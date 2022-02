3. den v Dauhá: Krejčíková, Kvitová a Martincová budou bojovat o osmifinále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (ČR) - Mertensová (16-Belg.) | Grandstand 2 (12:00 SEČ) Krejčíková (2-ČR) - Linetteová (Pol.) | Centre Court (13:30 SEČ) Martincová (ČR) - Rusová (Niz.) | Grandstand 3 (15:00 SEČ) • Šlágr dne • Badosaová (3-Šp.) - Tausonová (Dán.) | Grandstand 1 (12:00 SEČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (21.) - Elise Mertensová (26.) | Grandstand 2 (12:00 SEČ)

Petra Kvitová bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat proti vítězce ročníku 2019 Elise Mertensové. S Belgičankou se dosud utkala jen jednou, ve čtvrtfinále v Cincinnati 2018 vyhrála třísetovou bitvu.

Kvitová má za sebou hodně nepovedený leden, na třech turnajích se dočkala jediné výhry, a dokonce zaznamenala porážku s hráčkou až ze třetí stovky. V Petrohradu sice začala suverénně, ale pak uhrála jen čtyři gamy s Irinou Beguovou. V Dubaji se blýskla mnohem lepšími výkony, když porazila Camilu Giorgiovou a světovou dvojku Arynu Sabalenkovou, ve čtvrtfinále měla mečbol proti pozdější šampionce Jeleně Ostapenkové. V Dauhá na úvod oplatila porážku Beguové.

Mertensová ještě v první půlce předchozí sezony excelovala a potvrzovala vynikající formu po koronavirové pauze. Po French Open však přišel útlum a vyrovnaně nehraje ani letos. Zatímco na Australian Open došla do osmifinále a v Petrohradu do čtvrtfinále, v Sydney a v Dubaji se loučila maximálně ve druhém kole. Potíže měla také v Dauhá, její úvodní soupeřka Jasmine Paoliniová podávala na vítězství a měla v rozhodujícím setu náskok dvou brejků.

Kvitová v Dubaji chytla skvělou formu a s trápící se Mertensovou by si měla poradit. Od Belgičanky samozřejmě nedostane ani bod zadarmo a musí počítat s tím, že se jí hodně míčů vrátí zpět. Pokud tedy nebude dělat příliš mnoho nevynucených chyb, měla by projít dál.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (čtvrtfinále)

Bilance: 5-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-4

Bilance proti hráčkám Top 30: 2-2 (kariérní 195-124)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Petra Kvitová - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 21-5

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Dubaj (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Beguová (6-3 6-1)

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 7-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-3 (kariérní 35-63)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Elise Mertensová - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dubaj (1. kolo)

Cesta turnajem: Paoliniová (6-3 2-6 7-5)



Barbora Krejčíková (3.) - Magda Linetteová (67.) | Centre Court (13:30 SEČ)

Barbora Krejčíková měla v úvodním kole coby nasazená dvojka volný los a svůj debut v hlavní soutěži v Dauhá zahájí až dnes duelem s Magdou Linetteovou, která až při své třetí účasti přešla přes první kolo. S Polkou jediný dosavadní duel vyhrála.

Krejčíková do sezony naskočila s týdenním zpožděním a začala skvěle, v Sydney měla velmi blízko k triumfu a na Australian Open si zahrála čtvrtfinále. Před týdnem v Dubaji se řadila mezi největší favoritky, ale překvapila špatnou formou. Problémy měla už s Caroline Garciaovou a pak nestačila na kvalifikantku a členku druhé stovky Dajanu Jastremskou.

Linetteová na posledních šesti turnajích nedokázala porazit více než jednu soupeřku. Letos se zúčastnila čtyř akcí, před týdnem vzdala druhé kvalifikační kolo v Dubaji. V Dauhá měla namále hned v prvním kole s Alison Riskeovou, Američanka podávala na postup a byla pouhé dva míčky od vítězství.

