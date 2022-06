36! Šwiateková ve Wimbledonu znovu protáhla neporazitelnost a má nejdelší vítěznou sérii v tomto století

Iga Šwiateková po trápení ve druhé půlce přechozí sezony do letošního tenisového roku vstoupila s novým koučem a vyhrála 45 ze 48 utkání. Jednadvacetiletá Polka navíc od poloviny února, kdy v Dubaji těsně podlehla pozdější šampionce Jeleně Ostapenkové, nenašla přemožitelku a trofej pro vítězku si odvezla z Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu, Říma a French Open.

Po zisku druhé grandslamové trofeje (Paříž 2020) se měla představit na generálce v Berlíně, pořadatelům se však omluvila a znovu v akci byla k vidění až dnes ve Wimbledonu. Světová jednička si na úvod poradila 6-0 6-3 s Janou Fettovou. Ve druhém dějství sice prohrávala už 1-3 0-40, ale chybující chorvatské kvalifikantce nakonec nepovolila už ani jeden game.

Šwiateková zvládla 36. zápas v řadě, čímž stanovila nejdelší vítěznou sérii v tomto století a odpoutala se od Venus Williamsové, se kterou se ještě před dvěma hodinami dělila o první místo. Jako další se největší favoritku a šampionku místní juniorky z roku 2018 pokusí zastavit lucky loser Lesley Pattinamaová Kerkhoveová.

It's official: Iga Swiatek has the longest win streak of the century. pic.twitter.com/Odnu2Y8pia