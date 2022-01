5. den v Melbourne: Krejčíková bude útočit na osmifinále, Ósakaovou čeká šlágr s Anisimovovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (4-ČR) - Ostapenková (26-Lot.) | Rod Laver Arena (2:30 SEČ) • Cesta za obhajobou titulu / Šlágr dne - ženy • Ósakaová (13-Jap.) - Anisimovová (USA) | Margaret Court Arena (9:00 SEČ) • Šlágr dne - muži • Alcaraz (31-Šp.) - Berrettini (7-It.) | Rod Laver Arena (4:00 SEČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (4.) - Jelena Ostapenková (27.) | Rod Laver Arena (2:30 SEČ)

Barbora Krejčíková zkompletovala účast minimálně ve třetím kole na všech grandslamech. Světová čtyřka, která vyjma právě Australian Open byla na všech akcích velké čtyřky ve druhém týdnu, se o znovu vylepšení svého melbournského maxima popere v souboji šampionek antukového French Open s Jelenou Ostapenkovou. S Lotyškou, jež v Melbourne Parku rovněž zaútočí na první osmifinále, ve vzájemné bilanci prohrává 1-2.

Krejčíková byla ještě loni touto dobou považována hlavně za deblovou specialistku, ale teď má na kontě tři singlové tituly, jeden grandslamový a je členkou nejlepší desítky. Zimní přípravu neměla kvůli nemoci ideální a do sezony vstoupila s jednotýdenním zpožděním v Sydney. Při svém debutu na turnaji přerušila sérii šesti porážek a prošla až do svého šestého kariérního finále, ve kterém těsně nestačila na Paulu Badosaovou. Na Australian Open nedala šanci Andree Petkovicové ani Xiyu Wang.

Ostapenková loni triumfovala v Eastbourne, další finále hrála v Lucemburku a na konci sezony došla do semifinále velkého podniku v Indian Wells. Do letošního tenisového roku vstoupila na generálce v Sydney, pozdější šampionce Paule Badosaové vzdorovala jen v úvodní sadě. Na Australian Open otočila zápas s Annou Karolínou Schmiedlovou i Alison Riskeovou.

Krejčíková sice ve vzájemné bilanci prohrává, nicméně obě porážky si připsala v roce 2015 a loni v Dubaji bývalou světovou pětku smetla. I tentokrát by měla mít proti nevyrovnané soupeřce navrch.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (finále)

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 1-1 (kariérní 10-25)

Barbora Krejčíková - Australian Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Sydney (finále)

Cesta turnajem: Petkovicová (6-2 6-0), Xiyu Wang (6-2 6-3)

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (3. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (3. kolo)

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 14-22)

Jelena Ostapenková - Australian Open

Kariérní bilance: 7-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017-18, 2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Sydney (1. kolo)

Cesta turnajem: Schmiedlová (6-7 6-4 6-1), Riskeová (4-6 6-2 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu / Šlágr dne - ženy •

Naomi Ósakaová (14.) - Amanda Anisimovová (60.) | Margaret Court Arena (9:00 SEČ)

Naomi Ósakaová bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat ženským šlágrem pátečního programu. Dvojnásobnou šampionku čeká premiérový souboj letos neporažených hráček s Amandou Anisimovovou, která se pokusí vyrovnat své maximum na úvodním podniku velké čtyřky (osmifinále 2019).

Ósakaová na začátku sezony 2021 podruhé ovládla Australian Open a její vítězná série na venkovních betonech se zastavila až na čísle 23 ve čtvrtfinále v Miami. S příchodem antuky začalo tradiční trápení, a dokonce psychické potíže, kvůli nimž loni absolvovala jen devět turnajů. Nad její formou tak visel otazník, poslední soutěžní zápas totiž odehrála na US Open. Stejně jako loni se připravovala přímo v dějišti Australian Open a i tentokrát před semifinále odstoupila. Svou letošní neporazitelnost suverénně prodloužila proti Camile Osoriové i Madison Brengleové.

