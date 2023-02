4. den v Dubaji: Kvitová změří síly s Krejčíkovou, o čtvrtfinále budou usilovat ještě Plíšková a Muchová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (ČR) - Kalininová (Ukr.) | PREVIEW LS | Court 1 (9:00 SEČ) Muchová (ČR) - Bencicová (8-Švýc.) | PREVIEW LS | Court 3 (11:00 SEČ) Krejčíková (ČR) - Kvitová (12-ČR) | PREVIEW LS | Centre Court (17:30 SEČ) • Cesta za obhajobou titulu • Ostapenková (13-Lot.) - Sabalenková (2-) | PREVIEW LS | Centre Court (16:00 SEČ) DALŠÍ PREVIEWS



Karolína Plíšková (18.) - Anhelina Kalininová (33.) | Court 1 (9:00 SEČ)

Karolína Plíšková se v Dubaji popáté v řadě dostala mezi nejlepší šestnáctku. O účast v dalším kole se finalistka ročníku 2015 popere s Anhelinou Kalininovou, která v hlavní soutěži této akce debutuje a zaútočí na své druhé kariérní čtvrtfinále na podnicích WTA 1000. Jediný předchozí duel sehrály v prvním kole US Open 2020 a Plíšková ztratila jen čtyři gamy.

Plíšková, která loni kvůli zlomenině ruky přišla o australské léto i podniky na Blízkém východě, se po nepovedených generálkách zvedla a suverénně dokráčela do čtvrtfinále Australian Open. Nadále však příznivého losu nevyužila a prohrála s Magdou Linetteovou. Na posledních dvou turnajích se opakovalo něco podobného: v Abú Zabí začala suverénním výkonem a ve druhém kole jasně nestačila na Jelenu Rybakinovou, v Dauhá po solidních výkonech prošla tříkolovou kvalifikací a v prvním kole vybouchla proti Jekatěrině Alexandrovové. V úvodním kole v Dubaji zvládla derby s Markétou Vondroušovou a pak deklasovala světovou sedmičku Marii Sakkariovou.

Kalininová absolvuje svůj šestý letošní turnaj a už počtvrté porazila dvě soupeřky po sobě. Její výkony jsou navíc velmi solidní, v Adelaide statečně vzdorovala Viktorii Azarenkové, na Australian Open vyřadila Petru Kvitovou a poprvé přešla přes druhé kolo grandslamů a v Linci našla recept na vynikající halařku Alyciu Parksovou. Ve slušné formě pokračuje také v Dubaji, v úvodním kole si vyšlápla na světovou jedenáctku Veroniku Kuděrmetovovou a ve třech setech přemohla i krajanku a kvalifikantku Dajanu Jastremskou.

Plíšková si mohla do osmifinále takto silně obsazeného turnaje jen těžko přát papírově snazší soupeřku. Kalininová je nicméně se svou precizní obranou velmi nepříjemnou tenistkou, o čemž by mohla vyprávět například Petra Kvitová, kterou porazila ve druhém kole letošního Australian Open. Pokud Plíškové bude vycházet servis a hodlá hrát agresivně, pak by mohla potvrdit roli favoritky. Kalininová ještě před rokem nevlastnila ani jeden skalp Top 20, teď jich má už šest a letos s takto vysoko postavenými hráčkami vyhrála oba souboje.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 12-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-5

Bilance proti hráčkám Top 50: 4-5 (kariérní 194-158)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Karolína Plíšková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 12-8

Nejlepší výsledek: finále (2015)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 4-1

Generálka: Abú Zabí (2K), Dauhá (1K)

Cesta turnajem: Vondroušová (6-3 6-4), (6) Sakkariová (6-1 6-2)

Anhelina Kalininová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (ČF)

Bilance: 9-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 8-4

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-0 (kariérní 6-11)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Anhelina Kalininová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Linec (2K), Dauhá (Q)

Cesta turnajem: (10) Kuděrmetovová (6-3 5-7 7-5), Jastremská (5-7 6-2 6-3)



Karolína Muchová (112.) - Belinda Bencicová (9.) | Court 1 (11:00 SEČ)

Karolína Muchová v Dubaji už dvakrát vylepšila svůj nejlepší výsledek na turnaji a o vyrovnání svého maxima po zdravotní pauze se utká s bývalou šampionkou a sedm zápasů neporaženou Belindou Bencicovou. Se Švýcarkou se slovenskými kořeny změřila síly dvakrát, předloni v Cincinnati vzdala a loni prohrála bitvu v Madridu.