Krejčíková by měla bez větších potíží potvrdit roli favoritky, pokud se tedy herně oproti předchozímu turnaji zvedne. Linetteová má s hráčkami Top 10 mizernou bilanci 2-15.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (finále)

Bilance: 8-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-1 (kariérní 33-13)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Barbora Krejčíková - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Dubaj (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los

Magda Linetteová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (2. kolo)

Bilance: 3-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 3-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 2-15)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Magda Linetteová - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dubaj (kvalifikace)

Cesta turnajem: Riskeová (2-6 7-6 6-1)



Tereza Martincová (42.) - Arantxa Rusová (66.) | Grandstand 3 (15:00 SEČ)

Tereza Martincová má po skalpu nasazené Eliny Svitolinové jedinečnou šanci vylepšit své maximum na turnaji. Ve druhém kole totiž narazí na lucky losera Arantxu Rusovou, se kterou jediný předchozí souboj jednoznačně vyhrála. Nizozemka bude bojovat o své premiérové osmifinále na akcích WTA 1000.

Martincová loni touto dobou ještě ani nebyla v elitní stovce světového pořadí, nyní ovšem figuruje v Top 50. Od září ale stále čeká na první vítěznou sérii, letos se nejdále podívala v petrohradské hale, kde ve čtvrtfinále nestačila na rozjetou Irinu Beguovou. Na druhou stranu na posledních třech turnajích zvládla úvodní zápas. V Dauhá začala vyhraným maratonem s nasazenou desítkou Elinou Svitolinovou.

Rusová loni na nejvyšší tour jen na dvou akcích vyhrála dva zápasy hlavní soutěže po sobě. Letos na takový úspěch zatím nedosáhla. V Sydney (Petra Kvitová) i na Australian Open (Tamara Zidanšeková) vypadla po těsných prohrách v prvním kole. V Dauhá ve finále kvalifikace nestačila na Stefanii Vögeleovou, do hlavní soutěže se dostala jako lucky loser a využila vyčerpání Veroniky Kuděrmetovové.

Martincová je momentálně jasně lepší hráčkou a měla by tuto roli potvrdit. Přestože letos ještě nevyhrála dvakrát po sobě, předvádí slušné výkony a na Rusovou by to mělo stačit.

Tip na vítězku: Tereza Martincová

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 2 (2. kolo)

Bilance: 4-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-3 (kariérní 24-36)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Tereza Martincová - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020, 2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Petrohrad (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (10) Svitolinová (6-7 7-5 7-6)

Arantxa Rusová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (2. kolo)

Bilance: 4-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 2-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-2 (kariérní 24-64)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Arantxa Rusová - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: ITF W60 Grenoble (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Kuděrmetovová (7-6 6-4)



• Šlágr dne •

Paula Badosaová (4.) - Clara Tausonová (33.) | Grandstand 1 (12:00 SEČ)

Paula Badosaová před týdnem v Dubaji překvapivě ztroskotala hned na úvod a totožnému scénáři se bude chtít vyhnout v Dauhá, kde stejně jako její soupeřka Clara Tausonová debutuje. Jediné předchozí střetnutí loni v hale v Lyonu patřilo Tausonové.

Badosaová má za sebou naprosto fenomenální sezonu. Do té letošní ale vstoupila výpraskem od Viktorie Azarenkové. Chuť si spravila v Sydney, když získala svůj třetí titul. Na Australian Open se dostala do druhého týdne (osmifinále). V Dubaji ovšem překvapivě vypadla hned s kvalifikantkou Elenou-Gabrielou Ruseovou.

Tausonová loni ukořistila své první tituly na okruhu WTA (Lyon a Lucemburk) a letos si zatím vede velmi slušně. Na generálce v Melbourne musela vzdát čtvrtfinále a na Australian Open jí po skalpu Anett Kontaveitové nechybělo moc, aby vyřadila pozdější finalistku Danielle Collinsovou. V Dubaji přišla první letošní překvapivá porážka, v kvalifikaci nestačila na Dajanu Jastremskou. V Dauhá začala skalpem olympijské vítězky Belindy Bencicové.

Badosaová sice s Tausonovou jediný dosavadní souboj prohrála, ale tehdy ještě stále čekala na první finálovou účast na nejvyšší tour. Teď je úplně jinou hráčkou. Dánská teenagerka se však také značně zlepšila, favoritku tak nečeká nic jednoduchého.

Tip na vítězku: Paula Badosaová

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (triumf)

Bilance: 8-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 6-1 (kariérní 32-20)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Paula Badosaová - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dubaj (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los

Clara Tausonová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Bilance: 6-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Clara Tausonová - Qatar TotalEnergies Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dubaj (kvalifikace)

Cesta turnajem: Bencicová (6-4 3-6 6-3)