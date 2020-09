10. den na US Open: Na programu jsou zbylá čtvrtfinále. Serenu vyzve Pironkovová, Medveděva čeká nebezpečný krajan Rubljov

V rámci desátého hracího dne letošního ročníku US Open se zkompletují semifinálová obsazení. Serenu Williamsovou v souboji matek vyzve vracející se Cvetana Pironkovová, letos v New Yorku neporažená Viktoria Azarenková se utká s Elise Mertensovou. Mužské dvouhry nabídnou ruské derby mezi Daniilem Medveděvem a Andrejem Rubljovem a souboj favorizovaného Dominica Thiema s Alexem de Minaurem.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále dvouhry žen • Pironková (Bulh.) - S. Williamsová (3-USA) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Azarenková (Běl.) - Mertensová (16-Belg.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ) • Čtvrtfinále dvouhry mužů • Rubljov (10-Rus.) - Medveděv (3-Rus.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ) de Minaur (21-Austr.) - Thiem (2-Rak.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 2:30 SELČ)



• Čtvrtfinále dvouhry žen •

Cvetana Pironkovová (-) - Serena Williamsová (8.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Cvetana Pironkovová se pokusí pokračovat ve svém pohádkovém návratu proti jedné z největších favoritek Sereně Williamsové. Zatímco Pironkovová, která hraje svůj první turnaj po tříleté mateřské pauze, je ve čtvrtfinále US Open poprvé v kariéře a jejím maximem na grandslamech je semifinále Wimbledonu 2010, majitelka 23 grandslamových trofejí Williamsová bude hrát čtvrtfinále domácího grandslamu posedmnácté. Hráčky se potkávají po pěti letech, všechny čtyři předchozí souboje vyhrála Williamsová.

Senzační jízda Pironkovové by dnes měla skončit, a to nejen kvůli rozdílům v kvalitě hry obou aktérek, ale také kvůli fyzické kondici Bulharky. Pironkovová totiž v posledních dnech bojuje se zraněním levého stehna. Williamsová by i proti stoprocentní Pironkovové byla jasnou favoritkou.

Tip: Williamsová ve dvou setech

Aktuální forma

Pironkovová to před mateřskou pauzou nejvýše dotáhla na 31. příčku žebříčku a na kontě má jeden turnajový triumf na hlavním okruhu. Svůj poslední turnaj odehrála před více než třemi lety ve Wimbledonu, kde zároveň dosáhla svého dosavadního grandslamového maxima (semifinále 2010).

Cesta turnajem

Bulharka zatím prožívá pohádkový návrat na kurty, na US Open bez ztráty setu vyřadila Ljudmilu Samsonovovou, Garbiñe Muguruzaovou i Donnu Vekičovou a v osmifinále zvládla téměř tříhodinovou třísetovou bitvu s Alizé Cornetovou.

Historie na US Open

Pironkovová hraje hlavní soutěž amerického grandslamu podvanácté a teprve podruhé dokázala přejít přes druhé kolo. Jejím předchozím maximem bylo osm let staré osmifinále.

Cvetana Pironkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 4-0

Bilance z posledních 10 zápasů: přes tři roky nehrála

Bilance na venkovních betonech: 4-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 12-37)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Cvetana Pironkovová - US Open

Kariérní bilance: 12-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Samsonovová (6-2 6-3), (10) Muguruzaová (7-5 6-3), (18) Vekičová (6-4 6-1), Cornetová (6-4 6-7 6-3)

Aktuální forma

Williamsová je po restartu sezony velmi aktivní. Na domácí půdě se zúčastnila malého turnaje v Lexingtonu (ve čtvrtfinále prohrála bitvu s krajankou Shelby Rogersovou), i přípravné akce právě ve Flushing Meadows, kde v osmifinále nedopodávala souboj právě se Sakkariovou. Ve všech pěti zápasech musela do rozhodující sady.

Cesta turnajem

Dvousetového vítězství se dočkala až na US Open proti krajance Kristie Ahnové, set neztratila ani s Margaritou Gasparjanovou. Ve třetím kole po obratu vyhrála bitvu šampionek se Sloane Stephensovou a v osmifinále po třísetové bitvě oplatila dva týdny starou porážku Sakkariové.

