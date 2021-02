3. den v Melbourne: O postup do třetího kola zabojují Kvitová, Vondroušová a Veselý. Djokovič bude pokračovat v obhajobě

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Vondroušová (19-ČR) - Marinová (Kan.) | 1573 Arena (1:00 SEČ) Kvitová (9-ČR) - Cirsteaová (Rum.) | Margaret Court Arena (2:30 SEČ) Veselý (ČR) - Carreño (15-Šp.) | Court 7 (6:30 SEČ) • Cesta za obhajobou titulu • Djokovič (1-Srb.) - Tiafoe (USA) | Rod Laver Arena (4:30 SEČ) • Šlágry dne • Andreescuová (8-Kan.) - Su-Wei Hsieh (Tchaj-wan) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ) Shapovalov (11-Kan.) - Tomic (Austr.) | Court 3 (6:00 SEČ)



• Češi v akci •

Markéta Vondroušová (20.) - Rebecca Marinová (317.) | 1573 Arena (1:00 SEČ)

Markéta Vondroušová se ve druhém kole střetne s Rebeccou Marinovou, kvalifikantkou a až 317. hráčkou světa, která ovšem v žebříčku figurovala už na 38. místě. Jediný dosavadní souboj se odehrál předloni ve Fed Cupu, tam se radovala Vondroušová. Obě aktérky budou bojovat o vylepšení svého melbournského maxima.

Vondroušová si po nevydařené loňské sezoně vede na začátku té letošní mnohem lépe. Na úvodním turnaji v Abú Zabí sice skončila v prvním kole, ovšem na generálce v Melbourne vyhrála tři zápasy a dostala se do semifinále. V něm jí pořádnou lekci udělila Garbiñe Muguruzaová. Na úvod Australian Open prohrávala o set a brejk s Rebeccou Petersonovou, ale po náročném obratu nakonec postoupila.

Rebecca Marinová, která se v posledních letech musela vyrovnat se smrtí otce, depresemi a zdravotními problémy, svůj první turnaj od léta 2019 absolvovala v Dubaji, kde bez ztráty setu prošla kvalifikací Australian Open. Zatímco na generálce v Melbourne vypadla v prvním kole, na Australian Open porazila domácí Kimberly Birrellovou a poprvé od Wimbledonu 2011 vyhrál zápas v hlavní soutěži grandslamů.

Marinová vyznává velmi agresivní styl a bude hodně záležet na tom, kolik nevynucených chyb spáchá, jelikož Vondroušová asi bude po většinu zápasu pod tlakem. Nasazená Češka je nicméně favoritkou, Marinová ještě nemá svou nejlepší formu. I přes momentální trápení by to měla Vondroušová zvládnout.

Tip: Vondroušová ve dvou setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (semifinále)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-0 (kariérní 88-22)

Markéta Vondroušová - Australian Open

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018-19, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Melbourne 2 (semifinále)

Cesta turnajem: Petersonová (2-6 7-5 7-5)

Rebecca Marinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (2. kolo)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: hraje své první turnaje od sezony 2019

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 2-3)

Rebecca Marinová - Australian Open

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2011, 2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Melbourne 1 (1. kolo)

Cesta turnajem: Birrellová (6-0 7-6)



Petra Kvitová (8.) - Sorana Cirsteaová (68.) | Margaret Court Arena (2:30 SEČ)

Petra Kvitová se o postup do třetího kola, v němž může narazit na Markétu Vondroušovou, utká se Soranou Cirsteaovou. S Rumunkou bude bojovat poprvé od Wimbledonu 2016, poslední dva souboje s ní vyhrála a ve vzájemné bilanci vede 5-2.

Kvitová do letošní sezony vstoupila až v Melbourne Parku. Na generálce Yarra Valley Classic na úvod zdolala Venus Williamsovou, ale v osmifinále prohrála třísetovou bitvu s Nadiou Podoroskou. Své působení na úvodním grandslamu sezony zahájila očekávanou výhrou nad kvalifikantkou Greet Minnenovou.

Cirsteaová na konci loňského roku ovládla podnik ITF W100 v Dubaji a získala svůj nejcennější titul po devíti letech. Také Rumunka do letošního tenisového roku naskočila až v Melbourne, na generálce určené pro tenistky z přísnější karantény prošla do čtvrtfinále. Na Australian Open suverénně vyhrála derby s Patricií Marií Tigovou.

