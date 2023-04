4. den v Madridu: Do turnaje vstoupí Krejčíková a Bouzková, Alcaraz zahájí obhajobu

V rámci čtvrtého hracího dne letošního ročníku Mutua Madrid Open čeká vstup do turnaje dvě české zástupkyně. Barbora Krejčíková se utká s Černohorkou Dankou Koviničovou a Marie Bouzková nastoupí proti Aljaksandře Sasnovičové z Běloruska. Obhajobu triumfu zahájí Carlos Alcaraz, domácí teenager bude čelit Finovi Emilovi Ruusuvuorimu.



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (12.) - Danka Koviničová (57.) | Stadium 3 (11:00 SELČ)

Barbora Krejčíková je v Madridu díky volnému losu poprvé ve druhém kole a o první vítězství v hlavní soutěži v tomto dějišti se utká s Dankou Koviničovou, která může na Mutua Madrid Open poprvé projít do třetího kola. Dosud se střetly pouze před 10 lety na antukovém podniku ITF, ve dvou setech zvítězila Krejčíková.

Krejčíková si vede celou sezonu solidně a problémy má hlavně s vysoko postavenými hráčkami, všech osm letošních turnajových porážek zaregistrovala proti soupeřce, která v té době figurovala v Top 20. Po prvenství v Dubaji, kde slavila svůj první triumf na WTA 1000, narazila v osmifinále v Indian Wells i Miami na Arynu Sabalenkovou a na Bělorusku nestačila ani ve druhém kole ve Stuttgartu. Na antuce začala v půlce dubna v kvalifikaci BJK Cupu, porazila Katarinu Zavackou a prohrála s Martou Kosťukovou.

Koviničové se podařilo na začátku sezony postoupit do semifinále v Aucklandu a do čtvrtfinále v lyonské hale, ale na dalších pěti hardových akcích ztroskotala hned na první soupeřce. Nevyšel jí ani vstup do antukového jara, na ITF ve Španělsku prohrála ve druhém kole s Chloé Paquetovou. Mnohem lépe si vedla na W100 v Portugalsku, kde v pěti zápasech ztratila jediný set. V Madridu začala jasnou výhrou nad bývalou světovou pětkou Sarou Erraniovou.

Krejčíková je jasnou favoritkou. Koviničová ale nemusí být pro první zápas úplně jednoduchou soupeřkou, navíc na antuce, na které se jí celou kariéru daří jednoznačně nejvíce. Černohorka je ještě k tomu posilněná pár dní starým triumfem na "stovce" v Portugalsku. Na druhou stranu vyhrála jen pět z 25 soubojů se zástupkyněmi nejlepší dvacítky žebříčku.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (2K)

Bilance: 17-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 39-19)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Stuttgart (2K)

Cesta turnajem: volný los

Danka Koviničová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 12-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-1 (kariérní 5-20)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Danka Koviničová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2016, 2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: W80 Zaragoza (2K), W100 Oeiras (T)

Cesta turnajem: Erraniová (6-4 6-0)



Marie Bouzková (31.) - Aljaksandra Sasnovičová (47.) | Court 8 (17:00 SELČ)

Marie Bouzková potřebuje dvě výhry, aby v Madridu obhájila loňskou osmifinálovou účast. Nasazená Češka odstartuje své letošní působení na španělské "tisícovce" premiérovým soubojem s Aljaksandrou Sasnovičovou. Rovněž Běloruska byla v tomto dějišti nejdál mezi nejlepší šestnáctkou, a to před čtyřmi lety.

Bouzkové se vůbec nedaří navázat na životní loňskou sezonu. Úřadující šampionka Livesport Prague Open a čtvrtfinalistka Wimbledonu letos vyhrála jen osm z 19 duelů a zaznamenala pouhé dvě vítězné série, v kvalifikaci v Dauhá a na poslední akci W100 v Oeirasu, kde uhrála první letošní čtvrtfinále a jasně v něm prohrála s Dankou Koviničovou. Na antuce se představila ještě v americkém Charlestonu a ve třech setech nestačila na Cristinu Bucsaovou.

