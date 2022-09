7. den na US Open: Obhájce Medveděv nastoupí ke šlágru s Kyrgiosem. Na programu jsou i další osmifinálové duely

V rámci sedmého hracího dne letošního ročníku US Open se odehraje první polovina osmifinálových duelů. Světová jednička a obhájce titulu Daniil Medveděv bude ve šlágru nedělního programu čelit Nickovi Kyrgiosovi. Do akce půjdou také například Ons Džabúrová, Cori Gauffová, Casper Ruud či Matteo Berrettini.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Osmifinále žen • Garciaová (17-Fr.) - Riskeová-Amritrajová (29-USA) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ) Shuai Zhang (Čína) - Gauffová (12-USA) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ) Samsonovová (-) - Tomljanovicová (Austr.) | Louis Armstrong Stadium (22:30 SELČ) Džabúrová (5-Tun.) - Kuděrmetovová (18-) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 3:00 SELČ) • Osmifinále mužů • Davidovich (Šp.) - Berrettini (13-It.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ) Moutet (Fr.) - Ruud (5-Nor.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Carreňo (12-Šp.) - Chačanov (27-) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ) Medveděv (1-) - Kyrgios (23-Austr.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 1:00 SELČ)



• Osmifinále žen •

Caroline Garciaová (17.) - Alison Riskeová-Amritrajová (29.) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ)

Caroline Garciaová se o své druhé čtvrtfinále na grandslamech (French Open 2017) a zároveň vyrovnání svého nejlepšího výsledku na čtyřech největších akcích utká s Alison Riskeovou-Amritrajovou. Američanka je v osmifinále domácího US Open podruhé v kariéře a po devíti letech a rovněž může vyrovnat své grandslamové maximum (Wimbledon 2019). S Garciaovou vyhrála všechny tři předchozí souboje, dokonce bez ztráty setu. Naposledy na ni narazila na začátku června, těsně před tím, než se Francouzka rozehrála do fenomenální formy.

Garciaová si ještě před třemi měsíci procházela dlouhou krizí. Po deblovém triumfu na French Open se ale postupně dostala do fantastické formy a vyhrála 29 z posledních 33 duelů. Na trávě v Bad Homburgu získala svůj první titul po třech letech a přemožitelku nenašla ani na antuce ve Varšavě a na poslední velké generálce v Cincinnati, kde porazila Marii Sakkariovou, Jessicu Pegulaovou, Arynu Sabalenkovou či Petru Kvitovou a jako první z kvalifikace ovládla podnik série WTA 1000. Na vítězné vlně pokračuje v New Yorku, šanci nedala Kamille Rachimovové, Anně Kalinské ani bývalé šampionce Biance Andreescuové.

Riskeová-Amritrajová v poslední době razí jediný scénář, buď vypadne v úvodních kolech, nebo se dostane hodně daleko. V letošním roce má za sebou 17 turnajů a obě čtvrtfinálové účasti přetavila v postup do finále. V lednu na betonech v Adelaide ani v červnu na trávě v Nottinghamu však triumf neslavila. Nestabilní výkony předváděla i na generálkách, v San José prohrála hned s #240 Elizabeth Mandlikovou a v Torontu vyřadila Jelenu Ostapenkovou a Petru Kvitovou. Na US Open začala hladkou výhrou nad Eleanou Yuovou a pak zvládla třísetové bitvy s Camilou Osoriovou a Xiyu Wang.

Garciaová jen těžko bude mít lepší šanci přerušit s Riskeovou-Amritrajovou sérii nezdarů a poprvé ji porazit. Momentálně se totiž veze na vlně 11 výher, na US Open kosí jednu soupeřku za druhou a možná má ještě lepší formu než během asijské šňůry před pěti lety. Pokud Francouzka hodlá pokračovat v posledních výkonech, měla by suverénně postoupit.