Kvitovou ve středu čeká určitě těžší soupeřka než ta předchozí. České dvojce se nicméně v poslední době na grandslamech daří a měla by znovu bez větších potíží potvrdit roli favoritky.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (osmifinále)

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 151-43)

Petra Kvitová - Australian Open

Kariérní bilance: 25-11

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Melbourne 2 (osmifinále)

Cesta turnajem: Minnenová (6-3 6-4)

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 15-42)

Sorana Cirsteaová - Australian Open

Kariérní bilance: 12-12

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Tigová (6-2 6-1)



Jiří Veselý (68.) - Pablo Carreño (16.) | Court 7 (6:30 SEČ)

Jiří Veselý při svém sedmém startu v hlavní soutěži Australian Open teprve podruhé dokázal přejít přes úvodní kolo a ve středu v premiérovém souboji s nasazeným Pablem Carreñem zabojuje o vylepšení svého melbournského maxima.

Veselému se úvodní turnaj letošní sezony nepovedl, v Antalyi skončil hned v prvním kole na raketě Emila Ruusuvuoriho. Mnohem lepší to bylo přímo v dějišti Australian Open, kde na generálce vyřadil Frederica Ferreiru Silvu, Caspera Ruuda a Ričardase Berankise a ve čtvrtfinále vzdal Félixovi Augerovi-Aliassimemu. V úvodním kole Australian Open byl jasným favoritem, ale proti kvalifikantovi Kimmerovi Coppejansovi musel otáčet stav 1-2 na sety.

Carreño si na posledních dvou grandslamech zahrál semifinále a čtvrtfinále a v solidní formě pokračuje na začátku letošního tenisového roku. Španělský tenista v ATP Cupu snadno přehrál Johna Millmana i Michaila Pervolarakise a ve třech setech podlehl Fabiovi Fogninimu. V prvním kole Australian Open si poradil s vracejícím se Keiem Nišikorim.

Carreño je momentálně v mnohem lepší formě, oběcně je solidnějším a kvalitnějším hráčem a měl by pouť české mužské jedničky ukončit.

Tip: Carreño ve čtyřech setech

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-0 (kariérní 7-16)

Jiří Veselý - Australian Open

Kariérní bilance: 2-6

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018, 2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Coppejans (6-4 3-6 6-7 6-3 6-3)

Pablo Carreño - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 0-0 (kariérní 75-51)

Pablo Carreño - Australian Open

Kariérní bilance: 11-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018-19)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: ATP Cup (bilance 2-1)

Cesta turnajem: Nišikori (7-5 7-6 6-2)



• Cesta za obhajobou titulu •

Novak Djokovič (1.) - Frances Tiafoe (64.) | Rod Laver Arena (4:30 SEČ)

Vítěz posledních dvou ročníků a světová jednička Novak Djokovič bude pokračovat v obhajobě loňského triumfu, útoku na celkově devátý triumf v Melbourne Parku a 18. grandslamový vavřín v premiérovém souboji s čtvrtfinalistou předloňského ročníku Francesem Tiafoem.

Djokovič do letošní sezony stejně jako do té loňské vstoupil v ATP Cupu. Ve dvouhře si sice svou neporazitelnost udržel, když zdolal Denise Shapovalova a po obratu Alexandera Zvereva, nicméně Srbsko skončilo už ve skupině a loňské prvenství neobhájilo. Na Australian Open největší favorit začal suverénním vítězstvím nad svým oblíbeným soupeřem Jérémym Chardym.

Tiafoe sezonu zahájil už na začátku ledna na domácí akci v Delray Beach, kde skončil ve čtvrtfinále po porážce s Cameronem Norriem. Na generálce v dějišti Australian Open naopak vypadl hned v prvním kole. Na Australian Open si v úvodním kole poradil s finalistou jednoho z přípravných turnajů Stefanem Travagliou.

Djokovič je v premiérovém souboji jasným favoritem. Tiafoe navíc nemá svou nejlepší formu, takže by světová jednička neměla mít výraznější potíže.

Tip: Djokovič ve třech setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 3-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 3-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 1-0 (kariérní 211-15)

Novak Djokovič - Australian Open

Kariérní bilance: 76-8

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019-20)

Loňský výsledek: vítěz

Generálka: ATP Cup (bilance 2-0)

Cesta turnajem: Chardy (6-3 6-1 6-2)

Frances Tiafoe - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (čtvrtfinále)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 3-20)

Frances Tiafoe - Australian Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Melbourne 2 (1. kolo)

Cesta turnajem: Travaglia (7-6 6-2 6-2)



• Šlágry dne •

Bianca Andreescuová (9.) - Su-Wei Hsieh (71.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Biancu Andreescuovou ve druhém zápase po 15měsíční pauze čeká další šlágr programu a znovu nejspíše vůbec nic jednoduchého. Grandslamová šampionka, která hraje svůj první turnaj od předloňského Turnaje mistryň, narazí na Su-Wei Hsieh. S deblovou světovou jedničkou jediný dosavadní souboj vyhrála.

