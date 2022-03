11. den v Indian Wells: Alcaraz v souboji o finále vyzve Nadala, Rubljova čeká Fritz

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále mužů • Fritz (20-USA) - Rubljov (7-) | Stadium 1 (21:00 SEČ) Alcaraz (19-Šp.) - Nadal (4-Šp.) | Stadium 1 (22:30 SEČ) • Finále čtyřhry žen • Muhammadová/Šibaharaová (7-USA/Jap.) - Y. Xu/Z. Yang (Čína) | Stadium 1 (19:00 SEČ) • Finále čtyřhry mužů • Isner/Sock (USA) - González/Roger-Vasselin (Mex/Fr.) | Stadium 1 (neděle 1:00 SEČ)



• Semifinále mužů •

Taylor Fritz (20.) - Andrej Rubljov (7.) | Stadium 1 (21:00 SEČ)

Taylor Fritz si i své druhé semifinále na Masters zahraje v Indian Wells a bude bojovat o své největší finále v kariéře. V cestě mu bude stát 13 zápasů neporažený finalista dvou loňských podniků Masters Andrej Rubljov, který je ve druhém týdnu tohoto podniku poprvé. Ve vzájemné bilanci vede 2-1 Fritz.

Čtyřiadvacetiletý Fritz se popere o své první letošní a celkově šesté finále. V sobotu se pokusí vylepšit svou semifinálovou bilanci 6-8. Posledním domácím finalistou BNP Paribas Open je John Isner (2012), na domácího šampiona "pátý grandslam" čeká už 21 let (Andre Agassi, 2001).

Jeho vrstevník Rubljov se přes čtvrtfinále Masters poprvé dostal loni v březnu v Miami a teď ho čeká už čtvrté semifinále, poslední dvě zvládl. V případě vítězství si již pošestnácté zahraje o titul a bude mít třetí šanci získat svou nejcennější trofej. V Indian Wells překvapivě žádný z Rusů netriumfoval, nejdále byl Andrej Česnokov ve finále ročníku 1992.

Fritz měl snadnější cestu do semifinále, přesto musel v posledních třech zápasech do rozhodující sady a dvakrát vyhrál až v tie-breaku závěrečného dějství. Rubljov naopak ještě neztratil set, má výbornou a stabilní formu, měl by potvrdit roli favorita a prodloužit svou neporazitelnost.

Tip na vítěze: Andrej Rubljov

Aktuální forma

Fritz měl výborný vstup do sezony, v ATP Cupu porazil Félixe Augera-Aliassimeho a Camerona Norrieho a na Australian Open postupem do osmifinále vylepšil své maximum na grandslamech. Na dalších dvou podnicích v Dallasu a Acapulku však překvapivě ztroskotal už na druhém soupeři (Marcos Giron a Jošihito Nišioka).

Cesta turnajem

Nejlepší formou se neprezentuje ani na domácím Masters v Indian Wells, kde až dnes potkává zástupce Top 30. Své působení sice začal demolicí Kamila Majchrzaka, jenže pak potřeboval tie-break rozhodující sady proti antukáři Jaumemu Munarovi i Alexovi de Minaurovi a do třetího setu ho donutil i Miomir Kecmanovič.

Historie na BNP Paribas Open

Hlavní soutěže "pátého grandslamu" se účastní již pošesté, ve druhém týdnu figuruje potřetí. Jeho maximem je loňské a letošní semifinále, které je zároveň i jeho nejlepším výsledkem na turnajích Masters.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (SF)

Bilance: 12-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 10-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 9-24)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 0-1)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 6-8)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Taylor Fritz - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 13-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: Acapulko (2K)

Cesta turnajem: volný los, Majchrzak (6-1 6-1), Munar (6-4 2-6 7-6), (29) de Minaur (3-6 6-4 7-6), Kecmanovič (7-6 3-6 6-1)

Aktuální forma

Rubljov prožívá další povedený vstup do sezony, což potvrzuje bilance 18 vítězství a pouhých dvou porážek. Na Australian Open sice vypadl už ve třetím kole a v Rotterdamu neobhájil loňský triumf, nicméně pak během dvou týdnů ovládl Marseille i Dubaj, kde slavil jubilejní desátý triumf na nejvyšším okruhu.

Cesta turnajem

V Indian Wells na vítězné vlně pokračuje, bez ztráty setu si poradil s Dominikem Köpferem, Francesem Tiafoem, Hubertem Hurkaczem i Grigorem Dimitrovem. Momentálně se veze na vlně 13 výher.

