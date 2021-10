10. den v Indian Wells: O finále se utkají Azarenková s Ostapenkovou a Džabúrová s Badosaovou, muži budou dohrávat čtvrtfinále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále žen • Azarenková (27-Běl.) - Ostapenková (24-Lot.) | Stadium 1 (sobota 3:00 SELČ) Džabúrová (12-Tun.) - Badosaová (21-Šp.) | Stadium 1 (sobota 4:30 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Basilašvili (29-Gruz.) - Tsitsipas (2-Řec.) | Stadium 1 (20:00 SELČ) Fritz (31-USA) - Zverev (3-Něm.) | Stadium 1 (21:30 SELČ)



• Semifinále žen •

Viktoria Azarenková (32.) - Jelena Ostapenková (29.) | Stadium 1 (sobota 3:00 SELČ)

Dvojnásobná šampionka a nejúspěšnější hráčka BNP Paribas Open za poslední dekádu Viktoria Azarenková bude v souboji o finále čelit Jeleně Ostapenkové. Grandslamové šampionky a bývalé členky elitní desítky žebříčku WTA se dosud střetly pouze jednou, předloni na antukovém French Open ve dvou těsných setech vyhrála Azarenková.

Dvaatřicetiletá Azarenková podnikne útok na své 41. kariérní finále, první v letošní sezoně a 13. na akcích WTA 1000. Rodačka z Minsku je jedinou běloruskou tenistkou, která v kalifornské poušti hrála finále.

O osm let mladší Ostapenková si letos finále už dvakrát zahrála a může si zajistit svou jubilejní desátou finálovou účastu. Na nejprestižnějších turnajích okruhu WTA byla ve finále dvakrát, před pěti lety v Dauhá a o dva roky později v Miami, na první trofej stále čeká. Lotyšsko ještě zastoupení ve finále "pátého grandslamu" nikdy nemělo.

Azarenková má letos výbornou a stabilní formu, kdyby ji netrápila častá zranění, mohla dosáhnout na ještě lepší výsledky. Ostapenková se naopak celou kariéru prezentuje nevyrovnanými výkony, možná i proto je favoritkou na postup zkušenější Běloruska, která po cestě do semifinále neztratila jediný set.

Tip: Azarenková ve třech setech

Aktuální forma

Azarenková se na konci loňské sezony dostala do své nejlepší formy, jenže letos se trápí zdravotně. V letošní sezoně absolvovala 13 turnajů a z pěti z nich musela v průběhu odstoupit. Do konce nedohrála ani poslední generálku v Chicagu, kde nenastoupila k osmifinále.

Cesta turnajem

V kalifornské poušti jí na úvod vzdala Magda Linetteová, poté si po skvělých výkonech a bez ztráty setu poradila v souboji dvojnásobných grandslamových vítězek se svou dlouholetou rivalkou Petrou Kvitovou, krajankou Aljaksandrou Sasnovičovou, která si vyšlápla na dvě grandslamové šampionky, i domácí Jessicou Pegulaovou.

Historie na BNP Paribas Open

Azarenková je se dvěma triumfy nejúspěšnější hráčkou poslední dekády tohoto turnaje a díky letošnímu výsledku se dostala přes hranici 30 výher. Dále než do druhého kola "pátého grandslamu" postoupila poprvé od triumfu v roce 2016, v semifinále je počtvrté.

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)

Bilance: 27-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 17-5

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 6-0 (kariérní 61-22)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 12-6)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (3. kolo)

Viktoria Azarenková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 32-8

Nejlepší výsledek: triumf (2012, 2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance v semifinále: 2-1

Generálka: Chicago 2 (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Linetteová (7-5 3-0 skreč), (7) Kvitová (7-5 6-4), Sasnovičová (6-3 6-4), (19) Pegulaová (6-4 6-2)

Aktuální forma

Ostapenková i letos jasně ukazuje, že vyrovnané výsledky od ní prostě očekávat nemůžeme. V letošní sezoně absolvovala 18 turnajů a pouze třikrát prošla alespoň do čtvrtfinále. Zatímco na antuce v Římě v této fázi skončila, na trávě v Eastbourne získala titul a v lucemburské hale hrála finále. Poté se představila ještě v ostravské hale, kde vypadla ve druhém kole.

