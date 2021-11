3. den v Paříži: Úvodní zápas čeká Medveděva, Zvereva a Sinnera

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Favorité v akci • Sinner (8-It.) - Alcaraz (Šp.) | Court 1 (15:30 SEČ) Zverev (4-Něm.) - Lajovič (Srb.) | Court Central (19:30 SEČ) • Cesta za obhajobou titulu • Medveděv (2-Rus.) - Ivaška (Běl.) | Court Central (21:00 SEČ)



• Favorité v akci •

Jannik Sinner (9.) - Carlos Alcaraz (35.) | Court 1 (15:30 SEČ)

Jannik Sinner díky halovým výkonům z posledních týdnů patří k největším favoritům a stále bojuje o účast na Turnaji mistrů. V úvodním zápase rozhodně nemá jednoduchého soupeře, čeká ho totiž šlágr dnešního programu s o dva roky mladším talentem Carlosem Alcarazem, který v hale Bercy rovněž debutuje. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil předloni na challengeru ve Španělsku, slavil domácí Alcaraz.

Sinner letos posbíral už čtyři tituly, hrál své první finále na Masters a stále atakuje poslední postupové příčky na závěrečný vrchol sezony. Dvacetiletý Ital má famózní halovou formu, v Sofii i Antverpách triumfoval bez ztráty setu a jeho vítěznou sérii čítající 11 zápasů a 22 setů zastavil až v semifinále ve Vídni Frances Tiafoe, přestože Sinner jasně vedl a byl jediný game od postupu.

Alcaraz stejně jako Sinner patří k obrovským talentům a letos to dává jasně najevo. Osmnáctiletý Španěl, který na antuce v Umagu vybojoval svůj první titul, už dávno nepatří k hrozbám pouze na oranžové drti, hrát umí i na rychlejších površích. To jasně ukázal například na US Open skalpem Stefanose Tsitsipase a také v minulém týdnu ve vídeňské hale, kde po cestě do semifinále vyřadil Andyho Murrayho a Mattea Berrettiniho. Jeho debut v Paříži mohl skončit hned na úvod, v prvním kole přežil bitvu s domácím Pierrem-Huguesem Herbertem.

Sinner je celkem jasným favoritem a zaslouženě. V hale má zatím mnohem lepší výsledky a v sázce je jeho premiérový start na Turnaji mistrů. Alcaraz ovšem nedá jediný míč zadarmo, takže o dva roky staršího Itala nečeká vůbec jednoduchý zápas.

Tip: Sinner ve třech setech

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Antverpy, Sofie, Washington, Melbourne 1 (triumf); Miami (finále); Vídeň, Barcelona (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (semifinále)

Bilance: 45-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 13-3

Bilance proti hráčům Top 31-50: 9-5 (kariérní 10-6)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)

Jannik Sinner - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (semifinále)

Cesta turnajem: volný los

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Umag (triumf); Vídeň, Winston-Salem, Marbella (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (semifinále)

Bilance: 42-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 4-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-4 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Carlos Alcaraz - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (semifinále)

Cesta turnajem: Herbert (6-7 7-6 7-5)



Alexander Zverev (4.) - Dušan Lajovič (34.) | Court Central (19:30 SEČ)

Loňský finalista a jeden z největších favoritů Alexander Zverev začne soubojem s Dušanem Lajovičem. Se Srbem, který může vylepšit své maximum na turnaji, se v minulosti potkal třikrát a pokaždé kurt opouštěl jako vítěz.

Zverev má ve druhé půlce sezony fenomenální formu. Z posledních 26 zápasů jich 24 vyhrál, porazit ho dokázali jen Novak Djokovič v semifinále US Open a Taylor Fritz po odvrácených mečbolech ve čtvrtfinále v Indian Wells. Rodák z Hamburku, který v posledních měsících triumfoval na olympiádě a Masters v Cincinnati, si po nepovedeném Indian Wells spravil chuť hned ve vídeňské hale, kde ve finále porazil Francese Tiafoea.

Lajovič se naopak už velmi dlouho trápí. Letos byl nejdále ve čtvrtfinále, a to na antukových akcích v Bělehradu, Hamburku a Umagu. Dva zápasy v řadě naposledy zvládl v polovině srpna na kanadském Masters. Na poslední Masters sezony se rozehrával v Antverpách a ve Vídni, dohromady ukořistil jedinou výhru. V Paříži začal překvapivým vítězstvím nad favorizovaným Mackenziem McDonaldem.

Trápení Lajoviče (letošní bilance 18-26) dělá ze Zvereva ještě jasnějšího favorita. Bylo by překvapením, kdyby měl s dnešním protivníkem výraznější potíže.

Tip: Zverev ve dvou setech

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); US Open, French Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (triumf)

Bilance: 51-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 5-1

Bilance proti hráčům Top 31-50: 14-3 (kariérní 65-21)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (semifinále)

Alexander Zverev - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Vídeň (triumf)

Cesta turnajem: volný los

Dušan Lajovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Umag, Hamburk, Bělehrad 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy v hale: Antverpy, Nur-Sultan, Rotterdam, Montpellier (2. kolo)

Bilance: 18-26

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance v hale: 3-5

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 5-20)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (2. kolo)

Dušan Lajovič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 2-4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Antverpy (2. kolo), Vídeň (1. kolo)

Cesta turnajem: McDonald (6-3 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu •

Daniil Medveděv (2.) - Ilja Ivaška (46.) | Court Central (21:00 SEČ)

Daniil Medveděv dnes vykročí za obhajobou loňského triumfu. Jeden z největších favoritů v úvodním zápase nastoupí proti Iljovi Ivaškovi, který bude bojovat o své druhé osmifinále na Masters (Toronto 2018). Ve vzájemné bilanci vede 3-1 ruská jednička, poslední souboj v Davis Cupu 2018 vyhrál Bělorus.

Medveděv už několikátým rokem patří k tomu nejlepšímu, co může mužský tenisový okruh nabídnout. Své skvělé výkony korunoval triumfem na US Open, kde ve finále zastavil Novaka Djokoviče a získal svůj první grandslamový titul. Přemožitele letos nenašel ani na Masters v Torontu, Mallorce a v marseillské hale. Žádnou z halových generálek neabsolvoval, naposledy se představil v Indian Wells, kde v osmifinále senzačně prohrál s Grigorem Dimitrovem.

Ivaška prožívá nejlepší sezonu své kariéry. V žebříčku figuruje jen tři příčky za svým maximem, ve Winston-Salemu slavil svůj premiérový triumf na nejvyšším okruhu a dále hrál semifinále v hale v Nur-Sultanu a na antuce v Mnichově. Pod střechou se připravoval v Petrohradu a vypadl ve druhém kole. V Paříži začal vítězstvím nad veteránem Albertem Ramosem.

Medveděv je jasným favoritem na postup. Nejlepší Rus ve světovém hodnocení je ve všech směrech lepším hráčem a měl by debut svého soupeře na turnaji ukončit.

Tip: Medveděv ve dvou setech

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Marseille (triumf)

Bilance: 49-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 4-1

Bilance proti hráčům Top 31-50: 13-1 (kariérní 38-18)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (triumf)

Daniil Medveděv - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los

Ilja Ivaška - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Winston-Salem (triumf); Nur-Sultan, Mnichov (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Nur-Sultan (semifinále)

Bilance: 43-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 6-3

Bilance proti hráčům Top 10: 1-5 (kariérní 1-8)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (kvalifikace), Wimbledon (osmifinále), US Open (3. kolo)

Ilja Ivaška - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Petrohrad (2. kolo)

Cesta turnajem: Ramos (6-3 7-6)