7. den US Open: Na programu je první polovina osmifinálových soubojů. Krejčíková vyzve Muguruzaovou

V rámci sedmého dne letošního US Open se odehraje první polovina osmifinálových soubojů. Barbora Krejčíková se o postup mezi nejlepší osmičku popere se svou žebříčkovou sousedkou Garbiñe Muguruzaovou. Do akce půjdou také například Elina Svitolinová proti Simoně Halepové, Daniil Medveděv či Aryna Sabalenková.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (8-ČR) - Muguruzaová (9-Šp.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 3:00 SELČ) • Další osmifinále žen • Svitolinová (5-Ukr.) - Halepová (12-Rum.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Kerberová (16-Něm.) - Fernandezová (Kan.) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ) Mertensová (15-Belg.) - Sabalenková (2-Běl.) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ) • Osmifinále mužů • van de Zandschulp (Niz.) - Schwartzman (11-Arg.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ) Evans (24-Brit.) - Medveděv (2-Rus.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ) Gojowczyk (Něm.) - Alcaraz (Šp.) | Grandstand (23:00 SELČ) Tiafoe (USA) - Auger-Aliassime (12-Kan.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 1:00 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (9.) - Garbiñe Muguruzaová (10.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 3:00 SELČ)

Barbora Krejčíková bude ve svém debutu v hlavní soutěži US Open pokračovat proti své žebříčkové sousedce a kolegyni z Top 10 Garbiñe Muguruzaové, která při už devátém startu v New Yorku vyrovnala své maximum, osmifinále z roku 2017. S bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou šampionkou se letos střetne potřetí, ve finále v Dubaji neuspěla, ale před pár týdny v Cincinnati slavila postup. Vzájemná bilance je tedy srovnaná 1-1. Nasazená Češka bude usilovat o své druhé grandslamové čtvrtfinále.

Krejčíková má v posledních měsících fenomenální formu, včetně triumfů ve Štrasburku a na French Open zvládla 28 z 31 posledních zápasů a pokaždé prohrála s pozdější šampionkou. Ve Wimbledonu v osmifinále podlehla Ashleigh Bartyové, pak ovládla pražskou Stromovku, na olympiádě jí v osmifinále vystavila stopku Belinda Bencicová a ve čtvrtfinále v Cincinnati byla nad její síly znovu Bartyová. Na US Open si snadno poradila s kvalifikantkou Astrou Sharmaovou, Christinou McHaleovou i lucky loserem Kamillou Rachimovovou.

Muguruzaová letos předvedla svůj nejlepší tenis v úvodních měsících sezony na tvrdém povrchu, když třikrát došla až do finále a v Dubaji slavila titul. Antukové jaro ani travnatá část sezony se jí naopak nepovedly a ani na betonech to v létě není ono. Na olympiádě se loučila ve čtvrtfinále, v Montréalu hned na úvod po porážce s Kateřinou Siniakovou a v Cincinnati v osmifinále nestačila právě na Krejčíkovou. Na US Open zvládla těžký a kvalitní duel s Donnou Vekičovou, pak si poradila s Andreou Petkovicovou a ve třech setech zdolala loňskou finalistku Viktorii Azarenkovou.

Krejčíková může mít velkou nevýhodu v tom, že po cestě do osmifinále čelila jen hráčkám druhé stovky, kdežto Muguruzaová má za sebou bitvu s loňskou finalistkou Azarenkovou. Pro Španělku je US Open nejslabším grandslamem, nicméně letos v New Yorku hraje velmi dobře, kdežto Krejčíková zatím nemusela předvést to nejlepší. Na české naději se může podepsat i náročný program posledních měsíců, Muguruzaové se zase v poslední době proti našim tenistkám nedařilo. Zápas nemá favoritku.

