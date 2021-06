3. den na French Open: Svou pouť odstartují Kar. Plíšková, Muchová a Krejčíková proti Kr. Plíškové. Nadal vykročí za obhajobou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (ČR) - Kr. Plíšková (ČR) | Court 9 (12:30 SELČ) Kar. Plíšková (9-ČR) - Vekičová (Chorv.) | Court Suzanne-Lenglen (16:30 SELČ) Muchová (18-ČR) - Petkovicová (Něm.) | Court 7 (16:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Nadal (3-Šp.) - Popyrin (Austr.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ) • Šlágr dne • Suárezová (Šp.) - Stephensová (USA) | Court Simonne-Mathieu (16:30 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (33.) - Kristýna Plíšková (89.) | Court 9 (12:30 SELČ)

Druhé české derby prvního kola letošního ročníku French Open bude patřit loňské osmifinalistce Barboře Krejčíkové a Kristýně Plíškové, která se na pařížské antuce až loni při svém šestém startu v hlavní soutěži dočkala výhry. Krejčíková s Plíškovou se potkávají poprvé.

Krejčíkové se zpočátku na antuce nedařilo. V Istanbulu vyhrála jediný zápas, v Madridu skončila hned v prvním kole, ale v Římě měla v osmifinále dva mečboly proti pozdější šampionce Ize Šwiatekové a ve Štrasburku si zahrála své druhé letošní finále (WTA 1000 Dubaj) a získala svůj premiérový titul.

Kristýna Plíšková letos prochází obrovskou krizí a stále čeká na první vítězství v hlavních soutěžích, přestože má za sebou už sedm odehraných turnajů. Lepší to není na antuce. Po téměř dvouměsíční pauze do antukového jara vstoupila v Bělehradu a s Océane Dodinovou neuhrála ani set. Stejný scénář napsala na poslední generálce ve Štrasburku, kde byla nad její síly další francouzská tenistka Alizé Cornetová.

Krejčíková má jasně lepší formu a bylo by obrovským překvapením, kdyby přes trápící se Plíškovou do dalšího kola neprošla.

Tip: Krejčíková ve dvou setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (vítězka); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (vítězka)

Bilance: 19-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 9-1 (kariérní 20-12)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Barbora Krejčíková - French Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (osmifinále), Štrasburk (vítězka)

Kristýna Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 3-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-1 (kariérní 11-27)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Kristýna Plíšková - French Open

Kariérní bilance: 1-6

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Bělehrad (1. kolo), Štrasburk (1. kolo)



Karolína Plíšková (10.) - Donna Vekičová (36.) | Court Suzanne-Lenglen (16:30 SELČ)

Semifinalistka ročníku 2017 Karolína Plíšková své letošní působení na pařížské oranžové drti zahájí proti Donně Vekičové. S Chorvatkou vyhrála poslední tři souboje a ve vzájemné bilanci má náskok 3-1, na antuce se potkávají poprvé.

Plíšková se na antuce herně zvedla, i když stále nehraje v nejlepší formě. Zatímco v Madridu ve druhém kole ztroskotala na Anastasii Pavljučenkovové, ve Stuttgartu ve čtvrtfinále podávala na vítězství proti světové jedničce Ashleigh Bartyové a v Římě se třetím rokem po sobě dostala do finále, v něm ovšem proti Ize Šwiatekové neuhrála jediný game.

Vekičová letos stihla jen tři turnaje. Do sezony vstoupila dvěma porážkami, ale na Australian Open se probojovala až do osmifinále. Od té doby kvůli zranění a následné operaci kolene nehrála.

Plíšková sice nemá nejlepší formu, na rozdíl od své dnešní soupeřky má však nahráno spoustu zápasů a nemá za sebou více než tříměsíční pauzu. I proto je jasnou favoritkou.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (finále)

Bilance: 14-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-3

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 5-5 (kariérní 69-40)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Karolína Plíšková - French Open

Kariérní bilance: 12-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (finále)

Donna Vekičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 3-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 7-22)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Donna Vekičová - French Open

Kariérní bilance: 6-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná



Karolína Muchová (19.) - Andrea Petkovicová (112.) | Court 7 (16:30 SELČ)

Karolína Muchová si v prvním kole zahraje s bývalou světovou devítkou a v současnosti až 112. hráčkou světa Andreou Petkovicovou. Se semifinalistkou ročníku 2014 a čtvrtfinalistkou z roku 2011 se na turnajích utká poprvé.

Muchová se od února, kdy se senzačně probojovala do semifinále Australian Open, kvůli léčbě břišního svalu představila pouze na dvou turnajích. Na antuce ve Stuttgartu se v prvním kole trápila se zády a prohrála s Jekatěrinou Alexandrovovou. V Madridu se dostala až do čtvrtfinále.