Andreescuová byla jasnou kometou sezony 2019. Dvacetiletá Kanaďanka předloni ovládla prestižní turnaje v Indian Wells a Torontu a také senzačně vyhrála US Open, navíc hrála finále zkraje roku v Aucklandu, kde na sebe poprvé výrazně upozornila. Na Turnaji mistryň si však zranila koleno a laborovala s ním přes rok. Vrátit se měla v průběhu loňského roku několikrát. Naposledy svůj comeback plánovala na letošních generálkách v Melbourne, ale chtěla se více připravit na grandslamový turnaj a odhlásila se. Ve svém prvním zápase od října 2019 zdolala Mihaelu Buzarnescuovou.

Zatímco ve čtyřhře je světovou jedničkou, ve dvouhře se Hsieh už dlouho nedaří. Do letošní sezony sice vstoupila vítězstvím nad trápící se Markétou Vondroušovou, nicméně následující dva duely prohrála. Na Australian Open překvapila postupem přes favorizovanou kvalifikantku Cvetanu Pironkovovou.

Andreescuová i ve druhém utkání potká hráčku, která momentálně nemá dobrou formu. Buzarnescuová ovšem v prvním kole předvedla, proč kdysi figurovala v Top 20. To samé se může podařit Hsieh. Andreescuová na to, že tak dlouho nehrála, podala velmi slušný výkon a podobné vystoupení by mohlo na postup stačit. Navíc se dá očekávát, že se bude zápas od zápasu zlepšovat.

Tip: Andreescuová ve dvou setech

Bianca Andreescuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 1-0

Bilance z posledních 10 zápasů: první turnaj od konce sezony 2019

Bilance na venkovních betonech: 1-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 12-4)

Bianca Andreescuová - Australian Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019, 2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Buzarnescuová (6-2 4-6 6-3)

Su-Wei Hsieh - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (2. kolo)

Bilance: 2-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 7-25)

Su-Wei Hsieh - Australian Open

Kariérní bilance: 12-9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2008, 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Melbourne 2 (1. kolo)

Cesta turnajem: Pironkovová (7-5 6-2)



Denis Shapovalov (12.) - Bernard Tomic (233.) | Court 3 (6:00 SEČ)

Denis Shapovalov bude účinkovat v dalším šlágru letošního ročníku Australian Open. Jedenáctý nasazený zvládl bitvu s Jannikem Sinnerem a dnes ho čeká další zajímavý zápas, ve kterém premiérově nastoupí proti domácímu bouřlivákovi a bývalé světové sedmnáctce Bernardovi Tomicovi.

Jednadvacetiletý Shapovalov měl před vstupem do turnaje na kontě šest porážek v řadě, i když se v letošním ATP Cupu předvedl ve velmi dobré formě. Kanadský mladík sice prohrál s Novakem Djokovičem i Alexanderem Zverevem, nicméně se světovou jedničkou sehrál dva velmi vyrovnané sety a Zverevovi podlehl až v tie-breaku rozhodující sady. Černou sérii ukončil po pětisetovém vítězství nad o dva roky mladším Jannikem Sinnerem.

Tomic je bezpochyby velkým talentem, jenže tenis ho moc nebaví a často postrádá motivaci. I proto momentálně figuruje až na 233. místě žebříčku ATP. Osmadvacetiletý Australan s odřenýma ušima prošel tříkolovou kvalifikací domácího grandslamu, v prvním kole hlavní soutěže mu vzdal Juiči Sugita a Tomic se dočkal svého prvního vítězství v hlavních soutěžích na hlavním okruhu od léta 2019.

Shapovalov je teď herně úplně někde jinde. I kdyby Tomic chtěl o postup zabojovat, nasazený Kanaďan by si měl s domácím hráčem poradit.

Tip: Shapovalov ve třech setech

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 1-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 1-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 0-0 (kariérní 82-40)

Denis Shapovalov - Australian Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: ATP Cup (bilance 0-2)

Cesta turnajem: Sinner (3-6 6-3 6-2 4-6 6-4)

Bernard Tomic - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 4-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-0 (kariérní 10-24)

Bernard Tomic - Australian Open

Kariérní bilance: 18-10

Nejlepší výsledek: osmifinále (2012, 2015-16)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Sugita (3-6 6-1 4-1 skreč)