Tip: Muguruzaová ve třech setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, French Open, Štrasburk (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (triumf); Dubaj (finále)

Bilance: 42-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 24-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-2 (kariérní 3-6)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (osmifinále)

Barbora Krejčíková - US Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Sharmaová (6-0 6-4), McHaleová (6-3 6-1), Rachimovová (6-4 6-2)

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (triumf); Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (triumf); Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Bilance: 34-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 27-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-6 (kariérní 38-41)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 8-7)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Garbiñe Muguruzaová - US Open

Kariérní bilance: 10-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Montréal (2. kolo), Cincinnati (osmifinále)

Cesta turnajem: Vekičová (7-6 7-6), Petkovicová (6-4 6-2), (18) Azarenková (6-4 3-6 6-2)



• Další osmifinále žen •

Elina Svitolinová (5.) - Simona Halepová (13.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Elina Svitolinová a Simona Halepová se na běžných turnajích poprvé potkávají dříve než ve čtvrtfinále. Vzájemná bilance bývalých semifinalistek US Open je vyrovnaná 5-5, poslední souboj předloni na Turnaji mistryň ovládla Ukrajinka.

Svitolinová své největší letošní úspěchy posbírala právě na tvrdém povrchu. V Miami uhrála semifinále, na olympijských hrách v Tokiu získala bronzovou medaili a ovládla poslední generálku v Chicagu. Mezi nejlepším kvartetem byla ještě na antuce ve Stuttgartu. Na velkých generálkách v Montréalu a Cincinnati ztroskotala na úvodní soupeřce, ale nyní se veze na vlně osmi vyhraných zápasů. Po triumfu v Chicagu si na US Open bez ztráty setu poradila s Rebeccou Marinovou, Rebekou Masárovou i Darjou Kasatkinovou.

Halepová má letos často zdravotní potíže a absolvuje teprve devátý turnaj. Před startem US Open Series kvůli zranění lýtka tři měsíce nehrála a vrátila se porážkou v Montréalu s rozjetou Danielle Collinsovou. V Cincinnati nenastoupila k utkání druhého kola. Na US Open ovšem hraje ve skvělé formě, po skalpu rozjeté Camily Giorgiové přehrála Kristínu Kučovou a ve třetím kole zvládla parádní bitvu s Jelenou Rybakinovou.

Šance na postup jsou naprosto vyrovnané. Halepová i Svitolinová teď mají formu a ve vzájemné bilanci to mají nerozhodně. Navíc vyznávají podobný styl tenisu.

Tip: Halepová ve třech setech

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Chicago (triumf); OH Tokio (bronz); Stuttgart, Miami (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Chicago (triumf); OH Tokio (bronz); Miami (semifinále)

Bilance: 34-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 26-9

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 3-3 (kariérní 31-34)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 7-5)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Elina Svitolinová - US Open

Kariérní bilance: 19-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 1-2

Generálka: Montréal (2. kolo), Cincinnati (2. kolo), Chicago (triumf)

Cesta turnajem: Marinová (6-2 6-3), Masárová (6-2 7-5), (25) Kasatkinová (6-4 6-2)

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Bilance: 15-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 11-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 41-50)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 15-4)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (nehrála), Wimbledon (nehrála)

Simona Halepová - US Open

Kariérní bilance: 20-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2015)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: Montréal (2. kolo), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Giorgiová (6-4 7-6), Kučová (6-3 6-1), (19) Rybakinová (7-6 4-6 6-3)



Angelique Kerberová (17.) - Leylah Fernandezová (73.) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ)

Angelique Kerberová bude o své první newyorské čtvrtfinále od triumfu v roce 2016 bojovat s teprve 18letou Leylah Fernandezovou, která se ve svém premiérovém osmifinále na grandslamech pokusí navázat na senzační skalp obhájkyně titulu Naomi Ósakaové. Mladou Kanaďanku čeká další premiérový souboj s bývalou světovou jedničkou, šampionkou US Open a vícenásobnou grandslamovou vítězkou.

Kerberová ještě v červnu procházela velmi dlouhou krizí. Na trávě však přišlo znovuzrození, v Bad Homburgu získala svůj první titul po třech letech a uhrála semifinále Wimbledonu. Ve skvělé formě pokračuje i na amerických betonech, v Cincinnati až v semifinále prohrála s Ashleigh Bartyovou, svou jedinou přemožitelkou z posledních 19 zápasů. Na US Open vydřela postup přes Dajanu Jastremskou, ve druhém kole si poradila s Anhelinou Kalininovou a v posledním utkání po obratu vyhrála souboj bývalých šampionek s domácí Sloane Stephensovou.

