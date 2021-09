5. den US Open: Krejčíková se popere o účast ve druhém týdnu

V rámci pátého dne letošního US Open bude Barbora Krejčíková útočit na postup do druhého týdne, její soupeřkou bude lucky loser Kamilla Rachimovová. Naomi Ósakaová bude v obhajobě pokračovat proti Leylah Fernandezové. Šlágry obstarají Danielle Collinsová s Arynou Sabalenkovou a Carlos Alcaraz se Stefanosem Tsitsipasem.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (8-ČR) - Rachimovová (Rus.) | Grandstand (19:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Ósakaová (3-Jap.) - Fernandezová (Kan.) | Arthur Ashe Stadium (sobota 1:00 SELČ) • Šlágry dne • Alcaraz (Šp.) - Tsitsipas (3-Řec.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ) Collinsová (26-USA) - Sabalenková (2-Běl.) | Louis Armstrong Stadium (sobota 3:00 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (9.) - Kamilla Rachimovová (134.) | Grandstand (19:00 SELČ)

Barbora Krejčíková nebude ani ve svém třetím zápase během debutu v hlavní soutěži US Open čelit kolegyni z elitní stovky žebříčku WTA. O osmifinále se utká s Kamillou Rachimovovou, která je v open éře teprve čtvrtým lucky loserem v této fázi závěrečného grandslamu sezony. Bude se jednat o premiérový souboj.

Krejčíková má v posledních měsících fenomenální forum, včetně triumfů ve Štrasburku a na French Open zvládla 27 z 30 posledních zápasů a pokaždé prohrála s pozdější šampionkou. Ve Wimbledonu v osmifinále podlehla Ashleigh Bartyové, pak ovládla pražskou Stromovku, na olympiádě jí v osmifinále vystavila stopku Belinda Bencicová a ve čtvrtfinále v Cincinnati byla nad její síly znovu Bartyová. Na US Open si snadno poradila s kvalifikantkou Astrou Sharmaovou i Christinou McHaleovou.

Dvacetiletá Rachimovová je velkým překvapením, na nejvyšším okruhu totiž v hlavních soutěžích nikdy předtím neporazila více než jednu soupeřku. Na US Open však po porážce s Kristýnou Plíškovou ve finále kvalifikace dostala druhou šanci a vyřadila Kristinu Mladenovicovou a nasazenou krajanku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Platí to samé jako v předchozích kolech. Krejčíková by neměla mít větší potíže, postup do dalšího kola je od rozjeté komety letošní sezony povinností.

Tip: Krejčíková ve dvou setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, French Open, Štrasburk (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (triumf); Dubaj (finále)

Bilance: 41-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 23-8

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 10-2 (kariérní 223-125)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (osmifinále)

Barbora Krejčíková - US Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Sharmaová (6-0 6-4), McHaleová (6-3 6-1)

Kamilla Rachimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (3. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (3. kolo)

Bilance: 24-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 9-6

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (kvalifikace), Wimbledon (kvalifikace)

Kamilla Rachimovová - US Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Montréal (kvalifikace)

Cesta turnajem: Mladenovicová (2-6 6-2 6-3), (32) Alexandrovová (6-4 6-1)



• Cesta za obhajobou titulu •

Naomi Ósakaová (3.) - Leylah Fernandezová (73.) | Arthur Ashe Stadium (sobota 1:00 SELČ)

Naomi Ósakaová bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat proti Leylah Fernandezové. Zatímco bývalá světová jednička je čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou a dvojnásobnou vítězkou amerického grandslamu, 18letá Kanaďanka bude útočit na své premiérové osmifinále na grandslamech. Japonskou jedničku vyzve poprvé.

Ósakaová ve čtvrtfinále v Miami přišla o sérii 23 vítězství na tvrdém povrchu a už dlouho se i vinou psychických potíží trápí. Kvůli nim odstoupila z French Open a na kurty se vrátila až na domácí olympiádě v Tokiu, kde v osmifinále vypadla s Markétou Vondroušovou. Ve stejné fázi skončila také v Cincinnati po porážce s pozdější a senzační finalistkou Jil Teichmannovou. Do Flushing Meadows dorazila s bilancí 5-4 od začátku dubna. Obhajobu zahájila hladkým vítězstvím nad Marií Bouzkovou, poté měla po odhlášení Olgy Danilovičové volno.

Fernandezová v březnu v Monterrey získala svůj premiérový titul na hlavní tour, jenže až nedávno v Cincinnati dokázala znovu porazit dvě soupeřky po sobě, a to v kvalifikaci. Další sérii výher přidala na US Open, kde ve dvou setech přehrála Anu Konjuhovou i Kaiu Kanepiovou.

Ósakaová se v prvním kole předvedla ve velmi slušné formě a měla by potvrdit roli jasné favoritky. Pokud nevyrobí vysoký počet nevynucených chyb, měla by slavit hladký postup.

Tip: Ósakaová ve dvou setech

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf); Melbourne 1 (semifinále)

Bilance: 18-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 16-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 9-1 (kariérní 54-20)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (2. kolo), Wimbledon (nehrála)

Naomi Ósakaová - US Open

Kariérní bilance: 22-3

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2020)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Cincinnati (osmifinále)

Cesta turnajem: Bouzková (6-4 6-1), Danilovičová (bez boje)

Leylah Fernandezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (triumf)

Bilance: 17-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 13-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Leylah Fernandezová - US Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Montréal (1. kolo), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Konjuhová (7-6 6-2), Kanepiová (7-5 7-5)



• Šlágry dne •

Carlos Alcaraz (55.) - Stefanos Tsitsipas (3.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Carlos Alcaraz, nejmladší účastník třetího kola US Open za posledních 14 let, bude o své první osmifinále na grandslamech bojovat se světovou trojkou a jedním z největších favoritů Stefanosem Tsitsipasem. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj a i nejlepší řecký tenista v něm překvapivě zaútočí na první účast ve druhém týdnu závěrečného grandslamu sezony.

