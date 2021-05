2. den na French Open: První kolo budou hrát Vondroušová a Martincová, do turnaje vstoupí Federer a obhájkyně Šwiateková

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Vondroušová (20-ČR) - Kanepiová (Est.) | Court 9 (11:00 SELČ) Martincová (ČR) - Jorovičová (Srb.) | Court 5 (16:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Šwiateková (8-Pol.) - Juvanová (Slovin.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ) • Šlágr dne • Istomin (Uzb.) - Federer (8-Švýc.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ)



• Češi v akci •

Markéta Vondroušová (21.) - Kaia Kanepiová (66.) | Court 9 (11:00 SELČ)

Markéta Vondroušová letos v Paříži potřebuje uhrát dobrý výsledek, jelikož obhajuje předloňské finále. Nasazená Češka má velmi příznivý los, ale už v prvním kole narazí na nevyzpytatelnou a nebezpečnou Kaiu Kanepiovou. S estonskou veteránkou, která obzvláště na grandslamech ráda vyřazuje nasazené favoritky a v Paříži dvakrát hrála čtvrtfinále, se střetne poprvé.

Vondroušové se na antuce zatím vůbec nedaří a v případě neobhajoby předloňského finále French Open jí hrozí výrazný pád žebříčkem. Na nejpomalejším povrchu se zúčastnila tří podniků a dočkala se jediné výhry, když na tom prvním ve Stuttgartu vyhrála derby s krajankou Marií Bouzkovou.

Kanepiová si zahrála finále generálky v Melbourne, ovšem od té doby její forma klesla. Na antuce střídá lepší výkony s horšími. V Istanbulu ve druhém kole prohrála s ve formě hrající Veronikou Kuděrmetovovou, v Madridu už v prvním kole kvalifikace překvapivě nestačila na Katerynu Kozlovovou a v Parmě (v prvním kole) nejvíce potrápila pozdější šampionku Cori Gauffovou.

Vondroušová bude určitě doufat, že ranařka Kanepiová nebude mít svůj den. Předloňská finalistka každopádně potřebuje zabrat, aby se přes první kolo vůbec dostala.

Tip: Vondroušová ve třech setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (2. kolo)

Bilance: 10-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 1-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-3 (kariérní 30-19)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Markéta Vondroušová - French Open

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (1. kolo)

Kaia Kanepiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (finále)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (2. kolo)

Bilance: 10-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 1-3

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-3 (kariérní 21-26)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Kaia Kanepiová - French Open

Kariérní bilance: 17-13

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2008, 2012)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (kvalifikace), Parma (1. kolo)



Tereza Martincová (94.) - Ivana Jorovičová (255.) | Court 5 (16:30 SELČ)

Tereza Martincová má při svém debutu v hlavní soutěži French Open obrovskou šanci připsat si své premiérové vítězství v hlavních soutěžích grandslamových turnajů. S Ivanou Jorovičovou, která se vrací po zranění, totiž vyhrála poslední dva souboje a ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Tereza Martincová měla na betonech velmi slušnou formu a díky skvělým výsledkům na akcích WTA 1000 v Dubaji a Miami se konečně dokázala prokousat do elitní stovky žebříčku WTA a poprvé na grandslamech nemusela do kvalifikace. Na antuce je to ale zatím bída. Na pěti akcích zvládla dohromady vyhrát jediný zápas, a to hned na té první v Bogotě. Do Paříže dorazila se sérií pěti porážek.

Jorovičová kvůli zranění do letošní sezony naskočila až před měsícem a stihla odehrát jen dva zápasy. Na podniku ITF v Portugalsku v úvodním duelu podlehla hráčce ze čtvrté stovky žebříčku Marii Gutierrezové a na domácí akci v Bělehradu byla nad její síly hned Ajla Tomljanovičová.

Martincová sice na antuce nemá formu, ale této příležitosti by využít měla. Jorovičová je nerozehraná a určitě k poražení.

