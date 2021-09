14. den US Open: Djokoviče čeká útok na kalendářní Grand Slam, ve finále se utká s Medveděvem

V rámci posledního dne letošního US Open je na spadnutí historický počin. Novaka Djokoviče dělí jediné vítězství od toho, aby jako třetí muž v tenisových dějinách zkompletoval kalendářní Grand Slam. Ve finále se trojnásobný šampion amerického podniku velké čtyřky utká s Daniilem Medveděvem, který na první grandslamový triumf stále čeká. Na programu je také finále čtyřhry žen.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále mužů • Djokovič (1-Srb.) - Medveděv (2-Rus.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ) • Finále čtyřhry žen • Gauffová/McNallyová (11-USA) - Stosurová/S. Zhang (14-Austr./Čína) | Arthur Ashe Stadium (19:00 SELČ)



• Finále mužů •

Novak Djokovič (1.) - Daniil Medveděv (2.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ)

Novaka Djokoviče už dělí jen jedno vítězství od toho, aby jako teprve třetí muž v historii (Don Budge 1938 a Rod Laver 1962 a 1969) dokázal získat kalendářní Grand Slam. Navíc bude útočit na rekordní 21. grandslamový triumf, kterým by překonal spolurekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala. Jako poslední mu v cestě stojí Daniil Medveděv, jenž naopak zabojuje o svůj premiérový titul z podniků velké čtyřky. Poslední souboj se odehrál ve finále letošního Australian Open, Djokovič zvítězil 3-0 na sety a vzájemnou bilanci upravil na 5-3 ze svého pohledu.

Čtyřiatřicetiletý Srb má pozitivní bilanci ve finálových bojích (85-36, letos 4-1) i na grandslamech (20-10), ale na US Open prohrál tři z předchozích osmi finále (dvě ze tří posledních zvládl). S 31 finálovými účastmi na největších akcích vyrovnal rekordmana Federera, devět finále v New Yorku ještě nikdy nikdo nehrál. Dnes se může stát v open éře druhým nejstarším šampionem závěrečného grandslamu sezony po Kenovi Rosewallovi (1970, 35 let).

Rovněž 25letý Medveděv se může pochlubit pozitivní úspěšností ve finále (12-7, letos 3-1), jenže na grandslamech se musel v obou případech (US Open 2019 a Australian Open 2021) spokojit s trofejí pro poraženého finalistu. Posledním ruským grandslamovým šampionem je Marat Safin (Australian Open 2005), který je i posledním ruským vítězem US Open (2000).

V žebříčku se nic měnit nebude. Djokovič zůstane světovou jedničkou a Medveděv za ním. Pokud však vyhraje Djokovič, povede skoro o tři tisíce bodů, v případě vítězství Medveděva bude mít navrch o necelých 1 400 bodů.

Medveděv měl už na začátku sezony parádní formu a právě Djokovič ve finále Australian Open jeho dlouhou vítěznou sérii ukončil, po napínavém prvním setu celkem suverénním způsobem. Navrch by měl mít i tentokrát, otázkou však je, jak zvládne tlak neobvyklého grandslamového finále. Těch má za sebou už mnoho, ale dnešní bude úplně jiné, jelikož má na dosah něco, co se přes 50 let nikomu nepovedlo. Medveděv možná bude mít o něco více sil, ovšem jeho nevýhodou může být, že po cestě do finále nenarazil na žádnou výraznější hrozbu. Djokovič, jenž v posledních čtyřech zápasech ztratil úvodní dějství, navíc ve formátu na tři vítězné sety působí neporazitelně.

Tip: Djokovič ve čtyřech setech

Aktuální forma

Djokovič ovládl všechny tři letošní grandslamy, ale na olympijských hrách prožil zklamání. V semifinále neudržel náskok setu a brejku proti Alexanderovi Zverevovi, přišel o možnost získat Golden Slam a připsal si první letošní porážku na betonech, v semifinále padl s Pablem Carreñem a z Tokia nakonec odjel bez medaile (v mixu do souboje o bronz nenastoupil). Kvůli náročnému programu vynechal Masters v Torontu i Cincinnati.

Cesta turnajem

Na US Open hned na úvod musel do čtyř sad s kvalifikantem Holgerem Runem, proti Tallonovi Griekspoorovi mu stačily tři sety, ale další ztrátu setu zaznamenal proti Keiovi Nišikorimu, domácímu talentu a objevu letošní sezony Jensonovi Brooksbymu i Matteovi Berrettinimu. Po prohrané úvodní sadě s Berrettinim předvedl svůj nejlepší výkon na turnaji. První set ztratil i s Alexanderem Zverevem, kterému po pětisetové bitvě oplatil porážku z olympiády.

Historie na US Open

Djokovič se US Open účastní pošestnácté a pouze při úvodních dvou startech nedokázal dojít do druhého týdne. Na samotný vrchol dokráčel třikrát, naposledy v roce 2018. Poslední dva ročníky pro něj skončily v osmifinále, loni byl po nešťastném trefení lajnové sudí diskvalifikován. Ve finále je podeváté (rekord).

