4 turnaje, 3 tituly. Rozjetá Samsonovová ovládla i Tokio a drží finálovou neporazitelnost

Ljudmila Samsonovová v dubnu ve Stuttgartu porazila Karolínu Plíškovou a tři hodiny trápila suverénní Igu Šwiatekovou. Od té doby se jí ale přestalo dařit a z osmi zápasů vyhrála jediný.



Po několikatýdenní pauze a srpnovém návratu na beton ale ožila a vyhrála 18 z posledních 19 zápasů. Jedinou porážku utrpěla v osmifinále US Open od Australanky Ajly Tomljanovicové.



18 vítězství Samsonovové zajistilo tři triumfy na turnajích WTA. Po Washingtonu a Clevelandu nenašla přemožitelku ani na akci WTA 500 v Tokiu, kde neztratila jediný set.



V dnešním finále si 23letá rodačka z Oleněgorsku poradila 7-5 7-5 s devatenáctiletou Číňankou Qinwen Zheng, která byla ve finále poprvé v kariéře.



Samsonovová hrála finále počtvrté a počtvrté zvítězila. první triumf slavila loni na trávě v Berlíně. Ve světovém žebříčku se posune na 22. místo a o tři příčky vylepší své maximum.



Samsonovová paradoxně vytěžila z toho, že ruské hráčky nemohly kvůli invazi na Ukrajinu startovat ve Wimbledonu.



"Nejprve jsem byla v šoku, když jsem se o tomhle rozhodnutí dozvěděla. Ale pak jsem si řekla: OK, mám měsíc bez turnajů, tak začnu makat. Měla jsem 32 dnů čistě tréninkových, což je v tomhle období sezony abnormální," vysvětlila Samsonovová.



Qinwen Zheng se ve světovém žebříčku posune na 28. místo a poprvé bude figurovat v Top 30.

Tokyo has a new champion @LiudaSamsonova takes the #TorayPPO title without dropping a set all week! pic.twitter.com/dssGivsvBf