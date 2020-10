12. den na French Open: Kvitová se o finále porve s Keninovou, Šwiatekovou vyzve kvalifikantka Podoroská

V rámci dvanáctého dne French Open poznáme finalistky letošního ročníku. Poslední česká zástupkyně ve dvouhře a dvojnásobná wimbledonská královna Petra Kvitová bude na své premiérové pařížské finále útočit proti vítězce letošního Australian Open Sofii Keninové. Ještě před nimi se o postup do sobotního finále utkají Iga Šwiateková a kvalifikantka Nadia Podoroská.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (7-ČR) - Keninová (4-USA) | Court Philippe Chatrier (16:30 SELČ) • Semifinále dvouhry žen • Šwiateková (Pol.) - Podoroská (Arg.) | Court Philippe Chatrier (15:00 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (11.) - Sofia Keninová (6.) | Court Philippe Chatrier (16:30 SELČ)

Poslední česká zástupkyně ve dvouhře Petra Kvitová dnes bude útočit na premiérové finále v areálu Rolanda Garrose a čtvrté na grandslamech. Dvojnásobná wimbledonská šampionka se o postup do sobotního finále utká se senzační vítězkou letošního Australian Open Sofií Keninovou, s níž oba předchozí souboje vyhrála.

Třicetiletá Kvitová si své jediné letošní finále a celkově 37. zahrála před pauzou v Dauhá a prohrála v něm s Arynou Sabalenkovou. Na grandslamech hrála finále naposledy na loňském Australian Open, v němž ve třech setech podlehla Naomi Ósakaové. V semifinále French Open je podruhé v kariéře, v roce 2012 nestačila na Marii Šarapovovou. Případným postupem do finále by navázala na loňský úspěch Markéty Vondroušové. Jednadvacetiletá Keninová bude útočit na třetí letošní a sedmé kariérní finále, v semifinále grandslamů je podruhé a dnes ji čeká vůbec první antukové semifinále na hlavní tour.

Keninová se v Paříži zápas od zápasu zlepšuje a určitě bude nebezpečnou soupeřkou, jelikož se umí skvěle bránit, z obrany i zaútočit a udržet dlouho míč ve hře. Pro Kvitovou tedy i přes vzájemnou bilanci nebude dnešní duel vůbec jednoduchý. Češka je nicméně po výkonech v předchozích kolech zaslouženě favoritkou.

Tip: Kvitová ve třech setech

Aktuální forma

Kvitová před pauzou startovala na čtyřech turnajích a na všech postoupila minimálně do čtvrtfinále. Po restartu sezony se ovšem další takové účasti dočkala až na French Open. Na generálce v New Yorku totiž ztroskotala hned na krajance Marii Bouzkové a na US Open vypadla v osmifinále se Shelby Rogersovou.

Cesta turnajem

Svůj první a nejspíše i poslední letošní turnaj na antuce odstartovala dvousetovým vítězstvím nad domácí Océane Dodinovou a bez ztráty setu si poradila také s antukářkou Jasmine Paoliniovou a teenagerkou Leylah Fernandezovou a poprvé po pěti letech postoupila do osmifinále French Open. V něm nedala šanci Shuai Zhang, ve čtvrtfinále hladce přehrála Lauru Siegemundovou a stále pokračuje bez ztráty jediné sady.

Historie na French Open

Kvitová v minulosti na French Open startovala desetkrát a jen čtyřikrát se probojovala do druhého týdne. Postupem do semifinále vyrovnala svůj nejlepší výsledek z roku 2012. Loňský ročník kvůli zranění levého předloktí vynechala.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 20-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 5-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 56-57)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (osmifinále)

Petra Kvitová - French Open

Kariérní bilance: 28-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2012, 2020)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Dodinová (6-3 7-5), Paoliniová (6-3 6-3), Fernandezová (7-5 6-3), Shuai Zhang (6-2 6-4), Siegemundová (6-3 6-3)

Aktuální forma

Keninová se od senzačního triumfu na Australian Open hodně trápila, přestože o měsíc později po vydřených výhrách ovládla slabě obsazený halový podnik v Lyonu. Po pauze startovala na amerických betonech ve Flushing Meadows na generálce i US Open a vyhrála jen tři zápasy, na antukové generálce v Římě dokonce v úvodním utkání neuhrála jediný game s Viktorií Azarenkovou.

Cesta turnajem

Na French Open úvodními dvěma koly prošla s problémy, když musela do rozhodující sady proti Ljudmile Samsonovové i Aně Bogdanové, ve třetím kole smetla kvalifikantku Irinu Baraovou. V osmifinále suverénně otočila souboj s domácí Fionou Ferrovou a ukončila její sérii osmi antukových vítězství, další třísetové vítězství oslavila ve čtvrtfinálovém derby s Danielle Collinsovou.

Historie na French Open

Keninová v areálu Rolanda Garrose startuje v hlavní soutěži potřetí. Při své předloňské premiéře vypadla v prvním kole, loni prohrála až v osmifinále s pozdější vítězkou Ashleigh Bartyovou.