Historie na US Open

Williamsová hraje své jubilejní dvacáté US Open a útočí na 11. finále. Se šesti triumfy a 105 výhrami je nejúspěšnější hráčkou turnaje. V posledních dvou letech padla až ve finále, nejprve s Naomi Ósakaovou a loni s Biancou Andreescuovou.

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (vítězka)

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-3

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-1 (kariérní 102-4)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 38-14)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Serena Williamsová - US Open

Kariérní bilance: 105-13

Nejlepší výsledek: vítězka (1999, 2002, 2008, 2012 - 2014)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 13-3

Generálka: Lexington (čtvrtfinále), New York (osmifinále)

Cesta turnajem: Ahnová (7-5 6-3), Gasparjanová (6-2 6-4), (26) Stephensová (2-6 6-2 6-2), (15) Sakkariová (6-3 6-7 6-3)



Viktoria Azarenková (27.) - Elise Mertensová (18.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ)

Dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Viktoria Azarenková je ve čtvrtfinále grandslamů poprvé po mateřské pauze. Mezi nejlepší osmičku se na podnicích velké čtyřky naposledy dostala na Australian Open 2016. Na US Open, kde je jejím maximem finále z let 2012 a 2013, dokonce po pěti letech. O své první semifinále od US Open 2013 zabojuje v premiérovém souboji s Elise Mertensovou, jež bude útočit na vyrovnání svého grandslamového maxima (Australian Open 2018).

Azarenková ve Flushing Meadows vyhrála všech devět letošních zápasů, ovšem v posledním utkání šla s formou trochu dolů. I tak by její série nemusela ještě skončit, přestože, s ohledem na formu, má dnes proti sobě asi nejtěžší soupeřku ze všech hráček, které letos v New Yorku potkala. Mertensová teď hraje výborně a do čtvrtfinále prošla bez ztráty setu. V premiérovém souboji, jenž určitě nabídne spoustu dramatických dlouhých výměn, vyhraje ta, která lépe udrží nervy. Zkušenosti jsou na straně Azarenkové.

Tip: Azarenková ve třech setech

Aktuální forma

Azarenková kvůli osobním problémům a částečně i pandemii koronaviru od loňského US Open odehrála jen tři turnaje a přes rok čekala na výhru. Dočkala se před týdnem právě ve Flushing Meadows, kde si nakonec senzačně dokráčela pro 21. titul a první od dubna 2016.

Cesta turnajem

Na skvělé výkony navazuje i na US Open, kde bez ztráty setu a větších potíží přehrála Barbaru Haasovou, nasazenou pětku Arynu Sabalenkovou a Igu Šwiatekovou. Set ztratila až v osmifinále, v němž po obratu zdolala poslední českou naději na turnaji Karolínu Muchovou.

Historie na US Open

Azarenková hraje své 13. US Open, ve druhém týdnu je pošesté a konkrétně ve čtvrtfinále popáté. Jejím maximem je finále z let 2012 a 2013, ve kterých podlehla Sereně Williamsové. Loni skončila již v prvním kole na krajance Aryně Sabalenkové.

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (vítězka)

Bilance: 9-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 2-0 (kariérní 53-29)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 7-9)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Viktoria Azarenková - US Open

Kariérní bilance: 38-12

Nejlepší výsledek: finále (2012 - 2013)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 2-2

Generálka: Lexington (1. kolo), New York (vítězka)

Cesta turnajem: Haasová (6-1 6-2), (5) Sabalenková (6-1 6-3), Šwiateková (6-4 6-2), (20) Muchová (5-7 6-1 6-4)

Aktuální forma

Mertensová má po pauze vynikající formu. Po překvapivém vyřazení v prvním kole na antuce v Palermu si na dalším antukovém podniku v Praze zahrála finále a na generálce ve Flushing Meadows až v semifinále prohrála s Naomi Ósakaovou.

