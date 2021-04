10. den v Miami: O finále se utkají Bartyová se Svitolinovou a Andreescuová se Sakkariovou, muži zkompletují semifinále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále dvouhry žen • Bartyová (1-Austr.) - Svitolinová (5-Ukr.) | Grandstand (21:00 SELČ) Andreescuová (8-Kan.) - Sakkariová (23-Řec.) | Grandstand (pátek 2:30 SELČ) • Čtvrtfinále dvouhry mužů • Hurkacz (26-Pol.) - Tsitsipas (2-Řec.) | Grandstand (19:00 SELČ) Korda (USA) - Rubljov (4-Rus.) | Grandstand (pátek 1:00 SELČ)



• Semifinále dvouhry žen •

Ashleigh Bartyová (1.) - Elina Svitolinová (5.) | Grandstand (21:00 SELČ)

Ashleigh Bartyovou dělí už jen dvě výhry od úspěšné obhajoby předloňského triumfu. Světová jednička se v semifinále utká se světovou pětkou Elinou Svitolinovou, která se do semifinále na větších akcích než WTA 250 probojovala poprvé od Turnaje mistryň 2019, kde ve finále přišla o sérii pěti vítězství právě s Bartyovou.

Čtyřiadvacetiletá Bartyová, jež letos ovládla generálku v Melbourne, bude bojovat o své 15. kariérní finále. O dva roky starší Svitolinová je letos v semifinále poprvé a v případě dnešního postupu bude hrát své 19. finále v kariéře a stane se první ukrajinskou finalistkou prestižního floridského podniku.

Svitolinová už dlouho nemá svou nejlepší formu, čehož by Bartyová měla využít. Vedoucí žena světového hodnocení se v Miami prezentuje lepšími výkony než její soupeřka, sérii porážek s ní utla a měla by vedení Svitolinové ve vzájemné bilanci stáhnout na 5-2.

Tip: Bartyová ve dvou setech

Aktuální forma

Bartyová loni po restartu sezony už nehrála a do akce se vrátila až letos na domácích turnajích. Hned na prvním podniku (generálka v Melbourne) získala titul a na Australian Open ve čtvrtfinále prohrála s Karolínou Muchovou. Domácí sérii završila v Adelaide, kde nezvládla úvodní duel s Danielle Collinsovou. Od té doby kvůli zranění nohy nehrála.

Cesta turnajem

V Miami měla hned na úvod obrovské potíže, proti kvalifikantce Kristíně Kučové musela v rozhodující sadě otáčet stav 2-5 a odvracet mečbol. Mnohem lépe si vedla v následujícím zápase proti Jeleně Ostapenkové i trojnásobné šampionce Viktorii Azarenkové.

Historie na Miami Open

Bartyová v Miami debutovala v roce 2017 a uhrála druhé kolo, o rok později osmifinále a poslední ročník ovládla, když v předloňském finále porazila Karolínu Plíškovou.

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (vítězka)

Bilance: 12-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 18-20)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 3-5)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Ashleigh Bartyová - Miami Open

Kariérní bilance: 13-2

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: vítězka

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Kučová (6-3 4-6 7-5), Ostapenková (6-3 6-2), (14) Azarenková (6-1 1-6 6-2), (7) Sabalenková (6-4 6-7 6-3)

Aktuální forma

Svitolinová se letos zúčastnila pěti turnajů a čtyřikrát byla v závěrečných kolech (Abú Zabí, generálka v Melbourne a Dauhá - čtvrtfinále, Australian Open - osmifinále). Poslední vystoupení v Dubaji se jí však nepovedlo, coby nasazená jednička hned v úvodním zápase nestačila na Světlanu Kuzněcovovou.

Cesta turnajem

V Miami až po obratu zdolala domácí Shelby Rogersovou a ve dvou těsných setech porazila Jekatěrinu Alexandrovovou. Další náročný duel absolvovala v osmifinále, svou první soupeřku z Top 10 od Turnaje mistryň 2019 Petru Kvitovou vyřadila až po dvouapůlhodinové bitvě a dalším úspěšném obratu na turnaji. Ve čtvrtfinále si snadno poradila s trápící se Anastasijí Sevastovovou.

Historie na Miami Open

Svitolinová hraje hlavní soutěž Miami Open posedmé a počtvrté je ve druhém týdnu. Postupem do semifinále vylepšila své maximum, kterým bylo čtvrtfinále z roku 2018. Předloni skončila již ve druhém kole na raketě Yafan Wang.

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (semifinále)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 34-39)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 4-6)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Elina Svitolinová - Miami Open

Kariérní bilance: 13-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Dauhá (čtvrtfinále), Dubaj (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Rogersová (3-6 7-5 6-3), (30) Alexandrovová (7-6 6-4), (9) Kvitová (2-6 7-5 7-5), Sevastovová (6-3 6-2)



Bianca Andreescuová (9.) - Maria Sakkariová (25.) | Grandstand (pátek 2:30 SELČ)

Druhá finalistka vzejde z premiérového souboje mezi Biancou Andreescuovou, která předloni v Indian Wells ovládla první ze dvou podniků Sunshine Doublu, a Marií Sakkariovou, jež bude útočit na své největší finále v kariéře.

