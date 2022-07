5. den ve Wimbledonu: Bouzková a Veselý se poperou o účast ve druhém týdnu, Djokoviče čeká derby a Alcaraze šlágr

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Veselý (ČR) - Paul (30-USA) | No. 3 Court (14:30 SELČ) Bouzková (ČR) - Riskeová-Amritrajová (28-USA) | Court 12 (16:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Djokovič (1-Srb.) - Kecmanovič (25-Srb.) | Centre Court (16:00 SELČ) • Šlágr dne • Otte (32-Něm.) - Alcaraz (5-Šp.) | No. 1 Court (17:00 SELČ)



• Češi v akci •

Jiří Veselý (68.) - Tommy Paul (32.) | No. 3 Court (14:30 SELČ)

Jiří Veselý zase jednou ve Wimbledonu ožil a může vyrovnat své grandslamové maximum, kterým je osmifinále právě v tomto dějišti z let 2016 a 2018. V cestě mu bude stát nasazený Tommy Paul, jenž v hlavní fázi nejslavnějšího turnaje debutuje a má na dosah premiérový postup do druhého týdne majorů. S Američanem může srovnat vzájemnou bilanci.

Veselý v únoru zazářil v Dubaji postupem z kvalifikace do svého největšího finále, po cestě do nějž vyřadil i světovou jedničku Novaka Djokoviče. Až na tento úspěch však pokračuje v dlouhém trápení, alespoň mezi nejlepší kvarteto se dostal už jen na challengeru v Marbelle. Poté nezvládl pět zápasů v řadě. Prvního vítězství po více než dvou měsících se dočkal na travnatém challengeru v Ilkley, kde ve čtvrtfinále prohrál bitvu s Jackem Sockem. V úvodním kole Wimbledonu nedal šanci antukovému specialistovi Federicovi Coríovi a pak vyhrál pětisetovou bitvu s bývalým šampionem juniorky Alejandrem Davidovichem.

Paul letos jasně ukazuje, že mu sedí spíše rychlejší povrchy, ačkoli je vítězem pařížské juniorky. Zatímco na betonech byl v úvodních měsících čtyřikrát ve čtvrtfinále a na trávě se mezi nejlepší osmičku dostal na dvou ze tří generálek, antukové jaro zakončil s bilancí 2-6. Své letošní působení na trávě zahájil porážkou v Hertogenboschi s Brandonem Nakashimou. V Queen's Clubu i Eastbourne ale prošel do čtvrtfinále a porazil mimo jiné Denise Shapovalova a Jannika Sinnera. Ve Wimbledonu neztratil set s Fernandem Verdaskem ani Adrianem Mannarinem.

Paul je překvapivě celkem jasným kurzovým favoritem. Bývalý šampion pařížské juniorky si sice letos na trávě vede solidně, porazil na ni třeba Denise Shapovalova nebo Jannika Sinnera a ve Wimbledonu ještě neztratil set, nicméně nejlepší Čech v žebříčku ATP má na tomto povrchu solidní zbraně. Pokud bude Veselý fit (včera se odhlásil kvůli bolestem zad ze čtyřhry), pak by měl udržovat minimálně těsný průběh. Za nás jsou šance mnohem vyrovnanější.

Tip na vítěze: Tommy Paul

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3K)

Bilance: 18-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 4-2

Bilance proti hráčům Top 50: 5-2 (kariérní 44-89)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Jiří Veselý - Wimbledon

Kariérní bilance: 15-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Nottingham challenger (1K), Ilkley challenger (ČF)

Cesta turnajem: Coría (6-3 6-2 7-6), Davidovich (6-3 5-7 6-7 6-3 7-6)

Tommy Paul - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (SF)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne, Queens (ČF)

Bilance: 22-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 6-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-5 (kariérní 39-25)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Tommy Paul - Wimbledon

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Hertogenbosch (1K), Queens (ČF), Eastbourne (ČF)

Cesta turnajem: Verdasco (6-1 6-2 7-6), Mannarino (6-2 6-4 6-1)



Marie Bouzková (66.) - Alison Riskeová-Amritrajová (36.) | Court 12 (16:00 SELČ)

Marie Bouzková už ve Wimbledonu vyřadila dvě americké soupeřky a ve svém premiérovém třetím kole na grandslamech narazí na další, tentokrát nasazenou Alison Riskeovou-Amritrajovou. S bývalou čtvrtfinalistkou, která se může podívat do druhého týdne majorů poprvé od Australian Open 2020, se utká poprvé.

