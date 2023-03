6. den v Indian Wells: Vondroušová a Muchová mají na dosah osmifinálovou účast

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (ČR) - Trevisanová (23-It.) | PREVIEW LS | Stadium 4 (20:30 SEČ) Vondroušová (ČR) - Džabúrová (4-Tun.) | PREVIEW LS | Stadium 2 (23:00 SEČ) • Cesta za obhajobou titulu • Fritz (4-USA) - Báez (30-Arg.) | PREVIEW LS | Stadium 1 (23:00 SEČ) Šwiateková (1-Pol.) - Andreescuová (32-Kan.) | PREVIEW LS | Stadium 1 (úterý 2:00 SEČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI



• Češi v akci •

Karolína Muchová (76.) - Martina Trevisanová (26.) | Stadium 4 (20:30 SEČ)

Karolína Muchová bude ve svém debutu v Indian Wells pokračovat proti Martině Trevisanové, která postupem do třetího kola vylepšila své zdejší maximum. Hráčky se potkávají podruhé, před pár týdny v Dauhá měla jasně navrch Češka.

Muchová se loni v březnu vrátila po zranění a zdravotně se trápí i nadále. Letos má solidní bilanci 9-3 a všechny tři porážky byly velmi těsné. Ve čtvrtfinále v Aucklandu podlehla Rebece Masárové a na Australian Open loňské finalistce Danielle Collinsové, v Dauhá prohrála bitvu s Caroline Garciaovou a v Dubaji po skalpu Belindy Bencicové nenastoupila ke čtvrtfinále. Stále tak čeká na první semifinále od Australian Open 2021, do Top 100 už se vrátit dokázala. Svou premiéru v Indian Wells odstartovala vydřenou výhrou nad Julií Putincevovou a pak ve dvou setech přehrála dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou.

Trevisanová posbírala největší úspěchy své kariéry na antukových dvorcích, na betonech má naopak negativní kariérní bilanci 42-47. Všech deset letošních utkání absolvovala venku na tvrdém povrchu a dokázala vyhrát jen tři. Do Indian Wells přijela se sérií pěti proher, přičemž v posledních čtyřech duelech schytala výprask od Anny Karolíny Schmiedlové, Elise Mertensové, Muchové i Petry Kvitové. Šňůru nezdarů přerušila až v kalifornské poušti po obratu proti trápící se Madison Brengleové.

Muchovou čeká teoreticky nejsnazší zápas. Trevisanová je antukovou specialistkou, ale letos zatím neměla možnost se mimo tvrdé povrchy představit a má vysoce zápornou zápasovou bilanci. Česká favoritka si s ní navíc suverénně poradila před pár týdny v Dauhá, a pokud nebude zdravotně limitována, měla by uspět i tentokrát.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Auckland (ČF)

Bilance: 9-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-3

Bilance proti hráčkám Top 30: 3-2 (kariérní 21-23)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dauhá (2K), Dubaj (ČF)

Cesta turnajem: Putincevová (6-3 4-6 6-4), (14) Azarenková (7-6 6-3)

Martina Trevisanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (3K)

Bilance: 3-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 3-7

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 14-30)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Martina Trevisanová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dauhá (1K), Dubaj (1K)

Cesta turnajem: volný los, Brengleová (5-7 6-1 6-2)



Markéta Vondroušová (105.) - Ons Džabúrová (4.) | Stadium 2 (23:00 SEČ)

Markéta Vondroušová startuje v Indian Wells popáté v kariéře a na už čtvrtou osmifinálovou účast v tomto dějišti bude útočit proti světové čtyřce a předloňské semifinalistce Ons Džabúrové. Tunisanku vyřadila na letošním Australian Open a teď může srovnat vzájemnou bilanci na 3-3.

Vondroušová se na konci října vrátila po půlroční pauze a celkem hned se jí začalo dařit. Na nejvyšším okruhu se znovu objevila až na začátku letošní sezony, v Adelaide prošla do čtvrtfinále, na Australian Open do třetího kola a v hale v Linci až do semifinále. Na všech třech turnajích si připsala minimálně dvě výhry. Tato série skončila v Dubaji, kde dohrála v prvním kole po derby s Karolínou Plíškovou. Následovalo vypadnutí z Top 100. V Indian Wells začala hladkou výhrou nad Rebeccou Marinovou a ve druhém kole deklasovala trápící se krajanku Marii Bouzkovou.

Džabúrová měla v úvodu sezony stejně jako loni zdravotní potíže a v letošním roce se představila jen v Adelaide a na Australian Open. Finalistka dvou loňských grandslamů vypadla na přípravném turnaji v semifinále s Lindou Noskovou a v Melbourne Parku ztroskotala ve druhém kole právě na Vondroušové. Kvůli problémům s kolenem a menší operaci skoro dva měsíce nehrála, do akce se vrátila až v Indian Wells a své působení v kalifornské poušti odstartovala obratem proti lucky loserovi Magdaleně Frechové.

