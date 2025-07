Skalp Vondroušové? Neuvěřitelné, jeden z mých nejlepších zápasů, zářila Raducanuová

Emmu Raducanuovou (22) čekala ve druhém kole domácího Wimbledonu velmi těžká výzva v podobě souboje s předloňskou šampionkou Markétou Vondroušovou (26). Bývalá vítězka US Open po solidním výkonu jednu z největších českých nadějí vyřadila a označila tento zápas za jeden ze svých nejlepších za poslední dobu.

"Cítím se neuvěřitelně. Myslím si, že to byl skvělý zápas. Věděla jsem, že hrát proti Markétě bude výzva. Vyhrála Wimbledon a po triumfu v Berlíně je v neskutečné formě. Byl to jeden z mých nejlepších zápasů za poslední dobu. Jsem na to opravdu hrdá," radovala se Raducanuová z cenného skalpu a vítězství 6:3, 6:3.

Zatímco britská tenistka předvedla solidní výkon a držela si vyrovnaný počet vítězných úderů a chyb, Vondroušová vyrobila dvojnásobek nevynucených minel než winnerů a čtyřikrát ztratila servis. Předloňská šampionka nastupovala k souboji grandslamových vítězek jako favoritka, ale neuspěla.

V únoru v Abú Zabí naopak Raducanuová na Vondroušovou jednoznačně nestačila. "Měla jsem jasnější představu o tom, co proti ní tentokrát budu hrát. A věřím si víc než v únoru. Tehdy jsem neměla trenéra, bylo to pro mě těžké období a moc jsem si nevěřila."

Raducanuová bude čelit nejspíše ještě těžší výzvě v dalším kole. O postup do druhého týdne se totiž utká s největší favoritkou na titul a světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. S Běloruskou zatím hrála jen jednou, loni v Indian Wells prohrála 3:6, 5:7.

"Vítězství nad Markétou mi dodalo sebevědomí. Sabalenková je samozřejmě světová jednička a v poslední době dominuje. Vím, že to bude obrovská výzva. Budu muset hrát opravdu dobře a ve správných momentech být agresivní. Nemyslím si, že se ji budu snažit přestřílet. Chci být i kreativní," prozradila recept pro další zápas.