6. den v Miami: Plíšková a Vondroušová si střihnou derby. Do akce půjdou také Kvitová, Krejčíková, Muchová a Bouzková

• Češi v akci •

Karolína Plíšková (17.) - Markéta Vondroušová (103.) | Butch Buchholz (17:00 SELČ)

Karolína Plíšková si v Miami zahrála finále ročníku 2019 a Markéta Vondroušová v témže roce prošla do čtvrtfinále. Jedna z nich se letos do závěrečných kol nepodívá. Všechny tři předchozí souboje včetně toho měsíc starého v Dubaji vyhrála ve dvou setech Plíšková.

Plíšková letos musela absolvovat své první kvalifikační duely od srpna 2014 a na obou lednových generálkách v Adelaide skončila v prvním kole hlavní soutěže. Na následujících pěti akcích si však poradila s minimálně jednou soupeřkou. Jejím letošním maximem je čtvrtfinále na Australian Open a ještě na "tisícovce" v Dubaji, ke kterému nenastoupila. V Indian Wells porazila Annu Kalinskou a Veroniku Kuděrmetovovou, v osmifinále byla nad její síly členka elitní desítky Maria Sakkariová. V Miami si na úvod poradila s Xinyu Wang.

Vondroušová letos odehrála pět turnajů a na čtyřech z nich posbírala minimálně dvě výhry. Jedinou výjimkou je vystoupení na konci února v Dubaji, kde v prvním kole podlehla právě Plíškové. Jejím dosavadním maximem v této sezoně je semifinále v linecké hale. Před dvěma týdny v Indian Wells solidní formu potvrdila, když bez ztráty setu přehrála Rebeccu Marinovou, Marii Bouzkovou i Ons Džabúrovou a v osmifinálové bitvě nestačila na Karolínu Muchovou. V Miami si na úvod suverénně poradila s Tatjanou Mariaovou a šanci nedala ani #11 Veronice Kuděrmetovové.

Plíšková prostě na Vondroušovou evidentně umí. Mladší z Češek dorazila v solidní formě už do Dubaje a se svou úspěšnější krajankou uhrála jen sedm gamů. To neznamená, že v Miami nemůže dojít na opačný výsledek. Vondroušová rozhodně není bez šance, dokonce je opět mírnou kurzovou favoritkou. Proti Češkám se jí ale letos nedaří, prohrála také s Lindou Fruhvirtovou a Karolínou Muchovou a porazit dokázala jen trápící se Marii Bouzkovou.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Australian Open (ČF)

Bilance: 16-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 16-6

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-0 (kariérní 247-113)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Karolína Plíšková - Miami Open

Kariérní bilance: 18-9

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: volný los, Xinyu Wang (6-2 6-4)

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 12-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčkám Top 20: 4-2 (kariérní 25-22)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - Miami Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: Mariaová (6-4 6-1), (11) Kuděrmetovová (6-4 6-2)



Karolína Muchová (55.) - Sorana Cirsteaová (74.) | Court 1 (18:30 SELČ)

Karolína Muchová podruhé v kariéře postoupila do třetího kola Miami Open a o první osmifinále zabojuje proti Soraně Cirsteaové, která může vyrovnat své maximum na tomto turnaji. Češka vyhrála oba předchozí souboje, ačkoli na US Open 2020 likvidovala tři mečboly v řadě a letos v Dubaji neměla daleko k rozhodující sadě.

Muchová stále čeká na svou první semifinálovou účast od Australian Open 2021, ačkoli letos hraje ve velmi dobré formě. V letošní sezoně byla už třikrát ve čtvrtfinále, v Aucklandu překvapivě nestačila na Rebeku Masárovou, v Dubaji nenastoupila proti Jessice Pegulaové a v Indian Wells prohrála bitvu s pozdější šampionkou Jelenou Rybakinovou. Skvělou formu z kalifornské pouště si evidentně přivezla i na Floridu, protože v kvalifikaci deklasovala Heather Watsonovou i Kristínu Kučovou a v hlavní fázi jasně přehrála Jil Teichmannovou i Lin Zhu.

