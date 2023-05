6. den v Římě: O osmifinále zabojují Krejčíková, Muchová, Vondroušová a Bouzková, Lehečku čeká dohrávka

• Češi v akci •

Karolína Muchová (52.) - Camila Giorgiová (37.) | Center Court (11:00 SELČ)

Karolína Muchová vypadla při loňském debutu v Římě hned v prvním kole a letos slavila svá první vítězství v tomto dějišti. Podruhé v řadě bude čelit domácí zástupkyni, tentokrát Camile Giorgiové, která ve Foro Italicu účinkuje poosmé a poprvé je takto daleko. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil předloni ve Wimbledonu a Muchová zvítězila ve třech setech.

Muchová figurovala na začátku sezony celkem hluboko ve druhé stovce pořadí, ale díky skvělé letošní formě je téměř zpět v Top 50. Na všech osmi letošních turnajích včetně Říma zvládla úvodní zápas a už třikrát byla velmi blízko své první semifinálové účasti od Australian Open 2021. Po čtvrtfinále v Indian Wells se probojovala z kvalifikace do třetího kola v Miami. Na antuce se představila už jen v Madridu, kde nedala šanci Anett Kontaveitové a ve druhém kole ve dvou těsných setech podlehla Irině Beguové. V Římě začala těsnými dvěma sety s lucky loserem Kamillou Rachimovovou a pak odvrátila mečbol Martiny Trevisanové.

Giorgiová předloni v srpnu senzačně ovládla "tisícovku" v Montréalu, ale od té doby se jí moc nedaří. V probíhající sezoně má sice pozitivní bilanci 13-8, ovšem na sedmi turnajích nedokázala porazit více než jednu soupeřku, přestože na konci února získala v Méridě svůj čtvrtý titul na této úrovni. Antukové jaro zahájila až v Madridu a za stavu 1-1 na sety vzdala úvodní duel s Majar Šarífovou. V Římě suverénně vyhrála poslední čtyři sety, po obratu proti Arantxe Rusové vyřadila nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou.

Muchová dorazila do Říma v podstatně lepší formě než Giorgiová, ovšem šance na postup jsou velmi vyrovnané. Česká zástupkyně zatím v italské metropoli nepůsobí přesvědčivě, potíže měla už na úvod s lucky loserem Kamillou Rachimovovou a pak byla jediný míček od porážky s domácí antukovou specialistkou Martinou Trevisanovou, ačkoli v rozhodující sadě vedla 4-0. S bouřlivou atmosférou se bude nejspíše muset vypořádat i dnes a rozhodně může očekávat daleko agresivnější údery z druhé strany než v předešlém utkání.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (3K)

Bilance: 18-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 10-4 (kariérní 39-34)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (2K)

Cesta turnajem: Rachimovová (6-4 7-5), (18) Trevisanová (3-6 6-3 7-5)

Camila Giorgiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mérida (T)

Největší úspěchy na antuce: Řím (3K)

Bilance: 13-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-1 (kariérní 78-55)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Camila Giorgiová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (1K)

Cesta turnajem: Rusová (4-6 6-2 6-3), (15) Alexandrovová (6-4 6-2)



Markéta Vondroušová (70.) - Maria Sakkariová (8.) | Pietrangeli (11:00 SELČ)

Bývalá světová čtrnáctka Markéta Vondroušová si při dvou ze tří účastí v Římě zahrála minimálně čtvrtfinále a v souboji bývalých semifinalistek vyzve světovou osmičku Marii Sakkariovou, přemožitelku Barbory Strýcové z předchozího kola. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Vondroušová se v závěru předchozí sezony vrátila po půlroční pauze a teprve až letos absolvuje turnaje na nejvyšším okruhu. V aktuálním roce má lichotivou bilanci 20-7 a vstup nezvládla jen na jedné ze sedmi předchozích akcí, navíc na těch úspěšných šesti porazila minimálně dvě soupeřky. Na antuce v Turecku byla hlavní strůjkyní postupu Češek na finálový turnaj BJK Cupu a pak včetně kvalifikace zaregistrovala tři výhry v Madridu, kde prohrála bitvu druhého kola s Magdou Linetteovou. V Římě začala "tříseťákem" s trápící se Kaiou Kanepiovou a pak se ztrátou jediného gamu deklasovala grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou.