Fernandezová v březnu v Monterrey získala svůj premiérový titul na hlavní tour, jenže až nedávno v Cincinnati dokázala znovu porazit dvě soupeřky po sobě, a to v kvalifikaci. Další sérii výher přidala na US Open, kam přijela v mizerné formě a s letošní bilancí 15-15. Přesto ve dvou setech přehrála Anu Konjuhovou i Kaiu Kanepiovou a po obratu naprosto senzačně obhájkyni titulu a světovou trojku Naomi Ósakaovou.

Fernandezová proti Ósakaové výborně servírovala, téměř nechybovala a parádně zvládala klíčové momenty. Favorizovaná Japonka si ale koncovku druhé sady, v níž podávala na vítězství, prohrála sama. Kerberová má teď ještě lepší formu i výsledky než Ósakaová a s leváckým servisem by takový problém mít neměla. Proti kanadské teenagerce je jasnou favoritkou.

Tip: Kerberová ve dvou setech

Angelique Kerberová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (triumf); Cincinnati, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (semifinále)

Bilance: 26-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 11-6

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 12-1 (kariérní 148-56)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 11-11)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále)

Angelique Kerberová - US Open

Kariérní bilance: 31-12

Nejlepší výsledek: triumf (2016)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 2-3

Generálka: Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: Jastremská (3-6 6-4 7-6), Kalininová (6-3 6-2), Stephensová (5-7 6-2 6-3)

Leylah Fernandezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (triumf)

Bilance: 18-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 14-8

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-2 (kariérní 0-3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Leylah Fernandezová - US Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Montréal (1. kolo), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Konjuhová (7-6 6-2), Kanepiová (7-5 7-5), (3) Ósakaová (5-7 7-6 6-4)



Elise Mertensová (16.) - Aryna Sabalenková (2.) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ)

Elise Mertensová a Aryna Sabalenková spolu ve čtyřhře dosáhly na nespočet úspěchů. Sabalenková se po triumfu na Australian Open rozhodla soustředit na dvouhru, čtyřhru hraje jen občas a jejich cesty se spojily pouze v Melbourne a Montréalu. Sabalenková vyhrála poslední čtyři souboje a ve vzájemné bilanci vede 5-2. Zatímco Mertensová byla v posledních dvou ročnících US Open ve čtvrtfinále, Sabalenková postupem do osmifinále vyrovnala své maximum na turnaji.

Mertensová měla vynikající začátek sezony, na generálce v Melbourne po dvou letech slavila titul, na Australian Open uhrála osmifinále a došla do semifinále v Dubaji. Dále má na kontě finálovou účast na antuce v Istanbulu a semifinále z první generálky v San José. Na velkých přípravných turnajích měla smůlu na los, v Montréalu v prvním kole narazila na pozdější šampionku Camilu Giorgiovou, v Cincinnati ve druhém prohrála s Jelenou Rybakinovou. Na US Open mohla skončit hned v úvodním kole, v němž čelila šesti mečbolům Rebeccy Petersonové. S Valentini Grammatikopoulouovou a Ons Džabúrovou jí stačily dva sety.

Sabalenková si na přelomu sezon prošla sérií 15 výher. V Madridu získala svou první antukovou trofej a hrála semifinále Wimbledonu, kde se poprvé v kariéře dostala přes osmifinále grandslamových turnajů. Přišel propad formy, na olympijských hrách se loučila už ve druhém kole po prohře s Donnou Vekičovou, v semifinále v Montréalu jasně nestačila na Karolínu Plíškovou a v Cincinnati byla nad její síly hned Paula Badosaová. Na US Open musela už v prvním kole s Ninou Stojanovičovou do tří setů, s Tamarou Zidanšekovou i rozjetou Danielle Collinsovou si naopak poradila suverénně.