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Australian Open (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: French Open (semifinále)

Bilance: 23-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-3 (kariérní 7-11)

Bilance v semifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (vítězka), US Open (osmifinále)

Sofia Keninová - French Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Řím (2. kolo)

Cesta turnajem: Samsonovová (6-4 3-6 6-3), Bogdanová (3-6 6-3 6-2), Baraová (6-2 6-0), Ferrová (2-6 6-2 6-1), Collinsová (6-4 4-6 6-0)



• Semifinále dvouhry žen •

Iga Šwiateková (54.) - Nadia Podoroská (131.) | Court Philippe Chatrier (15:00 SELČ)

První finalistka letošního French Open vzejde z naprosto nečekaného premiérového souboje mezi teprve 19letou Igou Šwiatekovou, senzační přemožitelkou nasazené jedničky a největší favoritky Simony Halepové, a kvalifikantkou Nadiou Podoroskou, která je první argentinskou grandslamovou semifinalistkou po 16 letech (Paola Suárezová, French Open 2004).

Devatenáctiletá Šwiateková bude útočit na své druhé finále na hlavním okruhu, loni na antuce v Luganu v souboji o titul nestačila na Polonu Hercogovou. O čtyři roky starší Podoroská, jež nikdy předtím na grandslamech nevyhrála zápas hlavní soutěže a na hlavní tour neporazila v hlavních soutěžích dvě soupeřky po sobě, bude bojovat o finálovou premiéru na nejprestižnějším okruhu. Šwiateková se může stát první polskou finalistkou grandslamů od Wimbledonu 2012 (Agnieszka Radwaňská), na French Open teprve druhou v historii (Jadwiga Jedrzejowská, 1939), z Argentiny naposledy o grandslamovou trofej bojovala před dlouhými 29 lety ve Wimbledonu Gabriela Sabatiniová.

Obě aktérky mají na letošním French Open životní formu, ovšem Šwiateková je herně ještě o úroveň výše než její dnešní soupeřka a je celkem jasnou favoritkou na postup do sobotního finále.

Tip: Šwiateková ve dvou setech

Aktuální forma

Šwiatekové se letos daří hlavně na grandslamech, což potvrzuje i v Paříži. Na Australian Open uhrála osmifinále a na US Open třetí kolo. Na generálce v Římě v prvním kole překvapivě nestačila na kvalifikantku Arantxu Rusovou.

Cesta turnajem

Na French Open ovšem zatím předvádí suverénní výkony, šanci nedala loňské finalistce Markétě Vondroušové, Su-Wei Hsieh ani Eugenii Bouchardové, v osmifinále smetla nasazenou jedničku, největší favoritku a 17 zápasů neporaženou Simonu Halepovou a ve čtvrtfinále po dalším hladkém vítězství zastavila senzační jízdu kvalifikantky Martiny Trevisanové.

Historie na French Open

Šwiateková i při své druhé účasti na French Open prošla do druhého týdne. Loni se postupem do osmifinále, v němž schytala výprask od Halepové, dočkala životního výsledku.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (semifinále)

Bilance: 14-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 6-0 (kariérní 73-15)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (3. kolo)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 8-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Řím (1. kolo)

Cesta turnajem: (15) Vondroušová (6-1 6-2), Su-Wei Hsieh (6-1 6-4), Bouchardová (6-3 6-2), (1) Halepová (6-1 6-2), Trevisanová (6-3 6-1)

Aktuální forma

Podoroská strávila většinu dosavadního průběhu sezony na nižším okruhu. Nedávno si na třímilionovém podniku WTA 125k v Praze zahrála své tehdy největší semifinále a těsně před French Open slavila na akci ITF W60 v Saint-Malu svůj nejcennější triumf. Letos má vynikající bilanci 43-6 (na antuce 22-3), momentálně se veze na vítězné vlně 13 zápasů.

Cesta turnajem

Na French Open suverénně prošla tříkolovou kvalifikací a v hlavní soutěži po výborných výkonech nedala šanci Greet Minnenové, dvojnásobné čtvrtfinalistce Julii Putincevové ani Slovence Anně Karolíně Schmiedlové. V nervózním osmifinále s Barborou Krejčíkovou zvítězila po obratu, ve čtvrtfinále si ve dvou setech vyšlápla na turnajovou trojku Elinu Svitolinovou a stala se první argentinskou semifinalistkou French Open po 16 letech (Paola Suárezová).

Historie na French Open

Podoroská se French Open účastní podruhé, před třemi lety skončila v kvalifikaci.

Nadia Podoroská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (semifinále)

Bilance: 43-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 22-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-3 (kariérní 5-10)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), US Open (nehrála)

Nadia Podoroská - French Open

Kariérní bilance: 5-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: WTA 125k Praha (semifinále), ITF W60 Saint-Malo (vítězka)

Cesta turnajem: Minnenová (6-2 6-1), (23) Putincevová (6-3 1-6 6-2), Schmiedlová (6-3 6-2), Krejčíková (2-6 6-2 6-3), (3) Svitolinová (6-2 6-4)