Tip: Martincová ve dvou setech

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: Bogotá (2. kolo)

Bilance: 16-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 1-5

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 14-6 (kariérní 240-185)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Tereza Martincová - French Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: WTA 125k Saint-Malo (1. kolo), Řím (kvalifikace), Bělehrad (1. kolo)

Ivana Jorovičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 0-2

Bilance z posledních 10 zápasů: půl roku nehrála

Bilance na antuce: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-1 (kariérní 7-14)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Ivana Jorovičová - French Open

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019, 2021)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Bělehrad (1. kolo)



• Cesta za obhajobou titulu •

Iga Šwiateková (9.) - Kaja Juvanová (101.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)

Iga Šwiateková za obhajobou senzačního loňského triumfu vykročí proti Kaje Juvanové, která aktuálně začíná druhou stovku žebříčku WTA. Se svou slovinskou vrtstevnicí se potkala letos na generálce v Melbourne a po prohrané úvodní sadě dominovala.

Šwiateková na antuce potvrzuje, že nejpomalejší povrch je jejím nejsilnějším. Hned na první akci v Madridu se dostala do osmifinále, v němž ve dvou těsných setech podlehla světové jedničce a pozdější finalistce Ashleigh Bartyové. V Římě až na dva odvrácené mečboly Barbory Krejčíkové dominovala, ve finále bez ztráty gamu porazila českou jedničku Karolínu Plíškovou a získala druhou letošní trofej (Adelaide).

Juvanová měla na betonech slušnou formu, ale na antuce se jí vůbec nedaří a stále čeká na první vítězství. Úvodní soupeřka byla nad její síly v Madridu (Tamara Zidanšeková), akci ITF ve Španělsku (Lara Arruabarrenaová) i v Bělehradu (Julia Putincevová), všem třem podlehla ve třech setech.

Šwiateková je jasnou favoritkou na postup, s trápící se Juvanovou by neměla mít jakékoli potíže.

Tip: Šwiateková ve dvou setech

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Adelaide (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Řím (vítězka)

Bilance: 19-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-1 (kariérní 76-16)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 10-1

Nejlepší výsledek: vítězka (2020)

Loňský výsledek: vítězka

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (vítězka)

Kaja Juvanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (3. kolo)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 11-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 0-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Kaja Juvanová - French Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (kvalifikace), ITF W60 Le Bisbal (1. kolo), Bělehrad (1. kolo)



• Šlágr dne •

Denis Istomin (203.) - Roger Federer (8.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ)

Dnešní šlágr obstarají kvalifikant a bývalý 33. hráč světa Denis Istomin s vítězem ročníku 2009 Rogerem Federerem. Všech sedm předchozích soubojů vyhrál švýcarský veterán, na antuce se ovšem hráči potkávají poprvé.

Istomin hrál před French Open pět challengerů, ale ani na jednom nedokázal porazit více než jednoho soupeře. V areálu Rolanda Garrose ovšem celkem s přehledem porazil Damira Džumhura, Ramkumara Ramanathana i Tobiase Kamkeho. V Paříži, kde hraje svůj 13. letošní turnaj, dokonce vůbec poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy v řadě.

Federerovi se po dvou operacích kolene a více než roční pauze vůbec nedaří. V březnu v Dauhá sice začal vydřeným vítězstvím nad Danielem Evansem, jenže pak nestačil na pozdějšího šampiona Nikoloze Basilašviliho. Jedinou generálku absolvoval v Ženevě a hned na úvod prohrál s Pablem Andújarem.

Federer na předchozích dvou turnajích neměl dobrou formu, takže bude zajímavé sledovat, jak si v dnešním šlágru povede. S Istominem by ale neměl mít výraznější potíže, uzbecký tenista je momentálně hráčem až třetí stovky a letos se mu nedaří.

Tip: Federer ve třech setech

Denis Istomin - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: žádný výraznější úspěch na hlavní tour ani challengerech

Největší úspěchy na antuce: French Open (1. kolo)

Bilance: 11-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-5

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 2-35)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Denis Istomin - French Open

Kariérní bilance: 6-10

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2009-10, 2012-14, 2017)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Praha 2 challenger (kvalifikace), Biella 7 challenger (1. kolo)

Roger Federer - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 1-2

Bilance z posledních 10 zápasů: přes rok nehrál

Bilance na antuce: 0-1

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 0-0 (kariérní 176-25)

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

Roger Federer - French Open

Kariérní bilance: 70-17

Nejlepší výsledek: vítěz (2009)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Ženeva (2. kolo)