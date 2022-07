17letá Havlíčková a 18letá Šalková v Praze postoupily do 2. kola. Do akce půjdou ještě obhájkyně Krejčíková a Nosková

Lucie Havlíčková teprve jako čtvrtá v historii na French Open ovládla dívčí dvouhru i čtyřhru v jednom roce a v juniorském žebříčku se vyšplhala na post světové dvojky. Mezi ženami však 17letá Češka zatím na průlom čeká, na dospělých turnajích ještě nikdy neprošla ani do čtvrtfinále.

Díky divoké kartě od pořadatelů Livesport Prague Open to má ale šanci změnit. V úvodním kole na betonech ve Stromovce totiž zdolala 6-2 7-6(5) o rok starší krajanku a kvalifikantku Barboru Palicovou, která rovněž usilovala o premiérové vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu.

Havlíčková, jež v Praze startovala předloni i loni a odjížděla bez výhry, byla v úvodním dějství jasně lepší hráčkou na kurtu a získala jej snadno za půl hodiny. Kvůli výpadku koncentrace a většímu počtu nevynucených chyb však s Palicovou ve druhé sadě prohrávala už 0-3 o dva brejky. Mladší z Češek se povedlo srovnat, jenže vzápětí musela likvidovat další manko a v desáté hře nevyužila dva mečboly na returnu. Do rozhodujícího setu ale nemusela, tie-break získala těsným rozdílem 7-5 a po zhruba 100 minutách slavila postup.

"Za to vítězství jsem ráda. Je to moje první výhra na turnaji WTA a moc si jí cením. Výhra na Roland Garros mi dodala hodně sebevědomí a pomáhá mi v těžkých momentech, že si člověk vzpomene na to, co tam zahrál a dokázal," řekla na pozápasové tiskové konferenci Havlíčková. "Na začátku jsem byla hodně nervózní a na konci také. Zvláště, když jsem si to nedohrála u dvou mečbolů za stavu 5-4. O to víc si vážím, že jsem to i přesto zvládla dotáhnout," dodala.

Ve druhém kole si může zahrát s nasazenou jedničkou a světovou dvojkou Anett Kontaveitovou, pokud Estonka potvrdí roli favoritky proti Jekatěrine Gorgodzeové z Gruzie.

Career win #1 on Tour ✅



17-year-old Lucie Havlickova defeats qualifier Palicova to reach Round 2!



Awaits the winner of Kontaveit-Gorgodze at the #PragueOpen pic.twitter.com/ZF42E8Oc1P — wta (@WTA) July 26, 2022

Do hlavní soutěže dnes vstoupí ještě tři Češky. Obhájkyně titulu Barbora Krejčíková bude bojovat s Ruskou Annou Blinkovovou, Linda Nosková s lucky loserem Natalií Vichljancevovou z Ruska a kvalifikantka Dominika Šalková už na centrálním dvorci čelí Švýcarce Yleně In-Albonové. Včera do druhého kola prošla Marie Bouzková, neuspěla naopak loňská finalistka Tereza Martincová.

Další informace připravujeme.