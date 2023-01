11. den v Melbourne: Semifinále obstarají Sabalenková s Linetteovou a grandslamové šampionky Rybakinová s Azarenkovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále žen • Rybakinová (22-Kaz.) - Azarenková (24-) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (9:30 SEČ) Linetteová (Pol.) - Sabalenková (5-) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)



Jelena Rybakinová (25.) - Viktoria Azarenková (24.) | Rod Laver Arena (9:30 SELČ)

Úřadující wimbledonská šampionka Jelena Rybakinová vyzve ve svém druhém grandslamovém semifinále dvojnásobnou vítězku úvodního majoru sezony Viktorii Azarenkovou, která si semifinálové utkání na podnicích velké čtyřky zahraje poprvé od finále na US Open 2020 a oba předchozí postupy mezi nejlepší kvarteto v tomto dějišti přetavila v triumf. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil loni v Indian Wells, kde měla jasně navrch Rybakinová.

Třiadvacetiletá Rybakinová má na dosah své 11. kariérní finále a druhé na grandslamových turnajích. Do prvního semifinále na této úrovni prošla loni a ve Wimbledonu vybojovala pro Kazachstán historicky první grandslamový titul. A ve čtvrtek může přepisovat historii znovu a stát se první kazašskou finalistkou dvouhry na Australian Open. Loni zvládla tři ze čtyř semifinálových duelů a celkově má v této fázi úspěšnost 10-6.

Třiatřicetiletá Azarenková čeká na svou 42. finálovou účast od konce roku 2021, kdy nedoservírovala souboj o titul s Paulou Badosaovou v Indian Wells. V semifinálových bojích má bilanci 41-21, na grandslamech 5-3 a v Melbourne 2-0. Od US Open 2013 byla mezi nejlepším kvartetem na majorech pouze na US Open 2020. V historii Australian Open je rodačka z Minsku jedinou běloruskou finalistkou (triumfy 2012-13).

Obě aktérky se v Melbourne Parku prezentují skvělou formou a jsou mezi nejlepšími čtyřmi naprosto zaslouženě. Rybakinová je favoritkou, nicméně Azarenková už se dokázala papírovým předpokladům vzepřít v předchozím kole a světové trojce Jessice Pegulaové povolila pouhých pět gamů. Američanka však příliš chybovala a Rybakinová si bude muset dát proti ve výměnách velmi konzistentní soupeřce velký pozor, aby nedopadla stejně. Pokud bude držet počet nevynucených chyb na uzdě a pomáhat si servisem, který má mnohem nebezpečnější než Běloruska, pak by mohla roli favoritky potvrdit.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Aktuální forma

Rybakinová loni naprosto senzačně ovládla slavný Wimbledon, jenže do žebříčku nedostala ani jeden bod, což ji soudě podle následujících výsledků evidentně rozhodilo. Ve zbytku roku totiž postrádala stabilitu, narážela na kvalitní soupeřky už v úvodních kolech a žádný další titul nepřidala. Ideální to nebylo ani generálkách v Adelaide. Na té úvodní porazila Danielle Collinsovou, ale pak překvapivě prohrála s Martou Kosťukovou. S tou následující se rozloučila hned v prvním kole po porážce s Petrou Kvitovou.

Cesta turnajem

Na Australian Open už si vede lépe, po solidním odporu finalistky jedné z přípravných akcí Elisabetty Cocciarettové smetla Kaju Juvanovou a ve třetím kole vyřadila loňskou finalistku Danielle Collinsovou. V osmifinále si vyšlápla na největší favoritku Igu Šwiatekovou a připsala si svůj premiérový skalp světových jedniček, na něj navázala hladkou výhrou nad další grandslamovou šampionkou Jelenou Ostapenkovou.