Bouzková si loni prošla nepříjemnou krizí, ovšem v letošní sezoně si opět vede skvěle. V Guadalajaře si zahrála své třetí finále na podnicích WTA a přidala čtvrtfinále v Monterrey a osmifinále na velké akci v Madridu. Kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 nemohla nastoupit k utkání druhého kola na French Open a do akce se vrátila až na poslední generálce v Eastbourne. Tam ztroskotala hned na Shelby Rogersové a teprve podruhé v sezoně nezvládla úvodní zápas. Ve Wimbledonu však zase úřaduje, v úvodním kole si vyšlápla na světovou osmičku Danielle Collinsovou a pak smetla další Američanku Ann Liovou.

Riskeová-Amritrajová se po koronavirové pauze dlouho trápila, ale od září byla čtyřikrát ve finále a v jednom uspěla. Poslední absolvovala na generálce v Nottinghamu, kde v souboji o titul narazila na rozjetou Beatriz Haddadovou Maiaovou. Pak sice přišly další dvě porážky, nicméně ve Wimbledonu si snadno poradila s Ylenou In-Albonovou i Majou Chwaliňskou.

Bouzková prožívá skvělou sezonu a v All England Clubu vypadá ve formě. Jenže teď ji čeká na trávě extrémně nebezpečná Riskeová-Amritrajová, jež na nejrychlejším povrchu hrála už šestkrát finále a čtyřikrát triumfovala. Soupeřka je favoritkou, nicméně česká naděje rozhodně není proti bývalé světové osmnáctce bez šance.

Tip na vítězku: Alison Riskeová-Amritrajová

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3K)

Bilance: 24-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 4-5 (kariérní 13-28)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K)

Marie Bouzková - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: (7) Collinsová (5-7 6-4 6-4), Liová (6-0 6-3)

Alison Riskeová-Amritrajová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham, Adelaide 2 (F)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (F)

Bilance: 18-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 9-5 (kariérní 104-64)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K)

Alison Riskeová-Amritrajová - Wimbledon

Kariérní bilance: 13-10

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Nottingham (F)

Cesta turnajem: In-Albonová (6-2 6-4), Chwaliňská (3-6 6-1 6-0)



• Cesta za obhajobou titulu •

Novak Djokovič (3.) - Miomir Kecmanovič (30.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Novak Djokovič bude pokračovat v útoku na čtvrtý triumf ve Wimbledonu v řadě a celkově sedmý a také 21. grandslamovou trofej, kterou by stáhl náskok Rafaela Nadala na jediný kousek, proti Miomirovi Kecmanovičovi. S krajanem, jenž bude usilovat o vyrovnání svého maxima na majorech (osmifinále letošního Australian Open), se dosud utkal dvakrát a pokaždé na domácí antuce v Bělehradu, v obou případech slavil postup.

Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 letos odehrál pouhých šest turnajů. Antukové jaro ale mohl absolvovat celé a postupně se během něj zlepšoval. Po finále v Bělehradu sehrál skvělou semifinálovou bitvu s Carlosem Alcarazem v Madridu, v Římě bez ztráty setu triumfoval a set soupeřům nepovolil ani po cestě do čtvrtfinále French Open, v němž prohrál s Rafaelem Nadalem. Od té doby nehrál. Ve Wimbledonu začal čtyřsetovou výhrou nad Soonwoo Kwonem a jako první v historii má na kontě 80 výher na všech čtyřech majorech. Ve druhém se podstatně zlepšil a smetl Thanasiho Kokkinakise.

Kecmanovič se letos velmi rychle oklepal z katastrofální loňské sezony. I díky deportaci svého dnešního protivníka se na Australian Open poprvé podíval do osmifinále grandslamů a pak na šesti akcích v řadě prošel do čtvrtfinále. Jeho letošním maximem je semifinále v Mnichově. Na obou generálkách měl smůlu na soupeře, v Halle prohrál hned s Oscarem Ottem a na Mallorce s Alexem Molčanem. Ve Wimbledonu ve čtyřech setech přehrál Johna Millmana i Alejandra Tabila a poprvé se v tomto dějišti dostal do třetího kola.