Petkovicová bude hrát svůj desátý letošní turnaj a na žádném z předchozích nedokázala porazit dvě soupeřky po sobě, navíc má letos mizernou bilanci 4-9. Na antuce absolvovala pět akcí a třikrát ztroskotala na úvodní soupeřce.

Pokud je Muchová zdravotně v pořádku, měla by potvrdit roli jasné favoritky. Petkovicová letos, obzvláště na antuce, nepůsobí nijak nebezpečně.

Tip: Muchová ve dvou setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 11-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-0 (kariérní 125-62)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Karolína Muchová - French Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Andrea Petkovicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Melbourne 1 (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 4-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 2-5

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-1 (kariérní 23-44)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Andrea Petkovicová - French Open

Kariérní bilance: 18-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2014)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (kvalifikace), Řím (kvalifikace), Bělehrad (1. kolo), Štrasburk (kvalifikace)



• Cesta za obhajobou titulu •

Rafael Nadal (3.) - Alexej Popyrin (63.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ)

Největší favorit, 13násobný šampion a vítěz čtyř posledních ročníků Rafael Nadal v prvním kole nastoupí proti Alexejovi Popyrinovi. S o 13 let mladším Australanem se poprvé potkal nedávno na antukovém Masters v Madridu a jasně vyhrál.

Nadal letos na antuce (na své poměry) nepůsobí přesvědčivě. V Monte Carlu už ve čtvrtfinále vypadl s Andrejem Rubljovem, v Barceloně ve finále odvrátil mečbol Stefanose Tsitsipase, v Madridu byl ve čtvrtfinále nad jeho síly Alexander Zverev a v Římě získal svůj druhý letošní titul, přestože již v osmifinále čelil dvěma mečbolům Denise Shapovalova.

Popyrin, který letos v únoru v Singapuru slavil svůj premiérový triumf na turnajích ATP, na antuce nemá stabilní formu. Na Masters v Madridu se z kvalifikace dostal až do osmifinále a v Monte Carlu z kvalifikace do druhého kola, na dalších akcích se mu ale vůbec nedařilo a dohromady vyhrál jediný zápas.

Nadal by měl ušetřit síly, s Popyrinem si bez problémů poradit, rychle postoupit do dalšího kola a odstartovat svou druhou stovku výher na pařížské antuce.

Tip: Nadal ve třech setech

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Barcelona (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Barcelona (vítěz)

Bilance: 18-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 14-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 5-0 (kariérní 286-19)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Rafael Nadal - French Open

Kariérní bilance: 100-2

Nejlepší výsledek: vítěz (2005 - 2008, 2010 - 2014, 2017 - 2020)

Loňský výsledek: vítěz

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (vítěz)

Alexej Popyrin - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Singapur (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (osmifinále)

Bilance: 19-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 8-5

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 1-7)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Alexej Popyrin - French Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (kvalifikace)



• Šlágr dne •

Carla Suárezová (118.) - Sloane Stephensová (59.) | Court Simonne-Mathieu (16:30 SELČ)

Dnešní šlágr bude patřit dvojnásobné čtvrtfinalistce Carle Suárezové, která odehraje svůj první zápas po vyléčení z rakoviny, a finalistce ročníku 2018 Sloane Stephensové. Všechny tři předchozí souboje bez ztráty setu vyhrála Američanka.

Suárezová už loni chtěla ukončit kariéru, ale kvůli pandemii koronaviru a také rakovině, která jí byla diagnostikována v září, se po více než roce na kurty vrací, aby zahájila svou rozlučkovou pouť. Bývalá světová šestka svůj poslední soutěžní zápas odehrála loni v únoru v katarském Dauhá.

Stephensová v úvodu sezony pokračovala v obrovské krizi a na betonech vyhrála jediný ze šesti duelů. Na antuce se vítězka US Open 2017 herně výrazně zvedla, v Charlestonu se dostala až do čtvrtfinále, a v Parmě dokonce do semifinále.

Stephensová je jasnou favoritkou na postup. Záleží však hodně na tom, v jaké formě se představí Suárezová, která přes rok nehrála. Na své oblíbené antuce má rozhodně šanci favorizovanou Američanku vyřadit.

Tip: Stephensová ve dvou setech

Carla Suárezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 0-0

Bilance z posledních 10 zápasů: přes rok nehrála

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 134-59)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Carla Suárezová - French Open

Kariérní bilance: 26-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2008, 2014)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Parma (semifinále)

Bilance: 9-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 8-5

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 5-1 (kariérní 101-59)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Sloane Stephensová - French Open

Kariérní bilance: 25-9

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (1. kolo), Parma (semifinále)