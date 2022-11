NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Červená skupina • Medveděv (4-) - Rubljov (6-) | PREVIEW LS | Centre Court (14:00 SEČ) Tsitsipas (2-Řec.) - Djokovič (7-Srb.) | PREVIEW LS | Centre Court (21:00 SEČ)



Daniil Medveděv (5.) - Andrej Rubljov (7.) | Centre Court (14:00 SEČ)

Předloňský šampion a loňský finalista Daniil Medveděv odstartuje své letošní působení na Turnaji mistrů proti Andrejovi Rubljovovi, který ještě nikdy na závěrečném vrcholu sezony nepostoupil ani ze skupiny. Poslední vzájemný souboj se uskutečnil loni na Masters v Cincinnati, Rubljov poprvé našel recept a na šestý pokus úspěšnějšího krajana porazil.

I posedmé se Rusové potkávají na tvrdém povrchu, obě předchozí střetnutí v hale vyhrál ve dvou setech Medveděv. Proti krajanovi má ve všech směrech navrch, celkově je lepším hráčem a měl by v Turíně začít vítězně. Letos však nemá stabilní formu, čehož by mohl Rubljov využít, ani jemu se ale poslední generálka nepovedla.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Medveděv ve finále Australian Open zahodil jasný náskok a od té doby není stejným hráčem. V letošním roce získal jen dvě trofeje, a to na 250 v Los Cabos a 500 ve Vídni a na postu světové jedničky se moc neohřál. Po dalším zklamání na US Open začal halovou část roku v Métách a vypadl hned se Stanem Wawrinkou. Mnohem lepší to bylo v následujících týdnech, kdy to vypadalo, že se vrátil do své nejlepší formy, v Astaně (skreč v semifinále) i ve Vídni (triumf) totiž dominoval. Na Masters v Paříži naopak ztroskotal hned na Alexovi de Minaurovi.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistrů

Na akci pro osm nejlepších tenistů roku debutal v roce 2019 a skončil ve skupině. Následující ročník však ovládl a loni prohrál až ve finále s Alexanderem Zverevem.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Los Cabos (T); Halle, Hertogenbosch, Australian Open (F); Astana, Cincinnati, Acapulko (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (T); Astana (SF)

Bilance: 45-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 8-3

Bilance proti hráčům Top 10: 3-5 (kariérní 29-29)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (OF), Wimbledon (-), US Open (OF)

Daniil Medveděv - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Astana (SF), Vídeň (T), Paříž (2K)

Aktuální forma

Rubljov letos posbíral čtyři trofeje, polovinu z nich na halových betonech. Stále však čeká na výraznější průlom na grandslamech a také první triumf na podnicích série Masters. Na tvrdém povrchu v hale zvládl 16 z 20 odehraných duelů v tomto roce. Do závěrečné fáze sezony vstoupil solidně, v Astaně se suverénně probojoval do semifinále a v Gijónu získal čtvrtý letošní titul. Ve Vídni a na Masters v Paříži však ztroskotal na v pořadí už druhém protivníkovi, Grigorovi Dimitrovovi a pozdějším šampionovi Holgerovi Runemu.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaje mistrů se účastní třetím rokem po sobě, při obou předchozích startech skončil s bilancí 1-2 v základní skupině.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Gijón, Bělehrad, Dubaj, Marseille (T); Astana, Washington, Bastad, Indian Wells, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy v hale: Gijón, Marseille (T); Astana, Rotterdam (SF)

Bilance: 49-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 16-4

Bilance proti hráčům Top 10: 3-3 (kariérní 16-25)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (-), US Open (ČF)

Andrej Rubljov - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 2-4

Nejlepší výsledek: skupina (2020-22)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Astana (SF), Gijón (T), Vídeň (2K), Paříž (OF)



Stefanos Tsitsipas (3.) - Novak Djokovič (8.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Vítěz ročníku 2019 Stefanos Tsitsipas může sezonu zakončit jako světová jednička, k tomu však potřebuje bez jediné porážky ovládnout letošní Turnaj mistrů. A hned na úvod potkává největšího favorita a pětinásobného šampiona Novaka Djokoviče. Srb vyhrál posledních osm soubojů a ve vzájemné bilanci s Řekem dominuje poměrem 9-2.

Naposledy se střetli před několika dny v semifinále na Masters v Paříži a Tsitsipas odehrál jeden ze svých nejlepších zápasů v letošním roce, dokonce byl kousek od skalpu bývalé světové jedničky. Djokovič má v soubojích s tímto soupeřem psychickou výhodu a je zaslouženě jasným favoritem, důvodem je i to, že disponuje podstatně stabilnější formou.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Tsitsipas letos posbíral nejvíce výher na tour, ale určitě od sebe v probíhající sezoně očekával více. V tomto roce ukořistil pouhé dva tituly, ačkoli si finále zahrál celkem sedmkrát. V hale v tomto roce účinkoval šestkrát a pouze na konci října ve Vídni se nedostal alespoň do čtvrtfinále, když ve druhém kole nedotáhl náskok proti svému neoblíbenému soupeři Bornovi Čoričovi. Na dalších říjnových akcích v Astaně (Novak Djokovič) a ve Stockholmu (Holger Rune) byl ve finále. Na posledním Masters sezony v Paříži prohrál semifinálovou bitvu s Djokovičem.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaji mistrů debutoval v roce 2019 a senzačně ho vyhrál. Při dalších dvou startech vypadl již ve skupinové fázi. Loni po nezvládnutém úvodním zápase odstoupil.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Monte Carlo (T); Stockholm, Astana, Cincinnati, Řím, Rotterdam (F); Paříž, Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy v hale: Stockholm, Astana, Rotterdam (F); Paříž (SF)

Bilance: 60-22

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 17-7

Bilance proti hráčům Top 10: 7-6 (kariérní 30-38)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (OF), Wimbledon (3K), US Open (1K)

Stefanos Tsitsipas - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Astana (F), Stockholm (F), Vídeň (2K), Paříž (SF)

Aktuální forma

Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 letos absolvoval pouhých 10 turnajů a přišel o kompletní australské léto i sezonu amerických betonů. Přesto posbíral šest finálových účastí, získal čtyři trofeje, obhájil triumf ve Wimbledonu, skončil v Top 8 v letošní race a zvládl 29 z posledních 31 duelů na individuálních turnajích. Po úspěšné obhajobě ve Wimbledonu se na klasické turnaje vrátil až na konci září a na halových betonech exceloval. Přemožitele nenašel v Tel Avivu ani Astaně a k dalšímu triumfu měl blízko na Masters v Paříži, kde ve finále podlehl Holgerovi Runemu.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaj mistrů si hraje popatnácté v kariéře, pětkrát jej ovládl a pouze čtyřikrát neprošel skupinovou fází. Poslední dva ročníky pro něj skončily v semifinále a letos má další šanci vyrovnat rekord Rogera Federera.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Astana, Tel Aviv, Wimbledon, Řím (T); Paříž, Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana, Tel Aviv (T); Paříž (F)

Bilance: 37-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 14-2

Bilance proti hráčům Top 10: 6-3 (kariérní 235-107)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF), Wimbledon (T), US Open (-)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 42-17

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2012-15)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Astana (T), Paříž (F)