rozloučit s členstvím v elitní stovce pořadí.

V prvním kole grandslamů má úspěšnost 3:10, konkrétně ve Wimbledonu 1:2. Předloni v All England Clubu přehrála právě Podoroskou a Alison Riskeovou-Amritrajovou a ve třetím kole, které je jejím maximem na majorech, podlehla pozdější finalistce Karolíně Plíškové. Na krajanku narazila i loni a tentokrát s ní prohrála hned v úvodním kole.

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham, Miami (2K)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (2K)

Bilance: 17:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na trávě: 4:4

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 4:5 (kariérní 37:45)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Tereza Martincová - Wimbledon

Kariérní bilance: 2:3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Nottingham (1K), Birmingham (2K), Eastbourne (1K)

Nadiu Podoroskou dělila loni v září jen dvě místa od vypadnutí z TOP 300 hodnocení. O devět měsíců později figuruje 26letá Argentinka v nejlepší osmdesátce, a to díky triumfu na 125k v Kolumbii, semifinále na WTA 250 v Čennaí, 125k ve Valencii a W60 v Chiassu a účastem ve druhém kole Australian Open a French Open.

Na French Open 2020 se coby 131. hráčka pořadí senzačně probojovala až do semifinále a mrknutím oka se stala členkou TOP 40 žebříčku. Od té doby se ale trápí výsledkově i zdravotně a od začátku sezony 2022 slavila jen sedm výher v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, pět z nich zapsala proti hráčkám mimo TOP 100.

Nadia Podoroská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, French Open, Australian Open (2K)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (2K)

Bilance: 22:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 1:3

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 20:6 (kariérní 246:132)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K)

Nadia Podoroská - Wimbledon

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Berlín (2K), Bad Homburg (1K)

Vzájemná bilance: Martincová vede 1:0. Podoroská startovala v hlavní fázi Wimbledonu pouze předloni a prošla do druhého kola, v utkáních prvního kola na podnicích velké čtyřky má úspěšnost 5:4. V něm narazila právě na českou zástupkyni a podlehla jí 3:6, 6:7, ačkoli měla k dispozici čtyři setboly. Martincová by měla zvítězit i tentokrát.

Tip na vítězku: Tereza Martincová



Barbora Strýcová (623.) - Maryna Zaněvská (88.) | Court 5 (12:00 SELČ)

Barbora Strýcová odehraje svůj první grandslamový zápas po mateřské pauze a v rámci letošní rozlučky. A Wimbledon je pro to ideálním místem. Sedmatřicetiletá Češka tu posbírala obě grandslamová čtvrtfinále, a dokonce při posledním startu v roce 2019 porazila Johannu Kontaovou, Kiki Bertensovou či Elise Mertensovou a probila se až do semifinále.

Bývalá světová šestnáctka debutovala ve Wimbledonu přesně před 20 lety a v tomto dějišti vybojovala před čtyřmi lety svůj jediný dosavadní grandslamový titul ve čtyřhře. Po návratu na kurty absolvovala čtyři turnaje, na třech z nich skončila hned v prvním kole, ale v Římě porazila právě Zaněvskou a došla do druhého.

Barbora Strýcová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (2K)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 2:5

Bilance z posledních 10 zápasů: přes dva roky nehrála

Bilance na trávě: 1:3

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 1:2 (kariérní 121:102)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-)

Barbora Strýcová - Wimbledon

Kariérní bilance: 21:16

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (1K)

Maryna Zaněvská prohrála 11 z posledních 14 zápasů. Na vítězství v hlavních soutěžích čeká už dva měsíce, konkrétně od skalpu Laury Pigossiové na 125k v Saint-Malu. Někoho z TOP 100 žebříčku naposledy porazila před pěti měsíci. Ačkoli v posledním roce uhrála dvě semifinále na okruhu WTA, může brzy vypadnout z elitní stovky.

Devětadvacetiletá Belgičanka má v duelech prvního kola na grandslamových turnajích mizernou kariérní bilanci 2:10, uspěla pouze proti Kaje Juvanové na Australian Open 2022 a Coco Vandewegheové na US Open v témže roce. Konkrétně na trávě prohrála všech pět utkání úvodního kola na této úrovni, dvě ve Wimbledonu.