Sabalenková na US Open každým zápasem graduje svou formu. Proti Collinsové odehrála fantastický zápas, a pokud jí taková výkonnost vydrží, pak by se svou občasnou deblovou parťačkou neměla mít potíže. Mertensovou ničila letos v Madridu, než jí Belgičanka vzdala.

Tip: Sabalenková ve dvou setech

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (triumf); Istanbul (finále); San José, Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (triumf); San José, Dubaj (semifinále)

Bilance: 30-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 19-7

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-2 (kariérní 9-21)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 3-5)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Elise Mertensová - US Open

Kariérní bilance: 14-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019-20)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: San José (semifinále), Montréal (1. kolo), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Petersonová (3-6 7-6 7-6), Grammatikopoulouová (6-2 6-2), (20) Džabúrová (6-3 7-5)

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (triumf); Stuttgart (finále); Montréal, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (triumf); Montréal (semifinále)

Bilance: 41-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 21-8

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 5-4 (kariérní 18-9)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (semifinále)

Aryna Sabalenková - US Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018, 2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Montréal (semifinále), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Stojanovičová (6-4 6-7 6-0), Zidanšeková (6-3 6-1), (26) Collinsová (6-3 6-3)



• Osmifinále mužů •

Botic van de Zandschulp (117.) - Diego Schwartzman (14.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Jedním ze senzačních debutantů v osmifinále grandslamových turnajů je až 117. hráč světa Botic van de Zandschulp. Pětadvacetiletý nizozemský kvalifikant si o další vylepšení svého grandslamového maxima zahraje s dvojnásobným čtvrtfinalistou Diegem Schwartzmanem. Světovou čtrnáctku vyzve poprvé.

Van de Zandschulp teprve letos debutoval v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Na generálce v Melbourne se hned při své premiéře dostal až do čtvrtfinále a na French Open a ve Wimbledonu slavil svá první vítězství v hlavních soutěžích grandslamů. Na US Open včetně kvalifikace zvládl už šest zápasů, ve všech ztratil úvodní sadu, a v prvním kole hlavní soutěže dokonce otáčel stav 0-2 na sety proti Carlosovi Tabernerovi. Méně práce měl s nasazenou osmičkou Casperem Ruudem i antukářem Facundem Bagnisem.

Schwartzman sice v březnu ovládl menší antukovou akci doma v Buenos Aires, ale jinak se ani jednou neprobojoval do semifinále. Za úspěch už může považovat jen čtvrtfinálovou účast na antukovém French Open. Letos byl čtyřikrát ve čtvrtfinále, do všech se podíval na nejpomalejším povrchu. Na generálkách si nevedl špatně, na Masters v Torontu i Cincinnati vypadl v osmifinále. Na US Open ještě neztratil set, postupně si poradil s Ričardasem Berankisem, Kevinem Andersonem a Alexem Molčanem.

Van de Zandschulp překvapil už proti Ruudovi a mohlo by se mu to podařit i dnes. Schwartzman je ale přece jen na rychlejších podkladech o něco lepší než norská jednička a měl by si postup pohlídat.

Tip: Schwartzman ve čtyřech setech

Botic van de Zandschulp - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Bilance: 41-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 14-3

Bilance proti hráčům Top 11-20: 1-1 (kariérní 1-2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Botic van de Zandschulp - US Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Taberner (2-6 3-6 6-4 7-5 6-3), (8) Ruud (3-6 6-4 6-3 6-4), Bagnis (3-6 6-0 6-2 6-2)

Diego Schwartzman - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Toronto, OH Tokio, Miami (osmifinále)

Bilance: 26-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-7

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 12-2 (kariérní 311-141)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 5-2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (3. kolo)

Diego Schwartzman - US Open

Kariérní bilance: 14-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: Toronto (osmifinále), Cincinnati (osmifinále)

Cesta turnajem: Berankis (7-5 6-3 6-3), Anderson (7-6 6-3 6-4), Molčan (6-4 6-3 6-3)



