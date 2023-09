11. den US Open: Muchová má na dosah druhé grandslamové finále, na centrkurtu vyzve Gauffovou

V rámci 11. hracího dne letošního ročníku US Open se rozhodne o finalistkách ženské dvouhry. Karolína Muchová bude stejně jako její 10 zápasů neporažená soupeřka a domácí hvězdička Cori Gauffová útočit na své druhé grandslamové finále. Vítězka si v sobotu zahraje o titul s největší favoritkou a budoucí světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou, nebo další domácí zástupkyní a bývalou finalistkou Madison Keysovou.

Karolína Muchová (10.) - Cori Gauffová (6.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 1:00 SELČ)

Karolína Muchová pokračuje na US Open v nejlepší sezoně kariéry a potřetí si zahraje grandslamové semifinále. Sedmadvacetiletá Češka ztratila ve čtvrtfinále se Soranou Cirsteaovou jen o jeden game více, ovšem v úvodním dějství musela odvrátit devět brejkbolů a ve druhém dohánět manko 0:2. Semifinalistku březnové akce v Miami přehrála 6:0, 6:3.

Před pěti lety právě na US Open prorazila na hlavní okruh, když coby kvalifikantka vyřadila Garbiňe Muguruzaovou a Dajanu Jastremskou a dostala se do třetího kola. Při posledních dvou návštěvách tohoto dějiště ale ztroskotala hned v prvním kole, na Saře Sorribesové a Ajle Tomljanovicové.

V předchozí sezoně se prakticky neustále trápila se zraněními a loni touto dobou jí ve světovém hodnocení patřila až 235. pozice. V aktuálním roce ovšem posbírala už skoro 40 vítězství, 28 z nich na tvrdých površích, a po skončení US Open bude mít poprvé v kariéře jednociferný ranking.

Nasazená desítka navazuje v New Yorku na čtvrtfinále v Dubaji a Indian Wells z úvodu roku a hlavně na finále na poslední velké generálce v Cincinnati. Po cestě do semifinále US Open ztratila jediný set (s Xinyu Wang) a může se stát třetí českou finalistkou závěrečného grandslamu sezony po vzniku samostatné České republiky (Karolína Plíšková a Helena Suková).

V obou předchozích semifinále na podnicích velké čtyřky musela do rozhodujícího setu. Zatímco předloni na Australian Open podlehla 4:6, 6:3, 4:6 Jennifer Bradyové, na letošním French Open udolala 7:6, 6:7, 7:5 světovou dvojku Arynu Sabalenkovou. S Běloruskou přitom prohrávala už 2:5 v závěrečném dějství, navíc čelila mečbolu.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, French Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 38:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 28:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:5 (kariérní 11:14)

Bilance v semifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:1)

Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 4:3)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (F), Wimbledon (1K)

Karolína Muchová - US Open

Kariérní bilance: 12:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Varšava (2K), Montreal (OF), Cincinnati (F)

Cesta turnajem: Hunterová (6:4, 6:0), Frechová (6:3, 6:3), Townsendová (7:6, 6:3), Xinyu Wang (6:3, 5:7, 6:1), (30) Cirsteaová (6:0, 6:3)

Cori Gauffová si připsala svou nejjednoznačnější výhru na grandslamech a poprvé prošla do semifinále domácího US Open. Ve čtvrtfinále potkala Jelenu Ostapenkovou, která skalpem obhájkyně titulu Igy Šwiatekové zajistila novou světovou jedničku, a bývalou šampionku French Open deklasovala za hodinu a pár minut 6:0, 6:2.

Devatenáctiletá Američanka trefila podobný počet vítězných úderů, ovšem měla podstatně méně nevynucených chyb (14) než Lotyška (36). Její aktuální neporazitelnost čítá už 10 utkání a po šokující porážce se Sofií Keninovou v prvním kole slavného Wimbledonu zvládla 16 ze 17 zápasů.