Tip na vítězku: Caroline Garciaová

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Varšava, Bad Homburg (T); Lausanne, Lyon (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (T)

Bilance: 38-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 14-8

Bilance proti hráčkám Top 30: 9-5 (kariérní 69-96)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 1-5)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (OF)

Caroline Garciaová - US Open

Kariérní bilance: 13-9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (T)

Cesta turnajem: Rachimovová (6-2 6-4), Kalinská (6-3 6-1), Andreescuová (6-3 6-2)

Alison Riskeová-Amritrajová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham, Adelaide 2 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (F)

Bilance: 24-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 15-10

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-2 (kariérní 23-61)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Alison Riskeová-Amritrajová - US Open

Kariérní bilance: 8-10

Nejlepší výsledek: osmifinále (2013, 2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: San José (1K), Toronto (OF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Yuová (6-2 6-4), Osoriová (6-4 6-7 7-6), Xiyu Wang (6-4 3-6 6-4)



Shuai Zhang (36.) - Cori Gauffová (12.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ)

Shuai Zhang i Cori Gauffová zkompletovaly sbírku účastí ve druhém týdnu na všech čtyřech majorech. Třiatřicetiletá Číňanka bude usilovat o vyrovnání svého grandslamového maxima (čtvrtfinále Australian Open 2016 a Wimbledonu 2019). O 15 let mladší Gauffová, finalistka nedávného French Open, si zahraje o své třetí grandslamové čtvrtfinále a první mimo antukové French Open. Jediný dosavadní souboj letos v Miami vyhrála ve dvou těsných setech Američanka.

Zhang na většině letošních turnajů ztroskotala v úvodních kolech, na druhou stranu ovládla lyonskou halu a o další titul bojovala na trávě v Birminghamu. V posledních týdnech má nejstabilnější formu v dosavadním průběhu sezony, po čtvrtfinále v Cincinnati se mezi nejlepší osmičku probojovala také v Clevelandu, ale jasně nestačila na Alizé Cornetovou. Na US Open využila příznivého losu, v úvodním kole vyřadila trápící se Jil Teichmannovou a set neztratila ani s Annou Karolínou Schmiedlovou a Rebeccou Marinovou.

Gauffová v letošní sezoně pokořila několik milníků, titul sice nezískala, ale na French Open si zahrála své premiérové grandslamové finále mezi ženami a před necelými třemi týdny se stala druhou nejmladší deblovou světovou jedničkou v historii. Přípravu na US Open mohla považovat za vydařenou, v San José ji ve čtvrtfinále zastavila Paula Badosaová a ve stejné fázi v Torontu pozdější šampionka Simona Halepová. V Cincinnati musela kvůli zranění kotníku vzdát utkání prvního kola. Ani ona ještě v New Yorku nemusela do rozhodující sady, postupně vyřadila Leolii Jeanjeanovou, Elenu-Gabrielu Ruseovou a Madison Keysovou.

Obě aktérky do New Yorku dorazily ve velmi solidní formě, lepší výsledky i stabilnější formu má ale v posledních týdnech domácí hvězdička a měla by i tentokrát potvrdit, proč se řadí k největším favoritkám turnaje. Zhang za poslední dva roky slavila jen tři skalpy Top 20, na French Open 2020 vyřadila Madison Keysovou, na letošním Australian Open jí vzdala Jelena Rybakinová a před pár týdny v Cincinnati přehrála trápící se Anett Kontaveitovou.

Tip na vítězku: Cori Gauffová

Shuai Zhang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (T); Birmingham (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland, Cincinnati (ČF)

Bilance: 31-22

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-11

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-5 (kariérní 20-66)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (3K)

Shuai Zhang - US Open

Kariérní bilance: 10-9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: San José (1K), Toronto (2K), Cincinnati (ČF), Cleveland (ČF)

Cesta turnajem: (30) Teichmannová (6-4 6-2), Schmiedlová (7-5 6-1), Marinová (6-2 6-4)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (F); Berlín, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (SF)

Bilance: 33-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 18-10

Bilance proti hráčkám Top 50: 14-14 (kariérní 35-33)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (F), Wimbledon (3K)