Cesta turnajem

Na US Open dosud neztratila set. Postupně si poradila s Laurou Siegemundovou, Sarou Sorribesovou a Caty McNallyovou, proti níž musela likvidovat dva setboly, a v osmifinále přehrála vítězku letošního Australian Open a nasazenou dvojku Sofii Keninovou.

Historie na US Open

Zatímco při svých dvou úvodních startech v hlavní soutěži US Open skončila Mertensová hned v prvním kole, teď třikrát za sebou postoupila do druhého týdne. Čtvrtfinále je jejím maximem, loni v něm nestačila na pozdější vítězku Biancu Andreescuovou.

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (finále); New York (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (semifinále)

Bilance: 23-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 17-6

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 2-0 (kariérní 12-7)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Elise Mertensová - US Open

Kariérní bilance: 11-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019 - 2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: New York (semifinále)

Cesta turnajem: Siegemundová (6-2 6-2), Sorribesová (6-3 7-5), McNallyová (7-5 6-1), (2) Keninová (6-3 6-3)



• Čtvrtfinále dvouhry mužů •

Andrej Rubljov (14.) - Daniil Medveděv (5.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Andrej Rubljov postupem do čtvrtfinále vyrovnal své grandslamové i newyorské maximum. O první semifinále si zahraje se svým úspěšnějším krajanem a loňským finalistou Daniilem Medveděvem. Oba aktéry čeká druhé grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Všechny tři předchozí souboje bez ztráty setu vyhrál Medveděv.

Rubljov má letos naprosto skvělou formu a tentokrát by konečně Medveděvovi mohl alespoň sebrat set. Medveděv je však na US Open zatím velice suverénní, přestože měl mnohem slabší soupeře, a po diskvalifikaci Novaka Djokoviče je oprávněně považován za jednoho z největších favoritů. I čtvrtý vzájemný souboj nejspíše půjde za Medveděvem, ale tentokrát by to mohla být alespoň čtyřsetová bitva.

Tip: Medveděv ve čtyřech setech

Aktuální forma

Rubljov do letošní sezony vstoupil famózně, když vyhrál 11 zápasů v řadě a ovládl turnaje ATP v Dauhá a Adelaide. Skvělou formou se prezentoval i v Melbourne, kde uhrál osmifinále. Vůbec poprvé v letošní sezoně se do závěrečných kol nepodíval až na Masters přesunutém do New Yorku, v prvním kole nestačil na Daniela Evanse.

Cesta turnajem

Na US Open ale formu naladil, bez ztráty setu vyřadil Jérémyho Chardyho, Grégoira Barréreho i Salvatora Carusa a v osmifinále oplatil loňskou porážku turnajové šestce a loňskému semifinalistovi Matteovi Berrettinimu.

Historie na US Open

US Open je pro Rubljova jednoznačně nejúspěšnějším grandslamem. V hlavní soutěži startuje popáté a potřetí je ve druhém týdnu. Postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum z roku 2017. Loni v osmifinále nestačil na Mattea Berrettiniho.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide, Dauhá (vítěz)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide, Dauhá (vítěz)

Bilance: 19-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 17-3

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 6-13)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrej Rubljov - US Open

Kariérní bilance: 11-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: New York (1. kolo)

Cesta turnajem: Chardy (6-4 6-4 6-3), Barrére (6-2 6-4 7-6), Caruso (6-0 6-4 6-0), (6) Berrettini (4-6 6-3 6-3 6-3)

Aktuální forma

Medveděv vypadá po dlouhé koronavirové pauze konečně odpočatě. Ve slušné formě se představil na přípravné akci právě ve Flushing Meadows, kde nedal šanci Marcosovi Gironovi ani Aljažovi Bedenemu a ve čtvrtfinále ve třech setech podlehl Robertovi Bautistovi.

Cesta turnajem

Na US Open je zatím nekompromisní a ještě neztratil jediný set. Postupně si poradil s Federicem Delbonisem, Christopherem O'Connelem, J. J. Wolfem a Francesem Tiafoem.

