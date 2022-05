17letá Nosková si na French Open vybojovala účast v hlavní soutěži. Šanci má ještě Kolář

Linda Nosková se do druhé stovky žebříčku WTA vypracovala díky výsledkům na nižším okruhu ITF, na kterém na začátku dubna triumfovala na halové akci ve Francii a získala už pátý titul. Nyní 17letou talentovanou Češku čeká vůbec první hlavní soutěž na nejvyšší tour.

Tu si vybojovala na French Open. Při své premiéře na ženské grandslamové scéně zvládla tříkolovou kvalifikaci a úspěšně navazuje na loňské prvenství mezi juniorkami. V bojích o hlavní fázi antukového podniku velké čtyřky porazila nasazenou Annu Blinkovovou a Conny Perrinovou a v dnešním finále smázla 6-3 6-2 Slovenku Rebeccu Šramkovou.

Nosková sice nepotvrdila úvodní brejk, ale své zaváhání ihned napravila, ve zbytku zápasu už dominovala a soupeřce žádnou další brejkbolovou šanci nenabídla. Postup slavila za hodinu.

First into the main draw



Reigning girls' singles champion Linda Noskova flies past Rebecca Sramkova 6-3, 6-2 #RolandGarros pic.twitter.com/GBUDGHYzMR