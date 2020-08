19leté Italce Cocciarettové se v Palermu daří. Má první skalp hráčky Top 30 a jistou premiéru ve čtvrtfinále

Elisabetta Cocciarettová na domácí antuce v Palermu pokračuje v životním turnaji WTA. Ve středu večer porazila ve dvou setech Chorvatku Donnu Vekičovou, připsala si první skalp hráčky Top 30 a poprvé postoupila do čtvrtfinále. V něm si devatenáctiletá Italka, jež je nejmladší členkou hlavní soutěže, zahraje s Kontaveitovou, nebo Siegemundovou.

Elisabetta Cocciarettová toho na okruhu WTA odehrát ještě příliš nestihla. Bilanci v ní měla 0-3, dvakrát se do hlavní soutěže dostala přes kvalifikaci. Naposledy letos na Australian Open.



Vyhrála však už čtyři antukové turnaje WTA a ve světovém žebříčku se vyšplhala na 156. místo. I proto dostala divokou kartu na podnik WTA v Palermu, kde po koronavirové pauze prožívá životní výsledek.



Devatenáctiletá Italka si nejprve poradila s 45. hráčkou světa Slovinkou Polonou Hercogovou, proti které si připsala premiérovou výhru na okruhu WTA a skalp hráčky Top 100.



A nezůstala jen u toho. Ve středu porazila 6-2 6-4 také 24. ženu světového žebříčku Donnu Vekičovou z Chorvatska a své maximum tak po dvou dnech znovu vylepšila.







"Jsem tak nadšená! Myslím, že jsem hrála vážně skvělý tenis. Ona je jednou z nejlepších tenistek současnosti, takže už jen zahrát si proti ní pro mě bylo velkým zážitkem. Jsem šťastná za výhru, ale hlavně z výkonu a hry, kterou jsem dnes předvedla," radovala se Cocciarettová v pozápasovém videorozhovoru.



"Je opravdu skvělé poprvé postoupit do čtvrtfinále, obzvlášť tady v Itálii. Když jsem byla mladší, sledovala jsem tento turnaj v televizi a koukala na Flavii (Pennettaovou) a Saru (Erraniovou). A několik let snila o tom, jak si na turnaji zahraju. A teď jsem tady a jsem jednou z těch hráček v televizi. Cítím se fakt skvěle," neskrývala italská teenagerka radost z vítězství.



O postup mezi kvarteto nejlepší si zahraje v pátek buď proti nasazené čtyřce Anett Kontaveitové z Estonska, nebo Němce Lauře Siegemundové.



"Jejich zápas budu samozřejmě sledovat. Tohle je můj teprve čtvrtý turnaj WTA, takže ostatní holky moc neznám a určitě se budu dívat," má Cocciarettová jasný plán na čtvrteční podvečer.