4 Češky mezi 16 nejlepšími. Do osmifinále v Cincinnati postoupily i Krejčíková a Plíšková

Barbora Krejčíková po zisku olympijského zlata ve čtyřhře dva týdny odpočívala a nyní už je zase zpátky v dobré formě na kurtech.



25letá rodačka z Ivančic si odbývá úspěšný debut na prestižním turnaji WTA 1000 v Cincinnati, kde zatím neztratila set. Poradila si s Ruskou Darjou Kasatkinovou i Ukrajinkou Dajanou Jastremskou, kterou ve druhém kole porazila 6-1 7-6.



Krejčíková v zápase nepřišla ani jednou o své podání, byť musela odvracet celkem sedm brejkbolů. V závěrečném tie-breaku málem přišla o vedení 6-2, ale čtvrtý mečbol už proměnit dokázala.



Krejčíková, jež hraje poprvé v roli hráčky Top 10, vyhrála 24 z 26 posledních duelů. Porážky utrpěla pouze ve Wimbledonu a na olympiádě s pozdějšími šampionkami Ashleigh Bartyovou a Belindou Bencicovou.



V osmifinále čeká vítězku letošního Roland Garros Krejčíkovou souboj s jinou grandslamovou šampionkou Garbiñe Muguruzaovou, které v jediném dosavadním vzájemném utkání podlehla v březnu ve finále v Dubaji. Španělská vítězka Western & Southern Open z roku 2017 začala výhrou nad Francouzkou Caroline Garciaovou.



Krejčíková v Ohiu začala vítězně i ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou. Druhé nasazené Češky v prvním vystoupení od olympijského triumfu smetly 6-2 6-1 estonsko-ruské duo Anett Kontaveitová a Darja Kasatkinová a postoupily do čtvrtfinále, v němž je čeká repríza finále French Open proti Bethanii Mattekové-Sandsové a Ize Šwiatekové (h2h 1-0).



Plíškovou čeká neoblíbená Pegulaová

Wimbledonská finalistka Karolína Plíšková v neděli prohrála finále v Montréalu, z porážky se ale dokázala oklepat a v Cincinnati si na úvod poradila 6-3 6-2 s Kazaškou Julií Putincevovou. Také Plíšková zlikvidovala všechny brejkboly (5).



O čtvrtfinále si šampionka z roku 2016 zahraje s neoblíbenou soupeřkou Jessicou Pegulaovou (h2h 0-4), s níž letos prohrála v Dauhá, Dubaji, Miami i Berlíně. Ve čtyřech duelech uhrála pouze jeden set.



30. hráčka světa Pegulaová v prvním kole smetla čerstvou šampionku z Montréalu Camilu Giorgiovou a do osmifinále prošla bez boje, neboť Rumunka Simona Halepová k zápasu kvůli zranění pravého přitahovače nenastoupila.



České tenistky byly ve středu stoprocentní, v odpoledních duelech uspěly rovněž ve dvou setech Petra Kvitová a Karolína Muchová. Vzhledem k losu se teoreticky mohou všechny dostat až do semifinále.



V osmifinále se utkají Azarenková s Bartyovou

Šampionka z roku 2013 Viktoria Azarenková v Cincinnati neztratila set ani se svou druhou soupeřkou. S domácí Alison Riskeovou si poradila 6-2 7-5 a postoupila do osmifinále.



V něm bývalá světová jednička vyzve současnou jedničku Ashleigh Bartyovou (h2h 1-2). Australanka po nečekaném nezdaru na olympiádě oslavila první výhru od svého wimbledonského triumfu, když si na úvod poradila 6-4 7-6 s Britkou Heather Watsonovou.



Vítězně začala také Japonka Naomi Ósakaová, jež si po obratu poradila 4-6 6-3 6-4 nad domácí teenagerkou Cori Gauffovou. V osmifinále se světová dvojka utká se Švýcarkou Teichmannovou.



Paula Badosaová v Cincinnati udolala i svou druhou soupeřku až v tie-breaku třetího setu. Po přežití pěti mečbolů proti Martičové si poradila 5-7 6-2 7-6 se světovou trojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do osmifinále.



"Myslím, že je to teď hodně o sebevědomí. Dnes jsem věřila každému míčku, který jsem hrála," komentovala 23letá Španělka, kterou čeká Kazaška Jelena Rybakinová (h2h 1-1).

• WTA 1000 CINCINNATI •

Kanada, tv. povrch, 2.114.989 dolarů

středeční výsledky (18. 08. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Kar. Plíšková (5-ČR) - Putincevová (Kaz.) 6-3 6-2 Krejčíková (9-ČR) - Jastremská (Ukr.) 6-1 7-6(5) Kvitová (11-ČR) - V. Kuděrmětovová (Rus.) 6-2 6-4 Muchová (ČR) - Andreescuová (7-Kan.) 6-4 6-2 Bartyová (1-Austr.) - Watsonová (Brit.) 6-4 7-6(3) Ósakaová (2-Jap.) - Gauffová (USA) 4-6 6-3 6-4 Badosaová (Šp.) - Sabalenková (3-Běl.) 5-7 6-2 7-6(4) Kerberová (Něm.) - Svitolinová (4-Ukr.) 7-5 2-6 6-4 Džabúrová (Tun.) - Šwiateková (6-Pol.) 6-3 6-3 Muguruzaová (8-Šp.) - Garciaová (Fr.) 6-4 6-3 Bencicová (10-Švýc.) - Rogersová (USA) 7-6(1) 6-1 Pegulaová (USA) - Halepová (12-Rum.) bez boje Rybakinová (Kaz.) - Mertensová (15-Belg.) 6-3 6-2 Azarenková (14-Běl.) - Riskeová (USA) 6-2 7-5 Ostapenková (Lot.) - Bradyová (13-USA) 6-7(2) 5-4 / skreč B. Teichmannová (Švýc.) - Peraová (USA) 6-1 6-4 • Čtyřhra - 2. kolo • Krejčíková/Siniaková (2-ČR) - Kontaveitová/Kasatkinová (Est./Rus.) 6-2 6-1