Cirsteaová zakončila loňskou sezonu už v polovině září po vystoupení v Bukurešti a úvodní dva měsíce té letošní se jí vůbec nepovedly. V lednu a únoru se zúčastnila dohromady šesti akcí a posbírala jen dvě výhry v hlavních soutěžích. Do Indian Wells dorazila s negativní letošní bilancí 4-6 a jejím maximem bylo druhé kolo v Adelaide a Dubaji. V Kalifornii si ovšem vyšlápla na Caroline Garciaovou a prošla až do čtvrtfinále, v němž ji zastavila Iga Šwiateková. V Miami neztratila set s Fernandou Contrerasovou Gómezovou ani Garciaovou.

Cirsteaová je v poslední době tak trochu postrachem českých hráček, od prosince 2020 dokázala porazit Petru Kvitovou (dvakrát), Barboru Krejčíkovou, Kateřinu Siniakovou, Terezu Martincovou a Markétu Vondroušovou. Muchová má ovšem famózní formu, ještě lepší než nedávno v Dubaji, kde zvítězila ve dvou setech. Rumunka asi nebude příjemnou soupeřkou ani tentokrát, ale favoritka je jasná.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 15-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-0 (kariérní 24-12)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - Miami Open

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: Teichmannová (6-0 6-2), (32) Lin Zhu (6-4 6-2)

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (ČF)

Bilance: 10-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 10-7

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-1 (kariérní 123-103)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Sorana Cirsteaová - Miami Open

Kariérní bilance: 8-12

Nejlepší výsledek: osmifinále (2013)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: Contrerasová Gómezová (7-6 6-2), (5) Garciaová (6-2 6-3)



Petra Kvitová (12.) - Donna Vekičová (20.) | Grandstand (20:30 SELČ)

Petra Kvitová může pátým ročníkem po sobě postoupit do osmifinále Miami Open, kde je trojnásobnou čtvrtfinalistkou. Ve třetím kole se utká se světovou dvacítkou Donnou Vekičovou, která bude naopak útočit na své první osmifinále na této floridské akci. Kvitová vyhrála poslední dva souboje, před čtyřmi lety v tomto dějišti a loni v Eastbourne, a ve vzájemné bilanci vede 3-1.

Kvitová letos ztratila set a našla přemožitelku až v pátém zápase. Na dalších třech turnajích se jí nedařilo, ve druhém kole Australian Open prohrála s Anhelinou Kalininovou, ve stejné fázi v Dauhá nestačila na Cori Gauffovou a v osmifinále v Dubaji uhrála jen pět gamů s pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou. Mnohem lepší to bylo v Indian Wells, kde v dramatických bitvách přehrála Jelenu Ostapenkovou a Jessicu Pegulaovou a ve čtvrtfinále nedotáhla slibný náskok proti Marii Sakkariové. V úvodním duelu v Miami zničila krajanku Lindu Noskovou.

Vekičová se po dalším trápení znovu rozjela už na konci loňské sezony, letos exceluje a vrátila se do Top 20. V tomto roce vyhrála 15 z 18 utkání, na Australian Open si zahrála své první grandslamové čtvrtfinále od US Open 2019 a po čtvrtfinále v Linci ovládla Monterrey, kde ve finále porazila Caroline Garciaovou. O to více šokující byl její nezdar v úvodním zápase v Indian Wells s Lesjou Curenkovou. V Miami začala obratem proti domácí Madison Brengleové.