Ačkoli hraje v posledních týdnech v životní formě, na postup do semifinále US Open se nadřela. Ve třech z pěti duelů potřebovala všechny tři sety, konkrétně s Laurou Siegemundovou, Elise Mertensovou a Caroline Wozniackou. Zároveň se s krajankou Jessicou Pegulaovou probojovala do čtvrtfinále deblové soutěže.

Semifinále na grandslamech absolvuje podruhé v kariéře. Na loňském French Open vyhrála po cestě do finále všech šest zápasů bez ztráty setu, v semifinálové fázi zničila nenasazenou antukovou specialistku Martinu Trevisanovou a stopku jí vystavila až ve finále suverénní Šwiateková.

Ještě před pár týdny stále čekala na svůj první triumf na akcích vyšších než WTA 250. Během přípravy na závěrečný major sezony ovšem kralovala na "pětistovce" ve Washingtonu a na "tisícovce" v Cincinnati. Na půdě USA se veze na vlně 15 vítězství v řadě a určitě se chce stát čtvrtou různou domácí šampionkou US Open v 21. století.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Washington, Auckland (T); Eastbourne, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Washington, Auckland (T); Dubaj (SF)

Bilance: 43:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 31:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:4 (kariérní 11:20)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)

Bilance v semifinále: 3:2 (kariérní 6:7)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (1K)

Cori Gauffová - US Open

Kariérní bilance: 12:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Washington (T), Montreal (ČF), Cincinnati (T)

Cesta turnajem: Siegemundová (3:6, 6:2, 6:4), M. Andrejevová (6:3, 6:2), (32) Mertensová (3:6, 6:3, 6:0), Wozniacká (6:3, 3:6, 6:1), (20) Ostapenková (6:0, 6:2)

Vzájemná bilance: Muchová prohrává 0:1. Na premiérové měření sil došlo před třemi týdny ve finále v Cincinnati a naše naděje nestačila na Gauffovou celkem jednoznačně 3:6, 4:6. Tehdy však byla vyčerpaná po třísetových bitvách s Beatriz Haddadovou Maiaovou, Petrou Martičovou, Marií Sakkariovou a Arynou Sabalenkovou a tentokrát by mohla vzdorovat více.

Madison Keysová (17.) - Aryna Sabalenková (2.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 2:30 SELČ)

Madison Keysová přehrála 6:1, 6:4 úřadující wimbledonskou šampionku a nasazenou devítku Markétu Vondroušovou a zajistila Spojeným státům dvojí zastoupení v semifinále dvouhry žen. V utkání odvrátila všech devět brejkbolových hrozeb a postup slavila za necelou hodinu a půl. Průměrná délka výměn byla tři až čtyři údery.

Osmadvacetiletá Američanka je nejstarší semifinalistkou. Čtyři z pěti zápasů zvládla bez ztráty setu a v těch jednoznačných nepovolila soupeřce více než šest gamů, včetně souboje s vítězkou velké generálky v Montrealu a turnajovou trojkou Jessicou Pegulaovou. Do rozhodující sady musela pouze proti Ljudmile Samsonovové ve třetím kole.

Jedná se o její druhé semifinále za posledních 12 měsíců, v červnu triumfovala na WTA 500 v Eastbourne a nakonec na travnatých dvorcích předvedla sérii devíti výher. Jako jediná z letošních semifinalistek závěrečného grandslamu roku má zkušenost s finálovým zápasem v tomto dějišti.

Bývalá světová sedmička si zahraje semifinále na US Open potřetí. Před šesti lety se probojovala až do finále, v němž nestačila na krajanku Sloane Stephensovou. Také o rok později narazila na pozdější šampionku, ale už v semifinálové fázi, ve které byla nad její síly Naomi Ósakaová.

