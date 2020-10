31letá Belgičanka Wickmayerová čeká miminko. K tenisu se chce vrátit

Yanina Wickmayerová se vdala za o rok staršího bývalého profesionálního fotbalistu Jérôme van der Zijla v červenci 2017, na svatbu tehdy dorazily její tenisové kolegyně Kim Clijstersová, Anastasia Pavljučenkovová či Kristina Mladenovicová.



Po třech letech manželství belgický pár na sociálních sítích oznámil, že se stane rodiči. 31letá tenistka by měla porodit v dubnu 2021. "S Jérômem jsme nadšeni, že můžeme oznámit očekávání narození našeho prvního potomka!"



"Když mi bylo devět let, přišla jsem o maminku a stále to je největší výzva, které jsem v životě musela čelit," napsala Wickmayerová ke smutné životní zkušenosti.



"Zároveň sním o tom, že jednoho dne budu maminkou svých dětí. Moje kariéra byla pořád mou hlavní prioritou, ale bylo stále čím dál těžší odkládat tento sen založit vlastní rodinu... S manželem jsme nadšeni, že v dubnu na svět přivítáme dítě lásky do naší rodiny," napsala Wickmayerová.



Wickmayerová dosud vyhrála pět turnajů kategorie WTA International, naposledy triumfovala už před čtyřmi lety ve Washingtonu. Na grandslamech dosáhla svého maxima ještě jako teenagerka, když se v roce 2009 dostala do semifinále US Open.



Ve světovém žebříčku se vyšplhala nejvýše na post světové dvanáctky, aktuálně figuruje až na 163. místě. Po koronavirové pauze odehrála pět zápasů a všechny pravděpodobně již v době těhotenství. Vyhrát dokázala jen 1. srpna, od té doby čtyřkrát v řadě prohrála.



Po mateřské pauze se chce Wickmayerová k tenisu brzy vrátit. "Nebojte! Tenis pořád miluju, takže tohle není moje sbohem. Brzy se uvidíme," ujistila své fanoušky rodačka z Lieru, jež si na prize money vydělala přes 5 milionů dolarů.