Maryna Zaněvská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (SF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 9:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na trávě: 1:1

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 4:5 (kariérní 371:197)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Maryna Zaněvská - Wimbledon

Kariérní bilance: 0:2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017, 2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Bad Homburg (1K)

Vzájemná bilance: Strýcová vede 1:0, Belgičanku v Římě přehrála 6:1, 3:6, 6:3 a připsala si svou první singlovou výhru od září 2020. V hlavní fázi Wimbledonu dosáhla na 21 vítězství a naposledy v All England Clubu prohrála s takto nízko postavenou soupeřkou v kvalifikaci ročníku 2006. O tuto sérii by proti Zaněvské přijít neměla.

Tip na vítězku: Barbora Strýcová



Linda Fruhvirtová (53.) - Petra Martičová (29.) | Court 16 (12:00 SELČ)

Linda Fruhvirtová vstupovala do travnaté části roku se sérií čtyř porážek a na vítěznou sérii čekala od osmifinále na lednovém Australian Open. Osmnáctiletá Češka se rozjela, v Birminghamu smetla 6:2, 6:0 Elinu Svitolinovou a přehrála 6:1, 7:6 Bernardu Peraovou a uhrála své premiérové čtvrtfinále na travnatých dvorcích.

Talentovaná teenagerka měla poté možnost se coby lucky loser zúčastnit hlavní soutěže v Eastbourne, ale odhlásila se. Letos ve Wimbledonu zkompletuje účasti v hlavních losech všech čtyř grandslamů, ještě před dvěma lety tady hrála juniorku a došla do semifinálové fáze ve dvouhře i čtyřhře.

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (ČF)

Bilance: 12:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na trávě: 3:2

Bilance proti hráčkám TOP 30: 1:4 (kariérní 3:7)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K)

Linda Fruhvirtová - Wimbledon

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Birmingham (ČF), Eastbourne (Q)

Petra Martičová se zúčastnila jen jedné generálky a těžila ze druhé šance coby lucky loser. Bývalá světová čtrnáctka přehrála v Eastbourne šampionku nedávné akce v Nottinghamu a domácí naději Katie Boulterovou a pak jí vzdala Beatriz Haddadová Maiaová. Ve čtvrtfinále nestačila na rozjetou Madison Keysovou.

Pro 32letou Chorvatku se jedná o šesté čtvrtfinále za posledních 12 měsíců, během nichž se vyšplhala z pozice mimo TOP 80 do nejlepší třicítky žebříčku. Nyní se pokusí vylepšit svou skvělou bilanci 13:4 v prvním kole grandslamů od začátku sezony 2019, a to ve Wimbledonu, kde při třech z posledních pěti startů prošla do druhého týdne.

Petra Martičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (F)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (ČF)

Bilance: 17:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 3:2

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 6:4 (kariérní 87:76)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K)

Petra Martičová - Wimbledon

Kariérní bilance: 14:9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2019, 2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Eastbourne (ČF)

Vzájemná bilance: Fruhvirtová prohrává 0:1. Na Martičovou narazila pár týdnů po senzačním triumfu na WTA v Čennaí (první titul na této úrovni) a v úvodním kole v Monastiru s ní prohrála 2:6, 5:7. V dohraných zápasech se zástupkyněmi TOP 30 má negativní bilanci 2:7 a na majorech 0:1, na loňském US Open podlehla Garbiňe Muguruzaové.

Tip na vítězku: Petra Martičová



Markéta Vondroušová (42.) - Peyton Stearnsová (59.) | Court 7 (14:00 SELČ)

Markéta Vondroušová měla ještě před pár týdny bilanci 2:10 na nejvyšším okruhu na trávě a jejím maximem na pažitech bylo druhé kolo v Eastbourne 2019 a Wimbledonu 2021. Na jedné z generálek v Berlíně ovšem přetlačila 7:6, 7:5 grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou, pak těžila ze skreče Jule Niemeierové a uhrála své premiérové čtvrtfinále na tomto povrchu.

Čtyřiadvacetiletá Češka ve čtvrtfinále v německé metropoli podlehla 6:7, 1:6 Marii Sakkariové a na své druhé letošní semifinále nedosáhla (Linec). Ve Wimbledonu se představí popáté v kariéře, při úvodních třech startech vypadla hned v prvním kole a při tom posledním předloni sotva porazila Anett Kontaveitovou a dohrála ve druhém.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (ČF)

Bilance: 24:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 2:1

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 5:3 (kariérní 44:26)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K)

Markéta Vondroušová - Wimbledon

Kariérní bilance: 1:4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Berlín (ČF)

Peyton Stearnsová byla nedávno na vyšetřeních, která v těle 22leté Američanky objevila parazita způsobujícího časté stavy vyčerpání. Před Wimbledonem odehrála jednu generálku a vůbec poprvé se představila na trávě, bývalá vítězka národního šampionátu prohrála v kvalifikaci v Berlíně ve třech setech s až 218. hráčkou pořadí Jaimee Fourlisovou.

