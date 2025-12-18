22 Čechů na Australian Open! Seznam se ještě rozroste, další naděje vedou sestry Kovačkovy

Blížící se ročník Australian Open bude mít velmi početné české zastoupení. K účastníkům dospělého turnaje se přidá devět juniorských nadějí v čele se sestrami Alenou a Janou Kovačkovými. Úvodní grandslam sezony tak odehraje minimálně 22 českých tenistů.
Alena Kovačková by mohla být nasazenou jedničkou (© Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Největší naděje se budou vkládat do sester Kovačkových. Starší Alena, která momentálně figuruje na osmém místě světového pořadí juniorek, by dokonce mohla být nasazenou jedničkou. Mladší Jana uzavírá TOP 10 dívčího žebříčku.

V hlavní soutěži se představí také Sofie Hettlerová, Denisa Žoldáková a Tereza Heřmanová. Do kvalifikace pravděpodobně budou muset Veronika Sekerková s Klárou Blažkovou. Účast zrušila Julie Paštiková, jež loni došla do finále čtyřhry.

Naopak ve dvouhře chlapců nemáme jistotu českých barev v hlavním losu žádnou. Kvalifikaci by měli hrát Jakub Kusý a Jakub Šmejcký. Patnáctý pod čarou pro kvalifikační boje je v tuto chvíli Tomáš Krejčí.

Seznam přihlášených juniorů a juniorek

 

Pojede minimálně 22 Čechů

Na Australian Open 2026 tak vyrazí minimálně 22 českých tenistů. Třináct jich má totiž jistou hlavní soutěž na dospělém turnaji. Dá se očekávat, že se tento dlouhý seznam českých jmen ještě rozšíří, jelikož se čeká na seznam přihlášek pro kvalifikační boje.

Hlavní soutěž Australian Open startuje 18. ledna, junioři budou hrát od 24. ledna do 1. února.

 

Česká účast na Australian Open 2026

Dvouhra mužů: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina

Dvouhra žen: Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Karolína Plíšková

Dvouhra juniorek: Alena Kovačková, Jana Kovačková, Sofie Hettlerová, Denisa Žoldáková, Tereza Heřmanová

Kvalifikace juniorů: Jakub Kusý, Jakub Šmejcký

Kvalifikace juniorek: Veronika Sekerková, Klára Blažková

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Serpens
18.12.2025 18:31
Nastupuje podle všeho slabé juniorské období, generační díra. Naštěstí máme v ročnících 2004-2007 velkou zásobu.
tommr
18.12.2025 16:55
No k tomu už teď můžeme přidat seznam mužů a žen v kvalifikaci ...
Kvalifikace žen: Bartůnková, Linda Fruhvirtová, Šalková, Vidmanová, Knutson, Samson
Kvalifikace mužů: Kopřiva
Takže celkem 29 smile Čechů ...
Ondřej.Jirásek
18.12.2025 17:03
Ještě to není ofiko, pokud se nepletu, ale teoreticky ano :)
tommr
18.12.2025 17:37
teoreticky by se tam mohla ještě vejít Bára Palicová ale to je dost nepravděpodobný ...