Historie na US Open

Medveděv hraje US Open pátým rokem v řadě, počtvrté v hlavní soutěži. Do druhého týdne se dostal až loni, kdy ve finále po pětisetové bitvě podlehl Rafaelovi Nadalovi.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (čtvrtfinále)

Bilance: 14-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-3

Bilance proti hráčům Top 11-20: 3-2 (kariérní 18-10)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 12-3

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: New York (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Delbonis (6-1 6-2 6-4), O'Connell (6-3 6-2 6-4), Wolf (6-3 6-3 6-2), Tiafoe (6-4 6-1 6-0)



Alex de Minaur (28.) - Dominic Thiem (3.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 2:30 SELČ)

Alex de Minaur si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále na grandslamových turnajích. Jeho soupeřem bude trojnásobný grandslamový finalista Dominic Thiem, který bude stejně jako jeho dnešní soupeř útočit na první newyorské semifinále. Jeden ze dvou předchozích soubojů se odehrál před třemi lety v prvním kole právě ve Flushing Meadows, tehdy jasně zvítězil Rakušan. S australským mladíkem si o rok později poradil i v Davis Cupu.

De Minaur předvádí velmi dobrou formu, ale na rakouskou jedničku by to stačit nemělo. Thiem už na začátku turnaje patřil k největším favoritům a po diskvalifikaci Novaka Djokoviče bude chtít konečně ukořistit premiérový grandslamový vavřín. De Minaur by mu v postupu do dalšího kola zabránit neměl.

Tip: Thiem ve třech setech

Aktuální forma

De Minaur se na začátku roku v ATP Cupu představil ve skvělé formě, ale zdravotní potíže mu znemožnily zúčastnit se domácího Australian Open a před pauzou stihl už jen jeden zápas v Acapulku. Po restartu sezony se vrátil jasnou porážkou s Janem-Lennardem Struffem.

Cesta turnajem

Na US Open si však vede podstatně lépe, postupně vyřadil Andreje Martina, Richarda Gasqueta, po pětisetové bitvě nasazenou jedenáctku Karena Chačanova a v osmifinále bez ztráty setu přehrál Vaska Pospisila.

Historie na US Open

Už před startem letošního ročníku bylo US Open pro de Minaura nejúspěšnějším grandslamem. Do druhého týdne ještě na žádném z dalších grandslamů nepostoupil, loni v osmifinále prohrál s Grigorem Dimitrovem.

Alex de Minaur - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (čtvrtfinále)

Bilance: 6-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-4

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 4-14)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

Alex de Minaur - US Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: New York (1. kolo)

Cesta turnajem: Martin (6-4 6-3 7-5), Gasquet (6-4 6-3 6-7 7-5), (11) Chačanov (6-4 0-6 4-6 6-3 6-1), Pospisil (7-6 6-3 6-2)

Aktuální forma

Finalista letošního Australian Open Thiem během koronavirové přestávky nelenil a odehrál celkem 28 zápasů s bilancí 25-3. Po restartu sezony se ale v dobré formě nepředvedl, na přípravném turnaji ve Flushing Meadows skončil hned na úvod po výprasku od Filipa Krajinoviče.

Cesta turnajem

Na US Open ale hraje v úplně jiné formě. Po cestě do čtvrtfinále ztratil jen jeden set. V úvodním kole mu vzdal Jaume Munar, následně si poradil se Sumitem Nagalem, ve čtyřech setech se šampionem ročníku 2014 Marinem Čiličem a v osmifinále s Felixem Augerem-Aliassimem.

Historie na US Open

Thiem se obvykle závěrečného grandslamu sezony účastní posedmé. Nejhorší výsledek zaznamenal loni, kdy hned v prvním kole prohrál s Thomasem Fabbianem. Jeho maximem je čtvrtfinále.

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-4

Bilance proti hráčům Top 21-30: 1-1 (kariérní 36-13)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 5-1)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Dominic Thiem - US Open

Kariérní bilance: 19-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018, 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Munar (7-6 6-3 skreč), Nagal (6-3 6-3 6-2), (31) Čilič (6-2 6-2 3-6 6-3), (15) Auger-Aliassime (7-6 6-1 6-1)