Vondroušová má jedinečnou možnost si vylepšit svou bilanci s hráčkami Top 10 na 8-15. Džabúrová se totiž vrací po zranění, v prvním zápase nepůsobila moc přesvědčivě a rodačka ze Sokolova ji už dokázala letos porazit. Znovu by tak mohla mít v souboji grandslamových finalistek navrch. V Indian Wells se jí navíc až na jednu výjimku vždy dařilo a Tunisanka, která si připsala obě letošní prohry proti Češkám, je silnější na antuce a trávě.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 9-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 7-15)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 11-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Dubaj (1K)

Cesta turnajem: Marinová (6-2 6-2), (28) Bouzková (6-1 6-1)

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (SF)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-1 (kariérní 233-104)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Ons Džabúrová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Frechová (4-6 6-4 6-1)



• Cesta za obhajobou titulu •

Taylor Fritz (5.) - Sebastián Báez (35.) | Stadium 1 (23:00 SEČ)

Taylor Fritz obhajuje v Indian Wells největší triumf své kariéry. Jeho další překážkou bude antukový specialista Sebastián Báez, který zabojuje o své premiérové osmifinále na turnajích Masters. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil loni na jiném americkém Masters v Cincinnati a Američan ztratil jen dva gamy.

Fritz se v lednu výrazně podílel na prvenství své země v premiérovém ročníku týmového United Cupu, ale pak přišla šokující porážka ve druhém kole Australian Open s Alexejem Popyrinem. V nejlepší formě nehrál ani v posledních týdnech, ačkoli nenašel přemožitele v Delray Beach a na dalších dvou turnajích prošel do semifinále. V Dallasu prohrál souboj o finále s Yibing Wuem a v Acapulku semifinálovou bitvu s krajanem Tommym Paulem. V Indian Wells měl problémy hned v úvodním zápase s talentovaným krajanem Benem Sheltonem.

Báez prožíval loni nejlepší období své kariéry, dostal se do svých tří úvodních finále na nejvyšším okruhu a v Estorilu získal svůj první titul na této úrovni. Po nezvládnutém finále v Bastadu ovšem prohrál 13 ze 14 posledních loňských zápasů a do letošního roku vstoupil třemi porážkami. Krizi ukončil až na jihoamerických antukových podnicích, když triumfoval v Córdobě a uhrál čtvrtfinále v Rio de Janeiru a semifinále v Santiagu. Zlepšenou formu si přivezl i do Indian Wells a na úvod smetl nebezpečného Rinkyho Hijikatu.

Fritz je proti Báezovi mimo antukové dvorce jasným favoritem na postup. Argentinec se sice v posledních týdnech vyhrabal z krize, ovšem na nejpomalejším povrchu a stále není ve své top formě. Ani Američan nehraje letos svůj nejlepší tenis, nicméně s potvrzením role favorita by neměl mít v těchto podmínkách potíže. Báez s největší pravděpodobností svou bilanci 1-4 s hráči Top 10 nevylepší.

Tip na vítěze: Taylor Fritz

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (T); Acapulko, Dallas (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (T); Acapulko (SF)

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-3

Bilance proti hráčům Top 50: 8-2 (kariérní 84-87)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Taylor Fritz - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 16-5

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Delray Beach (T), Acapulko (SF)

Cesta turnajem: volný los

Sebastián Báez - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Córdoba (T); Santiago (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (3K)

Bilance: 9-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 1-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Sebastián Báez - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Hijikata (6-3 6-1)



Iga Šwiateková (1.) - Bianca Andreescuová (36.) | Stadium 1 (úterý 2:00 SEČ)

Iga Šwiateková se pokusí v souboji grandslamových šampionek s Biancou Andreescuovou udělat další krok k úspěšné obhajobě loňského triumfu. S bývalou světovou čtyřkou a vítězkou kalifornské akce z roku 2019 se dosud střetla jen loni na antuce v Římě a vyhrála ve dvou setech.

Šwiateková loni posbírala osm titulů, přidala další dva grandslamové vavříny a je suverénní světovou jedničkou. Na začátku letošního roku však nedominovala, v United Cupu schytala výprask od Jessicy Pegulaové a na Australian Open skončila již v osmifinále na pozdější finalistce Jeleně Rybakinové. Od té doby ovšem zase exceluje, při obhajobě v Dauhá ztratila ve třech zápasech jen pět gamů a snadno prošla do finále i v Dubaji. V něm ale po slabším výkonu jasně prohrála s Barborou Krejčíkovou. V Indian Wells na úvod zničila domácí Claire Liuovou.

Andreescuová má letos za sebou pět odehraných turnajů a pouze na jednom se podívala dál než do druhého kola. A to v Hua Hinu, kde porazila Harriet Dartovou, Anastasii Zacharovovou a Martu Kosťukovou a v semifinále vzdala Lesje Curenkové. Na Blízkém východě se zúčastnila dvou akcí a recept nenašla na Julii Putincevovou v Abú Zabí ani Jelenu Rybakinovou v Dubaji. O moc lepší formou neoplývá ani v Indian Wells, kde začala vydřeným obratem proti domácímu talentu Peyton Stearnsové.

Šwiateková v posledních týdnech až na finále v Dubaji s Barborou Krejčíkovou kosí všechny soupeřky a Andreescuová nejspíše nebude výjimkou. Kanaďanka letos nemá dobrou formu: s Veronikou Kuděrmetovovou, Lesjou Curenkovou, Julií Putincevovou ani Jelenou Rybakinovou neuhrála set, na Australian Open prohrála s Cristinou Bucsaovou a v Indian Wells měla potíže s talentovanou Peyton Stearnsovou. Světová jednička by měla potvrdit roli favoritky.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (T); Dubaj (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (T); Dubaj (F)

Bilance: 13-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 8-3 (kariérní 78-37)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 9-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Dauhá (T), Dubaj (F)

Cesta turnajem: volný los, Liuová (6-0 6-1)

Bianca Andreescuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hua Hin (SF)

Bilance: 6-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 6-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 10-11)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Bianca Andreescuová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 9-1

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dubaj (1K)

Cesta turnajem: volný los, Stearnsová (4-6 6-4 6-3)