Historie na BNP Paribas Open

V hlavní fázi úvodního Masters sezony hraje počtvrté a poprvé se dostal přes třetí kolo.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Marseille (T); Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (T)

Bilance: 18-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 11-1

Bilance proti hráčům Top 20: 3-1 (kariérní 29-36)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 2-1)

Bilance v semifinále: 2-1 (kariérní 16-6)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Andrej Rubljov - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Marseille (T), Dubaj (T)

Cesta turnajem: volný los, Köpfer (7-5 6-4), (28) Tiafoe (6-3 6-4), (11) Hurkacz (7-6 6-4), (33) Dimitrov (7-5 6-2)



Carlos Alcaraz (19.) - Rafael Nadal (4.) | Stadium 1 (22:30 SEČ)

Druhé mužské semifinále nabídne souboj mezi teprve 18letým Carlosem Alcarazem a jeho velkým vzorem a o 17 let starším krajanem Rafaelem Nadalem. Zatímco teenager předevčírem odehrál své premiérové čtvrtfinále na Masters, jeho občasný mentor Nadal má na kontě 36 triumfů na největších akcích ATP a může vyrovnat rekord Novaka Djokoviče. Jediný předchozí duel se odehrál loni na antukovém Masters v Madridu, Nadal ztratil jen tři hry.

Alcaraz si své první finále na hlavní tour zahrál loni v červenci a zvládl i to druhé před měsícem na antuce v Rio de Janeiru. V semifinálových bojích na nejvyšším okruhu má bilanci 2-3. Po skalpu loňského šampiona Camerona Norrieho se stal druhým nejmladším semifinalistou v historii BNP Paribas Open.

Letos neporažený Nadal bude usilovat o čtvrté letošní a 129. kariérní finále, už 53. na Masters. V sobotu absolvuje své již 71. semifinále na nejprestižnějších turnajích ATP (bilance 50-20), v Indian Wells je v semifinále pojedenácté (4-5), k poslednímu v roce 2019 nenastoupil. Rodák z Manacoru je posledním španělským finalistou i vítězem kalifornského podniku (triumf 2013).

Alcaraz zřejmě předvede mnohem lepší výkon než před rokem v Madridu. V Indian Wells si totiž vede naprosto suverénně, kdežto jeho úspěšnější krajan musel v každém zápase řešit komplikace. Svého idola asi ještě neporazí, ale mohla by být k vidění parádní bitva.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Aktuální forma

Alcaraz zářil už loni, kdy ovládl Umag a Turnaj mistrů pro mladíky, a ve fenomenální formě pokračuje letos. Letos odehrál celkem 13 zápasů a jedinou porážku zaznamenal ve třetím kole Australian Open v tie-breaku rozhodující sady s Matteem Berrettinim. Poté na antuce v Rio de Janeiru vybojoval svůj největší titul a v Davis Cupu potvrdil roli favorita proti Mariusovi Copilovi.

Cesta turnajem

V Indian Wells ještě neztratil set. V úvodním zápase jasně přehrál domácího Mackenzieho McDonalda, pak smetl krajana Roberta Bautistu, v osmifinále porazil Gaëla Monfilse, přemožitele světové jedničky Daniila Medveděva, a ve čtvrtfinále vyřadil obhájce titulu Camerona Norrieho. Momentálně se veze na vlně deseti výher.

Historie na BNP Paribas Open

V poušti si poprvé zahrál loni a hned na úvod nestačil na Andyho Murrayho.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (SF)

Bilance: 12-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 4-5)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 1-0 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Carlos Alcaraz - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Rio de Janeiro (T)

Cesta turnajem: volný los, McDonald (6-3 6-3), (15) Bautista (6-2 6-0), (26) Monfils (7-5 6-1), (12) Norrie (6-4 6-3)

Aktuální forma

Nadal musel loňský tenisový rok kvůli zranění ukončit už v srpnu, přesto prožívá nejlepší vstup do sezony ve své kariéře. Přemožitele nenašel na generálce v Melbourne ani na Australian Open, kde získal rekordní 21. grandslamovou trofej, a bez ztráty setu ovládl silně obsazené Acapulko. Letos má stoprocentní bilanci 19-0.

Cesta turnajem

V Indian Wells na vítězné vlně pokračuje, přestože měl potíže ve všech zápasech. V tom úvodním dokonce v rozhodující sadě prohrával o dva brejky se Sebastianem Kordou. Další manko musel řešit v úvodním setu proti Danielovi Evansovi a ve druhé sadě proti Reillymu Opelkovi, s oběma si nakonec poradil bez nutnosti rozhodujícího dějství. Ve čtvrtfinále s Nickem Kyrgiosem na poslední chvíli otočil úvodní dějství a australského bouřliváka nakonec zdolal ve třech setech.

