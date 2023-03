10. den v Indian Wells: V semifinále jsou favoritkami obhájkyně titulu Šwiateková a Sabalenková

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále žen • Sakkariová (7-Řec.) - Sabalenková (2-) | PREVIEW LS | Stadium 1 (23:00 SEČ) Šwiateková (1-Pol.) - Rybakinová (10-Kaz.) | PREVIEW LS | Stadium 1 (sobota 2:00 SEČ)



Maria Sakkariová (7.) - Aryna Sabalenková (2.) | Stadium 1 (23:00 SEČ)

Maria Sakkariová dál útočí na vyrovnání loňského finálového výsledku a také svůj druhý kariérní titul. V semifinále vyzve letos fenomenální Arynu Sabalenkovou, která v Indian Wells už dvakrát vylepšila své maximum a má doma čtyři trofeje z podniků WTA 1000. Poslední dva souboje na předloňském a loňském Turnaji mistryň vyhrála Sakkariová a ve vzájemné bilanci prohrává už jen 3-4.

Sedmadvacetiletá Sakkariová má v semifinále obvykle problémy, v této fázi disponuje vysoce negativní bilancí 7-19 a neuspěla v posledních třech případech. Konkrétně na WTA 1000 vyhrála dvě ze šesti semifinálových utkání, a to ta poslední dvě loni v Indian Wells a Guadalajaře. Rodačka z Atén je jedinou řeckou finalistkou v historii BNP Paribas Open a zaútočí na své první letošní a celkově osmé finále.

Čtyřiadvacetiletá Sabalenková je naopak v semifinálové fázi ve vysoce pozitivních číslech (20-12). Na "tisícovkách" ale prohrála poslední tři souboje o finále a má v nich úspěšnost 4-4. Rodačka z Minsku může zahájit třetí desítku finálových účastí a pořád má šanci navázat na triumfy krajanky Viktorie Azarenkové v letech 2012 a 2016 a stát se třetí běloruskou finalistkou této akce (Nataša Zverevová 1995).

I osmé střetnutí se uskuteční na tvrdém povrchu, pošesté pod širým nebem. Sabalenková letos exceluje a zvládla 16 ze 17 utkání, jediný nezdar zaregistrovala proti Barboře Krejčíkové ze stavu 6-0 3-1. V Indian Wells v životní formě pokračuje a měla by se Sakkariovou přerušit sérii porážek. Řecká jednička totiž letos nepůsobí přesvědčivě a její trápení v semifinálových duelech je dobře známé.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Sakkariová pořád čeká na svůj druhý kariérní triumf na nejvyšším okruhu a i na první letošní finále. Po zklamání v podobě vyřazení ve třetím kole grandslamového Australian Open s Lin Zhu prohrála semifinále v Linci s Petrou Martičovou a v Dauhá s Jessicou Pegulaovou. V Dubaji se loučila hned po úvodním zápase a výprasku od Karolíny Plíškové.

Cesta turnajem

Chuť si bude chtít spravit v Indian Wells, loňská finalistka však stále nemá svou nejlepší formu a domácí Shelby Rogersovou i Anhelinu Kalininovou zdolala až po obratu. Všechny tři sety musela absolvovat i v osmifinále s Karolínou Plíškovou a také ve čtvrtfinále s Petrou Kvitovou, s níž prohrávala už o set a brejk.

Historie na BNP Paribas Open

V hlavní soutěži debutovala v roce 2018 a dostala se do osmifinále. Na další čekala do loňského ročníku, v němž prohrála až ve finále s Igou Šwiatekovou.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (SF)

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-3 (kariérní 7-19)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 2-4)

Bilance v semifinále: 0-2 (kariérní 7-20)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Maria Sakkariová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 12-4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: Dauhá (SF), Dubaj (2K)

Cesta turnajem: volný los, Rogersová (2-6 6-4 6-0), (27) Kalininová (3-6 6-2 6-4), (17) Kar. Plíšková (6-4 5-7 6-3), (15) Kvitová (4-6 7-5 6-1)

Aktuální forma

Sabalenková se rozjela po slabším období už ve druhé půlce předchozí sezony a v té letošní exceluje. Za sebou má 17 utkání a na kontě jedinou porážku, kterou utrpěla ve čtvrtfinále v Dubaji s Barborou Krejčíkovou (ze stavu 6-0 3-1). Na australském kontinentu dominovala, když bez ztráty setu ovládla silně obsazenou generálku v Adelaide a na Australian Open prohrála v sedmi zápasech jediný set a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou.

Cesta turnajem

V Indian Wells jí stačila na postup do osmifinále jediná výhra, Jevgeniji Rodinové povolila dva gamy a Lesja Curenková odstoupila. V souboji o čtvrtfinále přetlačila ve třech setech osm zápasů neporaženou Barboru Krejčíkovou a oplatila jí nedávnou porážku z Dubaje. Ve čtvrtfinále smetla domácí teenagerku Cori Gauffovou.

