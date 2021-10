3. den v Indian Wells: O třetí kolo zabojují Kvitová a Martincová

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku BNP Paribas Open budou o postup do třetího kola bojovat dvě české naděje. Petra Kvitová do turnaje vstoupí proti Nizozemce Arantxe Rusové, Tereza Martincová vyzve světovou sedmičku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. Šlágrem je souboj čerstvé grandslamové šampionky Emmy Raducanuové s Aljaksandrou Sasnovičovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Martincová (ČR) - Svitolinová (4-Ukr.) | Stadium 4 (20:00 SELČ) Kvitová (7-ČR) - Rusová (Niz.) | Stadium 4 (sobota 3:00 SELČ) • Šlágr dne • Raducanuová (17-Brit.) - Sasnovičová (Běl.) | Stadium 1 (sobota 3:00 SELČ)



• Češi v akci •

Tereza Martincová (52.) - Elina Svitolinová (7.) | Stadium 4 (20:00 SELČ)

Tereza Martincová bude ve svém debutu v hlavní soutěži BNP Paribas Open pokračovat proti světové sedmičce Elině Svitolinové. S předloňskou semifinalistkou se utká poprvé a bude útočit na svůj premiérový skalp hráček Top 10.

Martincová se teprve v dubnu poprvé prokousala do elitní stovky žebříčku a prožívá jasně nejlepší sezonu své kariéry. Od té doby byla pětkrát ve čtvrtfinále, a na tvrdém povrchu v Praze si dokonce zahrála své vůbec první finále na nejvyšším okruhu. Poslední dvě akce se jí povedly, v ostravské hale prošla do čtvrtfinále a dva zápasy zvládla i v Chicagu. V Indian Wells si na úvod poradila s domácí teenagerkou Ashlyn Kruegerovou.

Svitolinové se nepovedlo antukové jaro ani travnatá část sezony, ale na betonech si letos vede skvěle. Na hardu získala titul (WTA 250 Chicago), bronz v Tokiu a hrála celkem osm čtvrtfinále. Po triumfu v Chicagu se dostala do čtvrtfinále grandslamového US Open a na další akci v Chicagu rovněž postoupila mezi nejlepší osmičku.

Svitolinová je favoritkou zaslouženě, letos má mnohem lepší výsledky a stabilně se drží v nejvyšším patře žebříčku WTA. Martincové nejspíše nebude stačit ani životní forma.

Tip: Svitolinová ve dvou setech

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (finále)

Bilance: 39-24

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 20-10

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (1. kolo)

Tereza Martincová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Portorož (2. kolo), Ostrava (čtvrtfinále), Chicago (osmifinále)

Cesta turnajem: Kruegerová (6-2 7-6)

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Chicago (triumf); OH Tokio (bronz); Stuttgart, Miami (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Chicago (triumf); OH Tokio (bronz); Miami (semifinále)

Bilance: 37-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 29-11

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 17-2 (kariérní 110-35)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Elina Svitolinová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 11-7

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: semifinále

Generálka: Chicago 2 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los



Petra Kvitová (11.) - Arantxa Rusová (68.) | Stadium 4 (sobota 3:00 SELČ)

Dvojnásobná čtvrtfinalistka a nasazená sedmička letošního ročníku Petra Kvitová do "pátého grandslamu" vstoupí proti Arantxe Rusové. S nizozemskou jedničkou změří síly poprvé.

Kvitová nemůže až na triumf v Dauhá letošní sezonu hodnotit pozitivně. Po semifinále v Bad Homburgu na následujících čtyřech akcích vyhrála jen dva zápasy, nicméně teď si zase vede o něco lépe. V Cincinnati uhrála čtvrtfinále, na US Open třetí kolo a v domácí ostravské hale byla mezi nejlepším kvartetem.

Rusová se většiny letošních výher dočkala na antuce a na nižším okruhu ITF, kde posbírala tři tituly. Na hlavní tour letos jen jednou přešla přes druhé kolo a v Indian Wells si po demolici domácí kvalifikantky Alycii Parksové připsala své teprve třetí letošní vítězství na tvrdém povrchu.

Kvitová by měla bez větších potíží potvrdit roli favoritky. Rusové se letos na hlavním okruhu ani na betonech vůbec nedaří.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Ostrava, Bad Homburg (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)

Bilance: 28-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-9

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 8-6 (kariérní 158-49)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Petra Kvitová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 13-9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2013, 2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Ostrava (semifinále)

Cesta turnajem: volný los

Arantxa Rusová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (2. kolo)

Bilance: 35-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 2-6

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-3 (kariérní 0-12)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (1. kolo)

Arantxa Rusová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Generálka: ITF W80 Valencie 1 (2. kolo, antuka), ITF W80 Valencie 2 (triumf, antuka)

Cesta turnajem: Parksová (6-0 6-1)



• Šlágr dne •

Emma Raducanuová (22.) - Aljaksandra Sasnovičová (100.) | Stadium 1 (sobota 3:00 SELČ)

Dnešní šlágr bude patřit Emmě Raducanuové, která odehraje první zápas po senzačním triumfu na grandslamovém US Open a v Indian Wells, a Aljaksandře Sasnovičové. Jedná se o premiérový vzájemný souboj.

Raducanuová si nedávno ve Wimbledonu připsala svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a senzačně došla až do osmifinále. Po finále na menší akci WTA 125k v Chicagu se postarala o jeden z největších šoků v tenisové historii, když ve Flushing Meadows bez ztráty setu zvládla deset zápasů a stala se první kvalifikantkou triumfující na grandslamových turnajích.

Sasnovičová neprožívá povedenou sezonu, pouze na čtyřech podnicích na nejvyšším okruhu dokázala porazit dvě soupeřky po sobě, z toho jednou v kvalifikaci. V Indian Wells začala suverénní výhrou nad trápící se Marií Camilou Osoriovou. Dvě utkání v řadě naposledy zvládla těsně před US Open v Clevelandu.

Raducanuová je proti trápící se soupeřce jasnou favoritkou. Otázkou je, jak se popere s tlakem grandslamové šampionky, od 18leté Britky se totiž očekává hodně. Na US Open nicméně ukázala, že klíčové momenty umí zvládat na výbornou.

Tip: Raducanuová ve dvou setech

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (triumf)

Bilance: 23-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 18-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-2 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (osmifinále), US Open (triumf)

Emma Raducanuová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los

Aljaksandra Sasnovičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cleveland, Bělehrad (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (čtvrtfinále)

Bilance: 22-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 9-8

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-2 (kariérní 8-14)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (1. kolo)

Aljaksandra Sasnovičová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Lucemburk (2. kolo), Chicago 2 (2. kolo)

Cesta turnajem: Osoriová (6-0 6-4)