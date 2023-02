7. den v Dubaji: Krejčíková znovu zabojuje o titul, tentokrát vyzve suverénní Šwiatekovou

Barbora Krejčíková (30.) - Iga Šwiateková (1.) | Centre Court (16:00 SEČ)

Barbora Krejčíková podruhé zaútočí na svůj první triumf v tomto dějišti a také na prestižních turnajích WTA 1000. Tentokrát bude čelit v současnosti nejtěžší možné soupeřce, a sice suverénní světové jedničce a letos na Blízkém východě neporažené Ize Šwiatekové. S královnou žebříčku může srovnat vzájemnou bilanci na 2-2, v posledním souboji loni v ostravském finále ji po více než třech hodinách boje porazila.

Sedmadvacetiletá Krejčíková absolvuje své druhé finále na podnicích WTA 1000, předloni právě v Dubaji podlehla Garbiňe Muguruzaové a na první kariérní titul z turnajů na nejvyšším okruhu dále čekala.

Od té doby ovšem zvládla pět ze šesti finále (celková bilanci 5-3, letos 0-0), poslední trofej přebírala rodačka z brněnských Ivančic v říjnu v ostravské hale a jediný nezdar zaznamenala loni v Sydney v tie-breaku třetího setu s Paulou Badosaovou. Česko má zastoupení v dubajském finále už pošesté za posledních 10 let, jedinou českou šampionkou je Petra Kvitová (2013).

They meet again



Who will claim the @DDFTennis title: @iga_swiatek or @BKrejcikova? pic.twitter.com/5O2tWDdvXH