Daniel Evans (27.) - Daniil Medveděv (2.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Daniel Evans bude hrát podruhé v kariéře osmifinále grandslamů (Australian Open 2017) a zaútočí na první čtvrtfinále na největších podnicích. Jeden z největších favoritů, předloňský finalista a loňský semifinalista Daniil Medveděv se naopak do osmifinále dostal na všech letošních akcích velké čtyřky. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Evans do letošní sezony vstoupil tím nejlepším možným způsobem, na generálce v Melbourne získal svůj jediný dosavadní titul. Na dalších akcích však uhrál jen jedno semifinále, a to v Monte Carlu (premiérové na Masters). Na generálkách se mu vůbec nedařilo, absolvoval celkem čtyři a dočkal se jediného vítězství. Na US Open využil příznivého losu, poradil si s Thiagem Monteirem i Marcosem Gironem a po obratu z 0-2 na sety zdolal Alexeje Popyrina.

Medveděv měl na přelomu sezon životní formu, ve finále Australian Open však skončila jeho série 20 výher a následoval pokles formy. Poté sice ovládl menší akce v Marseille a na Mallorce, ale se svými výkony nemohl být úplně spokojený. Další zklamání přišlo v podobě čtvrtfinálového vyřazení na olympijských hrách v Tokiu. Zaváhání pod pěti kruhy si vynahradil hned na další akci, když ovládl Masters v Torontu. Na podniku stejné kategorie v Cincinnati prohrál v semifinále. Na US Open zatím dominuje, šanci nedal Richardovi Gasquetovi, Dominikovi Köpferovi ani Pablovi Andújarovi.

Medveděv je jasně lepším hráčem, a to obzvláště na tvrdém povrchu. Závěrečným grandslamem zatím prochází jako nůž máslem a ohrozit by ho neměl ani nejlepší britský tenista v žebříčku ATP.

Tip: Medveděv ve třech setech

Daniel Evans - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (triumf); Monte Carlo (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (triumf)

Bilance: 22-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 10-8

Bilance proti hráčům Top 10: 1-4 (kariérní 4-17)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Daniel Evans - US Open

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Washington (2. kolo), Montréal (1. kolo), Cincinnati (1. kolo), Winston-Salem (osmifinále)

Cesta turnajem: Monteiro (6-3 6-7 6-4 6-1), Giron (6-4 7-6 2-6 6-3), Popyrin (4-6 3-6 6-3 6-4 7-6)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 43-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 27-4

Bilance proti hráčům Top 21-30: 3-3 (kariérní 17-16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2-1 (kariérní 4-3)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 16-4

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: Toronto (triumf), Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: Gasquet (6-4 6-3 6-1), Köpfer (6-4 6-1 6-2), Andújar (6-0 6-4 6-3)



Peter Gojowczyk (141.) - Carlos Alcaraz (55.) | Grandstand (23:00 SELČ)

Velmi překvapivý souboj o čtvrtfinále obstarají kvalifikant Peter Gojowczyk a teprve 18letý Carlos Alcaraz. Dvaatřicetiletý Němec i španělský teenager budou hrát osmifinále na grandslamech poprvé a svedou premiérový vzájemný duel.

Gojowczyk to v žebříčku ATP dotáhl až na 39. místo, ale v posledních letech se trápí herně i zdravotně a nyní figuruje o více než sto míst níže. Přesto sem tam dosáhne slušného výsledku i na nejvyšším okruhu, letos si zahrál semifinále v hale v Montpellieru a čtvrtfinále na trávě v Newportu. Určitě se ale nečekalo, že na US Open včetně kvalifikace zvládne šest zápasů, v hlavní soutěži vyřadil nasazeného Uga Humberta, Dušana Lajoviče a Henriho Laaksonena.

Alcaraz patří k největším mladým talentům a letos pokořil několik milníků. V dubnu si na domácí antuce v Marbelle zahrál premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, na antuce v Umagu slavil první titul a na poslední generálce ve Winston-Salemu došel až do semifinále. Na US Open vyřadil letos v životní formě hrajícího Camerona Norrieho, pak si poradil s Arthurem Rinderknechem a v pětisetovém dramatu senzačně zdolal světovou trojku Stefanose Tsitsipase a připsal si svůj první skalp hráčů Top 10.