Sasnovičová je na tom letos dost podobně, za sebou má 15 utkání s bilancí 6-9 a na rozdíl od Češky ještě neporazila dvě soupeřky po sobě. Většinu porážek ale zaregistrovala proti kvalitním hráčkám, za výjimky se dají považovat nezdary proti Mirjam Björklundové, Rebecce Marinové a Sofii Keninové. V Madridu se v prvním kole potkala s Elinou Svitolinovou, Ukrajinku vracející se po mateřské pauze porazila ve dvou těsných setech.

Obě aktérky mají v letošní sezoně negativní zápasovou bilanci, prohrály všech pět utkání s hráčkami Top 50 a ani jedna nepřijela do Madridu ve formě. Mírnou kurzovou favoritkou je Bouzková, nicméně její výsledky nejsou nijak lepší než ty, které najdeme u Sasnovičové. Premiérový vzájemný souboj je tedy naprosto otevřený.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 8-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-5 (kariérní 16-37)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Marie Bouzková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Charleston (1K), W100 Oeiras (ČF)

Cesta turnajem: volný los

Aljaksandra Sasnovičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Indian Wells, Dubaj, Australian Open (2K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 6-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-5 (kariérní 54-88)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Aljaksandra Sasnovičová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Charleston (1K)

Cesta turnajem: Svitolinová (6-4 7-5)



• Cesta za obhajobou titulu •

Carlos Alcaraz (2.) - Emil Ruusuvuori (41.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)

Carlos Alcaraz vykročí za obhajobou titulu na Masters v Madridu soubojem s Emilem Ruusuvuorim, který v hlavní soutěži v Caja Mágica debutuje. Jediné předchozí střetnutí se uskutečnilo předloni na podniku stejné kategorie v Miami, španělský supertalent byl tehdy outsiderem a prohrál ve třech setech.

Alcaraz naskočil do sezony kvůli zranění až v půlce února, na čtyřech z pěti turnajů prošel do finále a triumfoval v Buenos Aires, na Masters v Indian Wells a také v Barceloně. Jedinou výjimkou je třísetová semifinálová porážka na Masters v Miami s Jannikem Sinnerem. Do antukového jara vstoupil kvůli dalším zdravotním potížím až před týdnem v Barceloně, v ani jednom z pěti zápasů neztratil set a poprvé v kariéře obhájil triumf na nejvyšším okruhu.

Ruusuvuorimu se v úvodních měsících sezony nedařilo. Na první vítěznou sérii na individuálních turnajích dosáhl až v březnu v Indian Wells a jeho letošním maximem je čtvrtfinálová účast na Masters v Miami, kde využil příznivého losu. Na antuce si na své poměry vede celkem solidně, po vyřazení v prvním kole v Monte Carlu se i díky skalpu Francese Tiafoea probojoval do osmifinále v Barceloně a v Madridu ve dvou tie-breacích zdolal trápícího se Uga Humberta.

Zatímco předloni na Floridě byl Alcaraz outsiderem, tentokrát je jasným favoritem na postup a měl by tuto roli bez problémů potvrdit. Ruusuvorimu se nedaří na antukových dvorcích (kariérní bilance 48-47) ani proti hráčům Top 10 (úspěšnost 2-11), s nimiž prohrál devět posledních duelů.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F); Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Bilance: 23-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 13-1

Bilance proti hráčům Top 50: 11-2 (kariérní 65-21)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Barcelona (T)

Cesta turnajem: volný los

Emil Ruusuvuori - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (OF)

Bilance: 16-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 2-11)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Emil Ruusuvuori - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Monte Carlo (1K), Barcelona (OF)

Cesta turnajem: Humbert (7-6 7-6)