Cori Gauffová - US Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: San José (ČF), Toronto (ČF), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Jeanjeanová (6-2 6-3), Ruseová (6-2 7-6), (20) Keysová (6-2 6-3)



Ljudmila Samsonovová (35.) - Ajla Tomljanovicová (46.) | Louis Armstrong Stadium (22:30 SELČ)

Rozjetá Ljudmila Samsonovová bude bojovat o své premiérové grandslamové čtvrtfinále, loni v osmifinále Wimbledonu neuspěla. Její soupeřkou bude Ajla Tomljanovicová, která si ve druhém týdnu grandslamů zahraje počtvrté a jejím maximem je čtvrtfinále posledních dvou ročníků Wimbledonu. Vzájemná bilance je vyrovnaná, Samsonovová srovnala účty po obratu na začátku měsíce ve Washingtonu.

Samsonovová před startem US Open Series kromě čtvrtfinále v Adelaide a semifinále ve Stuttgartu vůbec nic neuhrála, navíc do Spojených států přijela s jediným vítězstvím od konce dubna a šesti porážkami z posledních sedmi zápasů. Na americké půdě se však neskutečným způsobem rozjela, po Washingtonu triumfovala i v Clevelandu, dokonce bez ztráty setu. V životní formě pokračuje ve Flushing Meadows, set nepovolila kvalifikantce Sáře Bejlek, loňské finalistce Leylah Fernandezové ani Aleksandře Kruničové.

Tomljanovicová si první solidní výsledek v aktuální sezoně připsala až v dubnu na antuce v Istanbulu. Do čtvrtfinále, které je jejím letošním maximem, se podívala také v Rabatu, Nottinghamu, Wimbledonu a při posledním vystoupení v Cincinnati. Přípravu na US Open absolvovala ještě ve Washingtonu a Torontu, na obou akcích skončila ve druhém kole. Na US Open měla potíže s neustále zraněnou Karolínou Muchovou, Jevgenijí Rodinovou, která se vrátila po více než tříleté pauze a mohla utkání doservírovat, i loučící se Sereně Williamsové.

Vítězství nad Tomljanovicovou bylo pro Samsonovovou jedním z prvních v rámci aktuální neporazitelnosti. Ruska zvládla všech 13 zápasů v rámci sezony amerických betonů a neprohrála už 18 setů v řadě. Tomljanovicová proti ranařce Williamsové předvedla výborný výkon a skvělou psychickou odolnost, ale na další soupeřku vyznávající agresivní styl, která je takto rozjetá, to asi stačit nebude.

Tip na vítězku: Ljudmila Samsonovová

Ljudmila Samsonovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cleveland, Washington (T); Stuttgart (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland, Washington (T)

Bilance: 23-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 19-7

Bilance proti hráčkám Top 50: 6-5 (kariérní 18-23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (-)

Ljudmila Samsonovová - US Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Washington (T), Cleveland (T)

Cesta turnajem: Bejlek (6-3 6-1), (14) Fernandezová (6-3 7-6), Kruničová (6-3 6-3)

Ajla Tomljanovicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Wimbledon, Nottingham, Rabat, Istanbul (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (ČF)

Bilance: 31-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 17-11

Bilance proti hráčkám Top 50: 9-11 (kariérní 46-109)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Ajla Tomljanovicová - US Open

Kariérní bilance: 9-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Washington (2K), Toronto (2K), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Muchová (6-3 7-6), Rodinová (1-6 6-2 7-5), S. Williamsová (7-5 6-7 6-1)



Ons Džabúrová (5.) - Veronika Kuděrmetovová (18.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 3:00 SELČ)

Ons Džabúrová postupem do osmifinále US Open zkompletovala účasti ve druhém týdnu všech čtyř majorů. Finalistku nedávného Wimbledonu čeká souboj s neoblíbenou soupeřkou Veronikou Kuděrmetovovou, která tady nikdy předtím nepřešla přes úvodní kolo a může vyrovnat své grandslamové maximum (čtvrtfinále letošního French Open). Všechny tři předchozí duely překvapivě ovládla Ruska, dokonce neztratila set.