Naplno začala s profesionálním tenisem teprve loni a po nespočtu úspěchů na okruhu ITF prorazila na hlavní tour s pomocí finále v Bogotě a čtvrtfinále v Austinu a Rabatu. Na konci května navíc porazila Kateřinu Siniakovou a bývalou šampionku Jelenu Ostapenkovou na French Open a dočkala se svých prvních výher na grandslamech.

Peyton Stearnsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bogotá (F)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 34:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 1:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 2:3 (kariérní 2:5)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (3K)

Peyton Stearnsová - Wimbledon

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Berlín (Q)

Vzájemná bilance: 0:0. Stearnsová má blízko k debutu v nejlepší padesátce žebříčku a bude usilovat o svůj třetí skalp TOP 50, oba předchozí si připsala před měsícem na pařížské antuce. V All England Clubu dosud hrála jen jako juniorka v roce 2018 a skončila ve druhém kole. Vondroušová, která naposledy nezvládla vstup do turnaje v únoru v Dubaji, by měla potvrdit roli jasné favoritky.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová



Kateřina Siniaková (32.) - Qinwen Zheng (25.) | Court 6 (15:30 SELČ)

Kateřina Siniaková si v březnu v Miami přivodila zranění zápěstí, dlouho nehrála a má za sebou nejlepší možnou generálku v Bad Homburgu. V letošní sezoně zakončila sedm z úvodních osmi vystoupení v hlavních soutěžích v prvním či druhém kole, ovšem v posledních dnech na německém pažitu ztratila jediný set a získala velmi potřebný titul, premiérový na trávě.

Aktuální deblová světová jednička přemohla ve třech setech Ljudmilu Samsonovovou a ve finále přehrála 6:2, 7:6 Luciu Bronzettiovou, poprvé od úvodního lednového týdne tak zvládla tie-break. Sedmadvacetiletá Češka se musela velmi rychle přesunout do Londýna a pokusí se letos poprvé uspět v prvním kole grandslamových podniků (0:2).

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (T); Mérida (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (T)

Bilance: 13:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 30: 1:4 (kariérní 33:77)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Kateřina Siniaková - Wimbledon

Kariérní bilance: 7:7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2018, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Berlín (1K), Bad Homburg (T)

Qinwen Zheng absolvovala ve své kariéře pět turnajů na trávě a ve čtyřech případech ztroskotala v prvním kole, v posledních týdnech prohrála hned na úvod s Veronikou Kuděrmetovovou v Berlíně a Jessicou Pegulaovou v Eastbourne. Jediné výhry na tomto povrchu slavila loni ve Wimbledonu, když po cestě do třetího kola vyřadila Sloane Stephensovou a Greet Minnenovou.

Dvacetiletá Číňanka už skoro 13 měsíců nehrála akci nižší kategorie než WTA 500. Přesto debutovala v TOP 20 pořadí, a to hlavně díky finále v Tokiu, semifinále v Abú Zabí a čtvrtfinále na "tisícovkách" v Torontu a Římě. Na kontě má už 16 skalpů TOP 50, nicméně posledních šest soubojů s členkami nejlepší padesátky prohrála.

Qinwen Zheng - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (SF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 17:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 0:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 7:11 (kariérní 16:21)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K)

Qinwen Zheng - Wimbledon

Kariérní bilance: 2:1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Berlín (1K), Eastbourne (1K)

Vzájemná bilance: 0:0. Siniaková bude ve Wimbledonu obhajovat deblový triumf a v singlu má tady v utkáních prvního kola úspěšnost 4:3. Loni ztroskotala hned na #170 Maje Chwaliňské a v tomto duelu bude usilovat o své žebříčkově nejcennější vítězství na grandslamech od French Open 2019, kde zaskočila tehdejší světovou jedničku Naomi Ósakaovou.