Historie na Australian Open

V hlavní soutěži startuje počtvrté, jejím předchozím maximem bylo třetí kolo z roku 2020. V následujících dvou letech vypadla ve druhém.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (SF)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 4-1 (kariérní 26-34)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 10-6)

Jelena Rybakinová - Australian Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve semifinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (2K), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Cocciarettová (7-5 6-3), Juvanová (6-2 6-1), (13) Collinsová (6-2 5-7 6-2), (1) Šwiateková (6-4 6-4), (17) Ostapenková (6-2 6-4)

Aktuální forma

Azarenková už má své nejlepší roky za sebou, ale stále patří ke stabilním hráčkám, drží se v Top 30 a nebýt častých zdravotních problémů, mohla by být ještě výš. V loňské sezoně čekala velmi dlouho na semifinálovou účast, mezi nejlepší kvarteto se probojovala až v říjnu na závěrečném turnaji WTA 1000 v Guadalajaře. Poslední triumf slavila v srpnu 2020 a letos se k dalšímu zatím ani nepřiblížila. Na prvním podniku v Adelaide vypadla ve čtvrtfinále s Lindou Noskovou a na druhém ztroskotala hned na Veronice Kuděrmetovové.

Cesta turnajem

V Melbourne zvládla souboj jediných bývalých šampionek v letošním pavouku se Sofií Keninovou, pak deklasovala Nadiu Podoroskou a po parádním obratu přehrála letos neporaženou loňskou semifinalistku Madison Keysovou. Nepříznivý vývoj překvapivě otáčela i v osmifinále s outsiderkou Lin Zhu. Naopak jen pět gamů povolila ve čtvrtfinále jedné z největších favoritek a světové trojce Jessice Pegulaové.

Historie na Australian Open

V historii turnaje je jednou z nejúspěšnějších hráček. V tomto dějišti získala oba své grandslamové tituly (2012-13) a je už podesáté ve druhém týdnu, v letech 2009-16 se jí to dokonce povedlo při všech osmi startech. Konkrétně v semifinále je potřetí a obě předchozí přetavila v triumf.

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (SF)

Bilance: 7-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 3-1 (kariérní 199-141)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 5-3)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 41-21)

Viktoria Azarenková - Australian Open

Kariérní bilance: 47-12

Nejlepší výsledek: triumf (2012-13)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 2-0

Generálka: Adelaide 1 (ČF), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Keninová (6-4 7-6), Podoroská (6-1 6-0), (10) Keysová (1-6 6-2 6-1), Lin Zhu (4-6 6-1 6-4), (3) Pegulaová (6-4 6-1)



Magda Linetteová (45.) - Aryna Sabalenková (5.) | Rod Laver Arena (11:00 SELČ)

Zatímco úvodní semifinále letošního ročníku Australian Open obstarají grandslamové šampionky, v tom druhém budou obě aktérky bojovat o premiérové finále na podnicích velké čtyřky. Magda Linetteová, která před startem turnaje nikdy nebyla ve druhém týdnu majorů, vyzve nyní největší favoritku na triumf Arynu Sabalenkovou. V obou předchozích střetnutích dominovala letos neporažená Sabalenková, dohromady ztratila jen sedm gamů.

Třicetiletá Linetteová bude usilovat o své šesté finále a první mimo nejmenší akce WTA 250. V semifinálových duelech má úspěšnost 5-6 a z posledních čtyř zvládla jen jedno. Rodačka z Poznaně se může stát vůbec první polskou finalistkou ženské dvouhry v historii Australian Open a je teprve třetí polskou semifinalistkou v open éře po Ize Šwiatekové a Agnieszce Radwaňské. Při 30. startu v hlavních soutěžích grandslamů je poprvé ve druhém týdnu.

Čtyřiadvacetiletá Sabalenková nastoupí ke svému čtvrtému semifinále na grandslamech, v této fázi ve třech setech podlehla Karolíně Plíškové ve Wimbledonu 2021, Leylah Fernandezové na US Open 2021 i Ize Šwiatekové na US Open 2022. Rodačka z Minsku se pokusí zužitkovat pozitivní semifinálovou bilanci 19-12 a vybojovat svou jubilejní 20. finálovou účast. V historii australského majoru je jedinou běloruskou finalistkou Viktoria Azarenková (triumfy 2012-13).

