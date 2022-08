4. den v Cincinnati: Do soubojů o osmifinále zasáhnou Plíšková, Kvitová a Bouzková

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (ČR) - Cirsteaová (Rum.) | Porsche Court (17:00 SELČ) Bouzková (ČR) - Riskeová-Amritrajová (USA) | Court 7 (18:30 SELČ) Kar. Plíšková (14-ČR) - Mertensová (Belg.) | Court 7 (20:00 SELČ)



Petra Kvitová (28.) - Sorana Cirsteaová (40.) | Porsche Court (17:00 SELČ)

Dvojnásobná semifinalistka a loňská čtvrtfinalistka Petra Kvitová bude ve svém působení v Cincinnati pokračovat proti Soraně Cirsteaové, která má na dosah vyrovnání svého maxima na turnaji. Za posledních šest se aktérky potkaly pouze dvakrát a v obou případech se radovala Rumunka, ve vzájemné bilanci vede 5-4 česká hráčka.

Kvitová až na nečekaný triumf na trávě v Eastbourne prožívá další podprůměrnou sezonu. Alespoň do čtvrtfinále, které bylo konečnou, se dostala už jen v Dubaji a Miami. Dál se jí nedaří na grandslamech, nejdál byla ve třetím kole Wimbledonu. Do sezony amerických betonů vstoupila před týdnem v Torontu a nestačila hned na Alison Riskeovou-Amritrajovou. Už osmý letošní nezdar v úvodních zápasech mohla zaznamenat v Cincinnati, až po odvráceném mečbolu zdolala loňskou finalistku Jil Teichmannovou.

Cirsteaová letos kromě osmifinále na Australian Open a v Indian Wells na žádný výraznější úspěch na těch největších akcích nedosáhla. Jejím letošním maximem jsou tři čtvrtfinále a zároveň semifinále na nejmenších turnajích WTA 250, mezi nejlepší kvarteto prošla v březnu v lyonské hale, v dubnu na antuce v Istanbulu a v červnu na trávě v Birminghamu. US Open Series zahajuje až v Cincinnati, kde si v úvodním kole vyšlápla na světovou jedenáctku Belindu Bencicovou.

O postupující rozhodne hlavně výkon Kvitové. Pokud Češka nebude ztrácet případná vedení a vyvaruje se vysokému počtu nevynucených chyb, pak by mohla sérii porážek s Cirsteaovou přerušit a poprvé ji porazit na betonech. Ani její soupeřka nemá stabilní formu, takže výsledek se v tomto střetnutí odhaduje velmi těžko.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Dubaj (ČF)

Bilance: 18-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 9-8

Bilance proti hráčkám Top 50: 6-11 (kariérní 292-173)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Petra Kvitová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 13-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2012, 2018)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Toronto (1K)

Cesta turnajem: Teichmannová (6-7 7-6 6-3)

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham, Istanbul, Lyon (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (OF)

Bilance: 20-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 8-7

Bilance proti hráčkám Top 30: 2-6 (kariérní 52-119)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Sorana Cirsteaová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 4-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2009)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: (12) Bencicová (6-2 6-7 6-4)



Marie Bouzková (46.) - Alison Riskeová-Amritrajová (29.) | Court 7 (18:30 SELČ)

Marie Bouzková v úterý úspěšně zahájila svůj debut v hlavní soutěži v tomto dějišti a nyní se pokusí vyrovnat své maximum na turnaji (osmifinále v New Yorku 2020). Její soupeřkou bude další domácí hráčka Alison Riskeová-Amritrajová, která se tady nikdy nedostala přes druhé kolo. S Američankou se dosud potkala pouze nedávno ve Wimbledonu a jasně vyhrála.

Bouzková si ve druhé půlce loňské sezony prošla nepříjemnou krizí, hned na začátku letošního roku ji však ukončila. V únoru v Guadalajaře na svůj první triumf na nejvyšším okruhu nedosáhla, ale na Livesport Prague Open v pěti zápasech neztratila set a na čtvrtý pokus se dočkala. Také před týdnem v Torontu zvládla kvalifikační boje, přes Jelenu Rybakinovou ovšem nepřešla. Ani v Cincinnati jí žebříček na hlavní soutěž nestačil, v kvalifikaci bez ztráty servisu přehrála Aleksandru Kruničovou i Donnu Vekičovou. V úvodním kole hlavní fáze jí vzdala Cori Gauffová.