Sakkariová letos nehraje ve stabilní formě a má na kontě překvapivé porážky s Martinou Trevisanovou, Lin Zhu a Petrou Martičovou. Přesto byla už čtyřikrát v semifinále, ani jedno však ve finále nepřetavila a stále čeká na svůj druhý kariérní triumf na nejvyšší tour. Antukové jaro odstartovala debaklem od Karolíny Plíškové ve Stuttgartu. Mnohem lépe si vedla v Madridu, kde předvedla sérii čtyř výher a v semifinále podlehla pozdější šampionce Aryně Sabalenkové. V Římě si na úvod poradila s loučící se Barborou Strýcovou.

Vondroušová je favoritkou na postup, což nemusí být takovým překvapením, ačkoli v žebříčku figuruje o 62 míst níže. Rodačka ze Sokolova má totiž letos stabilnější formu než řecká jednička. Sakkariová sice na poslední akci v Madridu prošla do semifinále, nicméně ztratila set s Rebekou Masárovou a Irinou Beguovou. Vondroušová je obvykle proti vysoko postaveným soupeřkám úspěšná, ale s hráčkami Top 10 má negativní bilanci 8-15. Navíc ve španělské metropoli překvapivě prohrála s Magdou Linetteovou. Premiérový souboj je tak spíše otevřený.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (3K)

Bilance: 20-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 8-15)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Madrid (2K)

Cesta turnajem: Kanepiová (6-0 4-6 6-2), (24) Andreescuová (6-0 6-1)

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Indian Wells, Dauhá, Linec (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (SF)

Bilance: 20-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-1 (kariérní 64-42)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Maria Sakkariová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Stuttgart (1K), Madrid (SF)

Cesta turnajem: volný los, Strýcová (6-1 6-3)



Marie Bouzková (38.) - Cori Gauffová (5.) | Court 12 (12:30 SELČ)

Marie Bouzková dnes zabojuje o své teprve druhé antukové osmifinále na nejvyšším okruhu, mezi šestnáctku nejlepších prošla pouze loni na podniku stejné kategorie v Madridu. Ve třetím kole vyzve finalistku loňského French Open a světovou pětku Cori Gauffovou. Na jediný předchozí souboj došlo loni v Cincinnati, Američanka po prohraném prvním setu vzdala.

Bouzková loni prožila nejlepší sezonu kariéry, kromě zisku prvního titulu na okruhu WTA a čtvrtfinále ve Wimbledonu se vypracovala do Top 30 žebříčku. Do Říma však dorazila s mizernou letošní bilancí 9-12. Za sebou má 11 turnajů, na pěti z nich ztroskotala na první soupeřce a pouze na dvou dokázala vyhrát více než jeden zápas. Po nezdaru v Charlestonu proti Cristině Bucsaové pokračovala v antukovém jaru postupem do čtvrtfinále na W100 v Oeirasu a do třetího kola na "tisícovce" v Madridu. V Římě začala výhrou nad Caty McNallyovou.

Gauffová si v úvodních měsících vedla solidně. Na betonech triumfovala v Aucklandu, uhrála osmifinále na Australian Open a do závěrečných kol se nepodívala pouze v Miami. Vstup do antukového jara jí ale moc nevyšel, ve Stuttgartu i Madridu sice slavila jedno vítězství, nicméně jasně prohrála s Anastasií Potapovovou i Paulou Badosaovou. Své letošní působení ve Foro Italicu odstartovala suverénně, Julii Putincevové povolila jediný game.

Pro Bouzkovou je antuka jasně nejslabším povrchem, což potvrzuje i fakt, že v osmifinále na hlavní tour byla na cihle pouze jednou. Gauffová naopak na antuce umí, v Římě se v minulosti podívala do semifinále a loni ji na French Open zastavila až ve finále světová jednička Iga Šwiateková. Česká tenistka tak s největší pravděpodobností svou bilanci 6-13 s hráčkami Top 10 nevylepší.

