17letý Alcaraz je nejmladším semifinalistou na ATP Tour od roku 2014. V Marbelle si o finále zahrají čtyři Španělé

Alcaraz dosáhl na největší úspěch začínající kariéry díky čtvrtfinálovému vítězství 6:2, 6:4 nad třetím nasazeným Norem Casperem Ruudem. V případě dalších výher se může stát nejmladším finalistou od Rafaela Nadala v roce 2004 a nejmladším vítězem od Lleytona Hewitta v roce 1998.

Alcarazovým příštím soupeřem bude krajan Jaume Munar, druhou semifinálovou dvojici tvoří turnajová jednička Pablo Carreňo a Albert Ramos. Na ATP Tour jsou všichni čtyři semifinalisté z jedné země po 17 letech a opět to jsou Španělé ve Španělsku. V roce 2004 zabrali domácí hráči poslední čtyři místa ve Valencii.

