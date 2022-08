17letá Linda Fruhvirtová zvládla grandslamový debut! Plíšková a Bouzková si zajistily derby, postoupily i Kvitová a Siniaková

US OPEN - 17letá Linda Fruhvirtová na US Open zvládla svůj premiérový zápas v hlavní soutěži grandslamu, když přehrála Číňanku Xinyu Wang a navázala na tři výhry z kvalifikace. Karolína Plíšková a Marie Bouzková, která vyřadila Lindu Noskovou, si po třísetových bitvách zajistily vzájemný souboj. Do 2. kola prošly také Petra Kvitová a Kateřina Siniaková, naopak konečnou bylo v úterý úvodní kolo kromě Noskové pro Terezu Martincovou.

Linda Fruhvirtová své nejlepší dosavadní výsledky posbírala na venkovních betonech, v těchto podmínkách získala všechny tři profesionální tituly a vyhrála 37 ze 48 zápasů. Po trápení na antukových a travnatých dvorcích v posledních měsících se vrátila na tvrdé povrchy a znovu ožila, a to okamžitě.

Sedmnáctiletá Češka při svém debutu na US Open zvládla tříkolovou kvalifikaci (na French Open ani ve Wimbledonu neuspěla) a dnes si připsala své premiérové vítězství v hlavních soutěžích čtyř největších podniků, když přehrála 6-3 6-4 Xinyu Wang.

Fruhvirtová měla taktiku pro dnešní zápas jasnou, o tři roky starší čínskou ranařku co nejdéle držet ve výměnách a nekazit. Tu splnila na jedničku, Wang v utkání spáchala 41 nevynucených chyb a minimálně polovinu si vynutila talentovaná teenagerka. Ve druhé sadě nedovolila soupeřce dvakrát potvrdit brejk a od stavu 2-4 ztratila jen tři fiftýny.

"Je to úžasné. Právě kvůli takovým zápasům tolik makáme. Jsem šťastná, že jsem po kvalifikaci zvládla i další utkání. Při rozehrávce jsem se po nějakých zkažených smečích docela zamračila, ale jinak jsem si udržovala dobrý pocit a sebedůvěru. Věděla jsem, že jsem v přípravě udělala všechno," uvedla Fruhvirtová.

Ve druhém kole premiérově vyzve bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Garbiñe Muguruzaovou. Osmadvacetiletá Španělka, která loni včetně Turnaje mistryň ovládla tři podniky, se letos extrémně trápí a po skalpu často zraněné Clary Tausonové dosáhla na svou teprve 10. letošní výhru.

Karolína Plíšková kvůli zlomenině ruky do sezony naskočila až v březnu a dosud posbírala pouhé tři solidní výsledky. Ten poslední zaznamenala postupem do semifinále na jedné ze dvou velkých generálek v Torontu. Ani na něj však nenavázala a v Cincinnati vypadla už ve druhém kole.

Do New Yorku, kde byla v roce 2016 jediný set od zisku premiérového grandslamového titulu, na který stále čeká, přijela s letošní bilancí 15-14 a málem poprvé od French Open 2016 nezvládla první kolo na grandslamových turnajích.

S Magdou Linetteovou vyhrála předchozí tři souboje suverénně 6-2 6-1, ovšem na US Open s ní bojovala skoro tři hodiny. Polku zdolala 6-2 4-6 7-6(8), upravila s ní vzájemnou bilanci na 7-1 a posedmé v řadě ve Flushing Meadows prošla do druhého kola.

Třicetiletá Češka přitom měla na dosah dvousetovou výhru. Za stavu 4-4 ve druhé sadě však nevyužila brejkbol, pak poprvé v utkání ztratila servis a musela do rozhodujícího dějství. V něm srovnala z 1-4 na 4-4, ale zápas ve dvanácté hře nedopodávala a o postupující rozhodl super tie-break. V něm se Plíšková dostala do vedení 7-2. V tu chvíli jako kdyby zapomněla, že se hraje do deseti bodů, a soupeřce dovolila šest bodů v řadě. Následující tři však vybojovala.

"Přijde mi, že takové drama mám snad už každý zápas. První set a půl jsem hrála super a cítila se dobře. I když jsem občas zkazila, hrála jsem aktivně a zdravě. Nepodržel mě ale první servis a pak to bylo těžké. Přišlo pár chyb, ona se chytila a já nevyužila ve druhém setu několik šancí jí utéct. Proto se pak celkově zvedla," podotkla Plíšková.

Plíšková si ve druhém kole zahraje s Marií Bouzkovou (H2H 1-1). Čtyřiadvacetiletá Češka zdolala 6-2 6-7(3) 6-2 kvalifikantku a 17letou krajanku Lindu Noskovou, která ani při své druhé účasti v hlavních soutěžích grandslamů přes první kolo nepřešla.

Bouzková až do stavu 6-2 5-2 dominovala a nečelila jedinému brejkbolu. Utkání však nedopodávala a po prohraném tie-breaku pustila mladší z Češek zpět do zápasu. Kvůli horku si mohla vzít delší pauzu před rozhodujícím setem, zklidnila se a znovu získala převahu.