Riskeová-Amritrajová hraje po koronavirové pauze ve značně nestabilní formě. Na kontě má hromadu vystoupení bez vítězné série, ale také čtyři finálové účasti a jeden triumf v posledním roce. Do US Open Series vstoupila šokující porážkou s #240 Elizabeth Mandlikovou v San José. Mnohem lépe si vedla v Torontu, kde vyřadila Petru Kvitovou a Jelenu Ostapenkovou, v osmifinále nestačila na Julii Putincevovou. V Cincinnati na úvod porazila Saru Sorribesovou.

Bouzková je favoritkou zaslouženě. V posledních týdnech hraje na rozdíl od Riskeové-Amritrajové v životní formě, ve Wimbledonu ji jasně porazila a vyhrála 14 z posledních 16 duelů. Českou tenistku však může dostihnout únava, od soboty odehrála už pět zápasů.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (T); Guadalajara (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (T); Guadalajara (F)

Bilance: 36-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 27-7

Bilance proti hráčkám Top 30: 4-5 (kariérní 11-22)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Marie Bouzková - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (New York 2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Toronto (1K)

Cesta turnajem: (11) Gauffová (7-5 1-0 skreč)

Alison Riskeová-Amritrajová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham, Adelaide 2 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (F)

Bilance: 21-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 12-9

Bilance proti hráčkám Top 50: 6-7 (kariérní 66-117)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Alison Riskeová-Amritrajová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 3-6

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2016, 2021-22)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: San José (1K), Toronto (OF)

Cesta turnajem: Sorribesová (6-1 7-6)



Karolína Plíšková (17.) - Elise Mertensová (33.) | Court 7 (20:00 SELČ)

Šampionka ročníku 2016 a loňská semifinalistka Karolína Plíšková bude o postup mezi nejlepší šestnáctku usilovat proti Elise Mertensové. S nejvýše postavenou Belgičanku v žebříčku zvládla oba předchozí duely, poprvé se s ní však utká na tvrdém povrchu.

Plíšková do sezony kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu a kromě semifinále ve Štrasburku a čtvrtfinále v Berlíně žádný výraznější výsledek před startem US Open Series nezaznamenala. Do sezony amerických betonů vstoupila s mizernou bilancí 9-11, v San José vypadla ve druhém kole s Amandou Anisimovovou, ale v Torontu se i díky skalpu Marie Sakkariové probojovala až mezi nejlepší kvarteto. V Cincinnati začala dvousetovou výhrou nad veteránkou Venus Williamsovou.

Mertensová byla letos na všech třech majorech v osmifinále, jenže mimo grandslamové podniky nic moc neuhrála. Na kontě má pouhá dvě čtvrtfinále (Petrohrad a Štrasburk) a na pro ni oblíbených venkovních betonech ani není v pozitivních číslech (9-9). V těchto podmínkách na vítěznou sérii naposledy dosáhla na konci února v Dauhá. V Cincinnati překvapila jednoznačnou výhrou nad Anhelinou Kalininovou, Ukrajince povolila jen dva gamy.

Mertensová je navzdory mizerným letošním výsledkům na turnajích WTA stále nebezpečnou a nepříjemnou soupeřkou. Plíšková by ale měla potvrdit zlepšenou formu i roli favoritky a nedovolit soupeřce slavit první skalp Top 20 mimo grandslamy od loňského dubna.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (SF)

Bilance: 15-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-4

Bilance proti hráčkám Top 50: 5-5 (kariérní 187-147)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Karolína Plíšková - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 16-6

Nejlepší výsledek: triumf (2016)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: San José (2K), Toronto (SF)

Cesta turnajem: V. Williamsová (7-5 6-1)

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk, Petrohrad (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Australian Open (OF)

Bilance: 19-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 9-9

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-3 (kariérní 18-50)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (OF), Wimbledon (OF)

Elise Mertensová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: semifinále (New York 2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Washington (1K), Toronto (2K)

Cesta turnajem: Kalininová (6-1 6-1)