Na jiném povrchu by měl asi Kecmanovič větší šanci na postup, ovšem na trávě ve své kariéře odehrál jen 20 zápasů s poloviční úspěšností. Na grandslamech ještě nikdy neporazil zástupce Top 10, letos na French Open prohrál s Daniilem Medveděvem a loni právě ve Wimbledonu s Robertem Bautistou. Djokovič je naopak jedním z nejúspěšnějších hráčů na pažitu a měl by mít v těchto podmínkách menší potíže než třeba nedávno na domácí antuce v Bělehradu.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 18-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 2-0

Bilance proti hráčům Top 30: 8-3 (kariérní 470-158)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 81-10

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Soonwoo Kwon (6-3 3-6 6-3 6-4), Kokkinakis (6-1 6-4 6-2)

Miomir Kecmanovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3K)

Bilance: 29-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 2-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-3 (kariérní 3-9)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K)

Miomir Kecmanovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Halle (1K), Mallorca (1K)

Cesta turnajem: Millman (6-3 2-6 6-3 6-4), Tabilo (7-6 7-6 3-6 6-3)



• Šlágr dne •

Oscar Otte (7.) - Carlos Alcaraz (36.) | No. 1 Court (17:00 SELČ)

Carlos Alcaraz zatím ve své kariéře na trávě odehrál jen čtyři soutěžní zápasy, přesto se v All England Clubu řadí k největším favoritům. Už ve třetím kole ho první šlágr a velmi těžký soupeř, a to Oscar Otte v životní formě. Oba aktéři jsou v této fázi slavného Wimbledonu poprvé a druhý jmenovaný může vyrovnat své grandslamové maximum. Bude se jednat o premiérový souboj.

Alcaraz letos vyhrál 34 ze 38 duelů a tři ze čtyř porážek mu uštědřili hráči Top 10. V aktuální sezoně posbíral už čtyři tituly. V závěru antukového jara jeho forma gradovala, po triumfu v Barceloně a na Masters v Madridu se v Paříži řadil k největším favoritům, ve čtvrtfinále ho zastavil Alexander Zverev. Na trávě se nakonec kvůli problémům s loktem žádné z generálek nezúčastnil. Odehrál jen dva exhibiční zápasy a neuhrál set s Casperem Ruudem ani Francesem Tiafoem. Ve Wimbledonu zvládl pětisetovou bitvu s Janem-Lennardem Struffem a bez ztráty setu přehrál Tallona Griekspoora.

Otte překvapil postupem do osmifinále loňského US Open, ale letos se mu ze začátku vůbec nedařilo. Chytl se až na antuce, v Bělehradu si zahrál první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a v Mnichově premiérové semifinále. Na travnatých generálkách exceloval, porazil mimo jiné Denise Shapovalova, Miomira Kecmanoviče a Karena Chačanova a neměl daleko ke skalpům Daniila Medveděva a Mattea Berrettiniho. Na obou domácích přípravkách došel do semifinále. Ve Wimbledonu na úvod smetl krajana Petera Gojowczyka, ve druhém kole mu po čtyřech gamech vzdal Christian Harrison.

Alcaraz zatím na trávě přesvědčivě nepůsobí, což je vzhledem k jeho minimu zkušeností s tímto povrchem naprosto pochopitelné. Otte naopak na pažitu potvrzuje životní formu, už má i cenné výhry a teď jedinečnou příležitost v těchto podmínkách talentovaného teenagera porazit a připsat si svůj první skalp Top 10. Na betonech i antuce by to měl podstatně těžší.

Tip na vítěze: Oscar Otte

Oscar Otte - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, Stuttgart, Mnichov (SF)

Největší úspěchy na trávě: Halle, Stuttgart (SF)

Bilance: 21-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 7-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 0-6)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Oscar Otte - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Stuttgart (SF), Halle (SF)

Cesta turnajem: Gojowczyk (6-1 6-2 6-1), C. Harrison (3-1 skreč)

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 34-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 2-0

Bilance proti hráčům Top 50: 24-4 (kariérní 38-12)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF)

Carlos Alcaraz - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Struff (4-6 7-5 4-6 7-6 6-4), T. Griekspoor (6-4 7-6 6-3)