Cesta turnajem

V Indian Wells na úvod smetla veteránku Su-Wei Hsieh, pak ve třech setech zdolala Julii Putincevovou, v osmifinále překvapivě a snadno přehrála turnajovou dvojku Igu Šwiatekovou a ve čtvrtfinále potřebovala rozhodující sadu proti domácí Shelby Rogersové.

Historie na BNP Paribas Open

V Indian Wells hraje počtvrté a poprvé došla dál než do třetího kola.

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (triumf); Lucemburk (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (semifinále)

Bilance: 31-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-8

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 6-1 (kariérní 33-27)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (nehrála)

Jelena Ostapenková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Lucemburk (finále), Ostrava (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Su-Wei Hsieh (6-3 6-0), Putincevová (6-3 2-6 6-3), (2) Šwiateková (6-4 6-3), Rogersová (6-4 4-6 6-3)



Ons Džabúrová (14.) - Paula Badosaová (27.) | Stadium 1 (sobota 4:30 SELČ)

Ons Džabúrová si postupem do svého premiérového semifinále na akcích WTA 1000 zajistila debut v elitní desítce. Další soupeřkou Tunisanky, která má letos na kontě nejvíce výher na tour, bude Paula Badosaová. Španělka vyrovnala své maximum na podnicích této kategorie (letošní Madrid) a bude stejně jako její dnešní protivnice útočit na největší finále v kariéře. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1-1, obě aktérky mají velkou šanci se podívat na letošní Turnaj mistryň, Badosaovou dělí jediná výhra od debutu v Top 20.

Sedmadvacetiletá Džabúrová bude pozicí v Top 10 znovu přepisovat historii arabského tenisu. Sedmadvacetiletá Tunisanka bude útočit na své třetí letošní a páté kariérní finále a případně druhý triumf. Její země ještě nikdy zastoupení ve finále takto velkého turnaje neměla.

Třiadvacetiletá Badosaová může navázat na Conchitu Martínezovou, jedinou španělskou finalistku v historii turnaje (1992 a 1996). Také rodačka z amerického New Yorku má na dosah své největší finále, na nejvyšším okruhu o titul bojovala zatím jen letos v Bělehradu a uspěla.

Džabúrová je favoritkou na postup, což není žádným překvapením. Letos jasně ukazuje, že má skvělou formou nehledě na povrch, kdežto Badosaová excelovala hlavně na tom nejpomalejším. I Španělka se ovšem na betonech prezentuje velmi solidně, hlavně v posledních dnech v Indian Wells. Džabúrovou tak nečeká vůbec nic jednoduchého, rychlejší podklad by ale pro ni mohl být mírnou výhodou. Letošní souboj v Miami byl velice vyrovnaný a podobná bitva může být k vidění i v tomto střetnutí.

Tip: Džabúrová ve třech setech

Aktuální forma

Džabúrová má letos skvělou bilanci 48-17 a vlastní nejvíce výher na tour. Jejím letošním maximem jsou tři finále, na trávě v Birminghamu se radovala ze zisku premiérového titulu na nejvyšším okruhu. To poslední odehrála na generálce v Chicagu, kde vyřadila Elinu Svitolinovou či Jelenu Rybakinovou a ve finále podlehla Garbiñe Muguruzaové.

Cesta turnajem

Do akce v kalifornské poušti vstoupila třísetovým vítězstvím nad Anastasijí Sevastovovou a pak se ztrátou pouhých čtyř gamů smetla domácí Danielle Collinsovou a kvalifikantku Annu Kalinskou. Ve čtvrtfinále vyřadila rozjetou Anett Kontaveitovou.