Džabúrová se v úvodních měsících sezony trápila se zády, dokonce musela vynechat Australian Open. Pořádně se rozjela až na antuce, na nejpomalejším povrchu triumfovala v Madridu a hrála finále v Charlestonu a Římě. Excelovala i na trávě, po prvenství v Berlíně došla až do finále Wimbledonu. Porážka s Jelenou Rybakinovou ji však zřejmě dost rozhodila, protože generálky se jí vůbec nepovedly, na třech turnajích posbírala dohromady jen dvě výhry. Na US Open si bez ztráty setu poradila s Madison Brengleovou a Elizabeth Mandlikovou a pak otočila souboj s další domácí zástupkyní Shelby Rogersovou.

Kuděrmetovová loni získala svůj první titul, ovšem letošní sezona je v jejím podání ještě úspěšnější. Už třikrát si zahrála finále, na kontě má další dvě semifinále a na French Open si poprvé vyzkoušela účast ve druhém týdnu grandslamových podniků. Solidně si vedla i na generálkách, v San José se probojovala až do semifinále a v Torontu (1K) a Cincinnati (OF) překvapivě ztroskotala na Ajle Tomljanovicové. Na US Open stále neztratila set, postupně si poradila s Donnou Vekičovou, Marynou Zaněvskou a Dalmou Gálfiovou.

Počítat se skutečně dá jen měsíc starý souboj v San José. Džabúrová se v New Yorku oproti generálkám o něco zvedla a mohla by tentokrát uhrát alespoň ten set. Kuděrmetovová má navzdory nijak těžkým soupeřkám vynikající formu, ve Flushing Meadows ještě neztratila podání a ve dvou ze tří zápasů nemusela likvidovat jediný brejkbol. Vzhledem ke vzájemné bilanci a zatím suverénním výkonům mírně favorizujeme Kuděrmetovovou.

Tip na vítězku: Veronika Kuděrmetovová

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Madrid (T); Wimbledon, Řím, Charleston (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San José, Dauhá, Dubaj, Sydney (ČF)

Bilance: 41-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 13-8

Bilance proti hráčkám Top 20: 6-6 (kariérní 24-30)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (F)

Ons Džabúrová - US Open

Kariérní bilance: 10-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: San José (ČF), Toronto (2K), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Brengleová (7-5 6-2), Mandliková (7-5 6-2), (31) Rogersová (4-6 6-4 6-3)

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Istanbul, Dubaj, Melbourne 1 (F); San José, Hertogenbosch (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Melbourne 1 (F); San José (SF)

Bilance: 32-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 20-9

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-3 (kariérní 10-12)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (-)

Veronika Kuděrmetovová - US Open

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: San José (SF), Toronto (1K), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Vekičová (7-5 6-3), Zaněvská (6-2 6-3), Gálfiová (6-2 6-0)



• Osmifinále mužů •

Alejandro Davidovich (39.) - Matteo Berrettini (14.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Alejandro Davidovich bude o vyrovnání svého grandslamového maxima (loňské čtvrtfinále French Open) bojovat s bývalým semifinalistou Matteem Berrettinim, který už posedmé v řadě na majorech postoupil do druhého týdne, čtvrtým rokem po sobě v New Yorku. Na jediné předchozí střetnutí došlo loni na antukovém Masters v Monte Carlu, postup slavil Davidovich.

Davidovich se v podstatě v Top 50 drží hlavně díky senzačnímu finále na Masters v Monte Carlu, kde si vyšlápl na Novaka Djokoviče a Taylora Fritze a zastavil ho až Stefanos Tsitsipas. Na kontě má ještě další čtyři čtvrtfinále, ovšem na většině turnajů včetně grandslamů se loučil nejpozději ve druhém kole. Před US Open se zúčastnil dvou generálek a na obou ztroskotal na prvním soupeři. Na US Open už si vyzkoušel všechny scénáře, postupně vyřadil Jošihita Nišioku (tři sety), Mártona Fucsovicse (pět) a Daniela Galána (čtyři).

