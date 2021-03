16letá Nosková znovu po týdnu ovládla Bratislavu a má druhý titul!

Linda Nosková patří do generace Lindy Fruhvirtové, s níž slavila spoustu úspěchů na mládežnických turnajích. A obě mladé teenagerky už začaly triumfovat i mezi ženami.



16letá Nosková zahájila sezonu v polovině února na třech turnajích ITF W15 v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde odehrála 10 zápasů s bilancí 7-3. Poprvé si zahrála finále, jednou vypadla v semifinále.



V uplynulých dvou týdnech na halových akcích v Bratislavě už přemožitelku nenašla. Vyhrála všech deset zápasů a získala první dva tituly.



Poté, co před týdnem ve finále zdolala po odvrácení dvou mečbolů krajanku Terezu Smitkovou, si dnes poradila 6-3 7-6 s o osm let starší Ivou Primoračovou. Chorvatkou, která ve včerejším semifinále zastavila Smitkovou a zabránila dalšímu českému finále.



Nosková dnes v prvním setu odvrátila všechny tři brejkboly a jediný soupeřkou nabídnutý brejkbol jí stačil k tomu, aby šla do vedení. Ve druhém dějství otočila z 2-4 na 5-4, ale ukončit zápas při svém podání nedokázala.



Za stavu 5-5 pak česká teenagerka nevyužila dva brejkboly a game ztratila. Následně však získala 10 z 11 výměn a vypracovala si pět mečbolů v řadě. Nejprve zahrála třikrát míček do autu, ale na čtvrtý pokus už trefila vítězný úder.



Ve světovém žebříčku si svěřenkyně hvězdného trenéra Tomáše Krupy, který byl u většiny úspěchů Tomáše Berdycha a vedl také Karolínu Plíškovou či Barbora Strýcovou, zajistila během dvou týdnů posun o více než 200 příček. Vyletět by měla někam ke 650. místu.

• ITF W15 BRATISLAVA •

Slovensko, tv. povrch / hala, 15.000 dolarů

nedělní výsledky (28. 03. 2021) • Dvouhra - finále • Nosková (ČR) - Primoračová (Chorv.) 6-3 7-6(4)