Teprve 18letý Alcaraz patří k největším mladým talentům a letos pokořil několik milníků. V dubnu si na domácí antuce v Marbelle zahrál premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, na antuce v Umagu slavil první titul a na poslední generálce ve Winston-Salemu došel až do semifinále. Na US Open vyřadil letos v životní formě hrajícího Camerona Norrieho a pak si poradil s Arthurem Rinderknechem.

Tsitsipas měl v úvodním půlroce letošní sezony famózní formu, pouze na jedné akci nepostoupil alespoň do čtvrtfinále a v Monte Carlu získal první trofej z Masters. Od prohraného finále French Open se však celkem trápí. Ve Wimbledonu skončil hned v prvním kole (Frances Tiafoe), v Hamburku ve čtvrtfinále (Pablo Carreño), na olympiádě v osmifinále (Ugo Humbert), v Torontu v semifinále po překvapivé porážce s Reillym Opelkou a v Cincinnati rovněž v semifinále, když zahodil jasné vedení proti Alexanderovi Zverevovi. Na US Open vyhrál maratonskou pětisetovou bitvu s Andym Murraym a set ztratil i s Adrianem Mannarinem.

Tsitsipas je jasným favoritem. V poslední době však působí zranitelně a hodně ho dokázali potrápit Murray i Mannarino, kteří letos nemají tak dobrou formu jako Alcaraz. Španělský mladík nejspíše neuspěje, ale může Tsitsipasovi cestu za postupem hodně znepříjemnit. Na antuce by měl nejspíše větší šanci.

Tip: Tsitsipas ve čtyřech setech

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Umag (triumf); Winston-Salem, Marbella (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Winston-Salem (semifinále)

Bilance: 36-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-6

Bilance proti hráčům Top 10: 0-3 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Cincinnati (1. kolo), Winston-Salem (semifinále)

Cesta turnajem: (26) Norrie (6-4 6-4 6-3), Rinderknech (7-6 4-6 6-1 6-4)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Monte Carlo (triumf); French Open, Barcelona, Acapulko (finále); Cincinnati, Toronto, Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (finále); Cincinnati, Toronto, Australian Open (semifinále)

Bilance: 50-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 23-6

Bilance proti hráčům Top 50-100: 12-2 (kariérní 57-30)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (1. kolo)

Stefanos Tsitsipas - US Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020-21)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Toronto (semifinále), Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: A. Murray (2-6 7-6 3-6 6-3 6-4), Mannarino (6-3 6-4 6-7 6-0)



Danielle Collinsová (29.) - Aryna Sabalenková (2.) | Louis Armstrong Stadium (sobota 3:00 SELČ)

Ženský šlágr dnešního programu obstarají Danielle Collinsová a světová dvojka Aryna Sabalenková. Domácí Collinsová je ve Flushing Meadows takto daleko poprvé a nedávno zaznamenala sérii 12 vítězství. Sabalenková, která vyhrála oba předchozí souboje a bude útočit na vyrovnání svého newyorského maxima, patří k největším favoritkám.

Collinsová kvůli zdravotním problémům dva měsíce nehrála a po pauze se prezentuje vynikající formou. Na antuce v Palermu ve svém prvním finále na okruhu WTA porazila Elenu-Gabrielu Ruseovou, po vítězství nad Darjou Kasatkinovou ovládla i domácí betony v San José a poté došla do osmifinále v Montréalu. Po náročném programu musela vzdát první kolo v Cincinnati, ovšem na US Open už je zase v plné formě a bez ztráty setu přehrála Carlu Suárezovou i Kaju Juvanovou.

Také Sabalenková si letos prošla vítěznou sérií, dokonce 15 výher. V Madridu získala svou první antukovou trofej a hrála semifinále Wimbledonu, kde se poprvé v kariéře dostala přes osmifinále grandslamových turnajů. Přišel propad formy, na olympijských hrách se loučila už ve druhém kole po prohře s Donnou Vekičovou, v semifinále v Montréalu jasně nestačila na Karolínu Plíškovou a v Cincinnati byla nad její síly hned Paula Badosaová. Na US Open musela už v prvním kole s Ninou Stojanovičovou do tří setů, s Tamarou Zidanšekovou si naopak poradila suverénně, i když si při pádu narazila prsty u ruky.

Pokud bude Sabalenková v pořádku a nepříjemné zranění ji nebude limitovat, pak by mohly aktérky předvést parádní bitvu. Collinsová totiž má formu a nelekne se žádné soupeřky, Sabalenková bude mít po semifinále Wimbledonu ještě větší motivaci dojít daleko.

Tip: Sabalenková ve třech setech

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San José, Palermo (triumf); Budapešť, Melbourne 4 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San José (triumf); Melbourne 4 (semifinále)

Bilance: 31-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 19-7

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-2 (kariérní 6-13)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Danielle Collinsová - US Open

Kariérní bilance: 3-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: San José (triumf), Montréal (osmifinále), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Suárezová (6-2 6-4), Juvanová (6-4 6-2)

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (triumf); Stuttgart (finále); Montréal, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (triumf); Montréal (semifinále)

Bilance: 40-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 20-8

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 4-2 (kariérní 20-12)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (semifinále)

Aryna Sabalenková - US Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Montréal (semifinále), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Stojanovičová (6-4 6-7 6-0), Zidanšeková (6-3 6-1)