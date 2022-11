5. den v Miláně: Lehečka se může stát prvním českým vítězem Turnaje mistrů do 21 let, ve finále vyzve Nakashimu

V rámci pátého hracího dne Turnaje mistrů do 21 let se dozvíme, kdo ovládne letošní ročník Next Gen ATP Finals. Ve finále bude účinkovat historicky první český účastník této akce Jiří Lehečka, který v souboji o titul vyzve svého přemožitele ze skupinových bojů a dosud neporaženého zástupce Spojených států Brandona Nakashimu.