Senzační tažení Linetteové by dnes mělo skončit. Polka si sice všechny čtyři skalpy Top 10 (bilance 4-17) připsala na grandslamech a vyřadila tady Caroline Garciaovou, nicméně proti Sabalenkové už by neměla mít čas na svou hru. Běloruska navíc v Melbourne Parku exceluje a má tady jasně nejlepší formu ze všech účastnic. Pokud Sabalenková nepředvede nějaký mentální kolaps nebo u ní nenastane výrazný propad výkonnosti, pak by měla v semifinále grandslamů na čtvrtý pokus uspět. Se vší úctou k Linetteové, papírově snadnější soupeřku dostane světová pětka do této fáze majorů jen těžko. Sabalenkovou čeká další utkání, v němž rozhodne o výsledku hlavně její výkon.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Linetteová prožívá v posledním půlroce skvělé období a na tvrdých površích na své poměry exceluje. V Čennaí, na WTA 125k v Tampiku a na domácí akci W100 prošla až do finále a dále uhrála čtvrtfinále na Livesport Prague Open, v Clevelandu a Soulu. Navíc si na listopadovém finálovém turnaji BJK Cupu vyšlápla na Karolínu Plíškovou a Madison Keysovou. Letos pomohla své zemi do semifinále United Cupu a na generálce v Hobartu vypadla hned v prvním kole.

Cesta turnajem

Na Australian Open válí, po Majar Šarífové vyřadila nasazené Anett Kontaveitovou a Jekatěrinu Alexandrovovou. Tím to neskončilo, v osmifinále si vyšlápla na jednu z největších favoritek a světovou čtyřku Caroline Garciaovou, proti níž zaregistrovala svůj čtvrtý skalp Top 10. Ve čtvrtfinále přehrála chybující a do té doby suverénní Karolínu Plíškovou.

Historie na Australian Open

Hlavní soutěž absolvuje posedmé, při všech předchozích účastech vypadla v prvním týdnu a jejím maximem bylo třetí kolo z roku 2018.

Magda Linetteová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (SF)

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 4-17)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 5-6)

Magda Linetteová - Australian Open

Kariérní bilance: 8-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: United Cup (3-1), Hobart (1K)

Cesta turnajem: Šarífová (7-5 6-1), (16) Kontaveitová (3-6 6-3 6-4), (19) Alexandrovová (6-3 6-4), (4) Garciaová (7-6 6-4), (30) Plíšková (6-3 7-5)

Aktuální forma

Sabalenková se v úvodních měsících loňské sezony trápila s obrovským počtem dvojchyb a na první solidnější výsledek dosáhla až na konci dubna. V uplynulém roce si zahrála třikrát finále (Stuttgart, Hertogenbosch a Turnaj mistryň), ale pokaždé se musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku. Zatímco loni na žádný titul nedosáhla, letošní tenisový rok odstartovala triumfem. V Adelaide neztratila ve čtyřech duelech jediný set a získala svou 11. trofej, první od předloňského května.

Cesta turnajem

V dominanci pokračuje v Melbourne, kde nedala šanci Tereze Martincové, dvojnásobné grandslamové čtvrtfinalistce Shelby Rogersové, své bývalé deblové parťačce Elise Mertensové, sedm zápasů neporažené kolegyni z Top 10 Belindě Bencicové ani letos neporažené Donně Vekičové. V probíhající sezoně zvládla všech devět zápasů a neztratila jediný set.

Historie na Australian Open

Letos už dvakrát vylepšila své zdejší maximum, tím předchozím bylo osmifinále z posledních dvou ročníků. Jedná se o její šestý start v hlavní fázi tohoto turnaje.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (T)

Bilance: 9-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-0

Bilance proti hráčkám Top 50: 4-0 (kariérní 112-72)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-3)

Bilance v semifinále: 1-0 (kariérní 19-12)

Aryna Sabalenková - Australian Open

Kariérní bilance: 13-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve semifinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (T)

Cesta turnajem: Martincová (6-1 6-4), Rogersová (6-3 6-1), (26) Mertensová (6-2 6-3), (12) Bencicová (7-5 6-2), Vekičová (6-3 6-2)