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)

Bilance: 44-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 19-2

Bilance proti hráčům Top 10: 9-2 (kariérní 224-102)

Bilance ve finále grandslamů: 3-0 (kariérní 20-10)

Bilance ve finále: 4-1 (kariérní 85-36)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf)

Novak Djokovič - US Open

Kariérní bilance: 81-12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 3-5

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Rune (6-1 6-7 6-2 6-1), T. Griekspoor (6-2 6-3 6-2), Nišikori (6-7 6-3 6-3 6-2), Brooksby (1-6 6-3 6-2 6-2), (6) Berrettini (5-7 6-2 6-2 6-3), (4) Zverev (4-6 6-2 6-4 4-6 6-2)

Aktuální forma

Medveděv na přelomu sezon prožil jedno ze svých nejlepších období, ve finále Australian Open však skončila jeho série 20 výher a následoval pokles formy. Poté sice ovládl menší akce v Marseille a na Mallorce, ale se svými výkony nemohl být úplně spokojený. Další zklamání přišlo v podobě čtvrtfinálového vyřazení na olympijských hrách v Tokiu. Zaváhání pod pěti kruhy si vynahradil hned na další akci, když ovládl Masters v Torontu. Na podniku stejné kategorie v Cincinnati prohrál v semifinále.

Cesta turnajem

Na US Open po cestě do finále dominoval, šanci nedal Richardovi Gasquetovi, Dominikovi Köpferovi, Pablovi Andújarovi, Danielovi Evansovi ani Félixovi Augerovi-Aliassimemu. Jediný set ztratil ve čtvrtfinále s kvalifikantem Boticem van de Zandschulpem.

Historie na US Open

Medveděv hraje US Open šestým rokem po sobě, popáté je přímo v hlavní soutěži. Zatímco při prvních dvou startech se nedostal do druhého týdne, předloni až ve finále po pětisetové bitvě podlehl Rafaelovi Nadalovi a loni v semifinále nestačil na pozdějšího šampiona Dominica Thiema.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 46-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 30-4

Bilance proti hráčům Top 10: 5-3 (kariérní 21-22)

Bilance ve finále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-2)

Bilance ve finále: 3-1 (kariérní 12-7)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 19-4

Nejlepší výsledek: finále (2019, 2021)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0-1

Generálka: Toronto (triumf), Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: Gasquet (6-4 6-3 6-1), Köpfer (6-4 6-1 6-2), Andújar (6-0 6-4 6-3), (24) Evans (6-3 6-4 6-3), van de Zandschulp (6-3 6-0 4-6 7-5), (12) Auger-Aliassime (6-4 7-5 6-2)



• Finále čtyřhry žen •

/ C. Gauffová / C. McNallyová - / S. Stosurová / S. Zhang | Arthur Ashe Stadium (19:00 SELČ)

Letošní finále ženské čtyřhry obstarají vítězky juniorky z roku 2018 Cori Gauffová s Caty McNallyovou a deset zápasů neporažené grandslamové šampionky Samantha Stosurová se Shuai Zhang. Páry se potkávají poprvé.





Sedmnáctiletá Gauffová s o dva roky starší McNallyovou tvoří tým už od svého působení na juniorském okruhu. Zatímco na dospělých grandslamech jsou ve finále poprvé, na US Open v roce 2018 ovládly dívčího debla. Na profesionální tour spolu třikrát triumfovaly. McNallyová má o jednu trofej více, letos na domácí antuce v Charlestonu triumfovala s jinou krajankou Hailey Baptisteovou.

Cesta turnajem

1K: Erraniová/Suárezová (6-3 6-4)

2K: Martincová/Vondroušová (6-4 6-3)

OF: (8) Juraková/Klepačová (6-4 6-4)

ČF: (1) Hsieh/Mertensová (6-3 7-6)

SF: (5) Dabrowská/Stefaniová (6-6 skreč)





Rovněž Stosurová s Zhang spolu vyhrály tři turnaje, ovšem mají na kontě už jeden grandslamový triumf (Australian Open 2019). Poslední titul získaly před pár týdny v Cincinnati a momentálně se vezou na vlně deseti výher. Sedmatřicetiletá Stosurová ve své kariéře posbírala 26 deblových titulů, na grandslamech neuspěla jen ve Wimbledonu, kde třikrát hrála finále. Dnes na největších podnicích zabojuje o svůj čtvrtý vavřín z této disciplíny. Dvaatřicetiletá Zhang vlastní osm trofejí, jedinou z grandslamů.

Cesta turnajem

1K: Paoliniová/Teichmannová (6-4 6-0)

2K: Katóová/Santamariaová (6-2 6-4)

OF: (3) Aojamaová/Šibaharaová (7-5 7-5)

ČF: (10) Dolehideová/Sandersová (6-2 6-3)

SF: (7) Guarachiová/Krawczyková (6-2 7-5)