Muchová odehrála od loňského března, kdy se vrátila po několikaměsíční zdravotní pauze, jen 15 turnajů, přičemž na třech z nich odstoupila či skrečovala a stále není zpět v elitní stovce žebříčku. Jejím maximem po zranění je čtvrtfinále loni v Tallinnu a letos v Aucklandu. V aktuálním roce se představila ještě na Australian Open a v Dauhá, na úvodním grandslamu sezony prohrála bitvu druhého kola s loňskou finalistkou Danielle Collinsovou a ve stejné fázi v Kataru padla po velkém boji s Caroline Garciaovou. V Dubaji si snadno poradila s Bernardou Peraovou a poprvé tu přešla přes první kolo, set nepovolila ani Soraně Cirsteaové.

Bencicová si letos vede výborně. Ze 17 odehraných duelů jich 15 vyhrála, momentálně se veze na vlně sedmi vítězství a recept na ni v aktuálním roce našly jen světová jednička Iga Šwiateková a šampionka Australian Open Aryna Sabalenková. Po triumfu v Adelaide, kde získala svůj první titul od loňského dubna, došla do osmifinále Australian Open, ovládla Abú Zabí a probila se do čtvrtfinále v Dauhá, k němuž ovšem kvůli únavě nenastoupila. V Dubaji začala maratonskou bitvu s divokou kartou Martou Kosťukovou, dokonce prohrávala o set a brejk.

Muchová má s hráčkami Top 10 velmi solidní bilanci 6-10. Poslední dva souboje s nimi však prohrála, když loni v Berlíně nestačila na Ons Džabúrovou a před týdnem v Dauhá těsně podlehla Caroline Garciaové. Favorizovaná Bencicová nebyla v úvodním zápase přesvědčivá, a pokud by předvedla podobný výkon, pak se šance bývalé světové devatenáctky Muchové zvýší.

Tip na vítězku: Belinda Bencicová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (ČF)

Bilance: 6-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 6-10)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Dauhá (2K)

Cesta turnajem: Peraová (6-1 6-4), Cirsteaová (6-4 7-6)

Belinda Bencicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí, Adelaide 2 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí, Adelaide 2 (T)

Bilance: 15-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 15-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 130-47)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Belinda Bencicová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Abú Zabí (T), Dauhá (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Kosťuková (6-7 7-6 6-4)



Barbora Krejčíková (30.) - Petra Kvitová (15.) | Centre Court (17:30 SEČ)

Česko má jisté minimálně jedno zastoupení ve čtvrtfinále letošního ročníku Dubai Duty Free Tennis Championships. V osmifinále totiž dojde na derby mezi předloňskou finalistkou Barborou Krejčíkovou a šampionkou ročníku 2013 a finalistkou z roku 2019 Petrou Kvitovou. Na oficiálních turnajích se bývalé světové dvojky potkávají poprvé, dosud se střetly jen na exhibicích a v obou případech vyhrála ve dvou setech Kvitová.

Krejčíková si loni prošla tříměsíční pauzou zaviněnou zraněním lokte, která odstartovala právě po vystoupení na Blízkém východě, a velmi dlouho se hledala. Pořádně se rozjela až na konci sezony, když ovládla po sobě jdoucí halové podniky v Tallinnu a Ostravě. Letos si vede solidně, na třech ze čtyř předchozích turnajů přešla přes úvodní kolo, na Australian Open si zahrála osmifinále a všechny čtyři nezdary zaregistrovala proti členkám Top 20. V Abú Zabí se loučila ve druhém kole (Ljudmila Samsonovová) a v Dauhá hned v prvním (Veronika Kuděrmetovová). V Dubaji začala hladkou výhrou nad Irinou Beguovou, po čtyřech odvrácených mečbolech Darjy Kasatkinové přerušila sérii proher s Ruskami a zaútočí na první letošní čtvrtfinále.