Historie na BNP Paribas Open

Letošní start je jejím celkově čtvrtým, předchozím maximem bylo tři roky staré osmifinále.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T)

Bilance: 16-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 16-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-0 (kariérní 23-24)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 4-4)

Bilance v semifinále: 2-0 (kariérní 20-12)

Grandslamy: Australian Open (T)

Aryna Sabalenková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Dubaj (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Rodinová (6-2 6-0), Curenková (bez boje), (16) Krejčíková (6-3 2-6 6-4), (6) Gauffová (6-4 6-0)



Iga Šwiateková (1.) - Jelena Rybakinová (10.) | Stadium 1 (sobota 2:00 SEČ)

Světová jednička Iga Šwiateková bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat soubojem grandslamových šampionek s Jelenou Rybakinovou, která absolvuje své premiérové semifinále na podnicích WTA 1000. Vzájemná bilance je před tímto střetnutím vyrovnaná, předloni v Ostravě se z postupu radovala Polka a na letošním Australian Open ruská rodačka reprezentující Kazachstán.

Jednadvacetiletá Šwiateková má v semifinále výbornou bilanci 15-5 a zvládla 11 z posledních 13. Na WTA 1000 je v této fázi stoprocentní (6-0), a dokonce ještě neztratila set. V Indian Wells je jedinou polskou šampionkou, do finále se v tomto dějišti dostala už jen Agnieszka Radwaňská v roce 2014. Rodačka z Varšavy bude usilovat o své 16. kariérní finále.

Třiadvacetiletá Rybakinová vyhrála od začátku loňské sezony čtyři z pěti semifinálových utkání a vylepšila si svou úspěšnost v soubojích o finále na 11-6. V rámci pátečního programu zabojuje o svou druhou letošní a celkově 12. finálovou účast. Rodačka z Moskvy je první semifinalistkou v historii turnajů WTA 1000, tato kategorie vznikla v roce 2009.

Šwiateková je v posledních týdnech v lepší formě než v lednu. To by jí mohlo pomoct Rybakinové oplatit porážku. Druhá jmenovaná si pořád vede stabilně, ale její výkony na Australian Open byly o něco přesvědčivější. Šwiateková vyhrála v posledních 13 měsících 17 z 19 soubojů s kolegyněmi z Top 10 a je jasnou favoritkou na postup. Stejné předpoklady ale panovaly i před jejich lednovým duelem v Melbourne Parku.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková loni posbírala osm titulů, přidala další dva grandslamové vavříny a je suverénní světovou jedničkou. Na začátku letošního roku však nedominovala, v United Cupu schytala výprask od Jessicy Pegulaové a na Australian Open skončila již v osmifinále na pozdější finalistce Jeleně Rybakinové. Od té doby ovšem zase exceluje, při obhajobě v Dauhá ztratila ve třech zápasech jen pět gamů a snadno prošla do finále i v Dubaji. V něm ale po slabším výkonu jasně prohrála s Barborou Krejčíkovou.

Cesta turnajem

V Indian Wells na úvod zničila domácí Claire Liuovou a set nepovolila ani bývalým šampionkám US Open Biance Andreescuové a Emmě Raducanuové. Ve čtvrtfinále si snadno poradila se Soranou Cirsteaovou.

Historie na BNP Paribas Open

I při třetí účasti v hlavní soutěži postoupila alespoň do osmifinále. Loni to dotáhla až k titulu, ve finále suverénně přehrála Marii Sakkariovou.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (T); Dubaj (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (T); Dubaj (F)

Bilance: 16-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 16-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 22-9)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 6-0)

Bilance v semifinále: 2-0 (kariérní 15-5)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 12-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: Dauhá (T), Dubaj (F)

Cesta turnajem: volný los, Liuová (6-0 6-1), (32) Andreescuová (6-3 7-6), Raducanuová (6-3 6-1), Cirsteaová (6-2 6-3)

Aktuální forma

Rybakinová loni senzačně ovládla Wimbledon, ale po zisku prvního grandslamového titulu se i kvůli nulovému bodovému přídavku do žebříčku dlouho trápila. O to překvapivější byl její postup až do finále letošního Australian Open, kde vyřadila mimo jiné #1 Igu Šwiatekovou, loňskou finalistku Danielle Collinsovou a dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou. V Abú Zabí vypadla ve čtvrtfinále s Beatriz Haddadovou Maiaovou a v Dubaji nenastoupila k osmifinále.

Cesta turnajem

V Indian Wells nemusela v úvodních třech duelech ani jednou do rozhodující sady a každým zápasem se zlepšovala. V tom prvním měla velké potíže se Sofií Keninovou, následně přetlačila Paulu Badosaovou a v osmifinále smetla rozjetou Varvaru Gračovovou. Ve čtvrtfinále s Karolínou Muchovou už se "tříseťáku" nevyhnula a mohla klidně prohrát ve dvou setech.

Historie na BNP Paribas Open

Za sebou má dva starty, při předloňském debutu skončila ve druhém kole a v loňském čtvrtfinále nestačila na Marii Sakkariovou.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (F)

Bilance: 14-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 10-14)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 1-0 (kariérní 11-6)

Grandslamy: Australian Open (F)

Jelena Rybakinová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Dubaj (OF)

Cesta turnajem: volný los, Keninová (7-6 7-6), (21) Badosaová (6-3 7-5), Gračovová (6-3 6-0), Muchová (7-6 2-6 6-4)