Berrettini se na začátku června vrátil po tříměsíční pauze a navzdory nepřesvědčivým výkonům ovládl pažit ve Stuttgartu i londýnském Queen's Clubu. Finále Wimbledonu kvůli nákaze Covidem-19 neobhajoval a na dvorce se vrátil finálovou účastí na antuce ve Gstaadu. Na přípravných turnajích si vedl úplně stejně, na akcích Masters v Montréalu ani Cincinnati nevyhrál jediný zápas. V Kanadě uhrál jen pět gamů s pozdějším šampionem Pablem Carreñem a v Ohiu prohrál bitvu s Francesem Tiafoem. Do US Open vstoupil jasnou výhrou nad Nicolásem Jarrym, s Hugem Grenierem a Andym Murraym potřeboval čtyři sety.

Berrettini je celkově lepším hráčem, obzvláště na rychlejších površích a měl by potvrdit roli favorita. Ve Flushing Meadows a obecně na grandslamech je v posledních letech jedním z nejúspěšnějších. Davidovich však umí být velmi nepříjemným protivníkem a rozhodně se popere o každý míč.

Tip na vítěze: Matteo Berrettini

Alejandro Davidovich - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (ČF)

Bilance: 21-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-8

Bilance proti hráčům Top 20: 3-9 (kariérní 10-23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Alejandro Davidovich - US Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020, 2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Montréal (1K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Nišioka (6-3 7-5 6-3), Fucsovics (7-6 5-7 3-6 6-0 7-6), Galán (6-4 5-7 6-4 6-4)

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Stuttgart (T); Gstaad (F); Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (SF)

Bilance: 24-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-7

Bilance proti hráčům Top 50: 10-8 (kariérní 65-48)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (-), Wimbledon (-)

Matteo Berrettini - US Open

Kariérní bilance: 15-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: Montréal (1K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Jarry (6-2 6-3 6-3), Grenier (2-6 6-1 7-6 7-6), A. Murray (6-4 6-4 6-7 6-3)



Corentin Moutet (112.) - Casper Ruud (7.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Corentin Moutet se jako první lucky loser v historii US Open probojoval do osmifinále a na grandslamech jako první od roku 2014, kdy to na Australian Open dokázal jeho krajan Stéphane Robert. Ve svém premiérovém osmifinále na majorech poprvé vyzve Caspera Ruuda. Finalista nedávného French Open bude bojovat o své druhé čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky.

Moutet do aktuální sezony vstoupil skvěle, bývalý člen Top 70 se v Adelaide probil z kvalifikace až do semifinále. Dalšího solidního výsledku na nejvyšším okruhu se ovšem dočkal až v tomto týdnu, ačkoli ve finále kvalifikace US Open prohrál s Yibingem Wuem. V hlavní soutěži využil příznivého losu, po skreči Stana Wawrinky vyřadil loňského čtvrtfinalistu Botice van de Zandschulpa a antukového specialistu Pedra Cachína.

Ruud prožívá další povedený rok, letos už třikrát triumfoval, na French Open se poprvé dostal přes osmifinále grandslamů a až ve finále podlehl Rafaelovi Nadalovi a už celkem devětkrát byl ve čtvrtfinále. Na generálkách posbíral různé výsledky, v Montréalu se podíval až do semifinále a na dalším podniku Masters v Cincinnati senzačně prohrál hned s nezkušeným Benem Sheltonem. Na US Open má čím dál tím více práce, Kylea Edmunda přehrál bez ztráty setu, Tima van Rijthovena ve čtyřech a Tommyho Paula dorazil v pětisetové bitvě kanárem.

Ruud je zaslouženě favoritem, na amerických betonech se mu letos daří, v současnosti právoplatně patří do elitní desítky žebříčku a s velkými zápasy má mnohem více zkušeností. Moutet potkává svého jasně nejtěžšího dosavadního soupeře na turnaji a ještě nikdy neporazil zástupce Top 10 (bilance 0-7).

