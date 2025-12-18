22 Čechů na Australian Open! Seznam se ještě rozroste, další naděje vedou sestry Kovačkovy
Největší naděje se budou vkládat do sester Kovačkových. Starší Alena, která momentálně figuruje na osmém místě světového pořadí juniorek, by dokonce mohla být nasazenou jedničkou. Mladší Jana uzavírá TOP 10 dívčího žebříčku.
V hlavní soutěži se představí také Sofie Hettlerová, Denisa Žoldáková a Tereza Heřmanová. Do kvalifikace pravděpodobně budou muset Veronika Sekerková s Klárou Blažkovou. Účast zrušila Julie Paštiková, jež loni došla do finále čtyřhry.
Naopak ve dvouhře chlapců nemáme jistotu českých barev v hlavním losu žádnou. Kvalifikaci by měli hrát Jakub Kusý a Jakub Šmejcký. Patnáctý pod čarou pro kvalifikační boje je v tuto chvíli Tomáš Krejčí.
Seznam přihlášených juniorů a juniorek
Pojede minimálně 22 Čechů
Na Australian Open 2026 tak vyrazí minimálně 22 českých tenistů. Třináct jich má totiž jistou hlavní soutěž na dospělém turnaji. Dá se očekávat, že se tento dlouhý seznam českých jmen ještě rozšíří, jelikož se čeká na seznam přihlášek pro kvalifikační boje.
Hlavní soutěž Australian Open startuje 18. ledna, junioři budou hrát od 24. ledna do 1. února.
Česká účast na Australian Open 2026
Dvouhra mužů: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina
Dvouhra žen: Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Karolína Plíšková
Dvouhra juniorek: Alena Kovačková, Jana Kovačková, Sofie Hettlerová, Denisa Žoldáková, Tereza Heřmanová
Kvalifikace juniorů: Jakub Kusý, Jakub Šmejcký
Kvalifikace juniorek: Veronika Sekerková, Klára Blažková
Kvalifikace žen: Bartůnková, Linda Fruhvirtová, Šalková, Vidmanová, Knutson, Samson
Kvalifikace mužů: Kopřiva
Takže celkem 29 Čechů ...