Anisimovová se v posledních letech musela vyrovnat se smrtí otce, nákazou Covidem-19, zraněními a poklesem formy i sebevědomí. Aktuální tenisový rok začala nejlepším možným způsobem, když na jedné z generálek v Melbourne vyhrála všech pět zápasů a došla si pro svůj druhý titul, první od sezony 2019. V neporazitelnosti pokračuje na prvním grandslamu, přestože v úvodním kole s kvalifikantkou Arianne Hartonovou prohrávala o set a brejk. Paradoxně mnohem méně práce měla s olympijskou vítězkou Belindou Bencicovou.

Anisimovová už zase předvádí tenis, který může stačit na jakoukoli soupeřku. Ósakaová však vypadá v Melbourne ve skvělé formě a bude hodně těžkým oříškem k rozlousknutí. Tenisový svět jen může doufat, že aktérky předvedou to nejlepší, protože by z toho mohla být parádní bitva.

Tip na vítězku: Naomi Ósakaová

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (semifinále)

Bilance: 5-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-0 (kariérní 59-21)

Naomi Ósakaová - Australian Open

Kariérní bilance: 24-4

Nejlepší výsledek: triumf (2019, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Melbourne 1 (semifinále)

Cesta turnajem: Osoriová (6-3 6-3), Brengleová (6-0 6-4)

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (triumf)

Bilance: 7-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-0 (kariérní 6-19)

Amanda Anisimovová - Australian Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Melbourne 2 (triumf)

Cesta turnajem: Hartonová (2-6 6-4 6-3), (20) Bencicová (6-2 7-5)



• Šlágr dne - muži •

Carlos Alcaraz (31.) - Matteo Berrettini (7.) | Rod Laver Arena (4:00 SEČ)

Mužský šlágr pátečního hracího dne bude patřit talentovanému teenagerovi Carlosovi Alcarazovi, který postupem do třetího kola vyrovnal své melbournské maximum, a světové sedmičce a osmifinalistovi loňského ročníku Matteovi Berrettinimu. Už jediný předchozí souboj loni ve vídeňské hale nabídl parádní bitvu, v rozhodujícím tie-breaku se radoval Alcaraz.

Alcaraz má všechny předpoklady k tomu, aby se stal hvězdou a možná jednou na mužském tenisovém okruhu dominoval. To jasně potvrdil loni, kdy získal svůj premiérový titul, ovládl Turnaj mistrů do 21 let a hrál čtvrtfinále US Open, kde si vyšlápl na Stefanose Tsitsipase. Do letošní sezony vstupuje až na Australian Open a Alejandrovi Tabilovi ani Dušanovi Lajovičovi nepovolil set.

Berrettini loni exceloval právě na grandslamech, na Australian Open nemohl nastoupit k osmifinále a na dalších třech ho zastavil pouze Novak Djokovič (wimbledonské finále a čtvrtfinále na French Open a US Open). Po smutném odstoupení z domácího Turnaje mistrů léčil zraněný břišní sval, ale start nové sezony stihl. V ATP Cupu zvládl jednu ze tří dvouher a v nejlepší formě nehraje ani na Australian Open, do čtyř setů musel s Brandonem Nakashimou i divokou kartou Stefanem Kozlovem.

Berrettini má mnohem více zkušeností a v žebříčku figuruje o 24 příček výše, nicméně Alcaraz je zaslouženým kurzovým favoritem. Osmnáctiletý Španěl je ve výborné fyzické kondici, kdežto o sedm let starší Ital se trápil se žaludečními problémy, a prezentuje se vynikající formou. Má tak jedinečnou šanci srovnat bilanci s hráči Top 10 na 4-4.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 2-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 2-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 3-4)

Carlos Alcaraz - Australian Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Tabilo (6-2 6-2 6-3), Lajovič (6-2 6-1 7-5)

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčům Top 50: 1-2 (kariérní 55-42)

Matteo Berrettini - Australian Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: ATP Cup (bilance 1-2)

Cesta turnajem: Nakashima (4-6 6-2 7-6 6-3), Kozlov (6-1 4-6 6-4 6-1)