Kvitová měla silný začátek aktuální sezony, první ztracený set i porážku zaznamenala až v pátém utkání, přestože čelila Jessice Pegulaové či Jeleně Rybakinové. Po čtvrtfinálovém nezdaru s Darjou Kasatkinovou v Adelaide však přišel pokles formy, na Australian Open vypadla už ve druhém kole s Anhelinou Kalininovou a ve druhém kole na generálce v Dauhá byla nad její síly Cori Gauffová, které nedokázala ani jednou sebrat podání. Působení v Dubaji zahájila "povinným" vítězstvím nad antukovou specialistkou Martinou Trevisanovou a set nepovolila ani Julii Putincevové.

Ani jedna z českých zástupkyň teď není v ideální formě, nicméně o něco lepšími výkony se ve Spojených arabských emirátech prezentuje Kvitová. Krejčíková měla namále už s trápící se Darjou Kasatkinovou, proti níž čelila čtyřem mečbolům. Kvitová má s krajankami vynikající bilanci 49-12, osm z 12 nezdarů zaregistrovala před létem 2012 a poslední v Cincinnati 2020. Krejčíková sehrála s Češkami podobnou porci soubojů s úspěšností 36-22, z posledních 16 to má 13-3 a po průlomu do elitní stovky 5-2.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 7-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-4

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-4 (kariérní 12-28)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Abú Zabí (2K), Dauhá (1K)

Cesta turnajem: Beguová (6-4 6-2), (7) Kasatkinová (6-4 4-6 7-5)

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 8-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 30: 5-2 (kariérní 208-133)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 14-8

Nejlepší výsledek: triumf (2013)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 3-3

Generálka: Dauhá (2K)

Cesta turnajem: Trevisanová (6-2 6-1), Putincevová (6-4 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu •

Jelena Ostapenková (20.) - Aryna Sabalenková (2.) | Centre Court (16:00 SEČ)

Jelena Ostapenková narazí při obhajobě loňského triumfu už v osmifinále na jednu z nejtěžších možných soupeřek, a sice letos neporaženou světovou dvojku a vítězku nedávného Australian Open Arynu Sabalenkovou. Jediný předchozí souboj suverénně vyhrála Běloruska, která může vyrovnat své maximum na dubajském podniku.

Ostapenková získala v Dubaji svůj jediný loňský titul, v dalších dvou finále neuspěla. Do letošní sezony vstoupila vyřazením v úvodních kolech v Adelaide, kde jasně nestačila na Irinu Beguovou ani Annu Kalinskou. Na Australian Open se ovšem probojovala až do svého prvního čtvrtfinále na grandslamech od Wimbledonu 2018, v Abú Zabí vyřadila Danielle Collinsovou a potrápila Qinwen Zheng a v Dauhá přehrála Madison Keysovou a byla kousek od skalpu pozdější finalistky Jessicy Pegulaové. Při obhajobě v Dubaji si zatím počíná suverénně, šanci nedala kvalifikantce Katarině Zavacké ani Lindě Fruhvirtové.

Sabalenková se zvedla už na konci loňské sezony a k fenomenální letošní formě jí nejspíše pomohly semifinálové účasti v Cincinnati a na US Open a finále na Turnaji mistryň. V aktuálním roce totiž vyhrála všech 12 utkání a ztratila jediný set. Po triumfu na silně obsazené generálce v Adelaide porazila na Australian Open ve svém prvním grandslamovém finále po obratu Jelenu Rybakinovou. Na kurty se vrátila až po téměř měsíční pauze v úterý v Dubaji a do turnaje vstoupila drtivým vítězstvím 6-0 6-1 nad lucky loserem Lauren Davisovou.

Sabalenková během pauzy mezi sezonami výrazně zapracovala na podání a letos je k nezastavení. Ostapenková je jednou z mála hráček na tour, které dokáží běloruskou ranařku od základní čáry přetlačit. Vzhledem k letošním výkonům a výsledkům je Sabalenková zaslouženě favoritkou, nicméně Ostapenková je na rychlých površích vždy nebezpečnou soupeřkou, obzvláště pokud dokáže držet na uzdě počet nevynucených chyb a dvojchyb.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 9-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 18-26)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jelena Ostapenková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Abú Zabí (2K), Dauhá (2K)

Cesta turnajem: Zavacká (6-1 6-4), L. Fruhvirtová (6-2 6-0)

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T)

Bilance: 12-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 12-0

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-0 (kariérní 44-35)

Grandslamy: Australian Open (T)

Aryna Sabalenková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020-21)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 2-2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Davisová (6-0 6-1)