Tip na vítězku: Cori Gauffová

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (3K)

Bilance: 10-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-3 (kariérní 6-13)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Marie Bouzková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Charleston (1K), W100 Oeiras (ČF), Madrid (3K)

Cesta turnajem: volný los, McNallyová (6-4 6-3)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (3K)

Bilance: 19-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 6-7 (kariérní 43-47)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Cori Gauffová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (3K)

Cesta turnajem: volný los, Putincevová (6-0 6-1)



Barbora Krejčíková (13.) - Jelena Ostapenková (20.) | Grand Stand Arena (16:30 SELČ)

Barbora Krejčíková může i při svém druhém startu ve Foro Italicu postoupit do osmifinále. V cestě mezi nejlepší šestnáctku jí stojí dvojnásobná čtvrtfinalistka Jelena Ostapenková. Vítězky antukového French Open se potkávají pošesté a česká zástupkyně může srovnat vzájemnou bilanci.

Krejčíková si vede celou sezonu solidně, ovšem uhrála jen jedno čtvrtfinále, které nakonec v Dubaji dotáhla ke svému premiérovému triumfu na podnicích série WTA 1000. Do antukového jara vstoupila ve Stuttgartu a už ve druhém kole narazila na finalistku posledních tří ročníků Arynu Sabalenkovou. Mezi nejlepší osmičku se nepodívala ani v Madridu, ačkoli v osmifinále potkala Petru Martičovou. Proti Chorvatce zaznamenala svůj první letošní turnajový nezdar proti hráčkám figurujícím mimo Top 20. V Římě jí v úvodním zápase vzdala Danka Koviničová.

Ostapenková je na tom letos v některých ohledech podobně. Také ona uhrála jediné čtvrtfinále (Australian Open), ovšem na rozdíl od Krejčíkové má na kontě jen tři vítězné série. Na nejpomalejším povrchu zatím na první stále čeká, ve Stuttgartu i v Madridu dokázala uspět jen v jednom zápase. Její forma je tak nestabilní i v probíhající sezoně. V úvodním duelu v Římě přehrála ve třech setech Soranu Cirsteaovou a trochu si spravila chuť po výprasku od Ljudmily Samsonovové v Madridu.

Krejčíkové by mohla k postupu do dalšího kola pomoct mnohem stabilnější forma, než kterou má Lotyška. U Ostapenkové bude tradičně záležet na tom, kolik nevynucených chyb spáchá, protože se jako obvykle bude snažit diktovat tempo hry. Krejčíková je celkem jasnou kurzovou favoritkou, ale v případě nenaplnění papírových předpokladů se nebude jednat o překvapení.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (OF)

Bilance: 20-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 6-7 (kariérní 17-31)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (OF)

Cesta turnajem: volný los, Koviničová (6-2 4-1 skreč)

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (3K)

Bilance: 15-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-5 (kariérní 31-47)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jelena Ostapenková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 9-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (3K)

Cesta turnajem: volný los, Cirsteaová (6-3 3-6 6-2)



• Cesta za obhajobou titulu •

Iga Šwiateková (1.) - Lesja Curenková (68.) | Center Court (12:30 SELČ)

Iga Šwiateková odehraje svůj druhý letošní zápas v Římě, v tom úvodním vítězka posledních dvou ročníků neztratila jediný game. Dnes se utká s Lesjou Curenkovou, která si vylepšila své maximum v tomto dějišti a bude usilovat o své první osmifinále na podnicích WTA 1000 po více než čtyřech letech a premiérové na antuce. Dosud se střetly jen loni na French Open a světová jednička dominovala 6-2 6-0.

Šwiateková loni na ženském tenisovém okruhu dominovala, posbírala osm titulů včetně dvou grandslamových a je suverénní světovou jedničkou. V letošním roce má skvělou bilanci 26-5, ale triumfovat zatím dokázala jen na dvou "pětistovkách" a na Australian Open vypadla už v osmifinále. Na antuce se jí tradičně daří, po úspěšné obhajobě ve stuttgartské hale se probojovala do finále také na "tisícovce" v Madridu a podlehla v něm letos fenomenální Aryně Sabalenkové. V Římě začala neskutečně, Anastasii Pavljučenkovové nepovolila jediný game.