Kvitová to nebude mít vůbec jednoduché, Vekičová se letos až na výpadek v Indian Wells prezentovala výborně. Favorizovaná dvojnásobná wimbledonská královna však na Chorvatku umí a na tomto turnaji s ní vyhrála obě střetnutí, ačkoli to devět let staré se uskutečnilo v předchozím dějišti. České jedničce by mohl k postupu pomoct rychlejší povrch. Vekičová navíc v posledních týdnech ztrácí formu, po prohře s Lesjou Curenkovou měla potíže i s Madison Brengleovou.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 12-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-5

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-3 (kariérní 122-110)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - Miami Open

Kariérní bilance: 18-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014, 2019, 2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Nosková (6-3 6-0)

Donna Vekičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (T)

Bilance: 15-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-2 (kariérní 16-54)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Donna Vekičová - Miami Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2014, 2018-19, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: volný los, Brengleová (4-6 6-4 6-3)



Barbora Krejčíková (13.) - Madison Keysová (21.) | Grandstand (22:00 SELČ)

Barbora Krejčíková dosáhla postupem do třetího kola na svůj nejlepší kariérní výsledek v Miami a o jeho znovu vylepšení bude bojovat s domácí bývalou čtvrtfinalistkou Madison Keysovou. Grandslamovou finalistku a někdejší světovou sedmičku potkává podruhé, loni s ní jasně prohrála ve čtvrtfinále Australian Open.

Krejčíková léčila loni touto dobou zranění lokte a formu našla až v závěru předchozího roku. Tu si drží i v tom letošním a všech pět porážek zaregistrovala proti zástupkyním Top 20 pořadí. Na posledních dvou turnajích excelovala. V Dubaji získala svůj první titul z podniků WTA 1000 a jako teprve pátá v historii porazila na jednom turnaji světovou jedničku, dvojku i trojku. V Indian Wells prohrála osmifinálovou bitvu s letos skvěle hrající Arynou Sabalenkovou. V Miami si na úvod poradila s Aljaksandrou Sasnovičovou.

Keysová měla výborný vstup do sezony. V United Cupu vyhrála všech pět zápasů, pomohla své zemi k triumfu a první nezdar si připsala až ve třetím kole Australian Open s Viktorií Azarenkovou. Od té doby hraje v nestabilní formě. V Dauhá ztroskotala hned na Jeleně Ostapenkové, v Dubaji se podívala do čtvrtfinále a v Indian Wells vzdala úvodní zápas se Soranou Cirsteaovou. V Miami povolila osm gamů krajance z konce druhé stovky Robin Montgomeryové a přerušila sérii pěti porážek na tomto turnaji.

Krejčíková je jasnou favoritkou, ale musí si dát pozor. Keysová je totiž obzvláště v domácích podmínkách velmi nebezpečnou a nevyzpytatelnou soupeřkou. Formu má jasně lepší předloňská šampionka French Open, a pokud si ji udrží, mohla by si s touto výzvou poradit a Američance oplatit loňskou porážku ze čtvrtfinále Australian Open. Keysové se navíc v Miami překvapivě nikdy nedařilo.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (T)

Bilance: 14-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 14-5

Bilance proti hráčkám Top 30: 5-5 (kariérní 22-33)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - Miami Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: volný los, Sasnovičová (6-3 6-2)

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (ČF)

Bilance: 11-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 11-4

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-2 (kariérní 51-62)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Madison Keysová - Miami Open

Kariérní bilance: 9-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: volný los, Montgomeryová (6-4 6-4)



Marie Bouzková (36.) - Aryna Sabalenková (2.) | Stadium (pondělí 1:00 SELČ)

Marie Bouzková už postupem do třetího kola vylepšila své maximum na Miami Open a vyzve v něm letos famózní Arynu Sabalenkovou. S Běloruskou, která se předloni v tomto dějišti podívala až do čtvrtfinále a je úřadující vítězkou Australian Open, změří síly poprvé.

Bouzková loni získala svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu, hrála čtvrtfinále Wimbledonu a vypracovala se do Top 30. V aktuální sezoně ovšem prohrála osm ze 14 utkání, dvě soupeřky v řadě porazila pouze v kvalifikaci v Dauhá a na čtyřech ze sedmi turnajů ztroskotala hned na úvod. V oblíbeném Monterrey uhrála jen šest gamů s trápící se Annou Karolínou Schmiedlovou a v Indian Wells schytala výprask od krajanky Markéty Vondroušové. V Miami po obratu zdolala Annu Blinkovovou, vrátila jí lednovou prohru z Hobartu a vylepšila své letošní maximum.

