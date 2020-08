45letá Peschkeová má 35. deblový titul. V New Yorku slaví první triumf se Schuursovou

WTA NEW YORK - První velký turnaj WTA ve čtyřhře po koronavirové pauze vyhrály 45letá Květa Peschkeová s Nizozemkou Demi Schuursovou. V New Yorku ve finále generálky na US Open zdolaly 6-1 4-6 10-4 americko-čínské duo Nicole Melicharová a Yi-Fan Xu a získaly první společný titul. Česká veteránka slaví svůj celkově 35. deblový triumf.