Historie na BNP Paribas Open

V Indian Wells startuje popatnácté, pouze dvakrát se nedostal do druhého týdne a třikrát triumfoval, naposledy v roce 2013.

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1, Australian Open, Acapulko (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1, Australian Open, Acapulko (T)

Bilance: 19-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 19-0

Bilance proti hráčům Top 20: 6-0 (kariérní 327-130)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 50-20)

Bilance v semifinále: 3-0 (kariérní 127-43)

Grandslamy: Australian Open (T)

Rafael Nadal - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 58-10

Nejlepší výsledek: triumf (2007, 2009, 2013)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 4-5

Generálka: Acapulko (T)

Cesta turnajem: volný los, Korda (6-2 1-6 7-6), (27) Evans (7-5 6-3), (17) Opelka (7-6 7-6), Kyrgios (7-6 5-7 6-4)



• Finále čtyřhry žen •

/ A. Muhammadová / E. Šibaharaová - / Y. Xu / Z. Yang | Stadium 1 (19:00 SEČ)

Finále ženské deblové soutěže nabídne premiérový souboj mezi americko-japonským tandemem Asia Muhammadová, Ena Šibaharaová a čínským duem Yi-Fan Xu, Zhaoxuan Yang.





Muhammadová s Šibaharaovou spojily síly poprvé a hned je z toho finále na "pátém grandslamu", ačkoli ve třech ze čtyř utkání musely do super tie-breaku. Zatímco 24letá Šibaharaová už na akcích WTA 1000 triumfovala (loni v Miami) a ve sbírce má osm titulů, 30letá Muhammadová se popere o svou nejcennější trofej a celkově sedmou.

Cesta turnajem

1K: Siniaková/Tausonová (6-3 7-6)

2K: Keninová/Riskeová (1-6 6-4 10-1)

ČF: (3) Gauffová/McNallyová (6-2 1-6 10-7)

SF: (5) Dabrowská/Olmosová (7-6 3-6 10-5)





Xu s Yang si zahrají druhé společné finále, loni na WTA 1000 v Dubaji neuspěly. Třiatřicetiletá Xu má na dosah jubilejní desátý vavřín, druhý z nejprestižnějších turnajů WTA (Miami 2017). O šest let mladší Yang bude bojovat o svůj pátý a největší titul.

Cesta turnajem

1K: N. Kičenoková/Olaruová (6-3 2-6 10-8)

2K: H. Chan/Linetteová (6-1 6-3)

ČF: (8) Dolehideová/Sandersová (1-6 7-6 11-9)

SF: Cornetová/Fernandezová (7-5 6-1)



• Finále čtyřhry mužů •

/ J. Isner / J. Sock - / S. González / E. Roger-Vasselin | Stadium 1 (neděle 1:00 SEČ)

John Isner a Jack Sock se pokusí mužskou deblovou trofej ponechat na domácí půdě. Američané, kteří v poušti triumfovali v roce 2018, ve finále letošního ročníku narazí na mexicko-francouzskou dvojici Santiago González, Edouard Roger-Vasselin. Páry se potkávají poprvé.





Isner se Sockem vybojovali obě předchozí trofeje na Masters (Šanghaj 2016 a Indian Wells 2018). Američané spolu nehrají pravidelně, 36letý Isner má na dosah sedmý deblový titul a o sedm let mladší Sock 16. vavřín. Pro oba by se jednalo o čtvrtý triumf na největších akcích ATP.

Cesta turnajem

1K: (1) Mektič/Pavič (7-6 3-6 10-7)

2K: Kokkinakis/Kyrgios (6-3 7-6)

ČF: F. López/Tsitsipas (7-5 6-4)

SF: Golubjov/A. Zverev (6-3 6-2)





Další z nenasazených finalistů González s Rogerem-Vasselinem si hned na svém prvním společném turnaji zahrají o titul. Devětatřicetiletý Mexičan se popere o 19. trofej a tu vůbec nejcennější, o rok mladší Francouz triumfoval 22krát, ale jen jednou na Masters.

Cesta turnajem

1K: Gille/Middelkoop (7-6 6-1)

2K: Bopanna/Shapovalov (6-4 4-6 10-4)

ČF: Karacev/Rubljov (6-2 6-4)

SF: (2) Ram/Salisbury (3-6 6-4 10-7)