Tip na vítězku: Qinwen Zheng



Marie Bouzková (33.) - Simona Waltertová (116.) | Court 5 (17:30 SELČ)

Marie Bouzková už měsíc a půl nevyhrála singlový zápas a do Wimbledonu přijela se sérií čtyř porážek. Před cestou do All England Clubu se zúčastnila dvou generálek a recept nenašla na Bernardu Peraovou v Birminghamu ani Beatriz Haddadovou Maiaovou v Eastbourne. Letos má v hlavních soutěžích na nejvyšší tour bilanci 6:13 a ještě na této úrovni nedošla do čtvrtfinále.

Čtyřiadvacetiletá Češka přitom loni excelovala, posbírala přes 40 vítězství, na Livesport Prague Open získala svůj první titul z turnajů WTA, uhrála semifinále na WTA 1000 v Guadalajaře a prošla do čtvrtfinále Wimbledonu. Poprvé tak překročila druhé kolo na grandslamech, mimo jiné tu před rokem porazila Caroline Garciaovou a Danielle Collinsovou.

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (OF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 11:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na trávě: 0:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 5:1 (kariérní 221:97)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Marie Bouzková - Wimbledon

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (1K)

Simona Waltertová šestkrát neuspěla v grandslamových kvalifikacích a první hlavní soutěž na podnicích velké čtyřky si zahrála až na nedávném French Open. V Paříži navázala na zvládnutou kvalifikaci skalpem Elizabeth Mandlikové a vypadla ve druhém kole. Dvaadvacetiletá Švýcarka prošla kvalifikací i teď ve Wimbledonu, dokonce bez ztráty setu.

Semifinalistka místní juniorky z roku 2017 přehrála Leolii Jeanjeanovou, Julii Rieraovou i Emilianu Arangovou a zajistila si své první vystoupení v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na trávě. Na této úrovni posbírala pět výher v hlavních losech (vše na antuce), tři z nich loni na domácí cihle v Lausanne, kde se probila až do čtvrtfinále.

Simona Waltertová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (2K)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 22:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 3:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 0:1 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K)

Simona Waltertová - Wimbledon

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Nottingham (Q), W100 Ilkley (1K)

Vzájemná bilance: 0:0. Waltertová, která má na dosah debut v elitní stovce žebříčku, vlastní pět skalpů TOP 100. Všechny slavila na antukových dvorcích či podnicích ITF. Tím nejcennějším je výhra v tie-breaku rozhodující sady nad tehdejší světovou sedmičkou Danielle Collinsovou loni v Lausanne. Bouzková má v prvních kolech grandslamů úspěšnost 5:12, ovšem od začátku loňské sezony 4:2.

Tip na vítězku: Marie Bouzková



Cesta za obhajobou titulu

Novak Djokovič (2.) - Pedro Cachín (68.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Vypadá to, že se Novak Djokovič v letošní sezoně opravdu soustředí výhradně na grandslamy. Šestatřicetiletý Srb, který na ostatních úrovních dosáhl už na všechno možné, je zřejmě odhodlaný posbírat na podnicích velké čtyřky co nejvíce trofejí před koncem kariéry a ani momentální mužský rekord mu nejspíše nebude stačit.

Na letošním Australian Open dorovnal v počtu grandslamových vavřínů rivala Rafaela Nadala a triumfem na French Open se stal prvním mužem v historii, jenž vlastní 23 titulů z majorů. Poprvé se tak v této statistice dostal do vedení. "Je to neskutečný pocit, jsem nesmírně šťastný, že se mi povedlo grandslam vyhrát už 23krát. Na kurtu i mimo něj byla spousta emocí," řekl před pár týdny po historickém prvenství v Paříži.

Trofej pro šampiona bude chtít získat i ve Wimbledonu. Osmým triumfem by totiž vyrovnal rekord Rogera Federera, který je považován za nejlepšího hráče všech dob na trávě. Djokovič zároveň stále útočí na kalendářní Grand Slam. Potřetí v kariéře dokázal ovládnout úvodní dva grandslamy sezony (2016 a 2021) a předloni ho dělila jediná výhra od toho, aby vyhrál všechny čtyři. Ve finále US Open však neunesl tíhu okamžiku a jasně prohrál s Daniilem Medveděvem.