"Byl to těžký zápas a jsem ráda, že jsem ho zvládla. Ze začátku to vypadalo v pohodě, ale pak se to trochu zvrtlo. Koncovka mi tam dnes hodně vypadla. Ale jsem ráda, že jsem se poučila i z předchozích dvou let, kdy jsem měla podobné problémy, vyhrála třetí set a prolomila to čekání," řekla českým novinářům Bouzková.

"Když jsem viděla los, trochu mě to mrzelo, ale chtěla jsem to Marušce oplatit za Prahu. Ona ale hrála dobře a kvalitně servírovala. Tím si hodně pomohla, zatímco já udělala ve všech třech setech od stavu 2-2 pár nevynucených chyb," uvedla Nosková.

Ve Flushing Meadows, kde v roce 2014 ovládla juniorku, se do druhého kola dostala až na pátý pokus. Není náhodou, že se jí to povedlo zrovna letos. Rodačka z Prahy žijící ve Spojených státech totiž prožívá nejlepší sezonu své kariéry, před měsícem v Praze získala svůj premiérový titul, ve Wimbledonu se poprvé probojovala přes druhé kolo majorů a došla až do čtvrtfinále a v tomto roce má vynikající bilanci 37 výher a pouhých 11 porážek.

Petra Kvitová má letos za sebou 17 turnajů a pouze čtyři výsledky může hodnotit jako pozitivní. Po nezdarech ve čtvrtfinále v Dubaji a Miami nečekaně ovládla travnatý podnik v Eastbourne a postoupila do finále velké generálky v Cincinnati. Přesto je českou žebříčkovou jedničkou.

V úvodním kole US Open zlepšenou formu potvrdila, s 18letou kvalifikantkou a debutantkou v hlavních soutěžích grandslamových podniků Erikou Andrejevovou si po pomalejším startu poradila 7-6(3) 6-0 a pojedenácté v řadě v New Yorku prošla do druhého kola.

Favorizovaná 32letá Češka v úvodu příliš chybovala a soupeřku pustila do vedení 5-2. Ve zbytku zápasu však dominovala a mladé Rusce už nic nedovolila. Po vyhraném tie-breaku ztratila ve druhé sadě dohromady jen sedm fiftýnů.

"Na začátku zápasu jsem byla nervózní a napjatá. Nedařilo se mi předvádět mou hru. Myslím, že to je ale běžné pro zápasy prvního kola. Soupeřka navíc neměla co ztratit. Chvíli mi trvalo, než jsem se vrátila zpět, musela jsem zabojovat, ale zvládla jsem to. Mám radost, že jsem první set otočila a pak vyhrála i celý zápas," řekla Kvitová na tiskové konferenci.

Kvitová se letos na grandslamech postupně zlepšovala, po prvním kole Australian Open se podívala do druhého v Paříži a ve Wimbledonu byla mezi nejlepší dvaatřicítkou. V další fázi čeká dvojnásobnou wimbledonskou šampionku, která by si mohla o osmifinále zahrát s Lindou Fruhvirtovou, premiérový souboj s Anhelinou Kalininovou.

Kateřina Siniaková na začátku srpna vyhrála v Polsku turnaj ITF W100, ale po přesunu do zámoří prohrála před US Open oba zápasy a navíc minulý týden v Clevelandu kvůli bolestem zad odstoupila z čtyřhry. Na grandslamu v New Yorku ale druhý rok po sobě a celkově popáté v kariéře odstartovala vítězstvím.

Na úvod letošního ročníku 26letá rodačka z Hradce Králové porazila 6-4 4-6 6-2 domácí Taylor Townsendovou, přestože spáchala 51 nevynucených chyb, a podtrhla úspěšný den českých tenistek na US Open.

O vyrovnání svého maxima na newyorském grandslamu si Siniaková zahraje s Francouzkou Alizé Cornetovou (h2h 1-0), která vyřadila britskou obhájkyni titulu Emmu Raducanuovou.

Tereze Martincové se letos vůbec nedaří navázat na loňskou životní sezonu a už podeváté v tomto roce ztroskotala hned na první soupeřce. V hlavní fázi US Open se představila popáté a ani tentokrát se do druhého kola neprobojovala.

Sedmadvacetiletá Češka ovšem vždy čelila těžké soupeřce, v roce 2017 Caroline Garciaové, před třemi lety Karolíně Plíškové, předloni Petře Martičové, loni Viktorii Azarenkové a letos Kaie Kanepiové. Pražská rodačka nepotvrdila úvodní brejk, v šestém gamu nevyužila tři brejkboly a po ztraceném tie-breaku už byla bez šance. S o deset let starší Estonkou prohrála 6-7(4) 3-6.

"Byl to těžký zápas. První set byl těsný a měla jsem šance na returnu. Ty jsem ale nevyužila a s takovými hráčkami už další nedostanete," řekla Martincová a přiznala, že se v sezoně potýká s bolavým kolenem. "Je to mentálně náročné. Dnes to bylo blízko a mrzí mě to. Na US Open hraju popáté hlavní soutěž a losy mi nikdy nehrály do karet," dodala.

Dvojnásobná čtvrtfinalistka amerického grandslamu Kanepiová ve druhém kole narazí na nasazenou šestku a loňskou semifinalistku Arynu Sabalenkovou (H2H 2-0).

Včera z tria Češek do druhého kola postoupila jen Barbora Krejčíková.