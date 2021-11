2. den v Turíně: Djokovič začne proti Ruudovi, Tsitsipas se střetne s Rubljovem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Zelená skupina • Djokovič (1-Srb.) - Ruud (8-Nor.) | Centre Court (14:00 SEČ) Tsitsipas (4-Řec.) - Rubljov (5-Rus.) | Centre Court (21:00 SEČ)



Novak Djokovič (1.) - Casper Ruud (8.) | Centre Court (14:00 SEČ)

Novak Djokovič za šestým triumfem na Turnaji mistrů, kterým by vyrovnal rekordmana Rogera Federera, vykročí proti debutantovi Casperovi Ruudovi. Jediný dosavadní souboj mezi 34letým Srbem a 22letým norským mladíkem se odehrál loni v semifinále antukového Masters v Římě a postup do finále slavil Djokovič.

Djokovič se po prohraném finále na US Open vrátil tím nejlepším možným způsobem, když ovládl Masters v Paříži. Ruud má sice letos životní formu a nebezpečný už je i mimo antukové dvorce, ale na zkušenou světovou jedničku by to stačit nemělo.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič ovládl letošní Australian Open, French Open a Wimbledon, ale na Golden Slam ani kalendářní Grand Slam nakonec nedosáhl. Na olympiádě ho zastavil Alexander Zverev a na US Open Daniil Medveděv. Nejúspěšnější hráč sezony se po US Open představil až před dvěma týdny v Paříži a částečně si spravil chuť. V hale Bercy triumfoval již pošesté, získal první letošní trofej z Masters, a navíc ve finále oplatil porážku Medveděvovi.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval už počtrnácté, ve skupinové fázi neuspěl jen čtyřikrát. Pětinásobný šampion loni vypadl v semifinále, což se mu stalo teprve podruhé (2010). Pokud v Turíně získá titul, vyrovná rekord Rogera Federera.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Paříž, Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); US Open, Řím (finále); OH Tokio, Bělehrad (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (triumf)

Bilance: 48-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 4-0

Bilance proti hráčům Top 10: 12-3 (kariérní 227-103)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf), US Open (finále)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 39-16

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2012-15)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Paříž (triumf)

Aktuální forma

Ruud se kvalifikoval díky zisku pěti trofejí a hlavně konzistentním a skvělým výsledkům. Za sebou má 17 turnajů ATP a pouze dvakrát se nedostal alespoň do čtvrtfinále. Kromě premiérové účasti na Turnaji mistrů si vysloužil i debut v elitní desítce světového hodnocení. Na halových generálkách nastartoval další sérii čtvrtfinálových účastí, mezi nejlepší osmičku se podíval ve Vídni (porážka s Jannikem Sinnerem) i na Masters v Paříži (s Alexanderem Zverevem).

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval poprvé.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego, Kitzbühel, Gstaad, Bastad, Ženeva (triumf); Madrid, Mnichov, Monte Carlo (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž, Vídeň (čtvrtfinále)

Bilance: 53-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 5-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-7 (kariérní 3-13)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (2. kolo)

Casper Ruud - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále), Paříž (čtvrtfinále)



Stefanos Tsitsipas (4.) - Andrej Rubljov (5.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Večerní dvouhra bude patřit souboji nejvíce se trápících členů aktuální Top 10 Stefanosovi Tsitsipasovi a Andrejovi Rubljovovi. Třiadvacetiletý Řek, který při svém předloňském debutu triumfoval, a o rok starší Rus se letos střetnou už potřetí. Ve vzájemné bilanci vede 4-3 Rubljov.

Utkání nemá favorita, Tsitsipas i Rubljov si teď prochází nepříjemnou krizí. Pokud už je rodák z Atén fit (skreč v Paříži), mohl by mít mírně navrch, přece jen si v posledních měsících vedl o něco lépe a těsně vyhrál loňský souboj v Londýně.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Tsitsipas patřil v první polovině sezony k nejlepším, pravidelně se dostával do posledních kol, slavil první triumf na Masters a na French Open absolvoval své premiérové finále na grandslamech. Právě od prohraného finále v Paříži (vedl 2-0 na sety proti Novakovi Djokovičovi) se extrémně trápí a zaznamenal několik překvapivých porážek. Halové generálky se mu vůbec nepovedly, ve Vídni ve druhém kole neuhájil vedení proti Francesovi Tiafoeovi a na Masters v Paříži vzdal hned první zápas.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaji mistrů debutoval předloni a senzačně si došel pro trofej pro vítěze. Loni naopak s bilancí 1-2 skončil už ve skupinových bojích.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Monte Carlo (triumf); French Open, Barcelona, Acapulko (finále); Cincinnati, Toronto, Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Rotterdam (semifinále)

Bilance: 55-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 6-4

Bilance proti hráčům Top 10: 5-7 (kariérní 23-31)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Stefanos Tsitsipas - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Vídeň (2. kolo), Paříž (2. kolo)

Aktuální forma

Rubljov v úvodní půlce roku pravidelně postupoval do závěrečných kol, absolvoval tři finále a v rotterdamské hale ukořistil titul. V létě si o trofej zahrál ještě na Masters v Cincinnati, ale pak přišel zlom a obrovské trápení. Od té doby má mizernou bilanci 7-6 a na posledních čtyřech akcích nedokázal porazit více než jednoho soupeře. Navíc zaznamenal porážky s Francesem Tiafoem, Cameronem Norriem, Tommym Paulem, Adrianem Mannarinem, Boticem van de Zandschulpem a Taylorem Fritzem.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistrů

Na závěrečný vrchol sezony se poprvé probojoval loni, zvládl jediný ze tří zápasů a skončil ve skupině.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (triumf); Cincinnati, Halle, Monte Carlo (finále); San Diego, Miami, Dubaj, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Rotterdam (triumf)

Bilance: 48-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 7-3

Bilance proti hráčům Top 10: 3-3 (kariérní 12-20)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (3. kolo)

Andrej Rubljov - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: skupina (2020-21)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Moskva (2. kolo), Petrohrad (čtvrtfinále), Paříž (2. kolo)