15letá Fruhvirtová se pokusí napodobit starší sestru. V Miami si na divokou kartu zahraje hlavní soutěž

Teprve 15letá Brenda Fruhvirtová je druhou nejlepší hráčkou žebříčku WTA do 18 let. Hned za sestrou Lindou, která se v Miami na divokou kartu představila loni a přes Danku Koviničovou, Elise Mertensovou a Viktorii Azarenkovou se probojovala až mezi nejlepší šestnáctku.

Brenda přijede po vystoupení na W40 v Indii, kde v neděli zvládla i své deváté finále mezi ženami, získala svůj nejcennější titul a první mimo antukové dvorce. Na nejvyšším okruhu se představí počtvrté v kariéře a potřetí na stejném turnaji jako Linda. Loni v Guadalajaře (prošla kvalifikací), letos v Aucklandu (divoká karta) ani na Australian Open (zvládla tříkolovou kvalifikaci) se přes první kolo hlavní soutěže nedostala.

Mladší z talentovaných sester byla už na 128. místě žebříčku a díky triumfu v indickém Bengalúru by se měla v pondělí vrátit do Top 150. Loni vyhrála 51 z 60 zápasů a excelovala hlavně na nejpomalejším povrchu, na němž ovládla osm akcí W25 a předvedla sérii 27 vítězství.

Letos hraje výhradně na tvrdých površích a měla by se poprvé objevit v kvalifikacích také na French Open, ve Wimbledonu a na US Open. Do poloviny srpna totiž obhajuje jen 50 bodů a jejím dalším cílem je elitní stovka pořadí.