Celkově má v semifinále grandslamů úspěšnost 1:4. Od začátku roku 2019 útočila na finále majorů pouze na loňském Australian Open a prohrála 1:6, 3:6 s domácí hvězdou a tehdejší světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Po vypuknutí pandemie koronaviru v roce 2020 došla do finále jen dvakrát, loni v lednu triumfovala v Adelaide.

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (SF)

Bilance: 33:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 19:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:4 (kariérní 26:40)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:4)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 12:11)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Madison Keysová - US Open

Kariérní bilance: 31:11

Nejlepší výsledek: finále (2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 1:1

Generálka: Washington (ČF), Montreal (2K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Rusová (6:2, 6:4), Wickmayerová (6:1, 6:2), (14) Samsonovová (5:7, 6:2, 6:2), (3) Pegulaová (6:1, 6:3), (9) Vondroušová (6:1, 6:4)

Aryna Sabalenková je v semifinále US Open třetím rokem po sobě. Světová dvojka zničila ve čtvrtfinále za pouhých 73 minut 6:1, 6:4 talentovanou mladou Číňanku Qinwen Zheng. Za celý zápas nečelila jedinému brejkbolu a po prvním podání získala 23 z 26 fiftýnů a po druhém 13 z 19 bodů, přičemž tři ztratila kvůli dvojchybě.

Ve Flushing Meadows letos dominuje, v ani jednom z pěti utkání neprohrála více než pět gamů a v osmifinále smetla 6:1, 6:3 nasazenou třináctku Darju Kasatkinovou. Pětadvacetiletá Běloruska, která se v pondělí stane novou světovou jedničkou, je 13. ženou v open éře, jež dokázala projít do semifinále na všech čtyřech grandslamech v jedné sezoně.

V ani jednom z předchozích dvou semifinále na US Open neuspěla, předloni podlehla tehdy 73. hráčce pořadí Leylah Fernandezové a před rokem pozdější vítězce Ize Šwiatekové. V obou případech byla velmi blízko finálové účasti, rozhodující dějství prohrála s Kanaďankou i Polkou poměrem 4:6.

Finalistka loňského Turnaje mistryň ale přijela do New Yorku v mnohem lepší formě než v předchozích dvou letech. V lednu triumfovala v Adelaide, následně se na Australian Open stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou, ovládla také WTA 1000 v Madridu, hrála finále v Indian Wells a letos posbírala už 49 vítězství.

V grandslamových semifinále se jí nedaří, což potvrzuje bilance 1:5. Všech pět nezdarů zapsala po třísetové bitvě a vyčítat si může hlavně poslední dvě porážky v této fázi majorů. Na nedávném French Open vedla 5:2 v rozhodujícím setu proti Karolíně Muchové, dokonce měla mečbol, a pak ve Wimbledonu disponovala náskokem setu proti Ons Jabeurové.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); Stuttgart, Indian Wells (F); Cincinnati, Wimbledon, French Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); Indian Wells (F); Cincinnati (SF)

Bilance: 49:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 29:5

Bilance proti hráčkám TOP 20: 14:6 (kariérní 56:41)

Bilance v semifinále grandslamů: 1:2 (kariérní 1:5)

Bilance v semifinále: 5:3 (kariérní 23:15)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF), Wimbledon (SF)

Aryna Sabalenková - US Open

Kariérní bilance: 20:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-23)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:2

Generálka: Montreal (OF), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Zaněvská (6:3, 6:2), Burrageová (6:3, 6:2), Burelová (6:1, 6:1), (13) Kasatkinová (6:1, 6:3), (23) Qinwen Zheng (6:1, 6:4)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 2:1. Naposledy se potkaly před dvěma měsíci ve čtvrtfinále Wimbledonu, jednalo se o jejich první střetnutí po dvou letech. Běloruska měla jasně navrch a vyhrála snadno 6:2, 6:4. S Keysovou zvládla i jediné předchozí měření sil na amerických betonech, a to ve čtvrtfinále v Cincinnati 2018.

