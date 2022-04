18letý Alcaraz se stal nejmladším a prvním španělským vítězem turnaje Masters 1000 v Miami

Carlos Alcaraz v 18 letech potvrzuje svůj obrovský potenciál skvělým vstupem do sezony. Triumfoval na antukovém ATP 500 v Riu de Janeiro, před dvěma týdny v Indian Wells poprvé postoupil do semifinále turnaje Masters 1000 a nyní si na dalším Masters v Miami zahrál poprvé ve finále a nakonec vybojoval i nejcennější titul.



Španělský teenager na Floridě vyřadil Maďara Mártona Fucsovicse (#55), Chorvata Marina Čiliče (#23), Řeka Stefanose Tsitsipase (#5), Srba Miomira Kecmanoviče (#48), s nímž ztratil jediný set, polského obhájce titulu Huberta Hurkacze (#10) a v dnešním finále si poradil s Norem Casperem Ruudem (#8).

Statistiky zápasu

Alcaraz - Ruud 6 esa 5 2 dvojchyby 3 71 %

1. podání 'in' 59 %

75 %

úsp. 1. podání 60 %

45 %

úsp. 2. podání 53 %

27 winnery 19 22 nevyn. chyby 22 16/23 hra na síti 16/22 4/9 brejkboly 2/8 76 celkem bodů 65 čas: 1:52

Alcaraz vstoupil do svého největšího finále nervózně a brzy prohrával 0-3. Do zápasu se však dokázal dostat, od stavu 1-4 získal 9 z 10 gamů a rázem vedl 7-5 a 3-0 s dvěma brejky v zádech. Jednu slabší chvilku na servisu si ještě vybral, ale náskok už nepustil, po hodině a 52 minutách zvítězil 7-5 6-4 a ve dvou setech vyhrál i druhý vzájemný duel.



"Nemám slov, jsem strašně šťastný. Snažil jsem se neustále útočit, aby (Ruud) nemohl diktovat hru," uvedl v první reakci Alcaraz. "Je teď příliš brzy na to, abych popsal své pocity. Ale je to strašně výjimečné vyhrát v Miami svůj první turnaj Masters 1000," radoval se.



Rodák z Murcii v Miami poprvé na jednom turnaji porazil dva hráče Top 10 a nakonec získal hned tři jejich skalpy. Bilanci s členy elitní desítky tak rázem otočil do pozitivních čísel na 7-6.



Letos Alcaraz odehrál 20 zápasů, ve všech uhrál alespoň set a 18 soupeřů porazil. Dvě porážky utrpěl jen po bitvách s hráči Top 10 Matteem Berrettinim a Rafaelem Nadalem. Z posledních 25 duelů má bilanci 23-2.



Svěřenec bývalé světové jedničky Juana Carlose Ferrera v šesti zápasech v Miami odvrátil 21 ze 25 brejkbolů. Ve světovém žebříčku si zajistil posun na 11. místo a už jen pár bodů ho bude dělit od Top 10.

THE FUTURE IS HERE



The moment @alcarazcarlos03 broke Djokovic’s record as YOUNGEST men’s champion in #MiamiOpen history! pic.twitter.com/9zX8ZidYyK — Tennis TV (@TennisTV) April 3, 2022



V Miami byl Alcaraz druhým nejmladším finalistou, ale zatímco jeho krajan Rafael Nadal v roce 2005 v boji o titul prohrál s Rogerem Federerem, on uspěl a stal se nejmladším šampionem.



Finále v Miami si Alcaraz zahrál jako pátý Španěl v 37leté historii turnaje a stal se jeho prvním španělským vítězem. Nadal ve finále pětkrát prohrál, po jednom neúspěchu zaznamenali Sergi Bruguera, Carlos Moya a David Ferrer.



Na turnajích Masters 1000 se Alcaraz stal třetím nejmladším šampionem. V tabulce se zařadil za Michaela Changa (v den triumfu v Torontu 1990 byl ještě o 174 dní mladší) a Nadal (při triumfu v Monte Carlu 2005 byl o 13 dní mladší).

Youngest @MiamiOpen Men's Champions

1 @AlcarazCarlos03, 18y11m, in 2022

2 @DjokerNole, 19y10m, in 2007

3 @AndreAgassi, 19y11m, in 1990

4 Michael Chang, 20y1m, in 1992

5 Jim Courier, 20y7m, in 1991#MiamiOpen — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) April 3, 2022



Alcaraz si své celkově čtvrté a největší finále zahrál měsíc před 19. narozeninami. A opět v něm neprohrál. Tituly slavil loni v Umagu, na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let v Miláně a letos v Riu.



23letý Ruud hrál finále poprvé na turnaji Masters 1000, podesáté v kariéře a teprve podruhé mimo antuku. Sbírku sedmi trofejí nerozšířil, ale ve světovém žebříčku se posune na 7. místo a o jednu pozici vylepší své i norské maximum.