Před Wimbledonem tradičně neodehrál žádný soutěžní zápas, takže omezená příprava by neměla mít na výkony sedminásobného šampiona a vítěze posledních čtyř ročníků negativní vliv. Žádnou z generálek neabsolvoval ani v posledních třech travnatých částech sezony a stejně nejslavnější turnaj celkem snadno dobyl. Z aktivních hráčů je v tuto chvíli na trávě jasně nejlepší a teoreticky by mu mohl konkurovat pouze dvojnásobný šampion Andy Murray, jenž ale není v kondici potřebné pro zisk grandslamového titulu.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 27:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 0:0

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 7:1 (kariérní 235:16)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 86:10

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: žádná

Pedro Cachín bude startovat v hlavní fázi slavného Wimbledonu poprvé v kariéře a z losu zřejmě neměl vůbec radost. I získaný set by byl velkým úspěchem, jelikož narazí na Djokoviče, který v tomto dějišti zvládl posledních 32 dohraných zápasů. Osmadvacetiletý Argentinec vyhrál ve své kariéře jen jeden z pěti duelů na trávě a je jasným antukovým specialistou.

V utkáních prvního kola na grandslamech má velmi solidní úspěšnost 3:1. Na nedávném French Open zdolal v parádní pětisetové bitvě dvojnásobného finalistu a bývalou světovou trojku Dominica Thiema.

Pedro Cachín - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (OF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 20:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 0:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Pedro Cachín - Wimbledon

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Mallorca (1K)

Vzájemná bilance: 0:0. Pro Djokoviče je v úvodních kolech největší hrozbou skvěle hrající soupeř disponující dělovým servisem. Největší favorit totiž obvykle chvíli hledá rytmus, zlepšuje se postupně a pak je každým kolem těžší ho porazit. Cachín má ovšem s travnatými dvorci takřka nulové zkušenosti a neměl by nasazenou dvojku nijak ohrozit.

Tip na vítěze: Novak Djokovič



Šlágr dne

Sofia Keninová (128.) - Cori Gauffová (7.) | No. 1 Court (17:30 SELČ)

Sofia Keninová prohrála na French Open první kolo kvalifikace s tehdejší #283 Margaux Rouvroyovou, ovšem ve Wimbledonu prošla tříkolovým sítem bez ztráty jediného setu. Bývalá šampionka Australian Open a někdejší světová čtyřka prožívá další náročnou sezonu, ačkoli se v letošním roce dokázala v žebříčku vyhoupnout o skoro 160 míst.

Čtyřiadvacetiletá Američanka letos vyhrála jen polovinu z 22 utkání v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, pořád je to ale mnohem lepší než loňská bilance 4:13 na té samé úrovni. Dvojnásobná grandslamová finalistka se podívala do semifinále v Hobartu a do třetího kola v Miami a Římě, kde zaskočila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou.

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (SF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 15:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 4:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:2 (kariérní 9:17)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (Q)

Sofia Keninová - Wimbledon

Kariérní bilance: 3:3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018-19, 2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Nottingham (Q), 125k Gaiba (2K)

Cori Gauffová dorazila na nejslavnější turnaj po semifinále v Eastbourne, kterým vyrovnala své kariérní maximum na trávě (Berlín 2022). Devatenáctiletá Američanka vyhrála úvodní tři zápasy ve dvou setech, včetně toho se světovou čtyřkou Jessicou Pegulaovou, ale v souboji o finále nestačila 3:6, 3:6 na pozdější šampionku a další krajanku Madison Keysovou.

Světová sedmička je obvykle v All England Clubu jednou z nejvíce sledovaných hráček, šest z 11 duelů v tomto dějišti odehrála na centrálním dvorci. Právě tady prorazila na hlavní okruh, když se v roce 2019 probila z kvalifikace až do osmifinále. Další osmifinálovou účast přidala předloni a loni skončila ve třetím kole.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (T); Eastbourne, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (SF)

Bilance: 27:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 4:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 6:0 (kariérní 45:15)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF)

Cori Gauffová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Berlín (2K), Eastbourne (SF)

Vzájemná bilance: 1:1. Keninová má v hlavní fázi Wimbledonu úspěšnost 3:3 a jejím maximem je druhé kolo. Na Australian Open 2020 přehrála 6:7, 6:3, 6:0 tehdy 15letou Gauffovou a nakonec si došla pro titul. Mladší z Američanek jí porážku oplatila letos v lednu v Aucklandu (6:4, 6:4) a také ona triumfovala.

Tip na vítězku: Cori Gauffová