Alcaraz je rozhodně větším talentem a má letos lepší formu i výsledky. Španělský mladík by měl na svůj nejcennější skalp bez větších potíží navázat, i když bude čelit podstatně zkušenějšímu soupeři.

Tip: Alcaraz ve čtyřech setech

Peter Gojowczyk - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (osmifinále)

Bilance: 28-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-2 (kariérní 39-48)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (1. kolo), Wimbledon (kvalifikace)

Peter Gojowczyk - US Open

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Atlanta (2. kolo)

Cesta turnajem: (23) Humbert (1-6 6-1 6-2 5-7 6-4), Lajovič (2-6 6-4 2-6 7-5 6-4), Laaksonen (3-6 6-3 6-1 6-4)

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Umag (triumf); Winston-Salem, Marbella (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Winston-Salem (semifinále)

Bilance: 37-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-6

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 20-3 (kariérní 69-20)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Cincinnati (1. kolo), Winston-Salem (semifinále)

Cesta turnajem: (26) Norrie (6-4 6-4 6-3), Rinderknech (7-6 4-6 6-1 6-4), (3) Tsitsipas (6-3 4-6 7-6 0-6 7-6)



Frances Tiafoe (50.) - Félix Auger-Aliassime (15.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 1:00 SELČ)

Frances Tiafoe i Félix Auger-Aliassime na US Open vyrovnali své maximum a Američan (Australian Open 2019) i Kanaďan (Wimbledon 2021) zabojují o vyrovnání svého nejlepšího grandslamového výsledku. Dnešní střetnutí bude jejich premiérovým.

Tiafoe na první letošní pořádný výsledek stále čeká. Jediné semifinále si zahrál na travnatém challengeru v Nottinghamu, kde nakonec triumfoval. Na přípravných turnajích před US Open byl nejdále ve čtvrtfinále ve Winston-Salemu. Na US Open si ovšem vede velmi slušně, nejprve si poradil s Christopherem Eubanksem i Guidem Pellou a poté v pětisetové bitvě zaskočil favorizovaného Andreje Rubljova.

Auger-Aliassime si letos zahrál další dvě finále, ale premiérový titul stále nemá. Během travnaté části sezony se mu dařilo nejvíce, po finále ve Stuttgartu byl v semifinále v Halle a ve Wimbledonu hrál své první grandslamové čtvrtfinále. Na následujících třech turnajích se však dočkal jediné výhry, lepší to bylo až na Masters v Cincinnati (čtvrtfinále). Na US Open porazil Jevgenije Donského, Bernabeho Zapatu a v pětisetové bitvě Roberta Bautistu.

Auger-Aliassime má letos podstatně lepší výsledky a je zaslouženým favoritem. Tiafoe se však na grandslamech a před domácím publikem umí vyburcovat k nejlepším výkonům, takže kanadského mladíka nečeká nic jednoduchého.

Tip: Auger-Aliassime ve čtyřech setech

Frances Tiafoe - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Winston-Salem, Queens, Delray Beach (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Winston-Salem, Delray Beach (čtvrtfinále)

Bilance: 30-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 17-11

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-2 (kariérní 5-15)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Frances Tiafoe - US Open

Kariérní bilance: 8-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020-21)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Washington (2. kolo), Toronto (osmifinále), Cincinnati (2. kolo), Winston-Salem (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Eubanks (7-6 5-7 6-3 6-4), Pella (6-1 6-2 7-5), (5) Rubljov (4-6 6-3 7-6 4-6 6-1)

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Melbourne 2 (finále); Halle (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (finále)

Bilance: 31-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 17-8

Bilance proti hráčům Top 50-100: 14-3 (kariérní 42-23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále)

Félix Auger-Aliassime - US Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020-21)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Washington (osmifinále), Toronto (2. kolo), Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Donskoj (7-6 3-6 7-6 7-6), Zapata (7-6 6-3 6-2), (18) Bautista (6-3 6-4 4-6 3-6 6-3)