Tip na vítěze: Casper Ruud

Corentin Moutet - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (SF)

Bilance: 27-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 0-7)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (-)

Corentin Moutet - US Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Wawrinka (6-4 7-6 skreč), (21) van de Zandschulp (6-4 1-6 6-2 6-4), Cachín (6-3 4-6 6-2 7-5)

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Gstaad, Ženeva, Buenos Aires (T); French Open, Miami (F); Montréal, Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (F); Montréal (SF)

Bilance: 41-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-5

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 6-4 (kariérní 159-85)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (F), Wimbledon (2K)

Casper Ruud - US Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Montréal (SF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Edmund (6-3 7-5 6-2), van Rijthoven (6-7 6-4 6-4 6-4), (29) Paul (7-6 6-7 7-6 5-7 6-0)



Pablo Carreňo (15.) - Karen Chačanov (31.) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ)

Dvojnásobný semifinalista Pablo Carreňo vyzve Karena Chačanova, který si zahraje své první osmifinále na hardových majorech a bude usilovat o vyrovnání svého grandslamového Maxima. Aktéři se potkávají už podeváté a poprvé na podnicích velké čtyřky, poslední tři souboje vyhrál ruský tenista a ve vzájemné bilanci vede 5-3.

Carreňo asi aktuální sezonu ještě před měsícem hodnotil jako podprůměrnou, na kontě měl jedinou finálovou účast a uhrál už jen jedno další semifinále. Do US Open Series však vstoupil tím nejlepším možným způsobem, na Masters v Montréalu v šesti zápasech ztratil pouhé dva sety a získal svou nejcennější trofej. O dva dny později v Cincinnati začal suverénně, ale došly mu síly a prohrál hned s Miomirem Kecmanovičem. Na US Open si se všemi třemi nebezpečnými soupeři poradil ve čtyřech setech, postupně porazil Dominica Thiema, Alexandera Bublika a Alexe de Minaura.

Také Chačanov byl letos v semifinále pouze třikrát, ve všech případech ale na nejmenších podnicích ATP 250 a naposledy na konci dubna na antuce v Bělehradu. Jeho maximem je lednové finále v Adelaide. V letošním roce nepředvádí svůj nejlepší tenis, přesto dosáhl na sedm postupů do čtvrtfinále a stále se pohybuje okolo hranice Top 30 žebříčku. Generálky si vybral hned tři, ve Washingtonu, Montréalu i Cincinnati si připsal maximálně jednu výhru. V New Yorku využil příznivého losu a ve čtyřech setech přehrál domácího Denise Kudlu a antukáře Thiaga Monteira, ve třetím kole mu vzdal rozjetý Jack Draper.

Carreňo sice s Chačanovem prohrál poslední tři souboje a na tvrdých površích čtyři z pěti, nicméně v posledních týdnech má mnohem lepší formu, na US Open dosáhl svých nejlepších grandslamových výsledků a mohl by potvrdit roli favorita. Chačanov navíc s hráči Top 20 prohrál 11 ze 13 letošních střetnutí.

Tip na vítěze: Pablo Carreňo

Pablo Carreňo - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montréal (T); Barcelona (F); Bastad (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (T)

Bilance: 31-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 18-6

Bilance proti hráčům Top 50: 18-11 (kariérní 108-130)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 4-4)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Pablo Carreňo - US Open

Kariérní bilance: 21-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2017, 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: Montréal (T), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Thiem (7-5 6-1 5-7 6-3), Bublik (4-6 6-4 6-3 7-6), (18) de Minaur (6-1 6-1 3-6 7-6)

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (F); Bělehrad, Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (F); Dauhá (SF)

Bilance: 29-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 15-10

Bilance proti hráčům Top 20: 2-11 (kariérní 26-62)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 2-5)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (OF), Wimbledon (-)