Dvacetiletá Andreescuová se během životní sezony 2019 poprvé dostala do finále na hlavním okruhu a celkem o titul bojovala čtyřikrát. Pětadvacetiletá Sakkariová bude útočit na své teprve třetí finále na hlavním okruhu a největší v kariéře. Zatímco Andreescuová má v semifinálových bojích velmi slušnou bilanci 4-2, Sakkariová vyhrála jen dvě z 11. Na Miami Open se každopádně po tomto duelu změní historie, ve finále si totiž poprvé zahraje Kanaďanka, nebo Řekyně.

Premiérový souboj nemá jasnou favoritku, což není žádným překvapením. Andreescuová stále není ve své úplné top formě a Sakkariová je velmi nebezpečnou hráčkou, která je schopná porazit jakoukoli protivnici. Andreescuová je o pět let mladší, přesto má se zápasy na těch největších turnajích více zkušeností. Sakkariová má navíc v semifinále opravdu mizernou bilanci.

Tip: Andreescuová ve třech setech

Aktuální forma

Andreescuová více než rok laborovala se zraněním kolene a na okruh se znovu vrátila až na letošním Australian Open, kde vypadla ve druhém kole. Poté na menší akci v Melbourne v semifinále prohrála třísetovou bitvu s Marií Bouzkovou. Následovala více než měsíční pauza.

Cesta turnajem

V Miami na úvod vyřadila českou kvalifikantku Terezu Martincovou a poté zvládla těžké třísetové bitvy s domácí Amandou Anisimovovou, letos fantasticky hrající Garbiñe Muguruzaovou, která ovládla první letošní podnik WTA 1000 v Dubaji, a Sarou Sorribesovou.

Historie na Miami Open

Andreescuová v Miami debutovala předloni. Na Floridu dorazila po čerstvém triumfu v kalifornském Indian Wells a turnaj nezvládla dohrát, když v osmifinále vzdala Anett Kontaveitové.

Bianca Andreescuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 4 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 4 (semifinále)

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 4-0)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 2-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Bianca Andreescuová - Miami Open

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Martincová (7-6 6-2), (28) Anisimovová (7-6 6-7 6-4), (12) Muguruzaová (3-6 6-3 6-2), Sorribesová (6-4 3-6 6-3)

Aktuální forma

Sakkariová měla výborný vstup do sezony, když si zahrála semifinále v Abú Zabí i na generálce v Melbourne. Na Australian Open naopak přišla šokující porážka v prvním kole s trápící se Kristinou Mladenovicovou a od té doby už se řecké jedničce tolik nedaří. Na dalších dvou akcích vyhrála jen dva zápasy.

Cesta turnajem

V Miami ovšem suverénně zvládla úvodní kola, v nichž smetla Arantxu Rusovou a kvalifikantku Ljudmilu Samsonovovou. V osmifinále byla šestkrát jediný míček od vyřazení a Jessicu Pegulaovou zdolala až v tie-breaku rozhodující sady. Ve čtvrtfinále ztratila jen čtyři hry s mizerně hrající Naomi Ósakaovou a ukončila její 23zápasovou neporazitelnost.

Historie na Miami Open

Sakkariová na Floridě startuje popáté, počtvrté v hlavní soutěži. Jejím předchozím maximem bylo třetí kolo z roku 2018. Loni skončila o kolo dříve na Petře Kvitové.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 12-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 12-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 12-15)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Maria Sakkariová - Miami Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Dauhá (čtvrtfinále), Dubaj (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Rusová (6-2 6-3), Samsonovová (6-0 6-1), (29) Pegulaová (6-4 2-6 7-6), (2) Ósakaová (6-0 6-4)



• Čtvrtfinále dvouhry mužů •

Hubert Hurkacz (37.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | Grandstand (19:00 SELČ)

Hubert Hurkacz si podruhé v kariéře zahraje čtvrtfinále turnajů Masters a pokusí se v něm poprvé uspět. Do semifinále vede cesta přes Stefanose Tsitsipase, se kterým prohrál šest ze sedmi předchozích soubojů. Také řecká jednička je konkrétně v Miami ve čtvrtfinále poprvé.

Tsitsipas s Hurkaczem se letos už jednou potkali, v hale v Rotterdamu z toho byla třísetová bitva, kterou těsně vyhrál favorizovaný Řek. Postoupit by měl i dnes a vzhledem ke kvalitám obou aktérů by to mělo být suverénnější vítězství než před pár týdny.

Tip: Tsitsipas ve dvou setech

Aktuální forma

Hurkacz měl fantastický vstup do letošní sezony, když vyhrál úvodní podnik roku v americkém Delray Beach a na generálce v Melbourne došel do čtvrtfinále. Jenže právě po překvapivé čtvrtfinálové porážce se Stefanem Travagliou se mu přestalo dařit a na dalších čtyřech akcích vyhrál pouhé dva zápasy.