Curenková se celou kariéru trápí se zraněními a ta se jí nevyhýbají ani v letošním roce, v němž musela už čtyřikrát skrečovat či odstoupit. Na betonech se zúčastnila sedmi turnajů, na každém z nich porazila alespoň dvě soupeřky a v Hua Hinu došla až do finále. Solidně si vede také na antukových dvorcích, v Charlestonu si zahrála druhé kolo, v Madridu se dostala ještě o kolo dál a v Římě přehrála bez ztráty setu dvojnásobnou šampionku Elinu Svitolinovou vracející se po mateřské pauze i nasazenou Bernardu Peraovou.

Šwiateková je v posledních letech nejlepší hráčkou na antuce a bylo by obrovským překvapením, kdyby dnes v Římě přišla o svou sérii 12 vítězství v tomto dějišti a zakončila útok na hattrick. Curenková prohrála všech sedm předchozích soubojů se světovými jedničkami a s hráčkami Top 10 uspěla jen v osmi ze 40 duelů.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T); Madrid (F)

Bilance: 26-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 10-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 8-0 (kariérní 49-7)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 12-1

Nejlepší výsledek: triumf (2021-22)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Stuttgart (T), Madrid (F)

Cesta turnajem: volný los, Pavljučenkovová (6-0 6-0)

Lesja Curenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (3K)

Bilance: 25-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 8-32)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Lesja Curenková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Charleston (2K), Madrid (3K)

Cesta turnajem: Svitolinová (6-4 6-3), (28) Peraová (6-4 6-4)



Novak Djokovič (1.) - Grigor Dimitrov (33.) | Center Court (14:00 SELČ)

Šestinásobný šampion a jeden z největších favoritů Novak Djokovič bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat proti Grigorovi Dimitrovovi, který osm z předchozích deseti startů v tomto dějišti zakončil v úvodních kolech. Ve vzájemné bilanci dominuje 10-1 Djokovič a vyhrál posledních osm soubojů, na antuce to mají 1-1.

Djokovič měl nejlepší možný vstup do sezony, po triumfu na generálce v Adelaide ovládl podesáté Australian Open a 22. grandslamovým vavřínem dorovnal rekordmana Rafaela Nadala. Na následujících turnajích se ale trápil, v semifinále v Dubaji prohrál s rozjetým Daniilem Medveděvem a připsal si první nezdar v sezoně. Antukové jaro mu zatím i kvůli zranění lokte vůbec nevychází, v Monte Carlu i Banja Luce vyhrál jen jedno utkání a nestačil na Lorenza Musettiho ani pozdějšího šampiona Dušana Lajoviče. V Římě začal dvousetovou výhrou nad antukovým specialistou Tomásem Martínem Etcheverrym.

Dimitrov se letos představil na osmi turnajích a alespoň do čtvrtfinále se podíval pouze v evropských halách, konkrétně v Rotterdamu (semifinále) a Marseille. Vítěznou sérii zaznamenal v probíhající sezoně pouze dvakrát a na žádné z posledních šesti akcí. V rámci antukového jara odjížděl s jedinou výhrou z Masters v Monte Carlu, Barcelony i Masters v Madridu. V Římě na úvod zvládl souboj bývalých světových trojek se Stanem Wawrinkou.

Djokovičovi bude asi ještě nějakou chvíli trvat, než se rozehraje do své nejlepší formy, ovšem už ve druhé sadě v úvodním zápase ukazoval náznaky zlepšení. Dimitrov letos ani na jednom ze čtyř podniků Masters neporazil více než jednoho soupeře a ke změně by nemělo dojít ani v Římě. Na Djokoviče neumí, v Římě se mu moc nedaří a se členy Top 10 má nelichotivou bilanci 31-76.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Banja Luka (ČF)

Bilance: 18-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčům Top 50: 10-2 (kariérní 690-182)

Grandslamy: Australian Open (T)

Novak Djokovič - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 65-10

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011, 2014-15, 2020, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Monte Carlo (OF), Banja Luka (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Etcheverry (7-6 6-2)

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (OF)

Bilance: 12-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 31-76)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Grigor Dimitrov - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 11-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2014)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Monte Carlo (2K), Barcelona (OF), Madrid (3K)

Cesta turnajem: volný los, Wawrinka (6-4 7-6)