Karen Chačanov - US Open

Kariérní bilance: 8-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Washington (OF), Montréal (2K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Kudla (3-6 6-1 6-2 6-2), Monteiro (6-3 6-3 5-7 6-4), Draper (6-3 4-6 6-5 skreč)



Daniil Medveděv (1.) - Nick Kyrgios (25.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 1:00 SELČ)

Jasným šlágrem dnešních osmifinálových duelů bude souboj světové jedničky a obhájce titulu Daniila Medveděva, který pro setrvání na tenisovém trůnu potřebuje dojít minimálně do finále, s finalistou nedávného Wimbledonu Nickem Kyrgiosem, jenž si osmifinále US Open zahraje poprvé v kariéře. Ve vzájemné bilanci má navrch australský bouřlivák, nedávno v Montréalu oplatil Medveděvovi porážku z lednového Australian Open a zvýšil vedení na 3-1.

Medveděv ve finále lednového Australian Open zahodil jasný náskok proti Rafaelovi Nadalovi a od té doby se trápí. Asi si nepředstavoval, že na letošní US Open přijede po jediném triumfu v tomto roce, který navíc slavil na podniku nejnižší kategorie. Přípravu na US Open sice zahájil zmíněným prvenstvím v Los Cabos, nicméně v Montréalu se loučil hned po zápase s rozjetým Nickem Kyrgiosem a přesvědčivě nepůsobil ani na další akci Masters v Cincinnati, v semifinále prohrál se Stefanosem Tsitsipasem. V New Yorku si bez ztráty setu poradil s domácím Stefanem Kozlovem, Arthurem Rinderknechem i rozjetým Yibingem Wuem.

Kyrgios má letos motivaci a hned je to vidět na výsledcích. V aktuálním roce dokončil deset turnajů a na sedmi z nich prošel minimálně do čtvrtfinále. Až na vyřazení ve druhém kole v Cincinnati, nejspíše i kvůli náročnému programu, má za sebou parádní dva měsíce. Ve Wimbledonu ho až ve finále zastavil Novak Djokovič, ve Washingtonu získal svůj první titul po přesně třech letech a v Montréalu se dostal mezi nejlepší osmičku. Na US Open si vede solidně, postupně přehrál Thanasiho Kokkinakise, Benjamina Bonziho a Jeffreyho Johna Wolfa, dohromady ztratil jeden set.

Kyrgios už jasně ukázal, že Medveděva dokáže porazit. Ve formátu na tři vítězné sety to však bude mít s houževnatým soupeřem mnohem těžší, což platilo i na letošním Australian Open. Medveděvovi se na rozdíl od Kyrgiose na US Open už několik let daří a má velkou šanci svému sokovi oplatit pár týdnů starou prohru. Australan se může pochlubit pozitivní letošní bilancí 5-4 s hráči Top 10. Vítěz tohoto duelu bude největším adeptem na postup do finále z horní poloviny pavouka.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (T); Halle, Hertogenbosch, Australian Open (F); Cincinnati, Acapulko (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (T); Australian Open (F); Cincinnati, Acapulko (SF)

Bilance: 37-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 26-7

Bilance proti hráčům Top 30: 9-8 (kariérní 82-62)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-1 (kariérní 6-4)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (OF), Wimbledon (-)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 23-4

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 3-0

Generálka: Los Cabos (T), Montréal (2K), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Kozlov (6-2 6-4 6-0), Rinderknech (6-2 7-5 6-3), Yibing Wu (6-4 6-2 6-2)

Nick Kyrgios - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington (T); Wimbledon (F); Halle, Stuttgart, Houston (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (T)

Bilance: 34-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 20-5

Bilance proti hráčům Top 10: 5-4 (kariérní 26-41)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 3-4)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (-), Wimbledon (F)

Nick Kyrgios - US Open

Kariérní bilance: 11-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Washington (T), Montréal (ČF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Kokkinakis (6-3 6-4 7-6), Bonzi (7-6 6-4 4-6 6-4), Wolf (6-4 6-2 6-3)