Cesta turnajem

V Miami zřejmě sérii nezdarů zlomil, když ve dvou setech vyřadil Denise Kudlu a Denise Shapovalova a po třísetové bitvě, která došla až do závěrečného tie-breaku, Milose Raonice.

Historie na Miami Open

Hurkacz si svůj debut na floridském Masters odbyl předloni, kdy ve třetím kole prohrál s Félixem Augerem-Aliassimem.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (vítěz)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (vítěz)

Bilance: 11-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 10-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 5-10)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Hubert Hurkacz - Miami Open

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Rotterdam (2. kolo), Dubaj (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Kudla (7-6 6-4), (6) Shapovalov (6-3 7-6), (12) Raonic (4-6 6-3 7-6)

Aktuální forma

Tsitsipas se i na všech předchozích letošních akcích probojoval do závěrečných kol. Na Australian Open a v Rotterdamu hrál semifinále, v Marseille vypadl ve čtvrtfinále a neobhájil loňský triumf a v Acapulku ve finále prohrál s Alexanderem Zverevem.

Cesta turnajem

V Miami si na úvod poradil s lucky loserem Damirem Džumhurem, poté ve třech setech zdolal bývalou světovou čtyřku a finalistu ročníku 2016 Keie Nišikoriho a v osmifinále proti Lorenzovi Sonegovi potřeboval dva sety a soupeři nenabídl jediný brejkbol.

Historie na Miami Open

Tsitsipas v Miami startuje potřetí a každou účastí si vylepšuje své maximum na turnaji. Při svém debutu v roce 2018 vypadl v prvním kole a předloni v osmifinále po porážce s Denisem Shapovalovem.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (finále); Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (finále); Australian Open (semifinále)

Bilance: 17-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-2

Bilance proti hráčům Top 31-50: 3-0 (kariérní 33-11)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 4-1)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Stefanos Tsitsipas - Miami Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Rotterdam (semifinále), Marseille (čtvrtfinále), Acapulko (finále)

Cesta turnajem: volný los, Džumhur (6-1 6-4), Nišikori (6-3 3-6 6-1), (24) Sonego (6-2 7-6)



Sebastian Korda (87.) - Andrej Rubljov (8.) | Grandstand (pátek 1:00 SELČ)

Dvacetiletý Sebastian Korda si v Miami připsal své premiérové vítězství v hlavních soutěžích akcí série Masters a také svůj první skalp hráčů Top 10. O další bude usilovat v premiérovém souboji se světovou osmičkou Andrejem Rubljovem, který bude útočit na své první semifinále na Masters a už před startem turnaje se řadil k největším favoritům.

Korda v Miami hraje skvěle, ale o tři roky starší Rubljov je zkušenějším a zatím i kvalitnějším hráčem. Ruský favorit navíc všechny tři zápasy na Floridě zvládl s přehledem a měl by potvrdit fantastickou letošní formu.

Tip: Rubljov ve dvou setech

Aktuální forma

Korda si na začátku letošní sezony na domácí akci v Delray Beach zahrál své premiérové finále na hlavním okruhu a poté ovládl halový challenger ve Francii. Následně se mu trochu přestalo dařit.

Cesta turnajem

V Miami ovšem při svém debutu hraje vynikající tenis. V rámci své teprve čtvrté účasti (druhé v hlavních soutěžích) na podnicích Masters smetl Radu Albota, po obratu vyřadil Fabia Fogniniho, povolil pouhé tři hry senzaci letošní sezony Aslanovi Karacevovi a vyhrál třísetovou bitvu se světovou devítkou Diegem Schwartzmanem (první skalp hráčů Top 10).

Historie na Miami Open

Korda v Miami účinkuje poprvé.

Sebastian Korda - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (finále)

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 1-1)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

Sebastian Korda - Miami Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Acapulko (2. kolo)

Cesta turnajem: Albot (6-3 6-0), (10) Fognini (1-6 6-4 6-2), (17) Karacev (6-3 6-0), (5) Schwartzman (6-3 4-6 7-5)

Aktuální forma

Rubljov se i na páté letošní akci probojoval minimálně do čtvrtfinále. Na začátku sezony nejprve Rusku pomohl k triumfu v ATP Cupu, na Australian Open se dostal do čtvrtfinále, poté ovládl halu v Rotterdamu a uhrál semifinále v Dauhá i Dubaji.

Cesta turnajem

V Miami zatím postupuje s přehledem. Šanci nedal Tennysovi Sandgrenovi, Mártonovi Fucsovicsovi ani Marinovi Čiličovi, po cestě do čtvrtfinále neztratil jediný set a v žádném soupeři nepovolil více jak čtyři gamy.

Historie na Miami Open

Rubljov si letos v Miami vede jasně nejlépe. Při předchozích pěti startech totiž jen jednou došel do třetího kola, ve kterém předloni nestačil na Denise Shapovalova.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (vítěz); Dubaj, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Dauhá (semifinále)

Bilance: 19-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 8-0 (kariérní 67-31)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Andrej Rubljov - Miami Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Rotterdam (vítěz), Dauhá (semifinále), Dubaj (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Sandgren (6-1 6-2), Fucsovics (6-2 6-1), Čilič (6-4 6-4)