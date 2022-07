13. den ve Wimbledonu: Džabúrová, nebo Rybakinová se stane novou grandslamovou šampionkou

• Finále žen •

Jelena Rybakinová (23.) - Ons Džabúrová (2.) | Centre Court (15:00 SELČ)

Ženský tenisový okruh pozná zbrusu novou grandslamovou šampionkou, poprvé v open éře se o titul na jednom z majorů utkají dvě debutantky ve finále největších tenisových akcí. O slavnou mísu Venus Rosewaterové se poperou první Kazaška, která na grandslamech překročila čtvrtfinále, Jelena Rybakinová a první africká žena ve finále majorů v open éře Ons Džabúrová. Hráčky se střetnou počtvrté, premiérově mimo venkovní betony. Ve vzájemné bilanci vede 2-1 Džabúrová, poslední souboj však skončil skrečí Rybakinové (nemoc).

Třiadvacetiletá Rybakinová má za sebou osm finálových duelů, uspěla dvakrát a pokaždé na nejmenších akcích WTA 250 (Bukurešť 2019 a Hobart 2020). V posledních čtyřech přebírala trofej pro poraženou finalistku, naposledy letos v Adelaide proti Ashleigh Bartyové. Na trávě si o titul zahraje poprvé. Moskevská rodačka se může stát nejmladší šampionkou Wimbledonu od triumfu Petry Kvitové (21 let) v roce 2011 a zároveň druhou žebříčkově nejníže postavenou vítězkou nejslavnějšího turnaje za posledních 38 let, pouze za Venus Williamsovou, která v Londýně coby #31 slavila před 15 lety.

Start hráčky narozené v Rusku ve finále je lehce pikantní, neboť kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu mají ruští a běloruští sportovci start v letošním Wimbledonu zakázaný. Rybakinová ale od roku 2018 reprezentuje Kazachstán, vyloučení se jí proto netýkalo. Představitelé ruského tenisu nicméně vnímají její postup jako příznačný. "Je skvělé, že je Jelena ve finále Wimbledonu. Je naším produktem. Samozřejmě jí budeme fandit," citovala agentura RIA prezidenta Ruské tenisové federace Šamila Tarpiščeva.

The final is set. It's Jabeur vs. Rybakina for the Ladies' Singles title #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/tLovGbxPfo

Rovněž 27letá Džabúrová ve finále účinkovala osmkrát s o chlup lepší bilancí 3-5, trofej má ze všech kategorií podniků WTA (250 Birmingham 2021, 1000 Madrid 2022 a 500 Berlín 2022). Na nejrychlejším povrchu do závěrečného kola prošla loni v Birminghamu a letos v Berlíně a v obou případech se radovala. Letos ji čeká už páté finále (2-2). Rodačka z Ksar Hellalu přepisovala historii již po zvládnutém čtvrtfinále, když se stala prvním zástupcem arabského tenisu v semifinále majorů.

"Jsem ráda, že se všechny ty hodiny obětování a odříkání vrátily. Vím, že Tunisané teď budou slavit. Chci s nimi sdílet tuhle zkušenost a podpořit všechny tenisty z mé země a Afriky. Je to pro mě velká čest," řekla Džabúrová, která je teprve druhou africkou zástupkyní ve finále Wimbledonu v open éře. Před ní se tak daleko dostal jen před čtyřmi lety Jihoafričan Kevin Anderson (prohrál s Novakem Djokovičem).

Tuniský ministr sportu Kamel Deguich již přislíbil po jejím návratu uspořádat oficiální recepci. "Tunisané díky ní zapomněli na své problémy a všichni jsou na Ons hrdí. Je naší ministryní štěstí," řekl Deguich.

▪️ First Arab player in a Grand Slam final

▪️​ First African woman in a Grand Slam final in the Open Era@Ons_Jabeur created history at #Wimbledon pic.twitter.com/3wQe2sMxHN