Historie na BNP Paribas Open

V Indian Wells startuje počtvrté a poprvé se dostala dále než do druhého kola.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (triumf); Chicago 2, Charleston 2 (finále); Charleston (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Chicago 2 (finále)

Bilance: 48-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 25-11

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 5-3 (kariérní 11-15)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (3. kolo)

Ons Džabúrová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Chicago 2 (finále)

Cesta turnajem: volný los, Sevastovová (6-2 6-7 6-3), (22) Collinsová (6-1 6-3), Kalinská (6-2 6-2), (18) Kontaveitová (7-5 6-3)

Aktuální forma

Badosaová letos excelovala hlavně na nejpomalejším povrchu, antukové jaro zakončila s bilancí 17-3, v Bělehradu vybojovala svůj první titul a na French Open se poprvé dostala do čtvrtfinále grandslamů. Na venkovních betonech je jejím letošním maximem čtvrtfinále z olympiády a Cincinnati. Po vypadnutí ve druhém kole US Open se představila v Ostravě, i z českého halového podniku odjížděla s bilancí 1-1.

Cesta turnajem

V Indian Wells začala třísetovým vítězstvím nad Dajanou Jastremskou, pak smetla Cori Gauffovou a po dalších výborných výkonech přehrála favorizované Barboru Krejčíkovou a finalistku posledního ročníku Angelique Kerberovou.

Historie na BNP Paribas Open

Badosaová v hlavní soutěži "pátého grandslamu" debutuje.

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad (triumf); Madrid, Charleston 1, Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (semifinále)

Bilance: 39-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-7

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 5-0 (kariérní 5-2)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (2. kolo)

Paula Badosaová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Ostrava (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Jastremská (6-4 2-6 6-2), (15) Gauffová (6-2 6-2), (3) Krejčíková (6-1 7-5), (10) Kerberová (6-4 7-5)



• Čtvrtfinále mužů •

Nikoloz Basilašvili (36.) - Stefanos Tsitsipas (3.) | Stadium 1 (20:00 SELČ)

Nikoloz Basilašvili v 29 letech absolvuje své premiérové čtvrtfinále na Masters. Nejlepší gruzínský tenista v něm narazí na řeckou jedničku Stefanose Tsitsipase, který už trofej z těchto podniků má a ve čtvrtfinále byl desetkrát. Oba předchozí souboje se odehrály na venkovních betonech a v sezoně 2019, pokaždé se z postupu radoval Tsitsipas.

Basilašvili se svým nejlepším tenisem dokáže porazit kohokoli na tour. Jenže rodák z Tbilisi neoplývá vyrovnanou formou, a proto je Tsitsipas docela jasným favoritem. Třetí hráč světa je ovšem po prohraném finále French Open hodně zranitelný a nic jednoduchého ho nečeká, Basilašvili mu v obou předchozích duelech dokázal sebrat set.

Tip: Tsitsipas ve třech setech

Aktuální forma

Basilašvili letos triumfoval na venkovních betonech v Dauhá a antuce v Mnichově. Na 15 turnajích ovšem ztroskotal na úvodním protivníkovi. Vyrovnanou formu nemá ani v posledních týdnech, v Cincinnati prohrál v prvním kole, na US Open a v hale v Métách zvládl dva zápasy a na poslední generálce v San Diegu byl nad jeho síly hned Lorenzo Sonego.

Cesta turnajem

V Indian Wells si na úvod poradil s domácím kvalifikantem Christopherem Eubanksem, poté měl namále proti Albertovi Ramosovi, který dokonce podával na postup, a v osmifinále přehrál trápícího se Karena Chačanova.

Historie na BNP Paribas Open

Hlavní soutěž "pátého grandslamu" absolvuje počtvrté, při předchozích startech se nedočkal jediné výhry.

Nikoloz Basilašvili - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov, Dauhá (triumf); Halle, Cagliari (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)

Bilance: 32-24

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 16-10

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 5-17)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Nikoloz Basilašvili - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Méty (čtvrtfinále), San Diego (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Eubanks (6-4 6-3), Ramos (4-6 7-6 6-2), (24) Chačanov (6-4 7-6)

Aktuální forma

Tsitsipas má letos na kontě nejvíce výher na tour, a to hlavně díky fenomenálnímu úvodnímu půlroku letošní sezony. Po prohraném finále French Open, v němž vedl 2-0 na sety proti Novakovi Djokovičovi, se však dostavila krize. Od poloviny června je teprve počtvrté ve čtvrtfinále, jeho maximem jsou semifinále z podniků Masters v Torontu a Cincinnati.