Sabalenková letos exceluje. V Austrálii vyhrála všech 11 zápasů, ztratila jediný set a po triumfu v Adelaide slavila v Melbourne Parku svůj premiérový grandslamový vavřín. První porážku zaregistrovala až ve čtvrtfinále v Dubaji, když nedotáhla vedení 6-0 3-1 proti pozdější šampionce Barboře Krejčíkové. Na předchozí akci v Indian Wells se celkem suverénně podívala až do finále, v němž v repríze souboje o titul na letošním Australian Open podlehla Jeleně Rybakinové. V Miami začala hladkou výhrou nad Shelby Rogersovou.

Bouzková se letos ohromně trápí a bylo by obrovským překvapením, kdyby jednu z největších favoritek na triumf vyřadila. Sabalenková má v tomto roce fenomenální bilanci 18-2 a obě porážky zaznamenala proti velmi kvalitním soupeřkám a grandslamovým šampionkám. Češka má s hráčkami Top 10 solidní bilanci 6-11, ale nejspíše ji čeká čtvrtý nezdar v řadě proti takto vysoko postaveným protivnicím.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (3K)

Bilance: 6-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 6-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 6-11)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Marie Bouzková - Miami Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: volný los, Blinkovová (3-6 6-4 6-3)

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T); Indian Wells (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); Indian Wells (F)

Bilance: 18-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 18-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 12-2 (kariérní 120-74)

Grandslamy: Australian Open (T)

Aryna Sabalenková - Miami Open

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Indian Wells (F)

Cesta turnajem: volný los, Rogersová (6-4 6-3)



• Cesta za obhajobou titulu •

Carlos Alcaraz (1.) - Dušan Lajovič (76.) | Stadium (21:00 SELČ)

Carlos Alcaraz, který v případě porážky v Miami přijde o tenisový trůn, bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat proti Dušanovi Lajovičovi. Se Srbem, jenž má na dosah své premiérové osmifinále na floridském Masters, vyhrál všechny tři předchozí souboje. Letos ho porazil už dvakrát.

Alcaraz přišel kvůli zranění o debut na Turnaji mistrů a také celé australské léto. Do letošní sezony tak úřadující vítěz US Open naskočil až v únoru během Golden Swingu. Na všech třech turnajích v tomto roce se dostal do finále. V Buenos Aires v něm porazil Camerona Norrieho, pak si v souboji o titul v Rio de Janeiru proti stejnému soupeři obnovil zranění a následně bez ztráty setu ovládl Masters v Indian Wells, čímž si zajistil návrat na post světové jedničky. Obhajobu v Miami zahájil demolicí Facunda Bagnise.

Lajovičovi se přestalo dařit po koronavirové pauze v roce 2020. Loňskou sezonu zakončil s bilancí 30-30, ovšem 4-11 na venkovních betonech. Na nich se trápil i na začátku letošního roku, na australském kontinentu prohrál s Christopherem Eubanksem i Denisem Shapovalovem. Během Golden Swingu ovšem posbíral tři čtvrtfinálové účasti a přišlo zlepšení i na tvrdých površích. Po skreči v kvalifikaci v Indian Wells přehrál v Miami ve dvou setech Andyho Murrayho i Maxima Cressyho.

Alcaraz by měl dál útočit na zkompletování slavného Sunshine Doublu. Vítěz předchozí akce této kategorie v Indian Wells letos ještě neztratil na amerických Masters ani set a Lajovič, který má s hráči Top 10 mizernou úspěšnost 6-24, by pro něj neměl představovat výraznější hrozbu.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T)

Bilance: 15-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 8-0 (kariérní 28-8)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - Miami Open

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Indian Wells (T)

Cesta turnajem: volný los, Bagnis (6-0 6-2)

Dušan Lajovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Santiago, Rio de Janeiro, Buenos Aires (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (3K)

Bilance: 11-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 2-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 6-24)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Dušan Lajovič - Miami Open

Kariérní bilance: 8-8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2014, 2019, 2021, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Indian Wells (Q)

Cesta turnajem: A. Murray (6-4 7-5), (30) Cressy (6-4 7-6)