Cesta turnajem

Svou nejlepší formu nemá ani v kalifornské poušti, kde sice začal hladkým vítězstvím nad Pedrem Martínezem, ale pak musel otáčet souboje s trápícími se Fabiem Fogninim i Alexem de Minaurem.

Historie na BNP Paribas Open

V Indian Wells se v minulosti představil dvakrát, v obou případech pro něj prestižní turnaj skončil ve druhém kole.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Monte Carlo (triumf); French Open, Barcelona, Acapulko (finále); Cincinnati, Toronto, Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (finále); Cincinnati, Toronto, Australian Open (semifinále)

Bilance: 53-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 26-7

Bilance proti hráčům Top 31-50: 10-3 (kariérní 42-14)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 3-2 (kariérní 7-3)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Stefanos Tsitsipas - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Martínez (6-2 6-4), (25) Fognini (2-6 6-3 6-4), (22) de Minaur (6-7 7-6 6-2)



Taylor Fritz (39.) - Alexander Zverev (4.) | Stadium 1 (21:30 SELČ)

Taylor Fritz ve svém prvním čtvrtfinále na Masters vyzve jednoho z nejtěžších možných soupeřů a majitele pěti trofejí z akcí této kategorie Alexandera Zvereva. Jeden z největších favoritů ve vzájemné bilanci vede 3-1, naposledy se potkali letos ve Wimbledonu.

Zverev po vyřazení v osmifinále Wimbledonu zvládl 19 z 20 zápasů a je zaslouženě jasným favoritem. Fritz v Indian Wells ještě neztratil set a zaskočil Mattea Berrettiniho a Jannika Sinnera, ovšem na rozjetou německou jedničku by to stačit nemělo.

Tip: Zverev ve dvou setech

Aktuální forma

Fritz se letos čtyřikrát probojoval do semifinále, ale na první finálovou účast od loňského března stále čeká. V posledních dvou měsících neměl dobrou formu, po semifinále v Atlantě dokázal uspět jen ve dvou ze sedmi utkání, dokonce měsíc čekal na vítězství a prošel si sérií čtyř porážek.

Cesta turnajem

V Indian Wells ovšem překvapuje. Bez ztráty setu přehrál svého talentovaného krajana Brandona Nakashimu i nejlepší dva italské tenisty v žebříčku Mattea Berrettiniho a Jannika Sinnera.

Historie na BNP Paribas Open

V Indian Wells startuje pošesté a vylepšil své maximum na turnaji, tím předchozím bylo osmifinále z roku 2018.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Atlanta, Los Cabos, Cagliari, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta, Los Cabos, Dauhá (semifinále)

Bilance: 25-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 19-12

Bilance proti hráčům Top 10: 0-4 (kariérní 6-21)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (2. kolo)

Taylor Fritz - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: San Diego (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Nakashima (6-3 6-4), (5) Berrettini (6-4 6-3), (10) Sinner (6-4 6-3)

Aktuální forma

Zverev letos triumfoval v Acapulku a na Masters v Madridu a po smolné porážce v osmifinále Wimbledonu si vede ještě lépe. Nejlepší německý tenista získal zlato z olympijských her, ovládl Masters v Cincinnati a až v semifinále US Open se jeho vítězná série zastavila na 16 zápasech. Po závěrečném grandslamu sezony se představil jen v Laver Cupu, v němž zdolal Johna Isnera.

Cesta turnajem

V Indian Wells začal třísetovým vítězstvím nad domácím talentem Jensonem Brooksbym a poté poprvé našel recept na bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho i Gaëla Monfilse. Z posledních 20 duelů má 19 výher.

Historie na BNP Paribas Open

V kalifornské poušti nikdy úspěšný nebyl. "Pátý grandslam" hraje pošesté a jeho nejlepším předchozím výsledkem bylo osmifinále, které si zahrál při svém debutu v hlavní soutěži v roce 2016.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); US Open, French Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, OH Tokio, Acapulko (triumf); US Open (semifinále)

Bilance: 46-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 28-5

Bilance proti hráčům Top 31-50: 10-2 (kariérní 61-20)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2-0 (kariérní 5-4)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (semifinále)

Alexander Zverev - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Brooksby (6-4 3-6 6-1), A. Murray (6-4 7-6), (14) Monfils (6-1 6-3)